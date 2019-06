Doina van Tooren-Rotari: Ar trebui să ne lăsăm de nepotism, cumetrism, lingușire și de aspirații la scară ierarhică nesănătoasă

Fostul Guvern al Partidului Democrat lasă în urmă o moștenire otrăvitoare: instituții de stat golite, o justiție coruptă sau controlată, finanțe șubrede, scheme obscure de delapidări, o mare parte de mass-media servilă și un sistem de interceptări ilegale practicate la scară largă, așa arată o analiză EUobserver. „Dincolo de euforia generată de tranziţia paşnică a puterii, noul Guvern are în faţă multe provocări”, crede Doina van Tooren-Rotari, care a emigrat în Olanda în 2001. A lucrat 15 ani în domeniul bancar, iar de ceva timp și-a lansat propria afacere în consultanță financiară. Actualmente locuiește cu familia în Irlanda, or. Dublin.

Doina van Tooren-Rotari: „Acest transfer de putere, în primul rând, a fost mult așteptat și unica surprindere care a fost, o surprindere pozitivă, că transferul a fost efectuat pașnic. Eu, ca și majoritatea populației, un pic eram sceptică, dar uite că viziunea și strategia celor de la ACUM de a folosi insistențele externe și interne, presiunile interne și externe - a fost o decizie bună și mă bucur foarte mult pentru acest rezultat. Sper ca acest transfer de putere să fie ireversibil, sincer sper.

Sper că numitul Plahotniuc și cu „managerii” lui să nu mai revină niciodată în politic, fiindcă au avut un stil atât de nociv, care a lucrat împotriva țării noastre, ne-a divizat și ne-a învrăjbit, și ne-a minimalizat ca oameni și ne-a pustiit țara și sper că această tragedie și această rușine să nu se mai întâmple niciodată.”

​Europa Liberă: Deranjează faptul că două extreme, doi actori politici de la extreme au făcut această coaliție, această alianță, acest parteneriat – socialiștii care s-au considerat mereu o formațiune cu viziuni pro-ruse și cei din Blocul ACUM care se consideră totuși pro-europeni?

Doina van Tooren-Rotari: „Pe mine personal nu mă deranjează deloc și chiar a fost speranța mea că ei se vor putea uni în aceste eforturi care aveau ca scop principal doar un singur lucru – demontarea acestui sistem corupt, oligarhic, inacceptabil pentru noi, și mă bucur că au avut înțelepciunea și și-au unit forțele pentru a obține acest rezultat. Rezultatul contează pentru această etapă, prima etapă, etapa primordială. Ce va fi mai apoi? Urmează să lucrăm, urmează ca oamenii să gândească, să cugete, să elaboreze strategii, dar pentru scopul imediat a fost o decizie foarte înțeleaptă.”

​Europa Liberă: Asta ar însemna că geopolitica a fost lăsată pentru alte timpuri, pentru campania electorală?...

Doina van Tooren-Rotari: „Geopolitica întotdeauna a fost un subiect important pentru o parte a societății noastre. Eu personal mă bucur că în momentul de față este moratoriu asupra acestui subiect, fiindcă nu ne orientează în direcția primordială care acum trebuie luată – de a demonta sistemul corupt și de a lupta cu cei care au uzurpat puterea de stat, dar mai târziu desigur acest subiect va apărea pe agenda zilei și nu este subiectul meu preferat, fiindcă pe parcursul atâtor ani a stârnit zâzanie în societate și nu ne-a unit, și nu ne-a făcut mai puternici.”

Europa Liberă: În cei 28 de ani de independență pe care o să-i împlinească Republica Moldova la finele lunii august, cei care s-au perindat la putere – au fost 15 guverne – au promis schimbări, dar lumea vorbește despre o tranziție interminabilă. Ce schimbări așteaptă de această dată moldovenii – fie că se află în țară, fie că se află peste hotare – ce schimbări așteaptă să întreprindă Guvernul Sandu în primul rând?

Doina van Tooren-Rotari: „Au fost foarte multe așteptări și au fost foarte multe dezamăgiri, de aceea eu personal am mari așteptări la nivelul cetățeanului, al societății, la nivel individual și sper că a fost suficient timp în ultima perioadă ca oamenii să se gândească ce schimbări ar trebui să fie la nivelul individual pentru ca ceea prin ce am trecut noi să nu se mai repete și poate ar trebui noi, în primul rând, să fim un pic mai onești și un pic mai consolidați, și un pic mai bine informați pentru a lua decizii corecte. Poate ar trebui noi să ne lăsăm de nepotism și cumetrism – cuvinte de care mi-e rușine că le avem în vocabular –, și de lingușire, și de aspirații la scara ierarhică nesănătoasă, iar atunci când ar trebui - să ne învățăm să lucrăm în echipă să promovăm talente, profesionalismul, munca onestă. Iată aceste schimbări eu le vreau la nivel de individ.

În ceea ce privește Guvernul Sandu, eu am un mare respect pentru această echipă, eu nu am nici un dubiu în ceea ce privește integritatea lor și de aceea le doresc mult succes și sper ca ei să reușească să demonteze sistemul corupt și să instituie o justiție corectă și independentă, fiindcă acestea sunt elemente pe care societatea le vrea acum pentru a normaliza situația în țară. Și dacă aceste două sarcini vor fi realizate în viitorul apropiat, eu personal consider că va fi o mare victorie.”

Europa Liberă: Prim-ministra Maia Sandu a insistat și a reușit să aducă în Cabinetul de miniștri și oameni din afară. Faptul că în Executiv au fost numiți miniștri din diaspora ar putea să-i mobilizeze pe cei plecați – dacă e să credem statisticilor, numărul lor ar ajunge la aproape un milion de moldoveni – să revină careva din ei sau e prea devreme de vorbit despre acest lucru?

Doina van Tooren-Rotari: „Oamenii revin în țară atunci când se simt în siguranță, când au un nivel de viață satisfăcător, când eventualii investitori sunt siguri că nu-și vor pierde bani, iată atunci oamenii vor începe să vină. Faptul că avem acum miniștri din diasporă desigur e foarte îmbucurător. Aceștia sunt oameni școliți în Occident, care au experiență în organismele internaționale, ceea ce înseamnă că au fost testați, au un set de capacități tehnice, ceea ce pentru noi este un privilegiu să avem așa specialiști, dar totodată trebuie să ținem cont că miniștri din diasporă în fiecare zi vor trebui să fie apți să lucreze cu localnicii.

Și eu sincer sper că ei vor găsi acea comunicare corectă și acea strategie corectă de a ajunge la mintea și sufletul fiecărui funcționar de stat pentru a le câștiga încrederea și cooperarea, ca să implementeze acel program de lucru pe care și l-au propus. Dacă asta va fi realizat și lucrurile vor merge în direcția bună, și oamenii se vor trage mai degrabă să vină acasă, fiindcă va exista încredere spre o schimbare pozitivă.”

​Europa Liberă: Speranțele sunt mari, așteptări multe, 100 de zile se zice că ar putea să arate de ce e capabilă actuala guvernare din Republica Moldova. Vreau să întreb ce greșeli nu ar trebui să facă noua putere ca să nu dezamăgească, pentru că foarte multe speranțe s-au investit și în 2009, când s-a dat jos regimul comunist de la putere, ca după asta lumea să spună că li s-a furat acea speranță. C greșeli nu ar trebui să facă acum proaspăta guvernare?

Doina van Tooren-Rotari: „Nu ar trebui să fie prea miloși cu cei care au fost înlăturați de la putere și care au uzurpat puterea de stat, nu ar trebui să le dea prea mult timp pentru consolidare și pentru a-și întări forțele. Vedem acum cum unii își creează platforme de comunicare neconstructivă, încearcă să-și creeze noi partide.

Acestea sunt niște mesaje greșite pentru populație în primul rând, oamenii poate mai au dubii că fosta guvernare se poate întoarce, poate le este frică, de aceea nu trebuie să li se dea nici o speranță celor care au fost înlăturați că pentru ei mai există viitor în politicul Moldovei. Guvernarea actuală ar trebui să fie mai operativă și mai promptă în a lua măsuri cu cei care au uzurpat puterea de stat, pentru a transmite un mesaj corect și societății, și celora care se fac vinovați.”

Europa Liberă: Inițial se vorbea că acest Guvern trebuie instalat pe o perioadă scurtă ca să poată să organizeze viitorul scrutin parlamentar, ca după asta să se acrediteze tot mai mult ideea că totuși acest Guvern ar trebui să-și ducă mandatul până la capăt, adică patru ani să stea la cârma țării, ca să poată judeca cetățeanul dacă ceea ce a promis a ajuns să fie faptă. Cât de așteptate sunt anticipatele pentru cetățenii cu drept de vot? Ar rezolva ceva?

Doina van Tooren-Rotari: „Pentru mine anticipatele nu sunt așteptate chiar deloc, fiindcă nu cred că vom avea un rezultat mai bun decât avem acum. Acum avem o echipă cu capacități tehnice, politice și confirmate, și solide, după cum am spus, este un privilegiu pentru noi. Eu consider că partenerii de alianță trebuie să-i sprijine și societatea trebuie să-i sprijine și sper că vor avea o șansă să lucreze cât mai îndelungat. Nu vreau să par naivă, dar am și eu o speranță că vor fi lăsați să-și ducă mandatul până la sfârșit, până la următoarele alegeri parlamentare care sunt în câțiva ani. Lumea e obosită și nu mai sunt nici resurse pentru confruntări, noi avem o medicină care este la pământ, educația a fost ignorată, uitați-vă, criminalitatea e înaltă – aici trebuie concentrate eforturile, resursele financiare.

Nu merită de a cheltui iarăși pentru scrutin și iarăși pentru lupte, și iarăși pentru discuții ineficiente. Avem o echipă care este admirată de elita internațională. Ei, sincer, au cele mai bune intenții și vor să amelioreze Moldova care a fost furată atâția ani de zile și puținul pe care-l putem noi face e să avem încredere în programul lor de muncă, să-i lăsăm să muncească și să-i ajutăm dacă putem. Iată acesta ar fi mesajul meu pentru cei care speră la anticipate, pentru cei care în ziua de azi se ocupă cu critica neconstructivă. Această echipă chiar merită să aibă o șansă să muncească și să ne arate cum pot fi lucrurile obținute, construite altfel.”