Dumitru Noroc: „Două mii și ceva de ani au trecut și noi nu ne putem uni”

Sistemul judecătoresc se află în sala de reanimare. Urgent, e nevoie de un transplant pentru a-l aduce la o viaţă normală, pentru a salva populaţia, care-i umilită şi batjocorită prin instanţe. Iar în alianţa PSRM- ACUM, deşi pe moment poate că politicienii s-au înţeles, vor exista foarte multe probleme pe care vor trebui să le dezbată de fiecare dată. Sunt constatările conferențiarului universitar Dumitru Noroc, Om Emerit, în vârstă de 85 de ani, deputat în primul Parlament al R. Moldova.

Dumitru Noroc: „Dacă în general, am analiza tot ce s-a făcut de actuala Guvernare, pot spune că s-a făcut ceva: s-a adoptat tot pachetul de legi pentru a scăpa de oligarh. S-au făcut unele schimbări în organele statale, dar nu până la sfârșit, aici este încă mult de făcut. Desigur că noi suntem învățați să mergem repede, să ne batem unii cu alții ș.a.m.d. Politica guvernului este alta – de a ne trezi conștiința și de văzut ce se poate de făcut la prima etapă, ca mai departe să mergem încetișor, așa, ca să nu facem probleme pentru cei de la putere și pentru alegătorii care de la noul guvernul așteaptă schimbări.”

Europa Liberă: E clar ce i-a unit pe politicienii din PSRM și pe cei din ACUM la prima etapă. Acum ce-i mai unește pe cei care au format majoritatea parlamentară și și-au asumat guvernarea?



Dumitru Noroc: „Acuma se duce lupta pentru putere și, vrând-nevrând, trebuie să fie uniți până când. Eu nu știu cât o să dureze unirea asta, că la un moment dat poți să trântești ușa sau unul sau altul și s-a închis totul și iară începem de la zero. Socialiștii vorbesc una, dar fumează alta, așa spunem noi, uite asta este problema. Ei au semnat un Acord să nu se atace unul pe altul. Dacă luăm presa controlată de socialiști, apoi a început să-i bombardeze pe ACUM. Presa lor spune ce face doamna Greceanîi, Partidul Socialist, ce face Ion Ceban, ce face Președintele și tare puțin spune de bine despre ce face Guvernul. Acum noi ne-am convins, când a fost discursul președintelui în Parlament - el a început să critice guvernul, care s-ar socoti că-i și al lui, dar îl critica dur și iată că poate sa apară o fisură oarecare - eu mă tem ca la un moment dat noi să pierdem ceea ce am dobândit până acum și să ne întoarcem la alt regim.

Europa Liberă: Dumneavoastră credeți că Igor Dodon ar vrea să aibă putere mai multă, să pună el stăpânire pe guvernare?

Dumitru Noroc: „Desigur, desigur și vedeți - el a început a ieși în lume, în Occident, a mers în Statele Unite ale Americii, la Bruxelles. Mass-media îl arată ca pe un pro-european, dar acțiunile lui nu sunt pro-europene. Noi am ascultat ce a vorbit el la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. El a vorbit mai mult în folosul Rusiei decât în folosul republicii noastre. El a vorbit și în limba rusă...”

Europa Liberă: El a vorbit în română și doar un pasaj l-a citit în limba rusă.



Dumitru Noroc: „Dar dacă e țara ta și spui că e multietnică - noi avem 75% băștinași... Problema asta cu rusa se vede altfel. Și despre Transnistria – el vrea stat neutru – noi suntem în Constituție neutri, dar ce fel de neutralitate? Stat neutru cu armata a 14-a? Dar de ce nu a ridicat întrebarea care a fost ridicată înainte de fosta guvernare, că nu s-a hotărât nimic, spune tu, Igor Dodon, cum trebuie de retras armata Rusiei? Dar a tăcut. Neutralitate cu armată străină, asta e imposibil. Lucrurile acestea ne pun pe noi în gardă: ce este de făcut mai departe și cum de făcut? Iată că acum s-a început scrutinul local. Eu vreau să vorbesc de alegeri pentru că noi am fost învățați 50 de ani cu un regim totalitar – ieșeam la vot 99% și votam pe acel care era ales deja de partid. A venit democrația...”

Europa Liberă: Deci, vreți să vorbiți despre alegerile locale generale din 20 octombrie. Ce observați în această campanie electorală?

Dumitru Noroc: „Acum când a apărut democrația, ne-am trezit cu o puzderie de partide – fiecare luptă pentru putere și vrem noi, nu vrem – avem dispute pe orientarea Est și Vest.”

Europa Liberă: Candidații promit să facă abstracție de geopolitică și să se concentreze doar pe problemele comunității.

Dumitru Noroc: „Necătând la asta, geopolitica este în capul mesei și asta este foarte rău. Electoratul de stânga e mai unit. Acelea 30%, cum se spune, sunt beton, dar al nostru, celălalt de pe centru-dreapta - un fel de prundiș, nu-s solidari. Noi suntem dezbinați, noi trebuie să ne unim. Herodot a spus că dacii îs buni de toate lucrurile, dar au un cusur: ei nu se pot uni. Vedeți, două mii și ceva de ani au trecut și noi nu ne putem uni. Ca să ne unim e foarte greu și e foarte greu de unit în ajunul scrutinului. Iată dacă unioniștii, care au vreo șase partide, ar avea un lider și s-ar uni, atunci mulți s-ar duce și din celelalte partide. Dar așa: omul vede că dai votul, dar îl pierzi câteodată. La sat se aleg oamenii văzuți. Consilierii trebuie să fie la fiecare partid, lasă să ducă consilierii lor să hotărască. În ceea ce privește primarul - acestea 6-7 partide care sunt de dreapta – ei trebuie să vadă cine-i potențialul să treacă și să [se] retragă în ajun, după legislație, în favoarea cutarelui, ca noi să nu pierdem timpul de repetat scrutinul ș.a.m.d. Asta ar fi foarte bine.”

Europa Liberă: Rezultatele acestui scrutin local se vor răsfrânge asupra viitorului coaliției PSRM-ACUM?

Dumitru Noroc: „Noi o să vedem cine și câți primari o să aibă în sate. Câți consilieri în raion. Aici e problema. Cine o să ia conducerea raionului. Dacă ne ducem la alegeri anticipate – să nu dea Dumnezeu asta să fie – primarii locali au un rol foarte mare. Acela care ține pulsul în mână, ei pot să facă așa ca partidul lor să iasă pe locul întâi. Dacă am putea să avem mai mulți primari – să fie mai mulți primari din dreapta – ar fi un beneficiu pentru scrutinele viitoare. Și în al doilea [rând], dacă guvernul actual și-ar îndeplini toate promisiunile pe care le-a stipulat în programa lor, asta e foarte bine.”



Europa Liberă: Printre prioritățile Guvernului se regăsește reforma justiției și se zice că dacă se face cu dreptul începutul acestei reforme în justiție, atunci s-ar putea să se observe rezultate și în alte domenii.

Dumitru Noroc: „Vedeți ce se întâmplă cu justiția? S-a început un tărăboi în justiție. Adunarea generală a judecătorilor care s-a făcut – mi s-a înnegrit în fața ochilor – pentru că ei singuri încalcă legea, s-au împărțit în două, judecătorii: „iepurași și fiare rănite”. Frica asta: unul se teme că o să-l pună la pușcărie, altul se teme că o să-l depisteze și o să-i facă ceva. Vasăzică, asta i-a unit și mai tare pe dânșii. Au venit acolo judecători de rând, dar nu au venit rechinii – care au organizat, probabil, lucru ăsta – aceștia nu au venit, ei din umbră conduc cu dânșii, iată asta e pericol. Ei au aflat că se face pachetul de legi, și au aflat că trebuie să răspunzi: „Băi, da’ de unde ai luat tu? De la tata. Dar tata ce are? Da’ n-are nimic.”

Europa Liberă: „Averile de unde? Cum te-ai îmbogățit?”

Dumitru Noroc: „Asta e. Și când i-au scos imunitatea, lui Druță...”

Europa Liberă: Șeful de la CSJ?

Dumitru Noroc: „Da. Probabil că el a fost informat de procurori repede să fugă - și a fugit. Nu e aici pe loc, el șede cu Plahotniuc undeva și conduce: acesta cu justiția, acela cu țara. Și iată aici noi trebuie să scoatem plahotniucii din noi. Plahotniuc șede în noi, în fiecare. Noi ne temem. Acum, mai ies și mai vorbesc – nu mă tem. Dar, mulți se tem. Și justiția care a încălcat legea - se descoperă niște lucruri, că nu trebuie să fii jurist ca să vezi că aici s-a făcut - și iată asta îi unește pe dânșii. Eu cred că iepurașul o să-și vină în fire, o să se îmblânzească, o să devină de casă și o să iasă și o să se apuce de lucru, pentru că n-avem de adus judecători din altă țară, nimeni nu vine cu salariile noastre și cu condițiile, să vină aici, și iată asta dacă ar înțelege – judecătorii, cei care nu-s cu musca pe căciulă – atunci noi am putea să... Dacă facem reforma în justiție și dacă fiecare este controlat – dar noi avem organizații: ANI – asta autoritate se cheamă? De unde i-au pus denumirea asta - autoritate...”

Europa Liberă: Autoritatea Națională pentru Integritate.

Dumitru Noroc: „Asta-i anti-autoritate. Ce autoritate dacă ea lucrează vreo cinci ani acolo...”

Europa Liberă: Cinci ani.

Dumitru Noroc: „Da, nu a descoperit nimic, nu a făcut nimic. Șed toți, pentru că toți au probleme: parlamentarii au probleme, procuratorii au probleme, judecătorii au probleme și ei toți se țin... Iată când s-ar rupe lanțul acesta, atunci eu cred că o să respire și judecătorii, cum noi acum. Societatea acum nu se teme, vedeți, iese la televiziune și spune cum a fost deposedat de avere cu raider – iată asta populația o vede și asta e foarte bine. Dar noi nu avem mass-media puternică. Dacă, în caz că se strică alianța asta, eu nu știu cum socialiștii o să dea lămurire, pentru că tot depinde de dânșii.”

Europa Liberă: Dar de ce credeți că lor le revine cuvântul decisiv?

Dumitru Noroc: „Ei parcă nu-s la guvernare, dar și sunt la guvernare. Ei parcă vorbesc bine când se întâlnesc toți la discuție, dar în practică, pe la spate, undeva, nu-i curat lucrul ista și de aceea se tem toți: se tem și ăștia de la ACUM, ne temem și noi că poate să se schimbe ceva. Dar dacă s-or ține patru ani, or să fie bravo și socialiștii, și ACUM, pentru că ei au scos țara din mâna hoțului și atunci fiecare procuror care are o leafă foarte bună, care are condiții și o să se apuce de lucru și o să facă pentru țăran să nu umble zeci de ani pe la judecată...”