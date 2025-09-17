Donald Trump, primit cu fast la castelul regal Windsor, de lângă Londra

Ziua lui Trump la Windsor a început cu primirea oficială - avându-i în prim plan pe mai tinerii membri ai familiei regale - Prințul William și soția sa, Kate.

Liderul SUA a ajuns la locul vizitei cu un elicopter militar numit Marine One.



Potrivit programului descris de Associated Press, după întâmpinare urma o plimbare cu trăsura trasă de cai prin domeniul de 6.400 de hectare de ferme, păduri și spații deschise, care include un fost teren de vânătoare regal, unde încă trăiesc 500 de cerbi roșii.



La întoarcerea la castel, o fanfară militară urma să cânte „God Save the King” și „The Star-Spangled Banner” înainte ca Trump și regele să inspecteze garda de onoare formată din soldați îmbrăcați în tunici tradiționale stacojii și căciuli înalte, din blană de urs.

După un prânz privat și o vizită la o expoziție de documente și opere de artă care ilustrează legăturile dintre Marea Britanie și Statele Unite, va veni momentul pentru fastul și strălucirea unui banchet de stat.



Se vor purta tiare și medalii, iar până la 160 de invitați în ținute de gală se vor aduna în jurul unei mese de mahon lungi de 50 de metri, acoperită cu argintărie veche de 200 de ani, pentru a-l onora pe președinte. Charles va ține un discurs, apoi regele și președintele vor închina un toast.

Majoritatea vizitelor de stat au loc la Londra, pe fundalul grandios al Palatului Buckingham și al bulevardului larg, mărginit de steaguri, cunoscut sub numele de The Mall. Dar aceasta are loc în cadrul mai confortabil al Windsorului, un oraș istoric cu puțin peste 30.000 de locuitori, situat la aproximativ 40 de kilometri la vest de centrul Londrei.



Asta facilitează controlul protestelor și securitatea președintelui într-o perioadă de tensiuni internaționale crescute, mai ales după împușcarea mortală a aliatului lui Trump, Charlie Kirk, săptămâna trecută în Utah.

Nu toți britanicii flutură stegulețe

Ziarul britanic de orientare progresistă Guardian notează că vizita repetată a lui Trump, care a mai fost la Londra în primul mandat, este „fără precedent” și vine pe fondul unor critici aspre la adresa unor decizii și gesturi politice ale liderului de la Casa Albă.





Într-un articol publicat în The Guardian, Sadiq Khan, primarul liberal al Londrei, care a protestat și față de prima vizită a lui Trump în orașul său, l-a acuzat pe președintele SUA că a contribuit mai mult decât oricine altcineva la „politicile divizive” care învrăjbesc oamenii în ultimii ani, încurajând extrema-dreaptă.

Primarul Londrei a mai declarat că desfășurarea armatei în orașele americane și țintirea minorităților de către președintele SUA sunt lucruri „luate direct din manualul autocraților”.

Trump cel încântat, Starmer cel pragmatic

Reuters notează că Trump, un fan declarat al familiei regale britanice, nu și-a ascuns deloc bucuria sa de a fi nu doar primul lider american, ci și primul politician ales din lume care a fost invitat de un monarh britanic pentru două vizite.



„Îl iubesc pe regele Charles”, a scris el pe contul său de Truth Social în februarie, când a fost convenită noua vizită. La sosire, marți el a adăugat: „Sunt multe lucruri aici care... îmi încălzesc inima. Este un loc foarte special.”

Când Trump a fost în prima sa vizită de stat în Marea Britanie, a fost primit de regina Elisabeta a II-a. Programul său de miercuri cuprindea și o depunere de flori la mormântul ei.

De partea cealaltă, prim-ministrul britanic Keir Starmer speră să folosească acest sentiment în avantajul Marii Britanii; guvernul său vrea să profite de această vizită pentru a consolida „relația specială” dintre cele două țări, aprofundând legăturile economice, asigurând investiții de miliarde de dolari. Liderul britanic vrea de asemenea să discute tarifele comerciale impuse de Trump și să exercite presiuni asupra președintelui SUA în ceea ce privește ajutorarea Ucrainei invadată de Rusia.

Poliția londoneză a declarat că patru persoane au fost arestate marți, după ce au fost proiectate imagini cu Trump alături de defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein pe unul dintre turnurile Castelului Windsor. Trump nu se afla la Windsor în acel moment.

Discuțiile lui Trump cu Starmer vor avea loc joi la Chequers, reședința de la țară a premierului - adică tot într-un loc mai ferit de proteste.



Săptămâna trecută, Starmer l-a demis pe Peter Mandelson din funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington din cauza legăturilor sale cu Epstein, iar acest lucru ar putea duce la întrebări incomode pentru Starmer și Trump, a căror relație cu finanțatorul a fost, de asemenea, în vizorul presei - scrie Reuters.

