Cehia își alege parlamentul. Va urma exemplul Moldovei, sau va vota pro-est?

În vârstă de 71 de ani, Babiš și-a organizat campania în jurul promisiunii că va mări sprijinul social pentru pensionari în țara de 11 milioane de oameni și că va opriri ajutorului militar pentru Ucraina.

O revenire a sa în fruntea guverului ar putea muta Cehia, care este acum o aliată a Ucrainei, în compania Ungariei și Slovaciei, țări ale UE și NATO care au refuzat să ajute ajutor militar Kievul și se opun sancțiunilor împotriva Rusiei.

Ca premier între 2017 și 2021, Babiš a criticat unele politici ale UE și are relații apropiate cu premierul ungar, Viktor Orbán, și cu cel slovac, Robert Fico.

Babiš spune despre sine că este un „apărător al păcii” și cheamă la un armistițiu în Ucraina. A promis să pună „Cehia pe primul loc”, asemenea sloganului lui Donald Trump în SUA.

Votând la Ostrava, în estul țării, Babiš a spus: „Nimic nu e sigur, nu am câștigat încă”. Secțiile de votare se închid sâmbătă la 15:00 (ora Chișinăului), iar rezultatele sunt așteptate în cursul serii.

Și Cehia alege între est și vest

Mulți alegători sunt nemulțumiți de guvernul de coaliție de centru-dreapta al premierului Petr Fiala, crezând că ar fi ignorat problemele interne.

Fost profesor de științe politice, în vârstă de 61 de ani, Fiala a spus, după ce a votat la Brno, că alegerile decid „direcția Cehiei… dacă mergem spre trecut sau spre viitor, dacă drumul nostru merge spre est sau spre vest”.

Presa cehă a relatat că prezența la vot vineri, în prima zi, a fost mai ridicată decât la alegerile din 2021 și s-a întrebat dacă exemplul Republicii Moldova, unde au învins pe 28 septembrie proeuropenii, poate însufleți și electoratul pro-european ceh.

Alianța „Împreună” a lui Fiala are în sondaje aproximativ 20%, în timp ce partidul ANO al lui Babiš - conduce cu peste 30%.

Dacă va ieși pe primul loc, dar fără majoritate, Babiš ar putea încerca o coaliție cu extrema dreaptă SPD (Libertate și Democrație Directă), creditată cu circa 12% în sondaje.

Organizația americană de fact-checking American Sunlight Project a relatat vineri că SPD a cheltuit mii de dolari pe reclame online fără a dezvălui acest lucru.

Un alt grup de analiști a spus săptămâna trecută că mai multe conturi de TikTok în limba cehă, cu milioane de urmăritori, „răspândesc sistematic propagandă pro-rusă și sprijină partidele anti-sistem prin engagement manipulat”.

Comisia Europeană a avut joi o „întâlnire de urgență” cu TikTok „în contextul alegerilor din Cehia”, după care platforma a eliminat „mai mulți boți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

Totuși, analistul Josef Mlejnek, de la Universitatea Carolină, a declarat pentru AFP că nu se așteaptă la „o schimbare fundamentală” de politică, dacă Babiš câștigă.

„Babiš este un om de afaceri pragmatic și singurul lucru care îl interesează este să fie prim-ministru”, a spus analistul.

După Reuters și AFP

