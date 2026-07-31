Criza motorinei: Peste 60 de stații de alimentare nu au în continuare combustibil

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Rezervele R. Moldova au crescut ușor față de ziua în care Executivul a declarat stare de alertă din domeniul energetic – pe 28 iulie – când stocurile erau suficiente pentru șase zile.

Cu toate acestea, peste 60 de stații de alimentare din țară nu aveau vineri rezerve de motorină pentru a le pune în vânzare, spune pentru Europa Liberă Serghei Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

Diaconu a adăugat că necesarul zilnic de motorină al R. Moldova este de 2.500 de tone. Adică, la un stoc de nouă zile, în țară sunt în prezent rezerve de peste 22 de mii de tone.

„Este o cantitate care ne face să ne simțim destul de confortabil. Avem o marjă de manevră în caz de creștere a consumului în zilele următoare”, spune el.

În privința benzinei – stocurile sunt suficiente pentru 17 zile.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spune pentru Europa Liberă că, în mare parte, produsele petroliere au fost aduse în țară pe cale navală, prin Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG).

În perioada 15-30 iulie, prin PILG au fost transportate cu barjele 13.400 de tone de motorină și 2.400 de tone de benzină. Surse din cadrul portului au precizat că importurile au venit în principal din România și Turcia.

Deși rezervele au crescut ușor, Serghei Diaconu spune că aprovizionarea țării rămâne încă o provocare, care va depinde de evoluțiile regionale și globale.

„Este o criză controlabilă, o criză pe care nu o mai ținem pe roșu, ci am coborât-o la nivelul portocaliu”, a adăugat Diaconu.

Înainte de declararea stării de alertă în sectorul energetic, Republica Moldova importa 99% din necesarul de benzină din România; tot de acolo – 70% din cel de motorină, 70% din gazul lichefiat și 100% din combustibilul pentru avioane.

Motorină suficientă pentru agricultori, dar mai scumpă

Șeful Centrului de Management al Crizelor dă asigurări că stocurile existente de carburanți sunt suficiente pentru desfășurarea campaniei de recoltare.

„Nu mai există o penurie de motorină. Da, este la un preț mai mare, dar există cantități suficiente pe piață pentru a acoperi necesitățile agricultorilor”, spune Diaconu.

De cealaltă parte, Asociația „Forța Fermierilor” – una dintre principalele organizații ce reprezintă agricultorii mici și mijlocii – a avertizat pe 31 iulie că situația din sectorul agrar s-a agravat în ultimele luni.

Asociația susține că prețul motorinei a crescut cu circa 70% în ultimele cinci luni și că fermierii continuă să se confrunte cu un „deficit acut de combustibil”.

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De la începutul acestei săptămâni, prețurile la carburanți au urcat constant în R. Moldova.

Pentru perioada 31 iulie - 1 august, ANRE a stabilit un plafon de 32,54 lei/litru (+0,28 lei) pentru motorină și 30,77 lei/litru (+0,05 lei) pentru benzină. Pe 24 iulie – înainte de instituirea stării de alertă – un litru de benzină costa 29,89 de lei, iar unul de motorină – 29,80 lei.

R. Moldova a mai trecut printr-o criză similară pe piața carburanților în primăvara acestui an, din cauza instabilității regionale produse după izbucnirea conflictului din Iran.

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