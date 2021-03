Corneliu Furculiță (PSRM): „Discutăm în Parlament și decidem [despre lockdown]”

Luni, în R. Moldova s-a înregistrat un nou record de decese legate de Covid-19, și anume 39 de cazuri. Totodată, s-au raportat 861 de cazuri noi de infectare, un număr mai mic față de săptămâna trecută, pentru că în weekend se fac tradițional mai puține teste.

Europa Liberă a stat luni seară de vorbă cu Corneliu Furculiță, liderul fracțiunii parlamentare a PSRM.

Europa Liberă: În parlament poate fi găsit un consens cum se depășește criza sanitară?

Corneliu Furculiță: „El este găsit în parlament.”

Europa Liberă: E găsit cum se depășește?

Corneliu Furculiță: „Evident. Parlamentul ați văzut cât de bine organizat este atunci când trebuie să votăm cadrul legislativ care duce din domeniul epidemiologic, mă refer la simplificarea acelor proceduri de achiziție a vaccinului. Dacă vor fi necesare alte acțiuni, la fel, vom găsi un consens. Repet, în parlament există disensiuni doar atunci când sunt proiecte care, într-un fel sau altul, contravin principiilor unui partid sau altul. În rest, ceea ce este pentru binele țării, nicio forță politică n-o să fie împotrivă.”

Europa Liberă: Am să citez câteva declarații, ca să ne dăm seama dacă se ajunge la un consens, la un compromis sau și aici rămân lucrurile neclare, mă refer la criza sanitară. „Președinta parlamentului și premierul interimar au discutat măsuri sanitare drastice, care să evite un lockdown”. „Lockdown nu va fi, o spune Igor Dodon, după ce a convocat ședința PSRM. Blocarea tuturor activităților economice ar conduce la consecințe și mai grave sociale și economice. Poziția socialiștilor după ședința de astăzi a fost clară, ca să nu se ajungă la instituirea unui lockdown”. „Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău spune că în Chișinău avem cea mai alarmantă situație epidemiologică, ar fi vorba de tulpina britanică”. Și am mai văzut astăzi o știre, precum că R. Moldova s-ar afla în topul țărilor unde cazurile de decese sunt foarte mari. Nu se bat cap în cap, pe deoparte, situația devine și mai dramatică în domeniul sanitar, iar pe e altă parte, politicienii nu știu: să se ajungă la un lockdown sau nu?

Corneliu Furculiță: „Nici nu trebuie să știe politicienii. Fiindcă instituirea și neinstituirea unor anumite restricții și situații trebuie să vină drept urmare a propunerilor și studiilor specialiștilor. Eu nu sunt specialist în medicină.”

Europa Liberă: Dar care să ia în calcul și parlamentul și să propună o soluție.

Corneliu Furculiță: „Această situație a fost discutată și în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate care s-a desfășurat sâmbătă.”

Europa Liberă: Și președinta a avansat ideea că trebuie lockdown.

Corneliu Furculiță: „Și eu am văzut diferite opinii și în cadrul acestor discuții și haideți, iarăși, să nu inventăm nimic, dar să mergem strict pe cadrul legislativ. Conform legislației, solicitarea de a institui starea de urgență este dreptul guvernului, dar plenipotențiar, nu în exercițiu, și al președintelui țării. La propunerea lor, parlamentul decide prin vot. Deci, ce nu este clar aici?”

Europa Liberă: Dna Sandu a zis că guvernul...

Corneliu Furculiță: „Nu trebuie dna Sandu să recomande, dacă vrea ea. Dna Sandu, dacă consideră, în calitate de președinte, poate să vină în parlament și să solicite. Este bine ca fiecare actor să fie convins în ceea ce face. Dacă o săptămână în urmă dna Sandu era foarte sonoră și spunea că pentru depășirea crizei pandemice este doar necesitatea de alegeri anticipate, eu acum nu aud niciun comentariu la situația cu privire la desfășurarea alegerilor anticipate și văd, invers, deja altă extremă: instituirea lockdownului. Nu trebuie să mergem din extreme în extreme. Și am spus la Consiliul de Securitate: nu s-a schimbat nimic în țară, există executiv și există legislativ. Executivul trebuie să-și facă obligațiile sale, dna președintă este cadru din executiv și ea poate, în cazul în care guvernul are restricții, cu responsabilitate, în baza deciziilor Comisiei Naționale de Securitate în pandemie, să vină la parlament. Discutăm în parlament și decidem.”

Europa Liberă: Parlamentul rămâne singura instituție în drept să decidă instituirea lockdownului.

Corneliu Furculiță: „La propunere. Fără existența propunerii, parlamentul nu poate lua astfel de decizii. De ce? Pentru că trebuie să avem în față estimarea organelor specializate, de către medici, de către specialiști în epidemiologie. Eu cu Dvs. nu putem să decidem dacă este necesar sau nu. S-a discutat că, dacă se instituie lockdown, atunci trebuie să fie compensarea agenților economici.”

Europa Liberă: Absolut.

Corneliu Furculiță: „Există aceste compensații? Care sunt ele?”

Europa Liberă: Am înțeles că sunt.

Corneliu Furculiță: „Asta am înțeles noi cu Dvs. Ele au cifre și au proveniență, trebuie să fie găsite de unde, trebuie să fie în structura tuturor componentelor bugetului, inclusiv salarii, pensii, necesități pentru pandemie, achiziții de vaccin etc. și trebuie să fie. De aceea noi ne-am exprimat poziția noastră și în cadrul Consiliului de Securitate că guvernul urmează să-și acei secretari ai Ministrului Sănătății care erau lipsă, din cinci, la moment este doar unul singur. Și am înțeles că astăzi guvernul are ședință la orele trei și vor institui acești cinci secretari.”

Europa Liberă: Deci, vor fi numiți astăzi, da?

Corneliu Furculiță: „Probabil, da, este numit pe ordinea de zi, am discutat cu toții că este stringent necesar și toate componentele politice vor asigura ca ei să fie. Iarăși, nu sunt oameni partinici, sunt oameni profesioniști, care, iată, în acest termen de trei zile, ar trebui să decidă.

Fiindcă instituirea lockdownului, iarăși, e un lucru care trebuie să fie discutat. Vedem cum la noi se îndeplinesc aceste prevederi. Astăzi avem multe prevederi care sunt destul de severe și poate suficient de necesare în atingerea scopului în lupta cu pandemia, dar vedem cum ele se respectă.”

Europa Liberă: Deci, nu sunt respectate?

Corneliu Furculiță: „Deci, ele nu se respectă! De aceea avem și situația care este. Fiindcă există și o suprasaturație a oamenilor de restricții și nu avem acel aparat care ar putea să penalizeze, să impună respectarea acelor reguli. Iarăși, dacă venim cu un lockdown să nu avem că vom culege doar lipsuri financiare, iar rezultatele restricțiilor pe care le vom institui să nu fie atins.”

Europa Liberă: Și cine trebuie să supravegheze respectarea sau nerespectarea acestor restricții?

Corneliu Furculiță: „Executivul.”

Europa Liberă: Ministerul de Interne, în primul rând.

Corneliu Furculiță: „Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății.”

Europa Liberă: Și asta înseamnă că ei nu reușesc, nu pot?

Corneliu Furculiță: „Nu reușesc; în egală măsură nu au acel cadre necesare, am auzit și despre moratoriu la angajări. Și, tradițional, este societatea noastră, care, mă scuzați, altă diferență ar fi într-o societate germană ar fi, la instituirea restricțiilor și alt lucru este la restricțiile care sunt introduse în R. Moldova.”

Europa Liberă: Deci, lasă de dorit cultura, dar unii spun că ar putea și cei din fruntea, din vârful puterii să dea exemple.

Corneliu Furculiță: „Probabil că da. Noi am văzut declarații din partea celora care solicitau și ieri instituirea lockdownului. Anterior spuneau că măștile nu sunt necesare și nu aduc la nimic bun. Noi am văzut bulversarea din mesaje care era chiar și din partea reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății, care la un moment dat spuneau că măștile sunt utile, peste un timp spuneau că nu sunt utile etc.”

Europa Liberă: Autoritățile trebuie să-și bată capul de situația care s-a creat astăzi în Republica Moldova. cum spuneți Dvs., specialiștii bat alarma, spun că în spitale numărul de locuri a rămas foarte limitat sau că aproape nu mai sunt locuri pentru a spitaliza bolnavii de COVID-19. Pe de altă parte, crește numărul persoanelor care decedează în urma acestui COVID-19. Situația totuși e complicată, e dramatică...

Corneliu Furculiță: „Este complicată dar trebuie să avem puse pe masă niște dovezi clare că este necesitate de a introduce lockdown, că măsurile date vor aduce beneficii. De ce două săptămâni? Poate este necesar de trei, de patru? Sunteți convinsă că două săptămâni sunt suficiente? Eu nu, fiindcă nu am dovezi. Legislatorul trebuie să aibă o recomandare, a unei comisii speciale, în cazul dat, care ne convinge că în cazul în care se instituie 1,2,3,4, într-o perioadă survine 4,5,6,7, după care se atinge obiectivul scontat. Doar din declarații că eu consider sau eu nu consider este foarte periculos.”

Europa Liberă: Referitor la vaccin – situația e mai simplă acum decât a fost?

Corneliu Furculiță: „S-au acordat acele facilități guvernului pentru a negocia, vor fi numiți acei secretari de stat care probabil vor activiza lucrul ministerului în acest domeniu. Sunt discuții cu partenerii noștri și cu partenerii care ar putea să ne aducă acest vaccin, deci noi considerăm că până în luna mai s-ar fi izbutit de achiziționat toată partida necesară pentru a vaccina până la 70 % din populația țării și administrarea acesteia populației ar dura câteva luni, dar, iarăși, ne trebuie o analiză și o prognoză.”

Europa Liberă: Dar luați în calcul că sunt și foarte mulți cetățeni care deocamdată nu sunt siguri că vor vaccinul, nu vor să fie vaccinați.

Corneliu Furculiță: „Poate influențează faptul că, la moment, este un singur vaccin în R.Moldova, despre calitățile căruia există diferite păreri. Noi am specificat în nenumărate rânduri că vom solicita ca guvernul să achiziționeze diferite vaccinuri, cele care sunt astăzi cele mai răspândite, și din acest deziderat populația va avea dreptul de a alege. În plus, va fi și contra plată în farmaciile sau în sectorul privat. De aceea va avea o opțiune mult mai largă de a se vaccina și probabil ar fi necesar și exemplul funcționarilor. Iată, mă întreb de ce Maia Sandu, până în prezent, nu se vaccinează?”

Europa Liberă: Da Dvs. v-ați vaccinat?

Corneliu Furculiță: „Eu nu am nevoie de vaccin.”

Europa Liberă: De ce?

Corneliu Furculiță: „Conform rezultatelor mele medicale, eu am suficienți anticorpi.”

Europa Liberă: Pe moment, dar s-ar putea, după consumarea a trei luni...

Corneliu Furculiță: „Mult mai autentic este îndemnul șefului statului și asta o fac în toate țările lumii. În cazul în care va trebui ca și eu să mă vaccinez, dar, iarăși, trebuie să mă consult cu medicii, dar e nu am necesarul în a mă vaccina.”

Europa Liberă: Dar și aleșii poporului tot trebuie să fie exemple pentru cetățeni.

Corneliu Furculiță: „Haideți să vedem cu șeful statului.”

Europa Liberă: Vaccinul Sputnik, cunoașteți când va ajunge și în R. Moldova, dacă va ajunge?

Corneliu Furculiță: „Noi prognozăm că mai multe vaccinuri ar putea să ajungă în termen de două săptămâni.”

Europa Liberă: Mai multe, care ar fi?

Corneliu Furculiță: „Nu putem, până când, vorbi de termenii de livrare în R. Moldova, a celor care vor veni pe linia guvernului din partea unor state. Noi ne-am adresat, am spus la cine ne-am adresat, este vorba de Federația Rusă, Republica Chineză, Republica Turcă. Cunosc, colegii din guvern s-au adresat la alte țări din UE, să vadă care și ce stocuri probabil vor fi rezultative în decurs de două săptămâni.”

Europa Liberă: Două săptămâni să vină și din Est și din Vest?

Corneliu Furculiță: „Vorbesc de cele care vor fi conform achiziției guvernului, vom cunoaște atunci când vor fi contractate. La moment, cunoașteți acest lucru, nu este nici una contractată.”

Europa Liberă: Păi, asta și se întreabă mai mulți cetățeni: va veni din partea Federației Ruse o partidă în formă de donație sau vor veni cel contra plată? Care vor veni primele?

Corneliu Furculiță: „Nu pot să vă spun acum care vor veni primele, fiindcă eu nu particip la solicitare sau la asta. Eu cred că indiferent care vor veni primele, este important să vină mai diversificate și să fie o cantitate suficientă. Și noi înțelegem că nu vom atinge cantitatea suficientă doar prin donații, este necesară achiziția. Și toți trebuie să conștientizăm după ce vom finaliza o vaccinare totală a populației R. Moldova, vom fi nevoiți să începem iarăși, din nou. Fiindcă sunt diferite estimări, dar în linii generale, ni se spune că el este activ în decurs de 4-5-6 luni. Vedem acum cercetări că unele vaccinuri țin doi ani, probabil și calitatea acestor vaccinuri se modifică de către producători. Deci, vaccinul care a fost produs cu câteva luni în urmă, cel astăzi produs este mai calitativ decât precedentul. Iarăși, ține de specialiști, eu nu sunt specialist. Eu regret, în genere, că am ajuns la situația că vorbim cu toții despre un virus și despre vaccinuri. Până acum, toți eram specialiști în diferite domenii, eu nu am fost niciodată în medicină.”

Europa Liberă: Parlamentul se va convoca în ședință când?

Corneliu Furculiță: „Parlamentul își va desfășura lucrările sale necesare, vor fi ședințe, evident. Doar că, având în vedere situația epidemiologică, ne vom strădui să respectăm, în măsura posibilităților, acele recomandări și să ne întâlnim puțin mai rar.”

Europa Liberă: Bugetul poate fi modificat cu un guvern interimar?

Corneliu Furculiță: „Parlamentul are plenitudinea să adopte toate actele legislative. Există prevederea că actele normative care prevăd modificarea bugetului trebuie să aibă avizul guvernului, dar asta nu este un impediment ca parlamentul să adopte...”

Europa Liberă: Să ofere împuterniciri actualului guvern?

Corneliu Furculiță: „Nici nu trebuie să-i ofere împuterniciri parlamentul, ca și cum a fost modificarea legii cu privire la achiziționarea medicamentelor. Formal, ea tot necesită avizul guvernului. Deoarece acest guvern nu are posibilitatea de a face aviz, legea dată va fi tipărită, promulgată și va intra în vigoare.”

Europa Liberă: Dar verdictul Curții Constituționale?

Corneliu Furculiță: „Doar în cazul când, iarăși, Curtea Constituțională trebuie să primească o solicitare de la un un subiect care are dreptul de sesizare constituțională și trebuie să decidă. Eu știu, va decide Curtea Constituțională constituționalitatea sau neconstituționalitatea unui astfel de amendament care este pentru? Avem o situație excepțională, deci trebuie corespunzător să ne atârnăm față de lucruri având în vedere această situație.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți, acum sunt voci care spun ce cântărește mai mult: verdictul Curții Constituționale, prevederile constituționale sau vrerea poporului.

Corneliu Furculiță: „Eu cred că cu vrerea poporului se simulează. Nu poți să spui că iată aceasta este vrerea poporului. Există instrumente foarte clare care spun ce este dorința poporului. Acestea sunt referendumurile cu privire la un subiect sau altul, concret, dacă se dorește voința poporului. În rest, cadrul legal este foarte explicit și foarte bine constituit. Avem niște lacune în legislație, dar în legislație nu poate fi prevăzut totul. Legiuitorul nu putea să prevadă că președintele țării nu va dori să înainteze candidatura, fiindcă este un lucru normal.

Astfel el poate să nu dorească să semneze toate actele legislative, să le promulge, și iarăși vom fi nevoiți să le votăm a doua oară. Și, corespunzător, acele modificări constituționale care au fost făcute în momentul când s-a decis revenirea la alegerea președintelui, au lăsat anumite portițe care trebuiau atunci închise. Având în vedere că președintele țării este totuși parte a executivului,ar fi necesar ca acele, să nu spunem sancțiuni, ci căi de evitare a blocajelor descrise în Constituție, totuși. De exemplu, dacă refuză dumneaei a doua oară să numească o candidatură, acest lucru să-i revină președintelui parlamentului, spre exemplu.”

Europa Liberă: Dar când era dl. Dodon în fruntea țării, el nu a prea fost de acord să fie suspendat pe câteva minute și să ia altcineva decizia.

Corneliu Furculiță: „Bine, dar atunci a primit eticheta de guvern și de țară capturată.”

Europa Liberă: Mai este țara capturată?

Corneliu Furculiță: „Vreau să vă spun că atunci prim-ministru era dl Pavel Filip, care astăzi spune că este autentic. Atunci era prim-ministru într-o țară care în spațiul mondial era considerată țară capturată.”

Europa Liberă: Dar astăzi R.Moldova mai este în captivitate?

Corneliu Furculiță: „Eu mă exprim și spun că astăzi în R.Moldova este suficientă și multă democrație, poate mai multă decât trebuie. Ați auzit despre persecuții politice, dosare politice?”

Europa Liberă: Asta spune procurorul, dar pe de altă parte foarte multă...

Corneliu Furculiță: „Ați auzit, în genere, de instituirea de dosare politice, cum a fost dosar politic pe...”

Europa Liberă: ... dl Dodon zice că nu se mai fabrică dosare politice, iar alți politicieni spun că...

Corneliu Furculiță: „...Haideți să ne întoarcem înapoi, noi atât de repede uităm acele evenimente care au avut loc pe timpul unor politicieni care astăzi se declară autentici. Același dosar care i-a fost intentat Maiei Sandu cu fundația aceea... nu a fost pe timpul lui Plahotniuc intentat? Dar dosarele pe Antifa, care au fost recunoscute politice? ”

Europa Liberă: Ele și astăzi mai sunt pe rol, nu toate, dar mai sunt.

Corneliu Furculiță: „Majoritatea au fost închise, aduceți-vă aminte.”

Europa Liberă: Știu, pentru că am abordat subiectul ăsta.

Corneliu Furculiță: „Era un dosar care a fost constituit în acea perioadă.”

Europa Liberă: Dar mulți se întreabă de ce nu vine Procurorul General să solicite ridicarea imunității unor deputați?

Corneliu Furculiță: „Procurorul General trebuie să vină nu pur și simplu pentru a solicita ridicarea imunității unor deputați, ci Procurorul General trebuie să vină argumentat, avînd finalizate anchetele și atunci fiecare din deputați va ridica mâna pentru ridicarea imunității. Vreau să mă refer asupra unor ridicări de imunitate care nu au dus la nimic. Ceci, a fost ridicarea imunității dlui Vladimir Cibotaru, dnei Tauber i s-a ridicat imunitatea...”

Europa Liberă: Și Reghina Apostolova...

Corneliu Furculiță: „... Reghina Apostolova. Care sunt urmările? Pentru ce? Nu trebuie de discreditat unele acțiuni. Dacă s-a ridicat imunitatea, trebuie să fie în baza unor decizii bine gândite și să urmeze mai departe acțiuni care să ducă la dezlegarea acestor necesități. Dacă vine procurorul și ne convinge, de ce nu? Dar, iarăși spun, nu trebuie organele de anchetă să execute astfel dosarul, încât după asta să cadă în prima instanță sau în prima instanță, astfel încât să fie, invers, îndreptățiți. Deci, cam același lucru se petrece astăzi cu dosarul lui Șor, din câte înțeleg. A fost pregătit de către acel sistem de procurori care era atunci la regimul Plahotniuc, spre a fi respins. Și atunci omut avea să vină și să spună: ia, uitați-vă, oameni buni, pe mine justiția m-a îndreptățit, n-am nimic eu cu asta. De aceea se pregătește foarte bine și minuțios, ca să nu existe careva căi de eschivare, ulterioare.În cazul în care toți strigăm că hoți sunt, bandiți sunt, este un lucru care pentru unii politicieni este și iresponsabil, fiindcă se crează o imagine care discreditează, inclusiv, organele statului și trebuie să ne exprimăm cu astfel de calificative, politicienii iresponsabili, doar atunci când există dovezi clare.”

Europa Liberă: Confruntare sau compromis în actualul legislativ, ce credeți că e cu mai mari șanse să se găsească?

Corneliu Furculiță: „Compromis. Pentru că toți înțeleg că prin confruntare nu se rezolvă nimic.”

Europa Liberă: Dar cine trebuie să facă primul pas înapoi?

Corneliu Furculiță: „Toți. Noi am făcut pași doar înainte. Noi și acuma le propunem soluții. Le-am spus: votăm, pledăm și pentru un guvern interimar și pentru alegeri anticipate, votăm și pentru învestirea unui guvern plenipotențiar și anticipate. Putem să votăm un guvern de coaliție doar cu platforma PAS, astăzi.”

Europa Liberă: Nu aveți voturi suficiente?

Corneliu Furculiță: „De ce? Pentru un guvern?”

Europa Liberă: Da.

Corneliu Furculiță: „Noi cu PAS avem.”

Europa Liberă: Cu PAS da.

Corneliu Furculiță: „37 plus 15.”

Europa Liberă: Cu PAS-ul ați guvernat.

Corneliu Furculiță: „Și mai putem să guvernăm încă o dată. De ce nu?”

Europa Liberă: Chiar credeți că s-ar putea să fie învestit un guvern cu voturile celor din PSRM și PAS?

Corneliu Furculiță: „De ce nu? Dacă se găsește un candidat, dacă se găsește un dialog, dacă se găsește o înțelegere pe principii. Dar, vrând-nevrând, tot spre asta o să mergem.”

Europa Liberă: Adică tot astea două entități? Ele trebuie să găsească compromis?

Corneliu Furculiță: „la moment, astea sunt cele două entități care au cel mai mari șanse să acceadă în următorul parlament. Bine, să presupunem că una din forțe va lua majoritatea. Oricum, chiar fiind în majoritate va avea nevoie, pe anumite chestiuni, de suportul opoziției, în cazul de față.”

Europa Liberă: Dar ce reacție ar avea, de exemplu, Partidul Șor, cu care ați adunat 54 de semnături, dacă găsiți compromis cu cei din PAS?

Corneliu Furculiță: „Dar ce reacție vor avea? Fiecare partid are ideologia sa, perspectivele și principiile, și programul său. Care ar fi reacția? Nu este un angajament, la moment, că trebuie să mergem până în pânzele albe cu astfel de aprobare, adoptare. Suntem deschiși dialogului și orice soluție pentru țară noi trebuie să o discutăm.”

Europa Liberă: Deci, cele 54 de semnături, astăzi, nu rămân hotărâtoare?

Corneliu Furculiță: „Cele 54 de semnături au semnificație doar pentru o acțiune concretă, înaintarea candidaturii primului-ministru Mariana Durleșteanu. Odată fiind înaintată, urmează altă etapă. Și nu excludem că susținerea acestei candidaturi, ba chiar vă spunem cu certitudine, va fi mult mai largă, 64-67 de mandate. Dar dacă mai oferi care promisiuni de participare la guvernare, obții și 70.”

Europa Liberă: Și asta ar fi doar semnăturile luate împreună, fără PAS?

Corneliu Furculiță: „Și atunci, spuneți-mi, care este motivul că doamna președintă nu înaintează candidatura dnei Durleșteanu?”

Europa Liberă: Nu știu. Am înțeles că trebuie să fie constituită o coaliție.

Corneliu Furculiță: „Ăsta este motivul dumneaei, dar el nu este juridic. Ne întoarcem iarăși înapoi, la acele prevederi ale Curții Constituționale. Ea a constatat că este prezentată juridic bine. Cu toate că linia de atac a dumnealor a fost spre asta țintită, Constituția spune foarte cert, nu este necesar acordul fracțiunilor, sunt suficiente 54 de semnături ale deputaților, indiferent de care fracțiune provin. Asta ar însemna că un eventual candidat al acestei majorități va fi votat. Ulterior, guvernul activează în funcție de susținerea lui în parlament.”

Europa Liberă: S-a mai scris în presă că Mariana Durleșteanu s-ar fi intersectat cu interesele lui Platon și ar fi un motiv ca să nu fie acceptată pentru funcția de premier. Eu citez din ceea ce am găsit în spațiul public.

Corneliu Furculiță: „Vrem să discutăm aberațiile? Ale cui? E confirmat de dovezi?”

Europa Liberă: Eu vă zic din ceea ce se vehiculează.

Corneliu Furculiță: „Ei, se zice, poate să se speculeze că și eu m-am văzut cu Platon, dar eu nu l-am văzut niciodată în viață. Nici cu mariana Durleșteanu nu m-am văzut.”

Europa Liberă: Nu v-ați văzut niciodată? Dar, apropo, ea când trebuie să vină să se vadă cu Dvs.?

Corneliu Furculiță: „În momentul când ea va fi nominalizată.”

Europa Liberă: Dar știți că mai sunt și alte declarații, că dacă investiți un guvern cu voturile celor din Partidul șor, acel guvern nu va avea credibilitate în Occident.

Corneliu Furculiță: „Trebuie și asta de discutat. Nu va avea credibilitate nu din cauza celor care l-au votat, guvernul îl reprezintă prim-ministrul, cabinetul și acel program.”

Europa Liberă: Și nu se ia în calcul și sprijinul parlamentar, de la cine a venit?

Corneliu Furculiță: „Și în ce ar consta sprijinul de care vorbiți Dvs?”

Europa Liberă: Că au votat cei care au dosare pe rol.

Corneliu Furculiță: „Iarăși, spuneți-mi, vă rog, câte dosare sunt pe rol?”

Europa Liberă: Dvs nu găsiți aici nimic?

Corneliu Furculiță: „Nu, nu găsesc mari deosebiri, fiindcă sunt etichetări. Și, iarăși, mă întorc: cu ce este mai bun Partidul Democrat de astăzi decât partidul lui Șor? Spuneți-mi, vă rog, cu ce este mai bun dl Ulanov decât dl Filip? Sau dna Tauber decât dl Jizdan? Cu ce mai autentici sunt un prim-ministru din guvernul lui Plahotniuc, un ministru de interne, care desfășura în acea perioadă urmăriri, inclusiv a opoziției de atunci și a guvernului care este sau a președinției de astăzi, care este? Ministrul culturii care a activat în acea perioadă cu ce este mai bun? Noi uităm, dar Plahotniuc și Filat au fost cei care au furat miliardul, Șor este executorul; cine este mai periculos?”

Europa Liberă: Trebuie să ne spună procuratura.

Corneliu Furculiță: „Exact! Și atâta timp cât mandatele deputaților sunt valabile, el este reprezentantul poporului.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți că astăzi cel mai mult se vorbește cine va decide viitorul R. Moldova în continuare.

Corneliu Furculiță: „Dacă ajungem la situația să mergem la alegerile anticipate, se petrec acele alegeri, în parlament vin trei formațiuni și oricare din ele va avea necesară participarea unui partid, în cazul de față Partidul Șor. Atunci ce facem? Iarăși facem anticipate?”

Europa Liberă: Dar astăzi, când se zice că viitorul R. Moldova...

Corneliu Furculiță: „Dacă acest partid nu este recunoscut, atunci haideți să pornim proceduri legale de constatare a ilegalității lui etc., dar astfel de etichetări, că este, nu este... Eu cred că s-au pus mai multe etichetări. Să ne aducem aminte că în vara lui 2019 stătea întrebarea de declarare a nelegitimității, neconstituționalității Partidului Democrat. Oare nu acel Pavel Filip era atunci prim-ministru, care dorea să închidă acel parlament din 2019? Oare nu acel Jizdan pregătea planurile de arest ale deputaților din 2019, care erau în iunie stinși, și oare nu ei au stins lumina?”

Europa Liberă: Dar astăzi, când auziți declarații de felul că Șor, Plahotniuc și Dodon decid viitorul R. Moldova vă deranjează?

Corneliu Furculiță: „Nu mă deranjează că nu sunt veridice și nu sunt corecte. Adică ce aveți în vedere: Șor, Plahotniuc și Dodon? Ei ce, au interese comune? Nu. Au dosare comune? Nu. Aveți vreo dovadă în care Dodon participă la vreo schemă politică, la vreo schemă de delapidări?”

Europa Liberă: Asta trebuie să aibă instanțele, nu noi.

Corneliu Furculiță: „Credeți-mă, dacă exista măcar o suspiciune a participării în astfel de schemă, ea demult era descrisă de toate sursele de presă. Fiindcă la noi este foarte transparentă la momentul dat toate acțiunile procuraturii și toate dosarele care sunt în procuratură și dacă este nevoie sunt transmise la presă.”

Europa Liberă: Dle Furculiță, da ce trebuie să înțeleagă simplul cetățean când îi pui declarațiile cap în cap. De exemplu, într-o anumită etapă, Șor îl critica pe Dodon, într-o altă etapă socialiștii îl criticau pe Șor.

Corneliu Furculiță: „Și noi într-o etapă am fost în coaliție cu PAS, în altă etapă ne-am confruntat. De aceea și spun că actorii politici trebuie să fie mai cântăriți în declarații.”

Europa Liberă: Dar asta nu se vede.

Corneliu Furculiță: „Bine, și doamna președinte a fost numită în calitate de prim-ministru de către Dodon. Atunci, declarațiile ulterioare ale ei că Dodon și tot Partidul Socialiștilor sunt... nu vreau să repet calificativele. Acestea sunt declarații electorale.”

Europa Liberă: Atunci au coincis, să zic așa, pozițiile Occidentului și Rusiei.

Corneliu Furculiță: „Și atunci era bine!”

Europa Liberă: Acum ar putea să se apeleze din nou la mediere din exterior sau nu?

Corneliu Furculiță: „Ei, iarăși, se zice...”

Europa Liberă: Dvs. ce ziceți?

Corneliu Furculiță: „Dumneavoastră tot sunteți angajată la o structură care vine din exterior, cu suportul și, în genere, cu oformarea sa. Deci, cunoașteți aceste existențe sau inexistențe ale intereselor comune.”

Europa Liberă: Întrebarea sună altfel: ați accepta să vină o mediere din afară, din afara R. Moldova?

Corneliu Furculiță: „O mediere, dacă ea ar fi legală. Nu mediere în care s-ar încălca drepturile suverane al R. Moldova.”

Europa Liberă: O mediere cum a fost în 2019, la asta mă refer.

Corneliu Furculiță: „Da.”

Europa Liberă: Ar putea fi de ajutor?

Corneliu Furculiță: „Orice mediere sau orice ajutor care este legal, este binevenit pentru R. Moldova.”

Europa Liberă: Dacă Igor Dodon ar fi invitat și el la aceste discuții care se poartă acum între cele patru entități, credeți...

Corneliu Furculiță: „Igor Dodon este parte activă la toate discuțiile, fiindcă noi ne consultăm și până la, și după.”

Europa Liberă: Nu, eu am înțeles că dl Năstase vine la discuții pe platforma parlamentară.

Corneliu Furculiță: „Eu nu am participat la nicio discuție la care a fost dl Năstase. Eu am participat la discuții la care au fost doar deputați din parlament. Dacă se va decide ca formatul să fie mai larg, să fie, de exemplu parlamentari și președinți de partide atunci ar putea fi și astfel.”

Europa Liberă: Dar ar putea și un asemenea scenariu să apară?

Corneliu Furculiță: „De ce nu?”

Europa Liberă: Și în asemenea situație, împrejurări, s-ar găsi mai repede o soluție?

Corneliu Furculiță: „Depinde de formatul acestor negocieri.dacă vor fi la inițiativa președintelui țării, spre exemplu, și va solicita să fie și președinții de partid, da. În cazul în care să fim doar în parlament, fracțiunile, probabil nu are deocamdată sens. Dar sper să fiu înțeles că toate deciziile se iau de partide integral. Și este poate mai complicat când în interiorul partidelor există disensiuni. În Partidul Socialiștilor disensiuni, noi suntem toți ca o echipă și nu avem diferite păreri. Chiar și dacă le avem, discutăm și venim cu o singură poziție.”

Europa Liberă: Dar în care partide credeți că sunt disensiuni?

Corneliu Furculiță: „Inclusiv între acelea care astăzi spunem că spunem că sunt autentice, fracțiuni autentice. Cel puțin în două din ele există disensiuni, și pe interior.”

Europa Liberă: Și cele două ar fi care?

Corneliu Furculiță: „Ei, cum se spune în limba rusă, metodom iscliucenia (prin excludere – n.red.).”

Europa Liberă: Deci, PDM și Platforma DA, asta lăsați să se înțeleagă?

Corneliu Furculiță: „Exact.”

Europa Liberă: Le spun eu, dacă nu le spuneți Dvs.

Corneliu Furculiță: „Exact. Sunt diferite păreri pe interior.”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și, evident, până la deznodământul crizei politice o să mai treacă un timp. Vă așteptăm atunci când găsiți compromisul pe care îl așteaptă cetățenii întregii republici.

Corneliu Furculiță: „Dinamica evoluțiilor politice poate să fie așa că deznodământul poate să fie surprinzător de repede, evident.”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că atunci când fiecare va fi pregătit să facă un pas înapoi, asta am înțeles de la Dvs.

Corneliu Furculiță: „Noi, la moment, nu am făcut un pas înainte și spunem că doar așa și nicicum altfel. Noi suntem gata să discutăm cu ambele poziții.”