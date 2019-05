Blocul ACUM insistă pe ​​abrogarea legii cetățeniei contra investiții

Deputații Blocului politic ACUM au organizat astăzi consultări publice pe marginea iniţiativei lor de abrogare a așa-numitei legi a „cetățeniei prin investiție”. Ei consideră că această lege, votată anul trecut, este o schemă de spălare și legalizare a banilor cu proveniență dubioasă. Iniţiativa Blocului ACUM este sprijinită de mai mulţi experţi, dar şansele ca ea să fie votată de actualul legislativ sunt minime.​

Continuarea programului de cetăţenie contra investiţiei riscă să lase R. Moldova fără regimul liberalizat de vize şi să o transforme într-un coridor de legalizare a banilor murdari, cred deputaţii Blocului ACUM, care pledează pentru anularea urgentă a acestui program. Lidera PAS, Maia Sandu, a amintit că recent Uniunea Europeană şi-a avertizat statele membre să fie mai atente cu programele de vânzare a cetăţeniei străinilor în care vede pericole legate de spălare de bani murdari, evaziune fiscală şi alte fraude economice.

„Dacă acest lucru este periculos în ţările europene unde instituţiile statului sunt puternice, independente, unde există capacitate pentru a monitoriza şi preveni asemenea riscuri, imaginaţi-vă cât de mari sunt riscurile în cazul R. Moldova, unde instituţiile sunt slabe şi nu sunt independente. Putem doar să presupunem că această lege a fost adoptată ca parte a strategiei regimului oligarhic de a transforma R. Moldova într-un paradis fiscal. Toate lucrurile indică asupra intenţiei regimului oligarhic de a promova o schemă de ascundere a banilor furaţi şi de vulnerabilizare a economiei.”

Abrogarea legii cetățeniei prin investiție face parte din aşa-numitul pachet de legi de dezoligarhizare, asupra căruia Blocul ACUM a insistat, dar fără succes, în discuţiile post-electorale cu socialiștii.

Consultările publice organizate azi de deputaţii Blocului ACUM au fost ignorate de celelalte fracţiuni parlamentare. Au participat doar experţi care au criticat programul de cetăţenie contra investiţiei încă de la lansarea lui.

Autorităţile moldovene au spus că aşteaptă beneficii mari de 1,3 miliarde de euro de la acest program votat anul trecut de PD şi sprijinit de preşedintele Igor Dodon, care a semnat la începutul lunii aprilie un decret prin care a oferit prima cetățenie contra bani unui om de afaceri numele căruia nu e dat publicității. Autorităţile şi-au propus să vândă cel puțin cinci mii de astfel de cetăţenii şi paşapoarte moldovene.

Principalul beneficiu al deţinătorilor fiind acela că le permite călătoriile fără vize în UE, spune expertul Transparency International Veaceslav Negruţă. El constată că e vorba de vânzarea de paşapoarte şi de drepturi pe care Moldova le-a obţinut inclusiv prin acordul liberalizat de vize mai curând, decât de investiţii.

„Pentru că investiţia presupune investiţii în sectoare care creează valoare adaugată, locuri de muncă etc. Or în cazul R. Moldova domeniile strategice care au fost identificate sunt nimic altceva decât datoria de stat, or investirea în titluri de valoare este un instrument de împrumut, şi nu de investiţie şi cel de-al doilea este domeniul imobiliar care nici măcar nu e construcţie, ci bunuri deja înregistrate, investiţii deja făcute. Este, de fapt, cumpărare de paşaport care ulterior este folosit pentru anumite facilităţi, inclusiv libera circulaţie în UE.”

Într-un raport publicat la începutul anului, Comisia Europeană a criticat Chișinăul pentru introducerea schemei de acordare a pașaportului moldovean străinilor contra investiții, spunând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale, iar implementarea acestor programe va fi luată în calcul la evaluarea regimului fără vize cu țările beneficiare.