EL la Fălești „Foarte mari așteptări sunt în rezolvarea acelor probleme pe care guvernarea le-a pus în capul mesei”

Și anul 2021 a fost unul greu din cauza acestui COVID-19, care a continuat să afecteze întreg mapamondul. Virusul nemilos aduce moarte, boală, sărăcie, multă suferință, stres, șomaj și incertitudine. Începem însă un an nou, cu responsabilități mari, gândindu-ne că doar în comun ne ducem crucea mai ușor. Cu toții ne dorim să fie mai bine, să fim sănătoși și să scăpăm cât mai repede de această pandemie. Ce alte așteptări au cetățenii de la anul în care tocmai am pășit, 2022? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. * * * Avem nevoie de speranță și optimism, când ne gândim la noile așteptări de la 2022. Uneori e nevoie de timp pentru a trece de la vechi la nou, dar majoritatea oamenilor cu care am discutat la Fălești percep tranziția de 30 de ani ca pe o perioadă de confuzie, declin, nesiguranță și incertitudine. Iată de ce unii din interlocutorii mei spun că așteptările de la anul nou sunt destul de mari, legate în mare parte de normalitate și prosperitate. – „În 2022 așteptăm totuși să scăpăm de pandemia asta, în primul rând, să trecem la o viață normală și să începem a dezvolta economia, a deschide uzine, fabrici, locuri de muncă, să fie salarii, din salarii se vor reține impozite și va fi bugetul mai mare și atunci noi putem cumva să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar ce salariu ar fi mulțumitor pentru un cetățean, iată, ținând cont de realitățile din Republica Moldova? – „Salariul minim ar trebui să fie cel puțin 500 de euro, de 10.000 de lei, de la 10.000 în sus, 10-20.000 de lei, pentru un profesor un 20.000 ar fi bine să fie salariul.” Europa Liberă: Bugetul trebuie să aibă acești bani. – „Ca să aibă bugetul, ca să fie bani trebuie să deschidem locuri de muncă, pentru asta trebuie să facem investiții, oamenii din Europa trebuie să se întoarcă acasă și să aibă locuri de muncă.”

Europa Liberă: Și chiar credeți în revenirea celor plecați aici, în Moldova? – „Dacă vor fi salarii apropiate de salariile europene, de ce nu?” Europa Liberă: Câți ani ar trebui sau cât timp ar trebui ca salariile din Moldova să fie comparabile cu cele din UE? – „Speranța moare ultima. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Totul depinde acum de guvernare, de partidul de la guvernare, dacă vor reuși în trei ani să demonstreze acest lucru – pe viitor au șanse să mai rămână la conducere.” Europa Liberă: Agenda guvernanților e și agenda cetățeanului, se suprapun aceste două agende? – „Agenda guvernanților încă nu se vede bine, abia au patru luni de zile de când guvernează.” Europa Liberă: Cinci... – „Dar sperăm că un program, un proiect bun pe termen lung poate ar arăta ceva schimbări în trei-patru ani până sunt la guvernare și vom vedea.” Europa Liberă: Autoritățile insistă pe reforma justiției. Cetățeanul cum vede această reformă și ce crede despre această reformă? – „Reforma în justiție ar trebui să fie paralelă cu lupta cu corupția, iar lupta cu corupția trebuie să fie lupta cu corupționerii. Concret, avem corupționeri astăzi trași la răspundere vreunul de rang înalt? – Nu! Înseamnă că nu avem corupție.” Europa Liberă: Sau justiție. – „Justiție... Eu aș spune că noi avem justiție, avem justiție, avem legi. Eu aș spune că avem legi foarte bune, poate nu sunt încă respectate întocmai, dar părerea mea că sunt legi, dar probabil trebuie reformat mentalitetul, cum și la cetățeni, așa și la politicieni, așa și la cei care fac justiție.” Europa Liberă: Dar în agenda reformelor ar trebui să fie inclusă și reforma administrativ-teritorială? – „Cred că da. Da, noi am făcut reforma și au fost județe și într-o țară așa, într-o republică, că nu suntem țară, suntem stat mic cu atâtea raioane, cred că sunt prea mari cheltuielile, noi ar trebui să trecem înapoi la județe, zone, regiuni. Deci, cel mai practic ar fi județe, așa ca în România mai degrabă, așa cum au fost cândva.”

Europa Liberă: Și calea corectă pe care ar trebui să meargă Republica Moldova în 2022, care e această direcție corectă? – „Pentru mine calea corectă e obiectivul Unirii cu România, dar trebuie guvernul măcar să ia cursul spre Uniunea Europeană. Desigur, calea corectă e integrarea în Uniunea Europeană.” Europa Liberă: De ce? – „Uniunea Europeană este un exemplu pentru Republica Moldova și este ca o călăuză, și în Uniunea Europeană noi orișicum ne vedem uniți cu România și asta va fi o perspectivă pe viitor, dacă vom ajunge cândva membri ai Uniunii Europene.” Europa Liberă: Dar relația cu Federația Rusă cum ar trebui să se clădească? – „Relațiile noi nu trebuie să le stricăm nici cu o țară, relațiile economice, relațiile culturale rămân pe totdeauna, cu toate țările trebuie să trăim bine.” Europa Liberă: Iată, pe ce principii să se bazeze această relație bună cu Federația Rusă? – „Când se va schimba conducerea în Federația Rusă, când se va schimba conducerea vor fi alte relații cu conducerea Republicii Moldova, se va ajunge să se respecte Tratatul de la Istanbul din ‘99 cu privire la retragerea armatei din Transnistria. Trebuie Rusia să-și respecte angajamentul luat și după aceea, așa cum Rusia ne consideră pe noi o țară integră, suverană, deci, ea trebuie să respecte aceste obiective.”

Europa Liberă: Criza gazelor a oferit o lecție pentru cei care conduc Republica Moldova, pentru cetățeni? – „Criza gazelor nu trebuie să fie legată cu politica, este interpretată, eu aș spune, mai mult decât este legată de politică. Da, Federația Rusă încearcă prin metoda aceasta cu gazele să provoace Republica Moldova, dar aici depinde deja de conducere, de guvernanți, cât sunt de capabili și tari și cât e de înțelept poporul, că am mai spus că sunt gata astăzi să fac focul cu tizic, dar nu plecăm capul în jos în fața nimănui.” Europa Liberă: O tensionare mai mare a relației Ucrainei cu Federația Rusă ar avea impact și asupra Republicii Moldova? – „Da, da! Poate să fie și pentru Republica Moldova o problemă. Sperăm să se hotărască întrebarea.” Europa Liberă: Cum? – „Cum am spus, schimbarea conducerii în Federația Rusă.” Europa Liberă: La mulți ani! – „Mulțumesc! Și Dvs. un an fericit și cu speranțe!”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm cetățenii: de la 2022 ce așteptări aveți? – „De la 2022 aștept să fiu sănătos și să scăpăm de pandemie, că, în primul rând, nu boala e atât de periculoasă, cât izolarea oamenilor, acesta-i cel mai periculos virus, care-l distruge pe om din punct de vedere psihologic.” Europa Liberă: Alte așteptări? – „Alte așteptări... Să fie un an cu ploi la timp, producătorii să se bucure de roadă, noi să putem cumpăra mai ieftin producția, că v-ați convins, la Fălești e foarte scumpă piața, chiar îi mai scumpă decât la Bălți. Asta e, nu știu prin ce se explică, dar asta e situația.”

Europa Liberă: Și drumul pe care să se îndrepte Moldova în continuare, ca cetățenii să vorbească despre o cale corectă care ar fi? – „Același vector, spre Europa. Toți s-au convins că...” Europa Liberă: Nu chiar toți... – „Ei, majoritatea sunt pentru vectorul acesta european.” Europa Liberă: De ce? – „De ce? Vă spun. În primul rând, Uniunea Europeană ne acordă cel mai mare sprijin financiar, chiar și drumul acesta de la Bălți spre Sculeni, prietenul meu spunea că e foarte bun drum, este construit pe bani europeni. Și România, ca țară vecină, ne-a acordat și ne acordă ajutor.” Europa Liberă: Și relația cu Federația Rusă cum ar trebui să se dezvolte? – „Și relația cu Federația Rusă la fel trebuie să fie foarte bună, fiindcă ei sunt cei mai mari consumatori, iar noi suntem un producător mic, avem producție bună, calitativă, dar suntem un producător mic și dacă le place producția trebuie să le placă și de noi.” Europa Liberă: Problema transnistreană ar putea să revină în agendă ca o problemă prioritară în 2022? – „Nu știu, problema asta e o problemă cu barbă, ea va fi soluționată foarte greu, fiindcă aici sunt interese geopolitice, eu nu văd perspectiva în următorii doi-trei ani.” Europa Liberă: Cât de mult vă îngrijorează o tensionare a relației dintre Ucraina și Rusia? – „Asta ne privește, fiindcă noi suntem vecini cu Ucraina și, dacă la vecinul nostru situația este rea, poate să ne afecteze și pe noi. Și noi trebuie cu vecinii să trăim cu ei împreună și durerile, și bucuriile și eu socot că trebuie să se normalizeze.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm: de la 2022 ce așteptări aveți? – „Ne pare rău de pandemia pe care o avem și ne dă peste cap multe lucruri, dar avem și realizări frumoase, suntem bucuroși că în parlament au nimerit oameni buni, oameni cinstiți, oameni cu verticalitate, avem multă nădejde în ei pentru schimbare, care cred că va fi în 2022.”

Europa Liberă: Și ce vreți să aducă încă acest an 2022 pentru țară, pentru cetățeni? – „Vrem ca cetățenii Republicii Moldova, acei plecați să revină acasă, să fie create locuri de muncă și să fie alături de părinți, alături de copii, alături de nepoți, că e foarte grea depărarea.” Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat? – „Da, avem nepoți, avem, avem plecați... Și noi odată am fost plecați, știm ce înseamnă străinătatea.” Europa Liberă: Și chiar credeți că o să revină din cei plecați acasă? – „Dacă se vor mări lefile în țară, dacă vor fi create locuri de muncă, eu cred că au să revină, fiindcă dragostea de țară și de plaiul natal e cel mai..., e dureros când ești în depărtare.” Europa Liberă: Când ziceți de majorări de salarii, cât ar trebui să fie salariul ca să revină din cei plecați sau ca să nu plece din cei care își fac valizele? – „La această întrebare e foarte greu de răspuns, dar mai puțin de 10.000 cred că, știm situația cu scumpirile, cu gazul, cu toate că noi nu suntem vinovați și nimeni nu-i vinovat, în toate țările au fost aceste scumpiri, dar cu parlamentul, cu guvernul pe care-l avem cinstit noi credem că o să mergem înainte și o să fie foarte bine.” Europa Liberă: Înainte să se meargă e nevoie de reforme. Pentru Dvs. care reformă e mai importantă? – „În primul rând, reforma justiției, în al doilea rând, reforma în sănătate, educație, tot ce-și dorește un om ca să trăiască într-o țară liberă, într-o țară democrată.” Europa Liberă: O reformă administrativ-teritorială e nevoie de ea? – „Da, e nevoie și numaidecât e nevoie de reforma administrativă.” Europa Liberă: De ce? – „Să fie mai puține raioane, poate să se unească unele sate unde au rămas, chiar sunt sate unde au rămas câțiva oameni, e clar că acolo e tragedie, poate nici nu le deschide nimeni ușa, dar dacă ar fi trei sate la o primărie o să fie mai bine.”

Europa Liberă: Și pe ce cale să se îndrepte Moldova? – „Europeană, că numai așa o să fim ajutați, o să mergem spre bine, cu așa conducere și cu o președintă atât de corectă, noi cred că mergem înspre calea cea dreaptă.” Europa Liberă: Cine vă insuflă cea mai mare încredere astăzi din clasa politică? – „Maia Sandu și partidul politic PAS.” Europa Liberă: De ce Maia Sandu? – „Noi, în ultimii 30 de ani, cred că un președinte mai corect, mai cinstit, mai puternic ca Maia Sandu încă nu am avut.” Europa Liberă: Dar nu toată lumea e de aceeași părere. – „De-atâta că nu toată lumea înțelege și multă lume ascultă toate minciunile care merg contra lui Maia Sandu, dar noi o cunoaștem pe Maia Sandu. Maia Sandu este dintr-o familie bună, a avut un tată, Dumnezeu să-l ierte, corect, pe care îl stima tot raionul Fălești, lucra la SOF 54, așa se numea pe atunci, și-l stimau și o mamă care a lucrat la școală, sunt niște părinți extraordinari. Și dna Maia a luat ce-i mai bun, tot ce-i mai bun, e foarte corectă și e foarte cinstită, ne mândrim cu așa președinte.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm: de la 2022 ce așteptați? – „Așteptăm schimbări. Parcă se vede că cu justiția se apucă și asta e normal, îi normal, fiindcă ce, fură toți care și cum pot, dar un om simplu, dacă l-au prins cu un popușoi, cum spun țăranii, păi face pușcăria. Dar pentru dânșii că fură miliarde și nu știu ce fac acolo, asta înseamnă că ce e normal? Păi ce nu se vede? Doar mai vedem, mai auzim, se văd toate porcăriile acestea și asta nu-i normal.” Europa Liberă: Dar ce au făcut justițiarii până astăzi, cei din domeniul justiției cu ce s-au ocupat? – „Dar cu ce s-au ocupat? Cu furatul, hai să spunem așa, au castele... De unde din munca cinstită poți să faci așa castel? Eu, de pildă, lucrez pe tractor toată viața, eu am preferat să-mi cumpăr o mașină, dar eu muncesc noaptea și ziua, poftim, vecinii puteți să-i întrebați cum muncim noi, când ne sculăm noi și când ne culcăm noi.”

Europa Liberă: Dar o reformă adevărată în justiție are șansă? – „Are șansă, sigur că are! Are, dar să dea darea de seamă, de unde s-au luat banii, de unde au cumpărat ei așa castele, care-s ca o Casă de cultură, dle. Păi ce asta-i pe muncă cinstită, asta nu-i pe muncă cinstită.” Europa Liberă: Această idee că trebuie să fie confiscată averea celor care nu pot s-o justifice e una corectă? – „Sigur că da! Dar să n-o pună pe bunica, pe nu știu care acolo, că ei scriu că lucrează cineva în Europa, că mare avuție, totuna nu mai este cine știe ce, că nu greblează nimeni cu grebla banii de acolo. Am avut și eu un băiat care s-a trecut din viață și el îmi spunea: „Tată, numai pe necinstit poți să faci bani, dar pe cinstit nu mai faci așa bani. Cum eu mă uitam, măi, dle, poate mă ajuți să-mi fac și eu așa? Tată, înseamnă că aici tot nu-i pe bani cinstiți”.” Europa Liberă: Cu excepția sectorului justiției, unde mai vedeți că e nevoie de reformă? – „Și reformă în medicină, în educație. De ce să se ducă tineretul nostru de aici, din țară de la noi? Noi avem destul de deștepți copii și ar trebui să le facă locuri de muncă, să le dea leafă...” Europa Liberă: Credeți că se va opri acest exod sau vor continua moldovenii să plece peste hotare? – „Au să continue să plece. Vedeți și singură că și în sate rămân case numărate cu lume, bătrânii rămân.” Europa Liberă: Se mai discută și despre o reformă a administrației publice, o reformă administrativ-teritorială. E nevoie de ea? – „E nevoie, desigur!”

Europa Liberă: Satele mici pot să se unească? – „Da, ar fi nevoie chiar să se unească, sigur că, să mai existe sate, cât de puține, dar să fie lume.” Europa Liberă: Vă preocupă și încotro Moldova, pe ce cale să meargă în continuare? – „Da, spre Europa, eu aș zice.” Europa Liberă: De ce? – „Copiii se duc în Europa și învață. Dar de ce nu se duc în Rusia? Mai bună parte în Europa îi drumul oamenilor, al boierilor, așa hai să spunem, al oamenilor de conducere.” – „Al oligarhilor...” Europa Liberă: Dar relația cu Rusia cum ar trebui să fie? – „Ar trebui, da. Nu, nu trebuie de întrerupt cu nimeni, totuși...” Europa Liberă: Rusia îi dorește binele Republicii Moldova? – „Nu-i prea dorește binele. De atâta că ceea ce observ și înțeleg eu e că lor nu li-i interesant să se îndepărteze de dânșii.”

Europa Liberă: Își va retrage Rusia armata de pe teritoriul Republicii Moldova? – „Nu, nu, n-o s-o retragă, n-o s-o retragă nicicând, fiindcă eu am făcut armata la sovietici și eu știu sovieticii ce planuri au. Și e normal că ei își păzesc pielea lor, ei nicicum nu vor să-i apropie pe NATO, că ei îi socot dușmani pe NATO. Da, ei nu vor să fie cât mai aproape.” Europa Liberă: Dacă se înrăutățește relația între Ucraina și Rusia, la ce vă așteptați aici în zonă? – „Poate să fie și război.” Europa Liberă: Și atunci, Moldova?... – „Noi cădem tot în „measorubkă” (mașină de tocat carne), se spune pe rusește. Sigur că Dodon ne-a ajutat oleacă a strica relațiile cu Rusia, să arate că el a putut conduce mai bine decât dna Sandu. Nu poate convinge el, sigur că este lume care nu pricepe absolut ce se face primprejur.” Europa Liberă: Și peste 4, peste 10 ani cum vedeți viitorul Făleștiului și al Republicii Moldova? – „Schimbări au să fie, sigur că au să fie, n-o să șadă pe loc, progresul...” Europa Liberă: Cine e agentul schimbării? – „Sigur că cei de sus, e clar că de sus și cu ajutorul nostru sigur, că numai așa putem să facem regulă.”

Europa Liberă: Cine vă insuflă astăzi mai multă încredere? – „Conducerea. Chiar îmi place de Sandu, dar eu cred că trebuie cu ajutorul nostru, că ea singură nu poate să facă și mulți uită că așa repede nu poate să se facă, reforma încetișor se face, sigur că. Repede se face răul, dar binele mai greu, dar nu toți înțeleg în ce curs, cum trebuie să mergem noi.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm: ce așteptați de la 2022? Ce vreți să vă aducă Anul Nou? – „Bucurie, sănătate și pace la copii, că am trei băieți și nu numai la ai mei copii, dar la toți copiii din Moldova.” Europa Liberă: Dar unde vă sunt copiii? – „Îs acasă, au umblat la Moscova până s-au calicit, toți.” Europa Liberă: Așteptați sănătate și încă ce mai așteptați? – „Pace, pace și sănătate la tineret! De-amu noi ca noi, am 73 de ani, dar tineretul...” Europa Liberă: Sănătate! – „La tot tineretul să fie pace și de lucru să le dea și lor. De lucru este, da-i cu te miri ce și nu poate nimeni să lucreze cu așa leafă. Mata înțelegi și singură ce fel de leafă, ar trebui oleacă mai sus, cam cât, eu nu știu. Toți nacialnicii ce leafă au? Eu aud la radio toată socoteala. Dna Valentina, eu tot aud la radio ce se petrece, ce se face în țările în care se duc ei. Se duc, săracii, leapădă acasă copiii la părinți, leapădă femeile, mai în scurt îi destrăbălare mare și unii nimeresc, alții nu nimeresc. Cu 3.500 de lei nora mea lucrează la „Chinder”, la gară, într-o putoare strașnică. La ora 5 dimineața ea iese din casă și la 5 seara vine înapoi acasă. Poți cu așa o leafă de asta? S-ar putea cu așa leafă să trăiești? Măcar un 20.000, că-i toată săptămâna la lucru. Iaca, nouă ne-a dat, dna Valentina, ne-a mai dat oleacă de ceva la sărbători, dar amu - nimic. De ce nimic? De-o pildă, eu mă mai învârtesc, am acasă 11 copaci de nuci, azi am vândut oleacă, dar restul ce fac ei? Care n-au pe nimeni li-i greu, n-au de foc. Ce să faci cu o pensie? Eu amu am 1.800 de lei, 300 mi-au adăugat.”

Europa Liberă: Nu aveți tot stagiul de muncă? – „Trebuie să am. Am lucrat singurică, vai de capul meu, copiii erau mititei, n-aveam ajutor și munceam așa. Sunt alții că nici n-au lucrat și le-au adăugit 500, la care 600 de lei...” – „Noi ne ducem peste hotare, că noi aici nu ne permitem, cu lefurile lor eu nu pot să lucrez, eu aș vrea să lucrez în țară aici, să fiu lângă familia mea. Copiii tot mi s-au dus peste hotare. De ce s-au dus? I-am spus la fată, zic: „De ce?”, a terminat liceul, zic: „Învață mai departe” – „Tată, ce să fac? Să pun documentele în șkaf (dulap) și să mă duc peste hotare tot la lucrul cela? Eu nu vreau să pierd anii iștia, mă duc peste hotare s-o iau de la zero”. Și asta-i tot.” – „Până n-au să facă ceva, o reformă oarecare, lumea o să plece și o să plece.” – „Să dea voie să facă oamenii business, să se dezvolte, să ceară ca oamenii să plătească nalogurile (impozitele) la stat, statul să aibă de unde și să dea și el, dar la noi care dau în plic...” – „Până n-o să se deschidă mai mult business, mai mult de lucru să aibă și de aici lumea dacă o să aibă el de primit și de câștigat, o să aibă de plătit și la stat și încet-încet ca pe o scară o să ne ridicăm unul pe altul, dar așa, stând pe loc, noi n-o să facem nimic. Tineretu-i dus tot din Moldova, tot tineretu-i dus, dar tineretul muncește foarte mult și-i foarte apreciat în țările străine, îi foarte apreciat, pentru că el muncește într-adevăr.”

Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Republicii Moldova să ajungă la standardele celea din Uniunea Europeană unde munciți? – „Eu cred că dacă o să înceapă de la tineretul nostru, de ajutat tineretul să vină în țară, să aibă leafă, în 5, 6, 7, 8, 10 ani eu cred că s-ar face o reformă foarte bună.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm: de la 2022 ce așteptări aveți? – „Foarte mari așteptări sunt în rezolvarea acelor probleme pe care guvernarea le-a pus în capul mesei. Tot ce a pornit trebuie să ducă la un bun sfârșit, ca populația să vadă rezultatul.” Europa Liberă: Dar agenda cetățeanului e și agenda guvernanților? – „Nu prea coincide, că o parte cam s-au dezamăgit.” Europa Liberă: Pentru că Moldova e într-o tranziție interminabilă, cetățeanul mai crede în această schimbare? – „Lupta cu corupția, cu acei foști guvernanți care s-au îmbogățit ilicit și astăzi huzuresc, iar oamenii trag acum ponoasele lor, dar o bună parte din populație nu cunoaște toate acestea, crezând în toate acele palavre pe care le spun cei care s-au îmbogățit ilicit.”

Europa Liberă: Lupta asta împotriva corupției pentru Dvs., simplu cetățean, ce rezultate trebuie să dea și, mai cu seamă, cum vedeți Dvs. reforma justiției? – „Reforma justiției? Ar fi foarte bine dacă justiția ar trata toate cazurile corect, dar nu le tratează corect.” Europa Liberă: Care alte reforme le mai așteptați? – „Reforme în economie, să atragem investiții, ca să dezvoltăm cât mai mult economia, ca să nu depindem atât de mult de donațiile străine, dar să avem ale noastre surse.” Europa Liberă: Repornirea motoarelor economiei e ușoară? – „Nu, nu, este grea!” Europa Liberă: Vor continua să plece moldovenii sau credeți că o parte din cei plecați ar putea să revină acasă? – „Au să plece încă, dar trebuie să lucreze legile care să-i apere pe acești investitori, pe acești cetățeni care se întorc cu bani de acolo, că au fost multe cazuri, s-au întors, au investit, au încercat și au fost ruinați, și au plecat înapoi. Deci, trebuie ca ei să fie susținuți, apărați de lege și să contribuie statul la dezvoltarea întreprinderilor mici.” Europa Liberă: În opinia Dvs., calea corectă pe care ar trebui să se îndrepte Republica Moldova, direcția corectă care ar fi? – „Direcția este Europa, Uniunea Europeană.” Europa Liberă: De ce? – „De ce? Pentru că democrație asta înseamnă respectarea legii. Iată de ce în Uniunea Europeană se respectă legile, de aceea este și democrație.”

Europa Liberă: Și relația cu Federația Rusă cum ați vrea să fie? – „Relația aș vrea să fie prietenoasă, să avem înțelegere, bună înțelegere, să avem comerț cu ei, sunt mulți cetățeni ruși aici care nu sunt prigoniți, nu sunt nimic și de aceea aș vrea să trăim și să avem relații economice bune.” Europa Liberă: Războiul gazelor a fost o mare bătaie de cap pentru autorități și pentru cetățeni în 2021. Cum vedeți Dvs. în continuare asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice? – „Războiul gazelor a fost început de Rusia, care a vrut să-i arate Europei că ei totuși țin mâna pe robinet, dar în viitor eu am așa o idee că ar trebui să fie construit gazoductul din Asia Mijlocie, unde Turkmenia are cantități enorme, unde Iranul are cantități uriașe, ocupă locul 3 în lume după cantitatea de gaze. Conducta prin Azerbaidjan, Turcia, Georgia să ajungă în Bulgaria și de acolo și în Europa să fie. Acolo sunt cantități enorme de gaze și asta ar diminua influența rusă.” Europa Liberă: O tensionare a relației dintre Kiev și Moscova vă îngrijorează? – „Da! Da, fiindcă extinderea blocului NATO, asta îi face pe ruși să fie foarte agresivi și din cauza aceasta putem să suferim și noi.” Europa Liberă: De ce îi este frică Rusiei de NATO? – „Asta a fost încă din perioada sovietică, ziceau că blocul NATO este agresiv, că blocul NATO se înarmează, ne amenință ș.a.m.d. Asta e.”

Europa Liberă: Și există această amenințare din partea NATO? – „Nu cred, nu cred că există, dar și la noi sunt oameni care se tem de NATO și nu știu de ce.” Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova cum ați vrea să fie, cum îl vedeți? Peste 5, peste 10 ani cum vedeți acest stat? – „Eu îl văd în culori frumoase, o să fie tare greu la început, dar încetul cu încetul totul se va ameliora și pe urmă o să fie tare bine.” Europa Liberă: Dvs. în cine aveți încrederea cea mai mare astăzi? – „În Maia Sandu și în PAS.” Europa Liberă: De ce credeți așa? – „Pentru că au început reformele din prima zi, ceea ce au spus au făcut, cu toate că nu la toți le place.” Europa Liberă: Și cum vă explicați că nu e pe placul tuturor? – „Păi se simt cu musca pe căciulă...” Europa Liberă: Va fi rezistență mare? – „O să fie! O să fie rezistență anul acesta, anul viitor, dar pe urmă, dacă lucrurile se vor dezvolta așa cum trebuie, o să scadă tensiunea.” Europa Liberă: La mulți ani! – „La mulți ani! Sănătate și să scăpăm de pandemie!” * * * Voci adunate la Fălești. Localnicii au vorbit despre ce este urgent, ce vor și ce pot ei schimba. Aflată sub radarul atenției Moscovei, concentrată acum pe Ucraina, Republica Moldova poate profita să se integreze și mai mult sectorial cu Uniunea Europeană, desprinzându-se de restul țărilor din Parteneriatul Estic, crede europarlamentara română Ramona Strugariu. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepreședinta Comisiei parlamentare de asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova a cerut mai mult curaj din partea liderilor europeni, când vine vorba de perspectivele de aderare ale Moldovei la Uniunea Europeană. Am întrebat-o pe Ramona Strugariu: cum ar putea să se aprofundeze cooperarea dintre Chișinău și Bruxelles în anul 2022?

Ramona Strugariu: „Eu sper să meargă în continuare lucrurile bine, pentru că ele deja sunt așezate pe o cale bună. M-aș întoarce un pic la acest Memorandum de colaborare semnat de Parlamentul European și de Parlamentul Republicii Moldova, chiar uitându-mă la 2022, pentru că tocmai ce-o să pășim în el și aș vrea foarte tare să văd Republica Moldova foarte prezentă pe această agendă a evenimentelor și a discuțiilor, și a dezbaterilor din Parlamentul European. Noi putem să fim o platformă foarte bună în care să vorbim și să se vorbească despre Republica Moldova. Republica Moldova trebuie, în primul rând, să fie în atenția publică mereu. Ea a fost în anumite contexte, nu toate fericite. Când s-a auzit - s-a auzit despre furtul miliardului; când s-a auzit - s-a auzit despre răsunătorul nume al lui Plahotniuc; când s-a auzit mai mult - s-a auzit în contextul situației extrem de tensionate cu căderea acelui guvern Sandu și toate emoțiile, și instabilitatea, să spunem, care au precedat acel moment și s-au întâmplat după acel moment. Hai să auzim și despre lucruri bune, hai să discutăm despre faptul că ați ratificat Convenția de la Istanbul, hai să discutăm despre faptul că Republica Moldova, în acest moment, reprezintă efectiv un exemplu în materie de reprezentare a femeilor în politică, de pildă, cu echipele pe care și le-a construit în mod natural. Asta-i o lecție de care au nevoie unele state membre, foarte serios, care n-au reușit să facă acest lucru. Hai să discutăm despre un cadru Magnițki mai solid, cu exemple de bune practici

Trebuie să fiți pretutindeni și să audă Europa despre ce face bine Republica Moldova, nu numai despre cum s-a furat un miliard de dolari din banii oamenilor.

din Republica Moldova, despre digitalizarea din Republica Moldova. Discutam chiar la Ministerul Justiției, că la nivel de instanțe se întâmplă niște lucruri pe care România sau alte state membre și le-ar dori, și nu se întâmplă încă și, uite, Republica Moldova are aceste procese demarate și lucrurile funcționează bine. Trebuie să fiți pretutindeni și să audă Europa despre ce face bine Republica Moldova, nu numai despre cum s-a furat un miliard de dolari din banii oamenilor. Și asta îmi doresc să se întâmple cel mai mult în 2022, sincer, și-mi doresc să văd un guvern concentrat cu adevărat pe aceste reforme, cu fiecare etapă a lor și care comunică bine, foarte bine cu oamenii, cu societatea civilă, cu presa, pentru că e, în sfârșit, acea situație fericită, aș spune, în care sunt cu aceleași obiective – guvern, majoritate parlamentară, președinție, societate civilă, cetățeni. Eu cred că mai bine de atât nu există în termeni de aliniere a obiectivelor și ambițiilor unei națiuni, nu se poate mai bine de atât, în general sunt mai complicate lucrurile în dinamica putere-opoziție sau între așteptările oamenilor și ceea ce oferă guvernele. Dar aici s-a produs această aliniere și cred că trebuie profitat la maximum de această suprapunere de obiective. Noi o să vă sprijinim, ne-am deschis larg porțile și Parlamentul European și-a deschis porțile, vă așteptăm să facem dezbateri și evenimente împreună și abia aștept să vorbesc de bine despre Republica Moldova și despre ce face ea bine, astfel încât să se audă și să se știe numele țării pretutindeni. Și numele Maiei Sandu, de altfel, este chiar foarte bine cunoscut în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană.” Europa Liberă: Ce le transmiteți cetățenilor Republicii Moldova la hotarul dintre ani? Ramona Strugariu: „Să fie sănătoși și să reușească să treacă cu bine peste această situație destul de complicată a pandemiei, care ne-a afectat pe toți. În al doilea rând, vreau să le transmit să nu mai creadă în dezinformări și în știri false, ci în știință. Eu și noi de la Bruxelles avem foarte multă încredere în oamenii care îi guvernează acum și într-o majoritate parlamentară de oameni inteligenți, pregătiți, curajoși, tineri, care să le aducă acea bunăstare pe care și-o doresc. Că n-o să se întâmple peste noapte, e adevărat. În același timp, cu un pic de răbdare și cu un pic de încredere cred că se întâmplă mai

Gândiți-vă cum era Republica Moldova acum doi ani sau un an și cu ce perspective arată ea astăzi în Europa și în acest cadru european, cu mult mai bun, neașteptat de bun.