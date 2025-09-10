Maia Sandu și Giorgia Meloni au condamnat împreună incursiunea dronelor rusești în Polonia

Agenția de știri italiană ANSA a relatat că Sandu și Meloni au condamnat „în mod special atacurile masive din ultimele zile, care au încălcat și spațiul aerian polonez în noaptea trecută”.

Meloni a confirmat, de asemenea, sprijinul deplin al Italiei pentru Chișinău, demonstrat recent prin încheierea acordurilor bilaterale privind securitatea socială și recunoașterea permiselor de conducere - a mai relatat ANSA.

Maia Sandu a lăudat într-o postare starea relațiilor bilaterale, spunând printre altele că „legătura dintre statele noastre este întărită de diaspora numeroasă, respectată aici pentru muncă, integritate și contribuția la economia italiană”.

Sandu se află în Italia în perioada 10-12 septembrie și are pe agendă și o audiență la Papa Leon al XIV-lea.

„Discuția la Sfântul Scaun - a informat președinția de la Chișinău - va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine, într-o lume marcată de multiple provocări”.

Vizita Maiei Sandu în Italia - una din țările cele mai mari din UE, sprijinitoare a extinderii mai ales în vestul Balcanilor - vine la scurt timp după ce președinta moldoveană a rostit, marți, un discurs în Parlamentul European, la Strasbourg, în care a atras atenția asupra eforturilor Rusiei de a influența alegerile de la 28 septembrie.

La o zi după trecerea Maiei Sandu prin Parlamentul European, legislativul UE a votat miercuri o nouă rezoluție de sprijin pentru R. Moldova.

În documentul adoptat cu majoritate de voturi cu 18 zile înaintea alegerilor, se cere deschiderea accelerată a primului cluster, sau grup de capitole de negociere a aderării Moldovei la UE. De asemenea, este solicitată creșterea sprijinului blocului cu 27 de membri pentru contracararea „războiului hibrid” al Rusiei împotriva Moldovei.

