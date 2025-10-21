Fostul președinte francez Sarkozy își începe pedeapsa cu închisoarea pentru „finanțarea libiană” a campaniei electorale

„Nu un fost președinte al republicii este încarcerat în această dimineață, ci un om nevinovat”, a declarat el pe X în ceea ce a fost probabil ultima postare ca om liber. „Nu am nicio îndoială. Adevărul va triumfa.”

Sarkozy, care are 70 de ani, devine astfel primul fost șef de stat din Uniunea Europeană care face pușcărie.

În septembrie, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală” în legătură cu un plan al defunctului dictator libian Muammar Gaddafi de a-i finanța campania electorală.

Marți, Sarkozy a ieșit din casă ținându-se de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni, și a plecat într-o mașină escortată de polițiști pe motociclete.



„Nicolas, Nicolas! Eliberați-l pe Nicolas!”, striga mulțimea adunată pe stradă pentru a-și arăta sprijinul.

Sarkozy va fi primul lider francez încarcerat după Philippe Petain, șeful de stat colaborator cu naziștii, care a fost închis după al Doilea Război Mondial.

El a declarat pentru ziarul Le Figaro că va lua cu el o biografie a lui Iisus și un exemplar al romanului „Contele de Monte Cristo”, în care un om nevinovat este condamnat la închisoare, dar evadează pentru a se răzbuna.

Sarkozy va fi probabil închis într-o celulă de nouă metri pătrați din aripa de izolare a închisorii, a declarat personalul închisorii pentru AFP.

Astfel se va evita contactul cu alți deținuți sau fotografierea lui cu unul dintre numeroasele telefoane mobile introduse ilegal în închisoare, potrivit personalului.

În izolare, deținuții au voie să iasă din celule o dată pe zi, singuri, pentru a se plimba într-o curte mică. Sarkozy va avea dreptul la vizite de trei ori pe săptămână.

Nu este clar cât timp va rămâne fostul președinte în închisoare.

Președinta completului de judecată, Nathalie Gavarino, a declarat la pronunțarea sentinței că infracțiunile sunt de o „gravitate excepțională” și, prin urmare, a dispus ca Sarkozy să fie încarcerat chiar dacă va depune apel.

Avocații lui Sarkozy vor solicita probabil eliberarea acestuia imediat ce va păși în închisoare, iar curtea de apel are la dispoziție două luni pentru a examina cererea.

Fonduri electorale contra legitimitate pentru dictator?

Sarkozy s-a confruntat cu o serie de probleme juridice de când a pierdut alegerile din 2012.

El a fost condamnat în două procese separate. Într-unul dintre ele, a ispășit o pedeapsă pentru corupție cu brățară electronică la gleznă, care i-a fost îndepărtată în luna mai, după câteva luni.

În așa-numitul „caz libian”, procurorii au afirmat că asistenții săi, acționând în numele lui Sarkozy, au încheiat o înțelegere cu Gaddafi în 2005 pentru a finanța ilegal campania sa electorală prezidențială victorioasă, lansată doi ani mai târziu.

Anchetatorii cred că, în schimb, lui Gaddafi i s-a promis ajutor pentru a-și restabili imaginea internațională după ce Libia a fost acuzată pentru atentatul cu bombă din 1988 asupra unui avion de pasageri deasupra localității Lockerbie, din Scoția, și de un altul deasupra Nigerului în 1989, în care au murit sute de pasageri.

Deși Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație cu apropiații săi pentru a orchestra schema „libiană”, el a fost achitat de acuzația de a fi primit sau utilizat personal fondurile.

El a negat în mod constant acuzațiile și a declarat că acest caz are motivații politice.

„Sunt foarte mândru de el, mândru că merge la închisoare cu capul sus și absolut convins de nevinovăția lui”, a declarat fratele său, Guillaume Sarkozy, pentru BFM TV. El s-a numărat printre rudele și susținătorii care l-au aclamat pe fostul președinte în drumul său spre închisoare.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

