Victor Ciobanu: „Decapitat deja, PD intră într-un soi de disoluție”

Președintele fugitiv al Partidului Democrat din Moldova Vlad Plahotniuc și-a anunțat demisia pe rețeaua preferată de socializare. Nu se știe de unde exact a postat acest plasat anunț pe Facebook Vlad Plahotniuc, care și-a justificat decizia prin faptul că PDM are nevoie de o altă conducere și de un proiect nou „care să țină cont de alte realități”. Ar trebui, însă, partidul sau decidenții acestuia să suporte consecințele pentru ce s-a făcut sub conducerea lui Plahotniuc? Pentru ce anume, însă, cu ce urmări și în ce mod? O convorbire pe această temă cu comentatorul Victor Ciobanu.

​Europa Liberă: Așadar, demisie pe Facebook a președintelui PDM Vlad Plahotniuc. Există viață și după Plahotniuc... Dar ce fel de viață pentru PDM, dle Ciobanu? Una de opoziție onorabilă a unui partid, să spunem așa, „albit” după plecare „coordonatorului”, după niscaiva reparații promise, după cum vedem din spațiul public, sau altceva?

Victor Ciobanu: „Eu unul sunt de părere că, decapitat deja PD, intră într-un soi de disoluție. Cu siguranță vor fi tentative de a face o curățare de fațadă, de a arăta publicului fețe mai curățele decât au fost în conducerea partidului până acum, dar oricum nu avem experiență în Republica Moldova când partidele decapitate au putut să-și revină. L-am ascultat ieri și pe președintele de onoare al Partidului Democrat, dl Dumitru Diacov, dar nu prea am auzit răspunsuri clare din partea lui. A spus doar că vor fi schimbări, va fi un Consiliu Național, va fi un congres, se va schimba conducerea. Să vedem cum vor evolua lucrurile în acest sens, dar cred că oricum soarta Partidului Democrat este una tristă deja pentru viitor. Și este o filă neagră pe care trebuie s-o întoarcem și să uităm de ea ca de un coșmar.”

Europa Liberă: Ați spus într-un interviu, dle Ciobanu, că „PD trebuie declarat în afara legii, iar cei care vor rămâne (fără dosare) în Parlament ar trebui să fie deputați independenți”. Cum la modul practic poate fi, în opinia Dvs., incriminat PDM, ca „grupare (semi)criminală”, cum ați numit-o?

Victor Ciobanu: „Da, și cu „semi-” am cam înmuiat un pic calificativul, pentru că în toți acești ani PDM-ul, de fapt, a fost o grupare criminală organizată, o grupare de tip mafiot, care s-a preocupat doar de propriile interese și de protejarea membrilor clanului. Și asta am văzut-o. Și cea mai mare crimă pe care a efectuat-o, de fapt, această grupare s-a pliat peste statul Republica Moldova, deci s-a cățărat peste acest stat. Și asta este uzurpare, pentru că toate instituțiile și chiar ieri dl Diacov, la insistența moderatoarei, n-a putut să numească o singură instituție în Republica Moldova care nu a fost afectată de această influență a așa-zisului Partid Democrat. Pe de altă parte, aș spune că sunt probe concludente și aș vrea doar să propun așa, un exercițiu imaginar – ce s-ar fi întâmplat, de exemplu, în ziua de duminică, atunci când PD-ul a anunțat un contramarș, iar Blocul ACUM și PSRM – un marș în susținerea noii guvernări, după acele faimoase decizii ale Curții Constituționale, dacă în ziua de vineri nu avea să se întâmple această faimoasă vizită de un sfert de oră a Ambasadorului SUA, dl Dereck J. Hogan,la sediul PD? Am fi avut o duminică sângeroasă, probabil. Deci, elementele constitutive ale unui puci sunt pe față.”

Europa Liberă: Totuși, dle Ciobanu, mulți s-ar întreba și este absolut firesc să se întrebe: Ce separă activitatea politică de infracțiune în cazul unui partid? Unde sunt liniile roșii? Ce anume i se poate imputa PDM-ului pe acest plan infracțional?

Victor Ciobanu: „PDM-ul a avut mână liberă să manifesteze cu câteva mii de susținători ai PD-ului, să arunce curcanii în curtea Președinției, să strige că „ei sunt poporul”, ceea ce a fost și amuzant, dar și trist, însă nu a avut nici un drept legal să ocupe toate instituțiile statului, să le blocheze practic și folosind susținătorii, care, mă rog, chiar și contra plată erau acolo plasați, în jurul acestor instituții, să folosească poliția în calitate de scut ca să nu elibereze aceste edificii de stat.”

Europa Liberă: Dar aceste constatări ale Dvs. pot fi aduse cumva în zona juridică sau cel mai degrabă vor rămâne în zona analitică, ca să zicem așa? Altfel spus, infracțiunile pot viza o colectivitate ca partidul și cine ar putea să aducă această chestie?

Victor Ciobanu: „Eu cred că inclusiv Legea partidelor politice permite acest lucru, doar că studiată mai minuțios și aplicată cu bună-credință de o justiție reformată, de o justiție nouă. Și cel mai important în acest caz ar fi lecția pentru viitor pentru toate formațiunile politice și pentru toată istoria politică de viitor a Republicii Moldova că asemenea lucruri nu trebuie să se mai întâmple când un singur partid, un partid-stat iată că face orice îi trece prin cap cu ideea impunității totale a membrilor săi. Deci pentru orice infracțiune există pedeapsă și asta cred că este foarte important. Eu cred că chiar și aceleași decizii ale Curții Constituționale, dacă e să luăm la întrebări judecătorii foarte bine, pentru că acolo tot este o infracțiune, aceste decizii vădit ilegale, da, Cod Penal, articol 300 nu știu care acolo. Și dacă să-i luăm la întrebări foarte atent, cine le-a dat indicații să emită asemenea decizii cu viteza luminii, găsim și acolo, probabil, acel element de infracțiune care poate fi probat doar de o instanță, de o procuratură reformată, care aplică legea cu bună-credință.”

Europa Liberă: Atunci însă cum evităm „vânătoarea de vrăjitoare” despre care, iată, se vorbește în spațiul public?

Victor Ciobanu: „Asta am auzit doar din gura PD-ului, pentru că ei acum pretind la o legalitate totală, la o tratare, aș zice, chiar preferențială. Deci, după ce au violat statul Republica Moldova într-un hal fără de hal, după ce au trimis la pușcărie oameni și în străinătate, după ce figurăm în rapoarte internaționale cu deținuți politici, iată că acum ei pretind la o tratare preferențială. Eu nu sunt pentru „vânătoarea de vrăjitoare”, nu sunt pentru curățarea totală, să zicem, chiar a aceluiași aparat de stat, dar capii acestor instituții, capii acestui partid care iată că dl Diacov ne spunea că „în partid sunt mulți oameni buni” și insista pe teritorii. Păi, cei din teritorii nu luau decizii, luau decizii cei din conducerea partidului, iar în ultimul timp acesta a fost strict anturajul lui Plahotniuc, care a transformat, de fapt, PD-ul într-un departament politic al clanului său, care avea departamente economice de tot felul. Și PD-ul era unul din aceste departamente, și Partidul Democrat a fost capturat în acest sens.”

Europa Liberă: Apeluri ca acel pe care l-am auzit ieri, de exemplu, din partea premierului Maia Sandu, apeluri către Uniunea Europeană să sprijine Republica Moldova în investigarea fraudei, în investigarea spălărilor de bani, Dvs. cum le priviți? Se mizează cumva pe ajutorul Uniunii Europene, poate vor suna astfel de apeluri și față de Statele Unite?

Victor Ciobanu: „Este exact așa. Chiar am insistat pe teza asta că odată cu schimbarea guvernării, deci avem deja și Parlament, avem și Guvern și trebuie nu doar să apelăm prin comunicate de presă, dar să facem demersuri oficiale către autoritățile Statelor Unite, în primul rând. De ce? Pentru că toate tranzacțiile au trecut prin sistemul financiar care este supravegheat, monitorizat atent de către Statele Unite, întrucât s-au efectuat în dolari și apoi statelor care au fost implicate într-un fel sau altul în această fraudă bancară; eu aș adăuga acolo și laundromatul, și să cerem insistent această asistență, pentru că am să revin la cazul Nigeriei, care a făcut exact același lucru după schimbarea guvernării și procesul de judecată a avut loc la Washington, iar acuzator a fost viceprocurorul general. Și în consecință s-a stabilit că banii furați aparțin poporului nigerian, după care au fost găsite toate offshore-urile și banii au fost returnați. Iată acesta-i modelul pe care trebuie să-l urmăm, după mine.”

Europa Liberă: Și pe final, pe scurt, dle Ciobanu. Vlad Plahotniuc și-a justificat retragerea din funcție pe motiv că – cităm – „partidele pro-europene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu Partidul Democrat din cauza că au o problemă cu mine” și că – cităm din nou – „vreau să îndepărtez acest obstacol”... Odată obstacolul retras, vedeți o colaborare a PDM cu componentele ACUM sau cu PSRM, eventual, într-o anumită perspectivă?

Victor Ciobanu: „Am auzit deja analiștii de la holding promovând această idee că iată un partid reformat, am auzit și de la anumiți susținători ai fostei deja guvernări de la București această idee. Iată că au scotocit și un fost congresman lobbiștii lui Plahotniuc, care a spus exact același lucru, dar este o campanie. Eu cred că până a nu vedea un alt partid complet curățat de elemente criminale, deocamdată nu putem vorbi că ar fi un partid pro-european sau de orice altă natură, pentru că în ultimii ani PD-ul n-a fost nici pro-rus, nici pro-american și nici pro-european.”