Eugen Revenco: Sperăm că CEC își va revedea decizia pentru votul din diaspora

Decizia Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea a doar 139 de secții de vot peste hotare pentru alegerile parlamentare anticipate nu a fost coordonată cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene care a propus 190, a declarat Europei Libere, Eugen Revenco, secretarul general al ministrului de externe, cel care coordonează deschiderea secțiilor de votare în străinătate la scrutinul din 11 iulie.

Eugen Revenco: „Unul din obiectivele diplomației moldovenești este protejarea și asigurarea drepturilor cetățenilor noștri de peste hotare. Dreptul de a alege este un drept fundamental și organizarea exercitării acestui drept ține nemijlocit de competența Ministerului Afacerilor Externe. De aceea înainte de a propune o listă, geografia distribuției, noi am luat în calcul, după ce am consultat fiecare ambasadă moldovenească, atât numărul oficial al moldovenilor care se află într-un stat, cât și un număr neoficial pe care îl putem deduce, am ținut cont de faptul câtă lume a votat la alegerile precedente, care au avut loc doar o jumătate de an în urmă și este cel mai clar indicator despre potențialul de vot într-o regiune sau alta.”

Europa Liberă: Și cel mai probabil ați ținut cont și de numărul celor care s-au înregistrat prealabil? Totuși, peste 100 de mii arată că e cu 30 la sută mai mult decât la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut.

Eugen Revenco: „Înregistrarea prealabilă este și ea un criteriu obligatoriu care se ia în calcul. Noi am dat primele noastre cifre cu o zi înainte de închiderea perioadei de înregistrare prealabilă, pe data de 25 mai, dar am indicat că cifrele sunt în creștere și putem să ne așteptăm la un număr diferit, dar ulterior în luările noastre de atitudine, de poziție, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, chiar și în ajun, pe data de 5 seara sau pe data de 6 dimineața în corespondența pe care am expediat-o am reconfirmat capacitățile noastre depline de a deservi și de a organiza alegerile în toate secțiile de votare pe care noi le-am propus.”

Europa Liberă: Și ați propus 190?

Eugen Revenco: „Confirm că în lista inițială și ultima poziție pe care noi am avut-o: organizarea alegerilor în circa 190 de secții de votare este în puterile Ministerului Afacerilor Externe, avem logistica pregătită, avem capacitățile coordonate din timp cu ambasadele noastre, am verificat locațiile unde pot fi amplasate secțiile și am verificat și devizul de cheltuieli în cazul în care ar fi nevoie să se acopere cu surse financiare suplimentare.”

Europa Liberă: Ajungem și la cheltuielile pentru buna organizare a alegerilor în străinătate, dar ați luat în calcul că la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut un număr relativ mare de alegători nu au reușit să-și exercite dreptul la vot?

Din perspectiva noastră, cheltuielile nu ar fi fost mai mari

Eugen Revenco: „Acest lucru a fost foarte evident și el nu poate să treacă neobservat. Noi, de altfel, suntem foarte nedumeriți – cum să organizăm alegeri libere, corecte, în liniște și să acordăm șanse egale tuturor, atunci când noi cunoaștem că în Londra, bunăoară, cozile la ora 6 erau deja interminabile, erau imense, la Frankfurt – același lucru. La 6 dimineață, înainte de a se deschide secțiile de votare erau deja cozi foarte mari, la Frankfurt, Paris, Londra oamenii în număr foarte mare s-au mobilizat. Pe de altă parte, chiar și acum când am pregătit infrastructura, bunăoară, la Frankfurt am rezervat o sală, care poate găzdui, la același preț, o secție sau trei. De aceea, din perspectiva noastră, cheltuielile nu ar fi fost mai mari. Văzând numărul mare de cetățeni, noi am decis să nu organizăm alegeri în cartiere locative și ambasadele noastre caută alte spații decât cele care au fost data trecută în marea majoritate.”

Europa Liberă: Ne amintim declarația pe care o făcea președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, spunând că, dacă nu se direcționează întreaga sumă pentru alegerile parlamentare anticipate, atunci el a și propus reducerea numărului secțiilor de votare în străinătate.

Eugen Revenco: „Bine, noi suntem într-o situație atipică, într-o situație neordinară, avem un guvern care este interimar, avem situația când parlamentul este dizolvat, un buget aparte nu a fost alocat. Într-adevăr, Comisia Electorală Centrală are subiect de discuție cu guvernul referitor la finanțare, însă cât privește Ministerul Afacerilor Externe, noi am găsit o formulă pentru a finanța alegerile de peste hotare. Această formulă legală a fost coordonată cu Ministerul Finanțelor și Comisia Electorală Centrală ar putea s-o ia în calcul și s-o folosească în continuare.”

Europa Liberă: Ce soluții ați identificat referitoare la finanțe?

Eugen Revenco: „Noi am primit donații în acest an și aceste donații oricum trebuia să le direcționăm înapoi către Ministerul Finanțelor și am propus ca acești bani să fie folosiți pentru finanțarea alegerilor peste hotare. Această formulă nu necesită intervenția parlamentului, nu necesită o hotărâre de guvern, deci este posibil de a face un transfer de pe un cont pe altul. Și de asemenea cu această ocazie am identificat o cifră din economiile Ministerului Afacerilor Externe pe care am propus s-o redirecționăm către alegerile externe, evident, reajustând și planul nostru de lucru pentru partea a doua a anului.”

Europa Liberă: Ceea ce s-a observat pe rețelele de socializare e că au început să crească nemulțumirile cetățenilor aflați în străinătate, diaspora a arătat că se poate mobiliza, diaspora nu va ceda atât de ușor. Acum e clar că se vor face presiuni și asupra CEC-ului, și asupra Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Care ar putea fi deznodământul fericit al acestei situații delicate?

Eugen Revenco: „Este adevărat că este o mobilizare a diasporei, dar, în același timp, eu sunt în contact, am vorbit cu ambasadorii noștri din Marea Britanie, din Italia, am vorbit cu consulii generali de la Frankfurt, de la Milano și am vorbit cu ambasada noastră din Paris în egală măsură pentru a înțelege care sunt așteptările, posibilitățile și temperatura va crește, dar este și o altă latură, că relațiile cu țările unde aceste ambasade sunt acreditate, pentru că noi trebuie să veghem ca exercițiul nostru electoral să nu perturbe ordinea, liniștea în țările respective și în cazul în care este un număr prea mare de cetățeni, noi trebuie să asigurăm că vom organiza alegerile corect, fără a încălca ordinea. Și prezența unui număr atât de mare cum a fost, și s-a văzut deja, la Frankfurt, la Londra, la Berlin, la Paris, în suburbiile Parisului, în nordul Italiei, în cel puțin patru localități, unde s-au închis fie mai devreme, fie n-au ajuns buletine până la sfârșit, fie s-a extins timpul de lucru al secțiilor de votare. Deci, cu siguranță că primăriile, poliția locală nu uită atât de repede, în jumătate de an, care a fost concentrația de moldoveni în ziua alegerilor, asta în condițiile când pandemia punea restricții de circulație între regiuni, când era introdusă ora marțială, când erau alte restricții. De aceea am și reluat discuțiile cu ambasadele noastre. Noi avem deja programată pentru luni o videoconferință cu toate ambasadele noastre și ministrul va trebui să dea indicații și să luăm temperatura, să înțelegem cum procedăm, cum încercăm să punem în aplicare...”

Europa Liberă: Dar acum ce le spuneți autorităților din țările respective, că Republica Moldova nu mai deschide toate secțiile pe care le avea în plan?

Eugen Revenco: „Acum noi suntem concentrați să înțelegem cum vom organiza alegerile acolo unde noi știm că va fi foarte mare tensiune și presiune. De aceea avem pe agendă deja discuții și cu Serviciile de Protecție și Pază de Stat, avem pe agendă discuții cu Serviciul de Informații și Securitate care nu erau pe agendă, acum, luni acestea sunt chestiuni care ne interesează în primul rând și după care vom putea comunica mai adecvat cu autoritățile țărilor străine. Totuși, noi sperăm că Comisia Electorală Centrală își va revedea decizia și ar putea să intervină cu modificări în care să țină cont de situațiile obiective și să diminueze din tensiuni. Noi am gestionat câteva crize în ultima vreme, dar această situație riscă să creeze o criză pe care tot noi va trebui s-o gestionăm. Mai în glumă, mai în serios, dar noi ne gândim să propunem în calitate de președinți ai birourilor electorale la Frankfurt, Berlin, Paris, Londra, în Italia să participe membrii Comisiei Electorale Centrale care au votat pentru același număr de secții de votare.”

Europa Liberă: Încă o nedumerire, în Federația Rusă, de exemplu, hai, unde ne oprim, la Reazan, da? Acolo au votat câteva zeci de cetățeni, dar secția de votare a fost menținută.

Eugen Revenco: „Da, 67, e adevărat. Probabil că aici ar trebui să discutați mai exact cu Comisia Electorală Centrală pentru a înțelege criteriile, logica de a face copy and paste la listele de data trecută și care au fost termenii după care au judecat.”

Noi înțelegem că s-a schimbat geografia și am sugerat să se țină cont și de modificarea geografiei

Europa Liberă: Cât s-ar putea negocia sau ceda din partea Ministerului de Externe ca poate, eventual, mai comasați câteva secții?

Eugen Revenco: „Formule pot fi mai multe, în funcție de criteriile care ar prevala, pentru că în legislația moldovenească nu există un criteriu mai tare, altul mai slab, care este prioritar, dar cu siguranță că noi trebuie să ținem cont de experiența de acum o jumătate de an și în propunerea care a fost formulată și reiterată de Ministerul de Externe, cel puțin dublarea secțiilor de votare acolo unde au votat 5 mii sau aproape de 5 mii. Acolo unde au fost peste 3 mii, noi am recomandat Comisiei Electorale Centrale să țină cont că numărul celor care lucrează în birourile electorale peste hotare și în țară este identic, doar că peste hotare oamenii sunt ținuți să lucreze cu 5 mii de alegători, comparativ cu 3 mii în țară și de altfel în țară sunt mult mai puțini participanți per secție de votare. De aceea sugestia noastră a fost să vadă dacă este posibil acolo unde au votat peste 3 mii tot să fie dublat numărul secțiilor de votare. Noi înțelegem că s-a schimbat geografia și am sugerat să se țină cont și de modificarea geografiei, în special în țările în care am văzut că este prezență foarte mare, ca să micșorăm presiunile asupra unor secții de votare. De asemenea, noi am ținut să amintim Comisiei Electorale Centrale că există posibilitatea de a avea și un prag minimal, bunăoară, este greu de explicat exemplul pe care l-ați adus – o secție cu 60 de voturi exprimate și una cu 5 mii. De ce rămân aceleași costurile per secție, per vot și logistica organizării?”

Europa Liberă: Mai aveți suficiente argumente ca totuși să convingeți, re-convingeți membrii Comisiei Electorale Centrale? Foarte multă lume își închipuie că acest vot de la CEC are și o tentă politică. Ați mai avea argumente ca să mergeți să le puneți membrilor CEC și să-i convingeți că e nevoie în Occident să fie majorat numărul secțiilor de votare?

Eugen Revenco: „Surprinderea noastră vine de la faptul că discuțiile au fost, de fapt, despre două liste de secții de votare – una propusă de Ministerul de Externe și una propusă pe data de 4 iunie de către președintele Comisiei Electorale Centrale. Prima era cu 190, a doua - cu 162. 162 au fost propuse de CEC. Cum s-a ajuns la lista de 139, noi nu cunoaștem, noi nu am participat la asemenea discuții.”