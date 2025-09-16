Maia Sandu, cel mai de încredere lider străin într-un sondaj românesc. Urmează Trump și Macron

În ce privește tema unirii cu R. Moldova, opiniile românilor sunt împărțite relativ egal: 47% ar fi pentru, 46% împotrivă, iar 7% nu sunt deciși.

În topul politicienilor străini în care au românii încredere, după Maia Sandu urmează președintele SUA, Donald Trump, cu 67%, președintele francez Emmanuel Macron – 60%, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen – 56% și președintele ucrainean Volodimir Zelenski – 57%.

La coada clasamentului sunt liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, în acesta din urmă având încredere 18 din respondenți.

În clasamentul țărilor prietene cu România, după R. Moldova urmează Franța și Statele Unite.

Sondajul mai arată printre altele că românii au în mare proporție încredere în NATO (74%), Uniunea Europeană (62%) și ONU (61). Doar 27% au încredere în BRICS, o alianță de țări dominată de Rusia, care propune o lume „multipolară”.

Studiul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți.

Agerpres notează că aproape jumătate (47%) dintre respondenți sunt de părere că, în contextul geopolitic și militar actual, este posibil ca Federația Rusă să atace România, în timp ce 43% nu împărtășesc această opinie.

Mai mult de o treime (37%) dintre subiecții sondajului spun că România nu ar trebui să se implice deloc în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și că susținerea ar trebui să aibă doar, eventual, un caracter umanitar. O treime (33%) sunt de părere că România ar trebui să se implice mai mult, iar 26% susțin că este suficient atât cât România face deja.

