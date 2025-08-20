Europa stabilește noi recorduri pentru bolile transmise de țânțari. E „noua normalitate”, spun savanții

Europa se confruntă cu sezoane de transmitere mai lungi și mai intense pentru bolile transmise de țânțari, inclusiv infecția cu WNV și boala cu virusul chikungunya, se arată într-un raport publicat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) la 20 august.

Această schimbare este determinată de factori climatici și de mediu, cum ar fi creșterea temperaturilor, sezoane estivale mai lungi, ierni mai blânde și schimbări în regimul precipitațiilor - condiții care se combină pentru a crea un mediu favorabil țânțarilor de a se dezvolta și de a transmite viruși.

Pamela Rendi-Wagner, directoarea ECDC, a declarat: „Europa intră într-o nouă fază - în care transmiterea mai lungă, mai extinsă și mai intensă a bolilor purtate de țânțari devine noua normalitate. ECDC colaborează îndeaproape cu toate statele membre pentru a oferi sprijin adaptat și orientări oportune în materie de sănătate publică pentru a consolida răspunsul Europei".

Țânțarul care poate răspândi virusul chikungunya (Aedes albopictus) este acum prezent în 16 țări europene și în 369 de regiuni, față de doar 114 regiuni în urmă cu un deceniu, informează raportul.

Combinată cu creșterea călătoriilor internaționale, această răspândire face mai probabile apariția unor focare locale. Europa a înregistrat până acum 27 de focare de chikungunya în 2025, un nou record pentru continent.

Alsacia și Sălaj, printre focare

Pentru prima dată, un caz de îmbolnăvire locală cu virusul chikungunya a fost raportat în regiunea Alsacia din Franța - un eveniment excepțional la această latitudine, care evidențiază extinderea continuă spre nord a riscului de transmitere.

Distribuția cazurilor de infecție cu virusul West Nile în Europa continuă să se modifice, iar în ultimul deceniu, infecția a fost detectată în zone noi în fiecare an. Anul acesta, pentru prima dată, au fost raportate infecții în provinciile italiene Latina și Frosinone și în județul Sălaj din România.

Europa a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de infectare cu virusul West Nile din ultimii trei ani, iar ECDC spune că se așteaptă ca infecțiile să continue să crească, atingând probabil un vârf sezonier în august sau septembrie.

ECDC încurajează persoanele care locuiesc în zonele afectate și vizitatorii, în special vârstnicii, copiii și persoanele cu un sistem imunitar slăbit, să se protejeze împotriva înțepăturilor de țânțari, folosind un repelent împotriva țânțarilor, purtând mâneci și pantaloni lungi, în special în zori și la asfințit, folosind paravane, plase de pat și aer condiționat/ventilatoare.

Angajații din domeniul sănătății trebuie să fie conștienți de circulația acestor virusuri și să asigure un diagnostic precoce. ECDC mai notează că au fost dezvoltate vaccinuri noi pentru boala provocată de virusul chikungunya, dar nu există niciun vaccin pentru uz uman împotriva infecției provocate de WNV.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te