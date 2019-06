Nadejda Hriptievschi, despre reforma justiției: Cei care știu că nu merită să fie acolo unde sunt, să urmeze exemplul domnului Poalelungi

Noua guvernare spune că vrea să reformeze în primul rând instituțiile justiției despre care susține că au fost „capturate” de fosta guvernare în frunte cu Partidul Democrat. Dar ce pași și în privința căror instituții sunt de așteptat în primul rând, în opinia Nadejdei Hriptevschi, o voce critică la adresa fostei guvernări.



Nadejda Hriptievschi: „În primul rând, eu foarte mult sper că judecătorii Curții Constituționale își vor da demisia, toți, in corpore. Odată cu demisia lor, trebuie numiți noi judecători într-un mod transparent, în așa fel ca să fie numiți acolo oameni care prin experiența lor au demonstrat că ei înțeleg ce-i acesta drept, cum se aplică dreptul, pentru că acesta este rolul Curții Constituționale - este un garant al Constituției și indiferent de preferințele politice, că fiecare om poate și are dreptul la preferințe politice. Eu, spre exemplu, niciodată n-am zis că, dacă au fost membri ai partidului, nu mai pot fi judecători ai Curții Constituționale. Nu contează dacă a fost sau nu a fost, esențial e cum s-a manifestat omul acesta și noi acum cred că avem cea mai proastă componență pe care am avut-o vreodată a Curții Constituționale.”

Europa Liberă: După Curtea Constituțională, care alte instituții ar trebui să treacă un botez?

Nadejda Hriptievschi: „După Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție trebuie reformată, trebuie reformat atât mandatul, cât și judecătorii să fie supuși unei evaluări și să fie criterii separate de promovare și numire la Curtea Supremă de Justiție. Sunt diferite modalități de numire a judecătorilor la Curtea Supremă, că pot fi teste adiționale, pot fi măcar interviuri, dar trebuie și judecătorii să treacă doar cei care cu adevărat merită. La Curtea Supremă de Justiție, Centrul de Resurse Juridice din 2013 a început să bată alarma. Noi, din păcate, am avut o experiență foarte proastă – am adoptat legi foarte bune în 2012, legi pentru care alte state cumva se uitau la noi și încercau să împrumute experiență.

Deci, noi am introdus evaluarea performanțelor, am introdus criterii separate de selecție și avem Colegiul de selecție și promovare a judecătorilor. Și ne-am trezit cu ce? Ne-am trezit cu aceea că, spre exemplu, conform datelor noastre, care sunt absolut verificate, din 2013 până în mai 2017 din 150 de judecători care au fost numiți în primele instanțe peste 70% erau cei care aveau punctaj mai mic. Deci, asta ce ne spune? Iar la Curtea Supremă de Justiție majoritatea au fost numiți în baza unui singur concurs. Cea mai prestigioasă instanță de judecată de obicei este și cea mai râvnită.”

​Europa Liberă: În așa fel i-au făcut docili...

Nadejda Hriptievschi: „Da, evident.”

Europa Liberă: ...partidului de guvernământ, puterii?

Nadejda Hriptievschi: „Celor care decideau. Din păcate, Consiliul Superior al Magistraturii - și asta este a treia instituție care trebuie neapărat reformată -Consiliul Superior al Magistraturii, de fapt, a devenit un organ care a promovat anume frica între judecători, a promovat docilitatea. Ceea ce noi avem acum în sistemul judecătoresc, nu am avut nici pe timpul sovietic. În mod simplist, judecătorul cine este? Judecătorul, de fapt, este cel care are cea mai mare putere în stat, judecătorul este cel care decide asupra vieții omenești. Dacă tu ai un conflict cu statul, statul este puternic, tu ești singur împotriva aparatului statului, judecătorul este acel arbitru...”

Europa Liberă: Revendicarea cea mai mare pe moment se pare că rămâne cea cu privire la plecarea din funcție a procurorului general.

Nadejda Hriptievschi: „Da.”

Europa Liberă: Așa se zice că și Procuratura ar fi fost la cheremul puterii și că ar fi devenit un instrument care aplica șantajul în relația cu adversarul politic, cu cei care nu sunt docili puterii. Credeți că ar putea să se retragă și dl Harunjen din fotoliul lui de procuror general?

Nadejda Hriptievschi: „Eu tare mult sper că dl Harunjen se va retrage. Dl Harunjen a fost primul procuror general numit în urma schimbării de reguli.”

​Europa Liberă: Concursului...

Nadejda Hriptievschi: „Concurs..., dar a fost numit de președintele Timofti peste noapte și modul acesta de atunci a aruncat niște...”

Europa Liberă: A ridicat semne de întrebare?

Atunci când a avut loc reforma, trebuiau să apară oameni noi și pur și simplu cei vechi să-și continue activitatea, dar nu ei să fie fața Procuraturii...

​Nadejda Hriptievschi: „A ridicat semne de întrebare. A ridicat semne de întrebare și faptul că dl Harunjen, de fapt, anterior a fost șeful Procuraturii Anticorupție în cele mai tulburi timpuri, aceleași timpuri când dl Gurin era procuror general, aceleași timpuri când a dispărut miraculos acel miliard din țară. În mod normal, atunci când a avut loc reforma, trebuiau să apară fețe noi, oameni noi și pur și simplu cei vechi să-și continue activitatea, dar nu ei să fie fața Procuraturii. Ei, a avut acest credit de încredere dl Harunjen și la ce am ajuns noi în Procuratură? Noi știam, toată lumea știa despre înregistrări legale și ilegale în masă, deci să ajungi în secolul XXI...”

Europa Liberă: Acum această investigație a RISE-ului care arată foarte clar cum erau urmăriți, ascultați adversarii politici ai puterii.

Nadejda Hriptievschi: „...Adversarii, jurnaliștii... Asta este cel mai grav, adică dacă tu începi să urmărești jurnaliștii, dacă tu începi să urmărești persoanele din opoziție, dacă tu începi să urmărești persoanele din societatea civilă, înseamnă că tu servești intereseloe partidului care vrea să acapareze total puterea.”

Europa Liberă: Și cel mai probabil nu ai un drept moral să rămâi în această funcție importantă în stat?

Nadejda Hriptievschi: „Nu ai drept moral. Nu, pentru că s-au făcut prea multe prostii și în Procuratură nu mai ai încredere. Și am mare respect față de acei 20 de procurori din Procuratura Anticorupție care au ieșit și au scris: „Noi avem o criză pe interior, avem o problemă mare”. Și Procuratura Generală ce face? Închide ochii și face declarație. Declarația, apropo, a Procuraturii Generale pe mine m-a făcut atunci să zâmbesc și în același timp iarăși să-mi pară foarte, foarte rău. Atunci când tu ai 612 din 637 de semnături, deci asta aduce foarte mult a totalitarism, întotdeauna există opinii divergente, opinii diferite. Tu când ieși cu astfel de declarații, arăți, de fapt, cât de tare controlezi întreg sistemul.”

Europa Liberă: Corupția zdruncină, macină cel mai mut temelia statului de drept. De ani buni se vorbește că acest flagel nu a început să fie dezrădăcinat.

Nadejda Hriptievschi: „Sincer? Eu nu știu ce este în capul oamenilor. Eu înțeleg așa: atunci când vii într-o funcție atât de înaltă, e foarte important să arăți ceva rezultate. Și Procuratura, cred că asta este pata cea mai mare, noi avem furtul miliardului, noi avem cauza Șor, care a doua cauză așa și nu a fost trimisă în instanță, noi avem arestări nejustificate a persoanelor, arbitrare și după asta, arest. Deci s-au trecut linii roșii și eu cred că oamenii, mulți dintre ei pur și simplu au intrat într-o stare de asta de bine, simțindu-se că fac parte dintr-o castă separată, au uitat că trebuie să luptăm cu corupția, au uitat de onestitate, au uitat de corectitudine. Așa înțeleg eu.”

​Europa Liberă: Cum pătrunde sânge proaspăt în justiție? Și există suficientă resursă umană ca să poată înlocui răul cu bine?

Nadejda Hriptievschi: „Justiția depinde foarte mult de capi. Da, dacă ar fi un stat unde am fi avut niște tradiții de justiție independentă, cu procurori independenți, cu judecători independenți, am fi zis că, uite, oricât ai lupta cu capii, nu ai cum, că sunt probe. La noi, deocamdată, situația e un pic diferită. Și eu sunt foarte convinsă că dacă noi reușim să reformăm, să avem sânge nou în conducerea acestor organe, la Procuratură în special, că e un organ mult mai ierarhic, cu toate garanțiile de independență, foarte mult depinde ce semnal li se dă procurorilor. Noi nu am avut nici un procuror general din 2009 încoace care ar fi dat semnale clare de lucru fără afilieri, fără protecții.

Procuratura trebuie să reprezinte interesele statului. Acesta e rolul Procuraturii și să caute, și să protejeze drepturile cetățenilor. Și dacă au un dosar penal, tu ca procuror trebuie să cauți și probe de învinuire, și probe de apărare, pentru că tu ai responsabilitatea asta de a merge în instanță doar când ești foarte sigur că aici chiar merită de a merge în acest dosar. Eu am impresia că la noi pur și simplu s-a uitat de acest rol, se caută doar probe de învinovățire, este, nu este, asta-i... și mergem pe-un cap și, pe de altă parte, atunci când vedem încălcări grave, se închid ochii, pentru că aparțin de un grup sau de altul. Atunci când Procuratura va avea o conducere care chiar va respecta, de fapt, își va respecta mandatul, atunci eu cred că și procurorii inferiori vor simți altfel acest lucru. Desigur că este necesară și o reevaluare a procurorilor, dar eu cred că e secundară, mai ales că suntem într-un cadru politic în care nu avem o previzibilitate foarte mare, de aceea trebuie să fim strategici.”

Europa Liberă: Deseori, oamenii de afaceri, dar și cetățenii spuneau că organele de drept au ajuns să fie o bâtă și că anume aceste structuri ale statului ar fi băgat cea mai mare frică în societate.

Despre frică se vorbește foarte mult, reiese și din sondaje, reiese și din frica judecătorilor...

​Nadejda Hriptievschi: „Păi așa arată toți indicatorii. Despre frică se vorbește foarte mult, reiese și din sondaje, reiese și din frica judecătorilor. Deci pentru mine cel mai mare indicator este frica judecătorilor, pentru că dacă judecătorul este acel arbitru care-i ultimul garant, să zicem, al drepturilor tale și el se teme... el se teme să meargă la un eveniment, că nu-i permite Consiliul Superior al Magistraturii sau el se teme să ia o decizie, pentru că nu știe dacă nu cumva hotărârea asta va afecta interesele...”

Europa Liberă: Poate fi depășită această stare?

Nadejda Hriptievschi: „Sigur, poate fi, dacă avem un alt Consiliu Superior al Magistraturii, dacă competențele acestuia sunt revizuite, dacă judecătorului i se dă libertate. Sunt o serie de chestii minore care poate din afară nici nu se văd, dar judecătorul este tratat acum ca un funcționar de rând. Trebuie să vină de la oră la oră, dar nu se ia în calcul că munca lui este diferită, el este mult mai creativ. Eu nu am nevoie de un judecător care să stea în birou și să raporteze când vine și când iese, am nevoie de un judecător curajos; dacă el are nevoie de timp, are nevoie să iasă, nu știu, chiar pe iarbă verde să se gândească la o soluție, el nu trebuie controlat, el nu trebuie ținut, trebuie să aibă libertate. El nu trebuie să se teamă să dea un interviu, că nu-i vorba de comentarii, dar să vorbească despre chestii care sunt importante pentru societate.”

Europa Liberă: Pentru reforma în justiție s-au alocat bani mari, inclusiv din partea Uniunii Europene a fost oferită asistență financiară pentru ca o adevărată reformă să aducă o justiție independentă, să nu depindă de politic, să activeze în interesul cetățeanului. Mai e nevoie de bani pentru a fi reformat sistemul judecătoresc?

Nadejda Hriptievschi: „Da, de bani mai este nevoie, dar nu asta este nevoia principală. Eu cred că nevoia principală este schimbarea și trierea conducerii, a celor care dau semnalul, și bani sunt necesari pentru a finaliza o reformă foarte importantă ce ține de optimizarea hărții judecătorești. Noi avem nevoie în continuare de un sistem foarte bine pus la punct de distribuire a dosarelor, programul integral de gestionare a dosarelor, publicarea hotărârilor așa cum trebuie să aibă loc, și chestiile astea costă pentru că de ele în permanență ai nevoie, și de menținere etc. Dacă noi continuăm cu instanțe mici, acolo nu prea poți face o repartizare nici aleatorie și nici nu prea poți face specializarea judecătorilor.

Din păcate, mai este și o problemă - noi avem judecători care sunt depășiți de complexitatea problemelor curente. E foarte dificil să fii un judecător și să te ocupi cu toate – și cu cauze civile și penale, și tot ce este. Deci, specializarea este foarte importantă, pentru că legislația devine tot mai complexă și mai complexă. Dar pentru asta este nevoie ca instanțele să fie mai mari și noi am început reforma de optimizare, numai că ea trebuie dusă bine la capăt și corectate câteva greșeli, greșeli care au schimbat jurisdicția unor instanțe fără nicio logică. Și avem iarăși o instanță de apel Chișinău care este incredibil de mare și se întâmplă în continuare probleme. Deci asta trebuie schimbat și asta nu este atât de greu. Și e important să avem câteva instanțe, dar ele să fie foarte bine dotate, să fie dotate așa încât să nu mai avem problema asta că nu putem participa la ședințe pentru că nu avem săli. E o problemă din secolul trecut și-i ridicol. Deci avem tehnologii informaționale, omul poate să stea în satul lui și să aibă acces prin teleconferință și nu trebuie să vină neapărat, și să se asigure și transparență, și să se asigure și celeritate, dar nu prea se vor lucrurile astea.”

Europa Liberă: Dar știți că mereu se cere de la guvernare. Există această voință politică? Mă refer la cei care au constituit majoritatea în Parlament și au desemnat Guvernul Sandu – socialiștii și cei din Blocul ACUM. Sunt compatibili și li se vor plia interesele când va veni vorba că trebuie să fie independentă justiția?

Nadejda Hriptievschi: „Acum noi avem voință politică, pentru că alianța în general - temporară așa cum toată lumea o subliniază - de fapt, a demonstrat o maturitate a forțelor politice. Eu trebuie să recunosc că am fost foarte sceptică și la început îmi păreau niște propuneri așa... pe care nu le înțelegeam. Cum să propui alianță între PSRM și ACUM? Și, de fapt, ceea ce ei au atins, noi trebuie să ne bucurăm pentru lucrul acesta. De ce? Pentru că noi în sfârșit – și eu sper foarte mult ca ei să reziste măcar jumătate de an – noi ne-am obișnuit să discutăm niște chestii care sunt foarte importante, dar care merită a fi discutate atunci când tu nu te lupți cu corupția și cu sărăcia.

Vorbești despre limbă, despre identitate, despre geopolitică nu atunci când tu vezi că țara e depopulată, oameni tot mai puțini și mai puțini care în general înțeleg despre ce vorbești, oameni care n-au acces efectiv la servicii de bază. Avem sate întregi unde nu-s medici, nu-s pediatri, deci noi am degradat foarte mult la foarte mulți indicatori. Și eu cred că este important să uităm un pic de problemele care ne divizează și haideți să lucrăm la acestea care sunt cu adevărat importante și eu sper - pentru că ei sunt atât de diferiți - că asta îi va ține un pic împreună, altfel toate astea trei partide nu au un viitor dacă ele nu fac ceea ce au promis. Dar eu întotdeauna am zis următorul lucru: eu nu cred că o schimbare poate să aibă loc într-o țară care cât de cât este democratică în care să vină schimbarea doar de la guvernare; schimbarea trebuie, în primul rând, de la fiecare dintre noi să vină. Și asta înseamnă că trebuie să încetăm să mai dăm acea mită. Toți se plâng și eu tot văd pe rețelele de socializare cum se plânge toată lumea pe faptul că se strâng bani de la copii, de la grădinițe, de la școli. Dar când vorbesc cu mulți părinți și îi întreb: „Dar de ce dați?” – „Apoi, ca să nu-mi marginalizeze copiii”. Păi, da, să fii oaia neagră este foarte dificil, dar nu poți să schimbi.

Depinde foarte mult și de noi, dacă noi, ceilalți din societate, vom contribui la această schimbare sau nu...

Nu ne plac lucrurile, înseamnă că trebuie să ne asumăm și noi în mod individual. Exact așa și cu justiția. Dacă vom continua să mergem în justiție și să căutăm avocați - nu avocați buni, onești, care înțeleg ce scriu și înțeleg ce vorbești, dar cauți avocați care au relații cu judecătorii și procurorii - niciodată nu se va schimba nimic. Eu cred că noi acum avem unul din... aș zice chiar cel mai bun Guvern, pe care cel puțin eu l-am prins în perioada mea de maturitate. Avem șanse foarte mari, ei sunt foarte hotărâți, determinați să schimbe, dar depinde foarte mult și de noi, dacă noi, ceilalți din societate, ne vom schimba, vom contribui la această schimbare sau nu. Eu sunt foarte convinsă: noi avem judecători încă onești și procurori onești. Să-și găsească acel curaj și pur și simplu să-și facă lucrul, nu trebuie nimic altceva – fă-ți lucrul, fii corect și atât.”

Europa Liberă: Să respecte buchea și spiritul legii.

Nadejda Hriptievschi: „Atât! Nimeni nimănui nu cere mai mult.”

Europa Liberă: E unica cerință care poate să-i înfrumusețeze în funcțiile pe care le dețin.

Nadejda Hriptievschi: „Exact! Dar oamenii care știu că nu merită să fie acolo unde sunt să urmeze exemplul dlui Poalelungi. Cred că asta ar fi contribuția lor cea mai mare la justiție și la reformarea țării. Avem foarte mulți judecători care și-au trimis odraslele peste hotare, care stau aici nu înțeleg pentru ce, care nu mai cred în țara asta. Oameni buni, dați-vă demisia, lăsați să vină oameni tineri, că sunt suficienți oameni! Și sper eu să putem face schimbarea asta, că după dezamăgirile din 2009, eu cred că noi acum suntem mai maturi și nu vom mai avea acea toleranță pe care am avut-o atunci, când „a, stai că au făcut o prostie, dar trebuie să-i răbdăm, pentru că altfel vin comuniștii înapoi; hai mai răbdăm asta, hai că ministrul vine și se tot plânge ministrul Justiției că, uite, el nu știe că trebuie să negocieze”.

Nu, greșeli mici și o perioadă așa scurtă de tranziție, eu cred că este rezonabil, dar după asta trebuie și noi să fim vigilenți și pur și simplu să nu admitem greșeli care sunt nepermisibile într-o democrație. Dictatura nu se face de un om, dictatura n-a fost făcută de Plahotniuc, dictatura și regimul acela la care am ajuns au fost făcute de foarte mulți oameni. Și mai ales de oameni care au tăcut și care nu au avut curajul să vorbească. Au zis că „lasă, pentru familie, pentru nu știu ce răbdăm”. Dacă noi ne oprim din răbdat, dar pur și simplu ne facem fiecare lucrul, eu cred că asta este cheia succesului.”