Calamitățile naturale se țin lanț în SUA: după uraganul Ida, ploi torențiale

Inundațiile fulgerătoare provocate de rămășițele uraganului Ida au ucis cel puțin 41 de persoane în nord-estul SUA, la câteva zile după ce uraganul lovise statul Louisiana, pe coasta Golfului SUA. Furtuna a adus ploi torențiale în seara zilei de 1 septembrie și dimineața zilei de 2 septembrie, din statul Maryland și până la New York.

Majoritatea oamenilor au murit înecați în mașinile lor sau în subsolurile caselor. Cel puțin 23 de persoane au murit în New Jersey și alte 12 la New York. Guvernatorii din New York și New Jersey, care au declarat situații de urgență în statele lor, au îndemnat locuitorii să rămână acasă, în timp ce echipajele lucrau pentru a curăța drumurile și a restabili serviciile de transport. Un număr de tornade au fost raportate în mai multe state, sute de case au fost avariate.

Devastarea provocată de furtună vine după ce uraganul Ida a lovit statul Louisiana pe 29 august ca un uragan de categoria 4, provocând inundații în masă și distrugeri pe scară largă. Cel puțin 10 persoane au murit în Louisiana, Mississippi și Alabama.