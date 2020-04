David Holmes e un DJ, producător și compozitor de muzică electronică nord-irlandez, cu mare faimă în lumea muzicii alternative și de club, și în muzica de film - a compus coloana sonoră pentru peste 20 de pelicule cu mare succes de piață la Hollywood.

S-a născut în 1969, cel mai mic din cei zece copii ai unei familii din Belfast.

A început să pună muzică în crîșmele din orașul său natal la 15 ani, iar la sfîrșitul anilor 1980 a publicat mai multe discuri single techno și progressive house.

La începutul anilor 1990 a fost șeful a două faimoase cluburi de de dans din Belfast, Sugar Sweet și Shake Yer Brain.

Debutează în 1995 cu albumul „This Film Is Crap Let's Slash the Seats”, cu mare succes la critică, urmat doi ani mai tîrziu de „Let's Get Killed”, despre care se spune că e coloana sonoră a unui film imaginar - în multe din piese se aud oameni vorbind pe străzile orașului New York înregistrați de Holmes cu un dictafon.

În 1998, actorul Danny Devito îl angajează ca să scrie coloana sonoră a filmului „Out of Sight”, regizat de Steven Sodeberg.

A fost primul dintr-o lungă serie de filme de succes a căror coloană sonoră a fost compusă de David Holmes, între care le amintesc aici pe „Ocean's Eleven”, „Ocean's Twelve” și „Ocean's Thirteen”, și, cel mai recent, primul sezon al serialul „Killing Eve”, pentru care Holmes a primit un premiu British Academy of Film and Theatre Arts - BAFTA, categoria TV Craft Award, în 2019.

L-am amintit prima oară pe David Holmes la microfonul Europei Libere acum 17 ani, când am recitat poezia „Vis de mahala” a lui Leonid Dimov, într-una din primele ediții ale rubricii muzicale ce avea să devină Dicționarul de sunete rare.

Noi ascultăm acum „Gritty Shaker”, de pe albumul „Let's Get Killed”, urmată de „Don't Die Just Yet”, o piesă inspirată după melodia „Cargo Culte” de pe LP-ul „Melody Nelson” al lui Serge Gainsboug.

Ascultați Dicționarul de sunete rare la EuropaLiberă.org.