Atac mortal la o sinagogă din Manchester, de sărbătoarea Yom Kippur. Regele Charles se declară „profund șocat”

Polițiștii chemați la fața locului de martorii atacului au împușcat suspectul, la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din cartierul Crumpsall al orașului Manchester, din nordul Angliei.

Pe lângă cele două persoane care au fost confirmate ca decedate, alte trei se aflau în stare gravă.

După atac, polițiștii au condus un grup numeros de bărbați în vârstă, în majoritate evrei – unii în lacrimi, mulți șocați – departe de sinagogă. Unii purtau robe albe, alții erau îmbrăcați în costume și purtau kippah.

„Sunt îngrozit de atacul asupra sinagogii din Crumpsall”, a declarat prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a părăsit în grabă o reuniune politică europeană la Copenhaga pentru a se întoarce în Marea Britanie și a prezida o ședință de urgență.

„Faptul că acest lucru s-a întâmplat în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, face ca totul să fie și mai îngrozitor”, a mai spus Starmer.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale și verificat de Reuters arată polițiști împușcând un bărbat în incinta sinagogii, în timp ce un alt bărbat zăcea pe podea într-o baltă de sânge, cu un acoperământ de cap tradițional evreiesc.

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că este „profund șocat și întristat” de vestea atacului, „mai ales într-o zi atât de importantă pentru comunitatea evreiască”.

Atacul a avut loc cu câteva zile înainte de a doua aniversare a raidurilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat o ofensivă violentă în Gaza, încingând spiritele în multe țări, inclusiv în Marea Britanie.

Ambasada Israelului în Marea Britanie a declarat că este „abominabil și profund tulburător” faptul că „un astfel de act de violență a fost comis în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc”.

„Siguranța și securitatea comunităților evreiești din Regatul Unit trebuie garantate”, a adăugat ambasada într-o postare pe X.

Primarul orașului Manchester, Andy Burnham, a declarat pentru BBC că poliția „a rezolvat problema foarte repede, cu ajutorul extraordinar al cetățenilor”.

El a îndemnat oamenii „să nu speculeze pe rețelele sociale”, menționând în același timp că membrii comunității evreiești „vor fi foarte îngrijorați de această știre”.

Orașul Manchester, renumit în întreaga lume pentru cele două cluburi de fotbal din Premier League și pentru istoria sa industrială, găzduiește una dintre cele mai mari comunități evreiești din Marea Britanie.

Conform Institutului pentru Cercetări în Politici Evreiești, numărul acestora a depășit 28.000 în 2021.

Orașul a fost martorul mai multor atacuri teroriste mortale, în special în 2017, când Salman Abedi a detonat o bombă artizanală la Manchester Arena, în timpul unui concert al Arianei Grande.

Au murit atunci 22 de persoane, inclusiv copii, fiind rănite alte câteva sute.

