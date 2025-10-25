După o lungă pauză, Rusia reia atacurile cu tehnică blindată. Câte tancuri mai are Moscova?

Rusia a reluat atacurile cu tehnică blindată pe anumite porțiuni ale frontului din Ucraina. În ultimele două săptămâni, tancuri și blindate rusești au încercat, cu sprijinul infanteriei, să străpungă pozițiile ucrainene în apropiere de Pokrovsk, Dobropilia și Kosteantinivka - zonele cele mai fierbinți ale frontului din Ucraina.

Este prima oară după o jumătate de an când forțele rusești folosesc din nou blindatele, deși intensitatea atacurilor nu se compară cu amploarea celor din 2022-2023, transmite Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Apariția dronelor pe câmpul de luptă a schimbat în mod radical tacticile și strategia adversarilor. Tancurile și blindatele au devenit ținte ușoare pentru drone și nu sunt folosite pe linia întâi decât foarte rar. Pierderile mari de tancuri și a altor echipamente militare grele a forțat armata rusă să-și schimbe abordarea. În locul blindatelor, au apărut grupuri mici de infanterie, dotate cu arme ușoare, uneori cu motociclete sau trotinete.

Asalturile rusești și geografia lor

Primul asalt rusesc cu tehnică blindată, după o lungă pauză, s-a produs în apropiere de Novoolenivka, o localitate aflată la 15 kilometri sud-vest de Kosteantinivka. Forțele rusești au folosit opt unități de tehnică pentru a străpunge apărarea ucraineană.

Mai la vest, spre Dobropilia, forțele rusești au folosit 16 unități de tehnică grea și au reușit să debarce în apropierea localității Volodimirivka un desant din 50-70 de soldați, potrivit raportului din 10 octombrie al proiectului de monitorizare DeepState, apropiat de forțele ucrainene.

Armata rusă a mai lansat două atacuri în apropierea orașului Mirnohrad pe 14 octombrie, folosind câteva mașini blindate și motociclete.

Printre ultimele atacuri cu blindate se numără și cel de la Popiv Iar, localitate aflată între Kosteantinivka și Dobropilia. Unitatea ucraineană „Azov” a raportat pe 16 octombrie că forțele rusești s-au îndreptat din nou către vest, spre Volodimirivka și Șahov, folosind deja 22 de unități de tehnică blindată.

De ce acum?

Toate aceste atacuri au cel puțin două elemente comune.

În primul rând, forțele rusești încearcă să profite de condițiile meteorologice nefavorabile. Deoarece ploaia, ceața sau vântul puternic pot împiedica funcționarea dronelor ucrainene.

Inamicul profită de vremea nefavorabilă...

În același timp, vremea rea afectează și capacitatea infanteriei ruse de a se deplasa rapid, a explicat locotenentul Oleksandra Kondratiuk, ofițer de presă al unității „Phoenix”, într-o emisiune la Radio Donbas Realii (un proiect al Serviciului ucrainean al RFE/RL).

„Vara, inamicul încerca să înainteze cu unități mici de infanterie. Acestea se deplasau în grupuri de până la 10 persoane - în perechi, câte doi sau câte trei. În prezent, vremea nu mai permite infanteriei ruse să se deplaseze în același mod. Prin urmare, aceasta folosește într-un mod activ tehnica grea”.

Armata ucraineană spune că niciunul din atacurile rusești cu tehnică blindată nu i-au adus inamicului un avantaj semnificativ. În ciuda vremii nefavorabile, Kievul spune că a reușit chiar să recupereze anumite poziții din zona Novi Șahov și Kucerov Iar, puțin mai la est de Dobropilia.

Cea mai fierbinte zonă a frontului

Spre deosebire de zona Pokrovsk–Kosteantinivka–Dobropilia, trupele ruse continuă să acționeze în alte sectoare ale frontului în mod obișnuit – cu grupuri mici de infanterie și folosind echipamente ușoare. Chiar și pe direcția Novopavlivka, unde armata rusă înaintează spre periferia orașului Pokrovsk, nu au existat atacuri cu blindate.

Analistul militar Ivan Stupak explică această tactică prin dorința Moscovei de a obține rezultate rapide și tangibile.

„Acolo unde comandamentul rus decide că se pot obține rezultate importante, vine comanda de sus și sunt trimiși oameni, echipamente, ca să obțină rezultate până la o anumită dată”, a declarat Stupak la Radio Donbas Realii.

În prezent, o astfel de direcție ar fi Dobropilia. În luna august, trupele rusești au reușit să treacă dincolo de apărarea ucraineană cu aproape 10 kilometri și acum încearcă să repete acest succes, potrivit lui Stupak.

Forțele rusești au transferat un număr considerabil de trupe și echipamente în această zonă a frontului, spune Vladislav Seleznev, analist militar și purtător de cuvânt al Statului Major General al Armatei Ucraine în perioada 2014-2017.

„În primul rând, este vorba despre unități ale infanteriei marine ruse, parașutiști ruși și alte unități speciale ale ocupanților ruși. Prin urmare, dinamica în această zonă rămâne extrem de dificilă”, a afirmat Seleznev, adăugând că în zonele învecinate – lângă Pokrovsk și Mirnohrad – armata rusă ar fi concentrat deja aproximativ 130.000 de soldați.

Tot mai puține tancuri și blindate

Rusia ar fi epuizat mai mult de jumătate din stocurile de tehnică blindată din depozite, potrivit unei evaluări realizată în baza datelor publice de către analistul cu pseudonimul Jompy, postată pe rețeaua X pe 7 octombrie. Dacă aceste date sunt corecte, în depozitele rusești au mai rămas doar 19% din tancurile și 16% din vehiculele de luptă ale infanteriei din numărul total al acestora de dinaintea războiului.

Totodată, conform estimărilor ISW (un institut american pentru studiul războiului), dacă se iau în considerare nu numai depozitele, ci și echipamentele aflate acum în dotarea trupelor, Rusiei i-au mai rămas cam 46% din rezervele de tancuri, 42% de vehicule blindate de luptă și 48% de transportoare blindate.

Analiștii notează că ritmul pierderilor de echipamente a scăzut, probabil și datorită utilizării mai active a motocicletelor și ATV-urilor pe front.

Nu este vorba nici măcar de canibalizare, ci de „Lego”...

Cea mai mare parte a tehnicii blindate rusești este alcătuită din tancuri vechi recondiționate. În trecut, acestea puteau fi reparate relativ ușor. Acum însă, este un proces manual îndelungat – tancurile și blindatele sunt practic asamblate din fier vechi, explică Pavlo Lakiiciuk, expert militar, directorul programelor de securitate al Centrului de politică globală „Strategia XXI”.

„Nu este vorba nici măcar de canibalizare, ci de „Lego”: din piesele de schimb care zac pe câmp – caroserie, motor, sisteme de supraveghere – se asamblează o unitate tehnică funcțională”, afirmă el.

Totodată, Seleznev este convins că Rusia dispune în continuare de un potențial considerabil de tehnică blindată.

„Armata rusă nu mai folosește blindatele la fel de activ ca mai înainte, dar acest lucru este determinat de realitatea de pe câmpul de luptă, spune el. Nu mi-aș face iluzii că vom putea schimba radical situația în viitorul apropiat.”

Ne așteptăm la o intensificare a atacurilor...

Asalturile rusești cu tancuri și blindate se pot extinde și în alte zone ale frontului. Conform datelor ISW, trupele ruse din zona Siversk (la cca 50 km nord-vest de Kosteantinivka) au efectuat o rotație a unităților, și-au refăcut stocurile și concentrează acum în spatele frontului echipamente suplimentare și personal.

„Ne așteptăm la o intensificare a atacurilor asupra localității Siversk. Avem informații că tehnica este pregătită pentru atacuri și că există reînnoiri de personal”, a declarat pe 14 octombrie, în direct la Radio Donbas Realii, Dmitri Zaporojeț, purtătorul de cuvânt al Corpului 11 al armatei ucrainene.

Cum se adaptează Rusia noilor condiții

Apariția dronelor pe câmpul de luptă a avut o importanță crucială, iar forțele rusești, ca și cele ucrainene, au trebuit să se adapteze din pers. Pe tancuri și vehicule blindate au apărut structuri ciudate - grilaje din bare de metal sau lanțuri, și alte scuturi de protecție suplimentară. Acum, în asalturile mecanizate, armata Federației Ruse folosește din ce în ce mai des tactici combinate.

„Atunci când apar primele grupuri de infanterie, operatorii ucraineni le observă, încep să le atace și își epuizează stocurile de drone FPV. Imediat ce acestea se epuizează, tehnica militară protejată se deplasează în urma celor 10-20 de militari ruși uciși. Operatorii FPV ucraineni, pur și simplu, nu au timp să se reîncarce – să ia o nouă dronă și să o lanseze. Între timp, coloana trece, reușește să se consolideze și atacă pozițiile ucrainene”, explică Ivan Stupak.

Analistul militar spune că această tactică este similară cu atacurile rusești aeriene. Mai întâi, dronele „Shahed” și „Geran” epuizează apărarea antiaeriană ucraineană, iar apoi sunt lansate rachetele rusești care distrug ținte importante.

Esența este aceeași în ambele cazuri, spune Stupak: crearea unui atac sincronizat, pe mai multe niveluri, care epuizează simultan resursele, induce în eroare și deschide calea pentru forțele care trebuie să decidă soarta luptei.

