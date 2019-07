Dumitru Diacov: PD este la o răscruce (VIDEO)

Europa Liberă: V-am invitat acum, în ajun de a decide cine trebuie să vină la cârma formațiunii. I-ați adus pe câțiva foști lideri cărora le-ați fost subaltern. Acum întrebarea e: cine va fi următorul?

Dumitru Diacov: „Va decide congresul, va decide delegația congresului.”

Europa Liberă: La finele acestei luni, la finele lui iulie?

Dumitru Diacov: „Eu cred că da. Dacă înainte lucrurile astea erau clare cu mult mai înainte de congres chiar, acum mă gândesc că delegații congresului, colegii din partid vor fi foarte atenți, vor dori să știe care sunt viziunile pentru viitor, care este poziția persoanei sau persoanelor care vor candida și eu cred că va fi o dezbatere destul de aprinsă.”

Europa Liberă: Nu ați vrea să spuneți astăzi cine ar merita să ajungă în fruntea PD-ului?

Dumitru Diacov: „Nu, cred că n-o să fie bine din partea mea ca eu acum să dau nume.”

Europa Liberă: Dar discutați despre posibile candidaturi?

Dumitru Diacov: „Sigur că sunt persoane care doresc să participe, cred că, dar eu știu că în teritoriu se discută foarte activ și oamenii pun aceste întrebări și chiar ne spun, ne previn că ei vor fi foarte prudenți atunci când este vorba de viitorul lider al partidului. Și este natural, este normal, fiindcă partidul care a trecut prin atâtea încercări pe parcursul anilor acum este la o răscruce și într-o situație destul de serioasă și greșeli nu trebuie comise. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că Partidul Democrat revine la baza lui ca un partid care este de centru, centru-stânga, un partid care contribuie la echilibrarea vieții politice în Republica Moldova. Așa a fost pe parcursul anilor.”

Europa Liberă: Astăzi ce se întâmplă în sânul Partidului Democrat? Ce poate, ce vrea PD-ul?

Dumitru Diacov: „Astăzi sunt foarte multe discuții, lumea se interesează și în teritoriu și sper că acest interes față de următorii pași pe care-i va face partidul vor contribui la aceea ca partidul, într-adevăr, să revină pe eșichierul politic, acolo unde el a fost dintotdeauna și să vină cu o contribuție însemnată la echilibrarea vieții politice în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Partidul Democrat îl mai are ca membru pe dl Plahotniuc? Dl Plahotniuc s-a lăsat de politică?

Dumitru Diacov: „Eu cred că da și eu sper că da și noi ne gândim la viitor...”

Europa Liberă: Deci, el va reveni în Parlament ca deputat sau nu?

Dumitru Diacov: „Nu știu. Asta e decizia d-lui. El a anunțat că se va consulta cu activul și cu alegătorii din Nisporeni. Asta știm. Noi acum suntem preocupați de revigorarea partidului.”

Europa Liberă: Dar el face parte din cei 30 de deputați din fracțiunea PD din Parlament?

Dumitru Diacov: „El face parte din acest grup, da, da...”

Europa Liberă: Și pentru Dvs. contează rămâne sau nu rămâne. Trebuie să aibă loc alegeri repetate în circumscripția Nisporeni?

Dumitru Diacov: „Dacă își va depune mandatul, înseamnă că în circumscripția respectivă vor avea loc noi alegeri.”

Europa Liberă: A afectat grav imaginea Partidului Democrat prezența dlui Plahotniuc în fruntea PD-ului?

Dumitru Diacov: „Ultima decizie și ultima situație legată de această decizie sigur că a creat animozități nu numai în partid, dar și în Republica Moldova, dar așa cum au anunțat – chiar ieri am fost la o întâlnire, să-i spunem așa, cu ambasadorul american – că „noi salutăm transferul pașnic al puterii în Republica Moldova și, practic, toți partenerii noștri externi au salutat această decizie și eu mă bucur că mulți colegi s-au exprimat în favoarea acestei decizii și noi am pledat pentru a debloca această situație politică. Regretabil este că am ajuns la această încordare.”

Europa Liberă: Dvs. ați știut că se va ajunge la această stare de tensiune?

Dumitru Diacov: „Nu, nu, nu, a știut foarte puțină lume; n-am fost la curent.”

Europa Liberă: Mărul discordiei a fost totuși ideea federalizării și cine o pune pe tava ca să o ducă Federației Ruse? Dvs. ce ați înțeles? De câte ori ați discutat la PD despre federalizarea Republicii Moldova?

Dumitru Diacov: „Nu, eu n-am discutat niciodată. Eu cred că vom reveni asupra acestui subiect – care au fost totuși înțelegerile și care a fost motivul de a împinge Republica Moldova în alegeri anticipate în această modalitate? Este clar că chestia cu federalizarea a fost un lucru nou și pentru noi, dar și pentru tot mediul politic din Republica Moldova. Și este o temă veche, și este o temă care are un ecou negativ în Republica Moldova de mulți ani de zile. Eu nu știu de ce și cum a apărut ea în felul acesta acum, în acest moment foarte important când trebuiau să găsească înțelegere...”

Europa Liberă: Paradoxal sau nu, dar înțelegere între Chișinău și Tiraspol au găsit deseori Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan de la Sheriff. Pentru Dvs. lucrurile acestea erau cunoscute?

Dumitru Diacov: „Că ei cooperează, că ei conlucrează?”

Europa Liberă: Că ei pun la cale?...

Dumitru Diacov: „Au existat speculații în presă și ceea ce s-a strecurat în presă cunoaștem și noi.”

Europa Liberă: OK, dar un partid nu cunoaște cu ce se ocupă liderul său când e vorba de soluționarea problemei transnistrene?

Dumitru Diacov: „Bun, în partid chestii de astea, relații economice ș.a.m.d. nu s-au discutat niciodată. De fapt și această ipostază a dlui Plahotniuc de agent economic sau de om de afaceri și lider de partid sigur că a creat anumite contradicții în felul de a vedea lucrurile în Republica Moldova sau în interiorul partidului, dar în partid lucrurile astea niciodată nu au fost discutate.”

Europa Liberă: Vi se pare corect să discute doar liderul, să aibă înțelegeri cu cineva din stânga Nistrului și să nu cunoască membrii partidului?

Dumitru Diacov: „Bun, eu nu știu dacă a fost o înțelegere, a fost o înțelegere mai mult cu titlu personal, alte instituții importante ale statului și eu presupun că și din cealaltă parte a Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Dl Diacov, pentru „pașii mici” care se făceau întru apropierea celor două maluri ale Nistrului în ultimul timp meritele și le atribuia dl Plahotniuc. L-am auzit pe fostul premier Filip care a spus că „da, datorită implicării dlui Plahotniuc a fost posibil să fie o înțelegere reciprocă”...

Dumitru Diacov: „În principiu, un element pozitiv în acest lucru este. Noi doar știm, asta nu se referă numai la situația Chișinău-Tiraspol. Dacă există relații personale între anumite persoane, ele pot contribui la rezolvarea acestor probleme. Dacă între doi președinți din două state, Franța sau Germania, de exemplu, există relații personale bune, ele pot stimula procesul.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs., ca un politician cu experiență, a ridicat semne de întrebare faptul că dl Plahotniuc a ales regiunea transnistreană să plece din țară?

Dumitru Diacov: „Nimeni încă nu știe, nimeni n-a exemplificat prin documente lucrul acesta. A fost un zvon lansat sau confirmat...”

Europa Liberă: Atât dl Dodon, cât și dl Năstase au confirmat că plecarea dlui Plahotniuc și a dlui Șor a avut loc prin regiunea transnistreană.

Dumitru Diacov: „Eu nu pot să vă contrazic, dar asta a fost...”

Europa Liberă: Nu pe mine, pe cei care conduc astăzi țara.

Dumitru Diacov: „Păi da, dar a fost o declarație, n-am văzut documente, n-am văzut demonstrări din partea structurilor respective.”

Europa Liberă: De când PD-ul a cedat puterea, îi aud mereu pe colegii Dvs. de partid spunând că teama cea mai mare e că PSRM-ul și ACUM vor duce Republica Moldova în brațele Rusiei și că interesul național va fi pus pe tava Kremlinului. De ce acreditați cu insistență această idee dvs., cei din PD?

Dumitru Diacov: „În primul rând, eu n-am spus lucrul acesta.”

Europa Liberă: Am spus „colegii Dvs. din partid”.

Dumitru Diacov: „Spun experții, spun persoanele care urmăresc... care componente...”

Europa Liberă: Dl Diacov, l-am auzit pe dl Filip, l-am auzit pe dl Candu, l-am auzit pe dl Cebotari. Toți fruntașii partidului spun cu aceeași insistență că PSRM-ul și ACUM duc Republica Moldova în zona de influență a Rusiei.

Dumitru Diacov: „Bun, că PSRM are legături destul de strânse cu Federația Rusă nu este niciun secret. În ce măsură PSRM este gata să facă ceea ce spun alții, eu cred că toată lumea o să fie foarte atentă la această evoluție. În două săptămâni nu poți să faci multe lucruri, dar această presupunere se bazează pe ceea ce am știut noi până acum și pe prezența anumitor persoane oficiale din partea Federației Ruse, care au și contribuit la crearea acestei coaliții.”

Europa Liberă: Dmitri Kozak a fost emisarul care a venit și împreună cu emisarul european și cel american ar fi ajutat să se ajungă la acest deznodământ.

Dumitru Diacov: „Bun, dl Dodon a fost ieri la recepție la americani și a făcut declarații foarte proamericane sau loiale Statelor Unite. Vom vedea care va fi această evoluție în timp. Este greu să spui foarte convingător că, uite, în două săptămâni deja s-a pornit trenul într-o direcție sau alta, dar aceste temeri există. Sigur că da. În ce măsură acest echilibru în cadrul guvernării va fi menținut, dacă nu cumva una din părți va încerca s-o păcălească pe cealaltă parte. Și acum întrebarea este cine pe cine va...”

Europa Liberă: Dvs. ce puteți anticipa, ce evoluție?

Dumitru Diacov: „Eu cred că Republica Moldova trebuie să aibă un vector foarte clar proeuropean. Noi avem un șir de angajamente prin semnarea acordurilor cu Uniunea Europeană și noi trebuie să realizăm aceste angajamente, fiindcă altfel noi putem să ne trezim nici cu rușii, nici cu europenii.”

Europa Liberă: Dar relația cu UE a răcit-o Partidul Democrat fiind la guvernare?

Dumitru Diacov: „N-a răcit-o Partidul Democrat, a răcit-o atmosfera din jurul guvernării și multiplele declarații, multiplele speculații ș.a.m.d., dar Partidul Democrat nu a primit nicio decizie, nu a contribuit...”

Europa Liberă: De ce a fost sistată asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova din partea UE?

Dumitru Diacov: „Eu cred că mai mult din considerente politice a fost făcut lucrul acesta și a fost și anunțat chiar. Noi putem să analizăm mult și bine ce a fost, dar important este cum să facem concluziile din ceea ce a fost.”

Europa Liberă: Am prins gândul Dvs. că ați spus că s-ar putea să se păcălească unii pe alții – PSRM pe cei din Blocul ACUM sau invers.

Dumitru Diacov: „Temerea asta există la toată lumea și eu cred că chiar și la actorii propriu-ziși există această temere și fiecare încearcă să fie foarte atent, și fiecare încearcă să fie prudent chiar și în unii pași pe care îi fac. Sigur că această prudență și aceste temeri nu ne permit ca Republica Moldova să meargă hotărât în direcția despre care vorbim noi acum. Integrarea europeană este un proces foarte complex, el presupune nu numai deciziile unui minister sau ale unui departament, importante sunt deciziile integre, adică pe toate căile și ale Parlamentului și ale...”

Europa Liberă: Temerea Dvs. a pornit din moment ce au fost oferite câteva portofolii care țin de securitate – dl Șova, care a ajuns în fruntea Reintegrării din partea socialiștilor; ministrul Apărării, care este tot propus de către socialiști; SIS-ul, care a revenit în subordonarea instituției prezidențiale. Asta vă îngrijorează?

Dumitru Diacov: „Eu cred că el puțin două portofolii din Guvern nu sunt foarte importante din punctul de vedere al acestui mers, măcar că Ministerul Apărării are o anumită poziție în ceea ce privește cooperarea noastră europeană, euroatlantică și păstrarea unei atmosfere în interiorul țării. Eu nu am temeri, eu mă gândesc cum două partide cu poziții diametral opuse vor găsi limbaj comun în ceea ce privește vectorul european, mersul Republicii Moldova pe această cale, fiindcă, așa cum am spus, nu sunt importante numai deciziile unui anumit minister, sunt importante toate dimensiunile și ale Parlamentului, și ale Guvernului.”

Europa Liberă: Moscova va continua să sprijine și pe viitor PSRM-ul?

Dumitru Diacov: „Nu este niciun secret că Moscova are în această zonă interese, Moscova este prezentă, Moscova va încerca sigur că prin partidele cu care are dialog foarte constant anumite lucruri să le promoveze.”

Europa Liberă: Am aflat totuși că unele formațiuni politice din țară beneficiază de sprijin financiar din afară. De multe ori s-a pus problema că cei care ajung să obțină finanțare din exterior ar trebui să fie inclusiv excluși din competiția electorală. De ce se probează atât de greu acest lucru?

Dumitru Diacov: „Trebuie să existe și în această direcție niște tradiții, să existe o bază juridică solidă, trebuie să existe...”

Europa Liberă: Bază este, precedente sunt, partidul lui Renato Usatîi a fost exclus din competiția electorală atunci când s-a spus că este finanțat din exterior. După asta și Ilan Șor a avut probleme la capitolul de unde vin finanțele pentru formațiunea sa. Acum cei din PD îi învinuiesc pe cei din PSRM că ar fi finanțați de ruși.

Dumitru Diacov: „Păi nu trebuie pentru un actor sau pentru altul, trebuie pentru toată lumea. Oamenii care au probleme cu justiția nu trebuie să pretindă la funcții de partid, în primul rând, și iată la congres lucrul acesta cred că noi o să-l discutăm și va fi abordată această temă și în alte partide la fel. Și încălcările, mai ales de către partidele politice, trebuie să fie strict pedepsite, restricționate ș.a.m.d., fiindcă un partid care încalcă Codul Electoral are mari șanse să facă și alte încălcări.”

Europa Liberă: Dvs., cei din PD, acum aruncați multe pietre în grădina instituției prezidențiale, săgeți cu critici la adresa lui Igor Dodon, dar oare ar fi ajuns Igor Dodon în fruntea țării fără sprijinul PD-ului?

Dumitru Diacov: „Eh, acum să spunem dacă, dacă...”

Europa Liberă: Vor urma alte alegeri prezidențiale, iarăși va trebui susținut un candidat.

Dumitru Diacov: „Vor urma alegeri prezidențiale, foarte degrabă cred că vor începe să se pregătească partidele politice și acele care sunt la guvernare. Eu mă gândesc că dl Dodon nu va renunța la ideea de a participa încă o dată în campania electorală.”

Europa Liberă: Vă întrebați dacă Maia Sandu va participa?

Dumitru Diacov: „Mă întreb dacă dincoace cineva se gândește la acest lucru. Și atunci dacă vor fi adversari politici într-o competiție foarte serioasă, care va fi repercusiunea asupra actului de guvernare, asupra stării de spirit, asupra Republicii Moldova în întregime? Este o întrebare serioasă.”

Europa Liberă: Dacă, eventual, ajung acești doi actori să concureze pentru mandatul de președinte, pe cine ar susține PD-ul?

Dumitru Diacov: „Eu sper că PD-ul să aibă un candidat propriu, și un candidat bun.”

Europa Liberă: Și dacă în final rămân aceștia doi?

Dumitru Diacov: „Și dacă în această competiție lumea va pleda pentru candidatul Partidului Democrat, eu nu știu, acum noi speculăm, pur și simplu.”

Europa Liberă: Da, absolut. Rolul acesta de opoziție, cum și l-a luat în serios PD-ul?

Dumitru Diacov: „Partidul Democrat în opoziție va încerca să fie foarte activ. 30 de deputați, mulți dintre care au o experiență destul de vastă, unii în structurile centrale, alții în structurile locale. În principiu, oameni întâmplători aproape că nu sunt acolo și acest efort comun al acestor 30 de deputați ar trebui să fie, în primul rând, constructiv, dar foarte principial și cu o contribuție...”

Europa Liberă: Dvs. ziceți „ar trebui să fie” sau va fi?

Dumitru Diacov: „Va fi! Suntem la început de mandat și atunci o să vedem.”

Europa Liberă: Igor Dodon insistă pe ideea ca să fie interzis traseismul politic în Parlament. Se pare că frica lui e ca nu cumva cineva din cei 30 de deputați din fracțiunea PD sau și cei trei care sunt independenți nu cumva să treacă în altă barcă.

Dumitru Diacov: „Eu sper că din acești 30 de deputați nu vor trece în altă barcă, dar de exclus faptul că acești 30 de deputați nu vor contribui la unele schimbări politice în Republica Moldova nu trebuie să excludem.”

Europa Liberă: Dacă facem calcule, Dvs. sunteți 30 în fracțiunea PD, cei din Blocul ACUM au 26, mai sunt trei independenți. În anumite situații s-ar putea să se schimbe această majoritate care s-a creat și guvernează țara?

Dumitru Diacov: „Exact. Asta se întâmplă și în cele mai civilizate țări, că se schimbă componentele guvernării, să spunem așa. Până când astăzi noi nu discutăm și nu ne gândim la lucrul acesta, noi ne concentrăm asupra altor lucruri.”

Europa Liberă: Veți rămâne grămăjoară toți 30 de deputați?

Dumitru Diacov: „Sper că vom rămâne grămăjoară și vom discuta și cu unii, și cu alții – ce avem de făcut, cum putem să contribuim și noi la păstrarea unei atmosfere pașnice, la conlucrare, cooperare ș.a.m.d. Eu sper că guvernarea va auzi doleanțele noastre, proiectele noastre și ne va sprijini din când în când, dar dacă o să apară între ei scântei, sigur că noi ne vom strădui ca oameni cu multă experiență să stingem acest incendiu.”

Europa Liberă: Am auzit voci din sânul fracțiunii PDM că ar trebui să se supună votului rezultatele referendumului de a reduce numărul de deputați de la 101 la 61.

Dumitru Diacov: „Colegii au venit cu ideea ca să punem pe hârtie un proiect de modificare a Constituției, bazându-ne pe rezultatul acestui referendum. Sigur că este o chestie care poate fi interpretată în diferite feluri. Sunt convins că fracțiunile care sunt la guvernare au alte viziuni și în ceea ce privește numărul, și în ceea ce privește necesitatea introducerii acestor modificări, dar vom discuta. Eu cred că acest proiect va sta liniștit la Curtea Constituțională ca să avem un aviz și dacă va fi avizul pozitiv, vom mai avea încă șase luni la dispoziție, așa că nu cred că este...”

Europa Liberă: Trebuie modificată Constituția sau trebuie aprobată o nouă Lege Fundamentală?

Dumitru Diacov: „Noi trebuie să facem o analiză a experienței pe care am trăit-o toți acești ani de zile și poate ar trebui să scriem o nouă Constituție, să nu avem o Constituție atât de cârpită, atât de interpelată de Curtea Constituțională că nici nu mai știi care versiune este astăzi adevărată, după care trebuie să te conduci. De aceea, în principiu, da, dar asta este o temă destul de delicată și în componența actuală eu nu știu cum poate fi această idee promovată.”

Europa Liberă: Odată cu venirea noii puteri se încearcă și schimbarea multor conducători din funcții-cheie. Unii au plecat de bunăvoie, de la alții se mai așteaptă să plece de bunăvoie. Problema cea mai mare e ce se întâmplă cu procurorul general. Dvs. ce credeți despre problema asta?

Dumitru Diacov: „În primul rând, la această curățare masivă, sigur, eu înțeleg, este o campanie foarte agresivă și fără...”

Europa Liberă: Maia Sandu a spus că nu e una de răzbunare, e una de a aduce oameni competenți în funcțiile importante.

Dumitru Diacov: „Bun, dar sunt funcții care au fost ocupate de anumite persoane în baza unor concursuri, dar acum se face atât de repede, încât nimeni nu mai vorbește de concursuri. Pe urmă, noi știm tradiția moldovenească. Dacă ăștia au făcut greșit, voi vă motivați ca și voi să procedați greșit? Nu știu cum, pe urmă... Bun, dar dacă se întâmplă așa că această coaliție nu durează mult și acum se scot oamenii din funcție, oameni care deja au intrat în esență, au început să lucreze, unii dintr-înșii n-au nicio legătură, apropo, cu partidul.”

Europa Liberă: Care?

Dumitru Diacov: „N-am venit acum cu lista, dar este absolut clar că nu toți au fost apropiați sau încadrați, înregimentați în partid și acum îi dăm pe ăștia, punem alții, se schimbă situația peste jumătate de an. Ce trebuie să-i dăm iarăși la o parte pe oamenii ăștia? Dacă rămâne ACUM la guvernare sau dacă rămân socialiștii la guvernare, pe ceilalți trebuie să-i fugărim? Este o problemă mare, noi trebuie să avem...”

Europa Liberă: Părerea Dvs., dl Harunjen trebuie să rămână în funcție?

Dumitru Diacov: „Dl Harunjen... Am înțeles că este creată o comisie parlamentară și așteptăm rezultatele acestei comisii parlamentare și această comisie trebuie să-și spună punctul său de vedere.”

Europa Liberă: V-a frământat ideea unde a dispărut miliardul și de ce instanțele nu și-au făcut treaba?

Dumitru Diacov: „Sigur că da, sigur că da! Și m-a frământat și-i foarte obijduitor că s-a întâmplat acest lucru și eu personal am fost pus în situația de sute de ori să încercăm să răspundem la această întrebare, dar nu deputații trebuie să răspundă, trebuie să răspundă organele de forță. Și avem structuri care au și informația necesară, au și potențialul necesar ca să ducă la bun sfârșit acest proces. În orice caz, societatea să fie informată și acei care se fac vinovați trebuie să răspundă. Eu n-am nicio problemă, chiar dacă sunt cineva din cunoscuți ș.a.m.d. Dacă ai probleme cu justiția, n-ai ce căuta în partid, dacă ai probleme cu justiția, du-te și te clarifică cu justiția, dar nu partidul să-ți devină umbrelă. Și eu sper că noi mai devreme sau mai târziu o să ajungem cu toții la această abordare comună, toată lumea, indiferent de partid.”

Europa Liberă: Dar justiția a fost la cheremul puterii până acum?

Dumitru Diacov: „Eu cred că au fost mai multe probleme în tot sistemul de drept.”

Europa Liberă: Ceea ce se descoperă acum vă pune pe gânduri?

Dumitru Diacov: „Dar asta nu înseamnă că noi facem declarații, aducem procurorul străin și s-a rezolvat tot. Nu! Este un proces foarte serios, este un proces care trebuie să aibă la bază și legislația, dar trebuie să existe și o cultură politică, și tradiții, tradiții în țară, tradiții în popor, trebuie să existe voință politică. Desigur că din punctul acesta de vedere îmi pare foarte rău că noi ne chinuim atâția ani de zile și nicidecum nu putem să ieșim la capăt, să ne mândrim cu faptul că, uite, aici noi am făcut regulă, fiindcă sunt alte domenii unde de bine, de rău au mers lucrurile și în economie, sfera financiară...”

Europa Liberă: Poate și s-au înregistrat anumiți indicatori, indici pozitivi, dar dacă stai de vorbă cu mulți oameni care reprezintă mediul de afaceri, auzi o sumedenie de probleme pe care le-au avut atunci când au trebuit să exporte marfa, că monopolurile s-au menținut de doi-trei oameni în stat...

Dumitru Diacov: „Dacă actualii guvernanți vor face lucrurile corecte, și eu personal, și colegii mei vor sprijini acest lucru și vom aplauda, dar până când eu văd foarte multe declarații, dar nu văd lucruri concrete care trebuie să pună baza unor pași foarte hotărâți în această direcție.”

Europa Liberă: Cum poate fi dărâmat un sistem corupt despre care Maia Sandu, șefa Executivului, spunea la Bruxelles că l-a construit oligarhul Plahotniuc, fostul Dvs. lider? Și, apropo, a fost Republica Moldova un stat capturat?

Dumitru Diacov: „Tot timpul mă puneți la încercare, într-un fel. Stat capturat... poate parțial au fost elemente de influență, să spunem așa, a unor structuri, dar lucrul acesta, dacă noi vrem să facem regulă și vrem să evităm unele fenomene și procese, trebuie să avem o analiză foarte clară și să știm foarte clar ce trebuie să facem ca aceste fenomene să nu se repete. În rest îi competiție politică, fiindcă cu cât ești mai gălăgios, eu nu vreau acum să arăt la care partide din punctul acesta au irosit atâta energie ș.a.m.d... Unde-s aceste partide? Dacă ne uităm în istorie, chiar ne aducem aminte de unele dintr-însele și lupta înverșunată...”

Europa Liberă: Poate peste ani vor întreba și unde-i PD-ul?

Dumitru Diacov: „...și cu mâini curate ș.a.m.d. Și când te uiți... Sigur că da. Noi trebuie să încercăm toți, de comun acord, că ești tu la guvernare, că ești tu în opoziție, să încercăm că curățăm viața noastră, să încercăm să evităm aceste procese. Eu fiind președintele Parlamentului, am pus doi procurori, nu i-am pus, i-am recomandat Parlamentului, ei trăiesc și astăzi – dl Iuga și dl Catan. Invitați-i și întrebați-i: „De câte ori v-a sunat dl Diacov și v-a dat indicații?”. Niciodată! Niciodată!”

Europa Liberă: Dar acest lucru s-a întâmplat și după ce nu ați mai fost în fruntea Parlamentului?

Dumitru Diacov: „Păi nu știu. Este bine să avem o analiză, să avem o anchetă, să avem lucruri și să le punem...”

Europa Liberă: Dl Diacov, este cunoscut faptul că majoritatea dosarelor au fost instrumentate în baza interesului politic și lucrul acesta apare acum la suprafață.

Dumitru Diacov: „Bun și îi dăm pe unii la o parte și vin alții și tot în baza intereselor?...”

Europa Liberă: Cel care a greșit, oricum trebuie să facă un pas înapoi.

Dumitru Diacov: „Valentina, ca să evităm aceste lucruri, noi avem nevoie de o factură foarte clară, de dovezi foarte clare, de constatări foarte clare, nu declarații politice. Și atunci să spunem că, uite, în felul acesta mai departe este imposibil.”

Europa Liberă: Dl Diacov, cei care au greșit știu mai bine ca noi că au greșit și ar trebui să facă un pas înapoi. Așa se zice că omul onest, omul curajos trebuie să știe când să accepte și să se retragă.

Dumitru Diacov: „Bun. Pe mine acum mă preocupă Partidul Democrat, 90 la sută din preocupări.”

Europa Liberă: Ce anume?

Dumitru Diacov: „Eu vreau ca Partidul Democrat să revină cu capul sus în politica moldovenească. Noi avem mii de oameni care n-au nicio atribuție la ceea ce discutăm noi aici astăzi, oameni care au venit la muncă la ora 8.00, au plecat la ora 17.00, oameni care au muncit și muncesc.”

Europa Liberă: Dar aveți fruntași care au compromis o parte din lucrurile bune?

Dumitru Diacov: „Nu exclud că au fost... Și atunci trebuie să le spunem la aceste persoane: „Mulțumesc! Спасибо!” și să mergem mai departe.”

Europa Liberă: Câți bani îi trebuie unui partid ca să-și mențină existența, activitatea? Acum când auzim cine și ce contribuții a avut la menținerea activității Partidului Democrat, ți se ridică părul...

Dumitru Diacov: „Când auzi acum... Pe timpul când eu eram președinte de partid, cunoșteam aceste cifre și eu vreau să vă spun că...”

Europa Liberă: Și acum nu cunoașteți?

Dumitru Diacov: „Sigur că nu cunosc, nu, n-am fost...”

Europa Liberă: Câți bani au trecut prin haznaua partidului?

Dumitru Diacov: „Păi bun, asta trebuie să vedem la Comisia Electorală Centrală, la contabilitate. Din punct de vedere oficial, eu cred că nu există niciun fel de obiecții. Partidul Democrat a fost foarte corect, poate a cheltuit sume mai importante...”

Europa Liberă: Eu am înțeles că dl Plahotniuc se considera cel mai mare contribuitor la menținerea partidului.

Dumitru Diacov: „Presupun că da...”

Europa Liberă: Dar nu există nicio dovadă că el ar fi mers și ar fi declarat ce contribuții are pentru a finanța partidul?

Dumitru Diacov: „Nu, asta trebuie să vorbim cu contabilitatea, nu... Eu știu că nu au existat pretenții motivate față de partid din punctul de vedere al finanțării.”

Europa Liberă: Eu țin minte că dl Sturza spunea cândva că e o bună parte din Produsul Intern Brut întreținerea unui partid precum Partidul Democrat.

Dumitru Diacov: „Iată, dl Sturza poate să spună care a fost contribuția lui la finanțarea Partidului Democrat și vreau să vă spun că a fost foarte modestă și cheltuielile Partidului Democrat erau foarte modeste. Eu câteodată primeam „concedialele” (indemnizație de concediu) și veneam la partid și dădeam salariul la oameni. A fost și așa o perioadă. Sigur că acesta nu-i un motiv de laudă, Partidul Democrat are contribuții din partea statului și finanțarea...”

Europa Liberă: Și n-a fost forțat niciun agent economic să aducă contribuții?

Dumitru Diacov: „Las’ să vină să spună, acum este libertate totală, acum sunt alte partide la guvernare, acum instituțiile sunt eliberate, las’ să vină să spună...”

Europa Liberă: ...scoase de pe activitate...

Dumitru Diacov: „Scoase de pe nu știu unde și să vină cu aceste dovezi ca să vedem și noi cum au fost acești ani de zile. Eu n-am auzit de așa ceva.”

Europa Liberă: Au ieșit oameni care au spus câți bani trebuiau să lase la Vamă, la Poliția de Frontieră, în alte structuri sub pretextul că sunt bani care se oferă Partidului Democrat.

Dumitru Diacov: „Multe din aceste declarații sunt speculative și au alte scopuri poate. Dacă ai participat singur, vino și demonstrează sau vino și fă declarația respectivă și gata. Și atunci organele care le avem trebuie să facă o anchetă.”

Europa Liberă: Când am vorbit despre cooperarea Republicii Moldova cu UE, dacă am auzit eu bine, ați spus că Moldova ar avea nevoie de o cooperare euroatlantică.

Dumitru Diacov: „Când am vorbit de Armata Națională, am spus că Armata Națională are relații, avem o sumedenie de programe care sunt în derulare și ele nu pot fi oprite. Ele se referă nu numai la Armata Națională propriu-zisă. Bunăoară, NATO a finanțat și a participat la distrugerea pesticidelor...”

Europa Liberă: Dar sunt proiecte care vin în susținerea savanților, în susținerea multor altor segmente din societate care au impact destul de mare. Credeți că PSRM va insista să se îndepărteze de colaborarea cu NATO?

Dumitru Diacov: „Nu știu. Eu am văzut în presă că există aceste temeri și țin minte declarațiile pe care le făceau la nivel de partid pe această temă socialiștii. Sper că acum se vor schimba și ei, vor deveni mai europeni și nu vor împiedica Armata Națională ca să se înzestreze cu tehnica respectivă, ca să avem o pregătire adecvată în Armata Națională. Republica Moldova, conform Constituției este un stat neutru, de aceea...”

Europa Liberă: Dar cu armata rusă pe teritoriul ei, care staționează încă de la proclamarea independenței.

Dumitru Diacov: „Da, da, păi nu este niciun secret pentru nimeni. Ca să se retragă armata, trebuie să existe, în primul rând, stabilitate în țară, trebuie să existe coeziune în cadrul guvernării și în societate în general și să abordăm absolut liniștit cu toți partenerii externi și cu Federația Rusă această chestiune.”

Europa Liberă: Rusia poate împiedica parcursul european al Republicii Moldova?

Dumitru Diacov: „Rusia poate stimula și poate și împiedica – și una, și alta. Dar noi trebuie să avem un parcurs liniștit, serios și argumentat cu toți vecinii noștri, cu toți partenerii noștri.”

Europa Liberă: Asta promite acum Igor Dodon, asta promite guvernarea.

Dumitru Diacov: „Vom trăi și vom vedea, dacă o să fie...”

Europa Liberă: Cum vedeți evoluțiile în următorii patru ani și cât credeți că va putea să existe acest parteneriat între PSRM și ACUM?

Dumitru Diacov: „Lumea negociază și se încadrează în actul de guvernare pe un termen de patru ani de zile. Oamenii au votat pentru aceste două partide nu pentru trei luni de zile, oamenii au votat pentru patru ani. De aceea, dacă v-ați asumat această responsabilitate, fiți buni și duceți Republica Moldova pe parcursul a patru ani de zile și finalizați un act.”

Europa Liberă: La alegerile locale veți avea un candidat pentru fotoliul de primar al Chișinăului?

Dumitru Diacov: „Sper că da. Nu am discutat, încă suntem în această evoluție postelectorală, dar sper că vom recomanda pe cineva. Partidul Democrat întotdeauna a participat la alegerile locale și la alegerile locale întotdeauna a avut un rezultat mai bun decât în alegerile parlamentare. Asta vorbește despre faptul că Partidul Democrat are oameni serioși, are o echipă de oameni serioși.”

Europa Liberă: Dar vorbește și despre faptul că în mediul urban PD nu are sprijin suficient?

Dumitru Diacov: „Asta depinde de conjunctură.”

Europa Liberă: Ați regretat vreodată că ați reușit să convertiți 700 de primari să treacă la PD și să îmbrățișeze culoarea albastră politică?

Dumitru Diacov: „N-o să găsiți niciun primar care o să spună că „uite, dl Diacov a venit și m-a convertit”.”

Europa Liberă: Dl Diacov, nu, dar că PD a fost și a făcut presiuni asupra multora?...

Dumitru Diacov: „N-a fost! Nu găsiți niciun exemplu!”

Europa Liberă: Dl Diacov, eu am discutat cu zeci de primari care mi-au povestit cum a fost calea lor să treacă de la o culoare politică la PD.

Dumitru Diacov: „Dar drumul acesta este bilateral, adică tu mergi la primar și primarul merge spre tine. Eu îmi doresc, dacă să vorbim așa, serios, în perspectivă și pentru deputați, și pentru primari, și pentru ceilalți aleși locali... oameni buni, noi din cauza asta avem haosul acesta, fiindcă la fiecare ciclu electoral apar noi partide, pe urmă dispar, apoi apar noi partide și în felul acesta noi nu avem tradiții, nu avem cultură politică. De atâta era bine să ai un partid pe dreapta clasic, tradițional, un partid pe stânga la fel și un partid în centrul spectrului. Și atunci lumea se va orienta mai bine, și atunci partidele vor educa în interiorul său echipele de oameni, va exista această coeziune în interiorul echipei, între echipe. În America din tată în fiu, bunelul a fost democrat și tata-i democrat, și nepotu-i democrat ș.a.m.d. sau republican. La noi ia uitați-vă, ia uitați-vă 20 și...”

Europa Liberă: În Moldova așa se zice că degradarea începe de la cei de sus. Mulțumim foarte mult pentru discuție, dle Diacov! Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.

Dumitru Diacov: „Da, mulțumesc!”