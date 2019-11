Igor Boțan: „Acest guvern al dlui Chicu este menit să rezolve probleme (...) mai ales în interesul șefului statului”

R.Moldova a trecut printr-o săptămână a recordurilor: marți a fost dat jos guvernul condus de Maia Sandu, joi a fost instalat noul guvern, condus de Ion Chicu. Într-o zi, o premieră pentru R. Moldova. Cum va fi relaţia acestui nou guvern cu Occidentul? Dar cu Rusia? Europa Liberă a stat de vorbă cu analistul Igor Botațn, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT):



Europa Liberă: De mult voiam să vă întreb și acum a venit momentul. Cum înțelegeți Dvs. zicala chinezească, se pare: Nu contează ce culoare are pisica, principalul e să prindă șoareci? În favoarea cui e această zicală – să fie sătulă pisica sau să elimine rozătoarele?

Igor Boțan: „Eu cred că există un subtext profund aici. Această zicală este în favoarea stăpânului pisicii. Și acest lucru îl înțelege toată lumea.”

Europa Liberă: Înțelegeți și Dvs. de ce am pornit de la acest proverb. Această pisică tehnocrată o să prindă șoareci în favoarea președintelui socialist, în favoarea poporului, așa cum promite premierul tehnocrat?

Acest guvern al dlui Chicu este menit să rezolve probleme sigur că în interesul societății, dar mai ales în interesul șefului statului.



Igor Boțan: „Acest guvern al dlui Chicu este menit să rezolve probleme sigur că în interesul societății, dar mai ales în interesul șefului statului. Acest lucru este evident.”

Europa Liberă: Dincolo de faptul că s-a încropit Guvernul foarte repede, contracronometru și s-au scos din sertare ciornele scrise evident nu timp de o noapte, ce i se poate reproșa dlui Chicu și guvernului?

Igor Boțan: „Eu nu cred că trebuie să-i reproșăm ceva. Menirea acestei celerități, cum o numesc politicienii noștri, este să arate cât de pregătit este șeful statului și consilierii domniei sale de a răspunde la provocările care, chipurile, ar fi apărut pe neașteptate, pe neprins de veste și, iată, reacția lor a fost fulgerătoare. Doar în 24 de ore ei au remediat o situație care putea să dureze cel puțin trei luni de zile.”

Europa Liberă: Unii totuși spun că președintele a scos ca din joben miniștrii, i-a cedat ca și cum, și asta ar fi reprobabil, alții observă faptul că Zinaida Greceanîi, care întotdeauna a fost promotoare a funcției politice, acum zice cu satisfacție: „În sfârșit avem un guvern de experți”, ca și cum ea sau alți colegi de-ai ei cu mandat politic n-ar fi fost la locul lor. În sensul acesta vă întreb, ce i se poate reproșa echipei lui Chicu?

Igor Boțan: „Nu cred că avem ce-i reproșa dlui Chicu și echipei domniei sale.”

Europa Liberă: Deocamdată...

[Igor Dodon] potrivit Constituției și hotărârii Curții Constituționale, ar fi trebuit să fie un simplu mediator.



Igor Boțan: „Deocamdată, exact, până când nu vedem cum își îndeplinesc atribuțiile, dar răspunzând la întrebarea Dvs. trebuie să ne uităm în sondajele de opinie și să vedem că Igor Dodon este politicianul cu cel mai înalt rating. Domnia sa, potrivit Constituției și hotărârii Curții Constituționale, nu ar trebui să se amestece în viața partidelor politice, el ar fi trebuit să fie un simplu mediator.”

Europa Liberă: Deci, să desemneze și să se dea la o parte?

Igor Boțan: „...și să se dea într-o parte. Vedem că dl Igor Dodon și-a asumat un rol proactiv.”

Europa Liberă: Antrenor de teren...



Igor Boțan: „Antrenor care joacă. Și, iată, domnia sa vine cu această stratagemă în care spune: „Eu sunt politicianul cu cel mai înalt rating de încredere al cetățenilor, voi, politicienii care aveți în spate partide politice, nu ați făcut față, deci, iată, vin eu cu soluția pe care o numesc una tehnocrată. Deci, jumătate din guvern sunt consilierii mei pe care îi deleg în acest guvern tehnocrat cu care mă voi întrevedea în fiecare zi pentru a discuta problemele”. Deci, dl Dodon ca și cum îi trimite în guvern, dar nu îi lasă prea departe.”

Europa Liberă: Și atunci, ce fel de guvern tehnocrat, dacă vor avea mereu sfătuitorul în persoana președintelui simbolic al socialiștilor?

Igor Boțan: „Păi, noi înțelegem foarte bine situația care s-a creat. Dl Dodon a deschis cărțile, a fost foarte sincer cu noi, a spus că acest guvern va dura până la alegerile prezidențiale.

Toate lucrurile converg spre punctul culminant, care se numește alegerile prezidențiale...



Da, a făcut o remarcă, că ar fi bine să dureze mai mult; același lucrul îl spunea și despre guvernul dnei Maia Sandu. Deci, toate lucrurile converg spre punctul culminant, care se numește alegerile prezidențiale, iar dl Dodon aici are o problemă de rezolvat legată de modul în care și-a alcătuit programul electoral pentru acești patru ani de zile dintre care trei s-au scurs. Și iată că, dacă facem un bilanț la ceea ce a promis dl Dodon și ce a realizat, el nu poate raporta nimic în afară de izbăvirea Republicii Moldova de dl Plahotniuc. Iar ceea ce urmează în acest an de zile care a rămas până la alegerile prezidențiale, pentru dl Dodon este o mare provocare...”

Europa Liberă: În schimb va avea acum țapul ispășitor – guvernul Chicu.

Igor Boțan: „Nu doar țapul ispășitor, pentru că guvernul Chicu, din câte înțeleg eu, este instaurat nu ca să devină țap ispășitor, ci să dea randament în comparație cu guvernul Maiei Sandu.”

Europa Liberă: Și dacă nu-i iese, rămâne vinovat dl Ion Chicu.

Igor Boțan: „De aia și spun că este o provocare pentru dl Dodon, pentru că domnia sa nu își dorește ca acest guvern al lui Ion Chicu să dea faliment, dimpotrivă vrea să dea randament. Și tocmai de aceea vedem în programul dlui Ion Chicu clauzele principale: rămânem ferm pe dimensiunea reformei justiției, rămânem ferm pe dimensiunea implementării prevederilor Acordului de Asociere, rămânem ferm pe această punte care ar trebui să unească Occidentul cu Răsăritul ș.a.m.d.”



Europa Liberă: Asta ca să impresioneze Bruxelles-ul sau ca să obțină bani? De ce este atâta de consecvent?

Igor Boțan: „Eu nu cred că dl Dodon este naiv și nu cred că domnia sa nu înțelege că atitudinea Bruxelles-ului va fi bazată pe așa-zisele livrabile, adică reforme implementate și angajamente care au fost enunțate, dar și realizate. De aceea, cred că dl Dodon înțelege perfect că Uniunea Europeană sigur că își va lua o pauză, dar nu va sista suportul financiar pentru Republica Moldova; nu-l va mări, așa cum se aștepta în cazul guvernului Maiei Sandu, care, hai să spunem, a fost un guvern pro-european, iar în privința guvernului Chicu va fi foarte atent Bruxelles-ul, dar și va susține acest guvern, dar nu-l va susține, hai să spunem așa, în avans, deci nu va semna cecuri în alb, așa cum s-a întâmplat anterior.”

Europa Liberă: Deci va pompa ceea ce este pe țeavă?

Igor Boțan: „Da, dar sunt lucruri foarte, foarte sensibile. Dl Dodon și noua echipă guvernamentală va trebui să dea randament, așa cum spuneam, nu doar la majorarea pensiilor de două ori pe an, majorarea salariilor în mod, hai să spunem așa, plahotniucist, cu fanfare și cu trâmbițe, spre deosebire de Maia Sandu care voia buget solidar și ca partea propagandistică să rămână în umbră. Deci, lucrurile să funcționeze ca într-o mașinărie bine pusă la punct.”

Europa Liberă: Deci, bugetul elaborat de cabinetul Maia Sandu va fi dat la o parte?

Igor Boțan: „Nu, nu cred că va fi dat la o parte.”

Europa Liberă: Adică, toate majorările se vor onora?

Igor Boțan: „Da, se vor onora majorările, dar vor fi făcute între-un stil, hai să-i spunem așa, cum să-i zicem mai bine...”

Europa Liberă: Rusește, «шапкозакидательский» (lăudăros, încrezut în victorii ușoare)?

Igor Boțan: „Nu chiar «шапкозакидательский», dar însoțit de elemente propagandistice. ”

Europa Liberă: Am înțeles. Ambalat corespunzător.

Igor Boțan: „Da, ambalat astfel ca fiecare pensionar, fiecare bugetar să știe că este, așa cum era în cazul dlui Vladimir Plahotniuc, care plătea guvernul, dar scrisorile le semna dl Plahotniuc. Deci, este o chestie, haideți să-i spunem așa, de tehnologie electorală.”

Europa Liberă: Moscova de ce l-ar lăsa pe Dodon să fie mai prieten cu Occidentul decât cu Răsăritul?

Moscova nu vrea ca Republica Moldova să renunțe la acest acord, dar vrea condiții aici, în Republica Moldova, pentru businessul rusesc...



Igor Boțan: „Dar Moscova de mult și-a schimbat strategia în privința Republicii Moldova. Noi știm de la experții ruși, care spun că Rusia nu a dorit ca Moldova să semneze Acordul de Asociere, dar odată semnat, Moscova nu vrea ca Republica Moldova să renunțe la acest acord, dar vrea condiții aici, în Republica Moldova, pentru businessul rusesc ca să pătrundă aici, să se simtă bine și să poată valorifica DCFTA-ul.”

Europa Liberă: Deci, Transnistria să fie cuiul lui Pepelea?

Igor Boțan: „Nu doar cuiul lui Pepelea. Transnistria, da, trebuie să se învețe să prindă șoareci, ca să se mențină pe linia de plutire, pentru că Rusia plătește prin gazul livrat Transnistriei, dar Federația Rusă, așa cum spuneam, are interese aici în domeniile strategice.”

Europa Liberă: Și cu russki mir (lumea rusă) cum rămâne?

Igor Boțan: „Transnistria e ancorată bine în russki mir, Găgăuzia este ancorată bine în russki mir, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova este foarte bine ancorată în russki mir, canalele de televiziune rusești...”

Europa Liberă: Adică, n-are nevoie de un partid socialist ca să ancoreze în russki mir, are alte elemente?

Igor Boțan: „Rusia are totul. S-a ancorat foarte bine prin elementele pe care le-am menționat, dar vrea un partid socialist, cum este cel al dlui Dodon, care creează aparențe și creează posibilități pentru businessul rusesc să vină în Republica Moldova și să profite de DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area/Zona de liber schimb profund și cuprinzător). Deci, toată lumea s-a mirat atunci când acum doi ani de zile la forumul de la Sankt Petersburg a schimbat strategia de așa-zisă glocalizare pe strategia de invitare a businessului rusesc, belarus, din Azerbaidjan, din țările Asiei Mijlocii să vină cu investiții în Republica Moldova pentru a beneficia de DCFTA-ul cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Totuși, cineva a avut senzația că, odată cu ruperea acordului – literalmente și simbolic –, așa cum a demonstrat dl Bolea Vasile în fața presei, s-a produs totuși o sciziune mai mare decât se așteptau politicienii, eventual reparabilă. Semnele de coabitare benefice pentru ambele partide s-au volatilizat, s-au spulberat foarte repede și discursul dlui Țîrdea a arătat că socialiștii repede ar putea reveni la retorica beligerantă din campanii, mai ales în anul prezidențialelor. Mai e loc de dialog, mai e loc de coabitare în Parlament și în afara lui?



Igor Boțan: „Loc de dialog, loc de coabitare există, dar există interese și acest acord dintre Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor s-a întrerupt, pentru că interesele celor două formațiuni au venit în contradicție. Să ne uităm iarăși la sondajele de opinie. Avem doi lideri în scena politică din Republica Moldova – Igor Dodon și Maia Sandu – cu ratinguri comparabile și în mod evident acești doi lideri trebuiau sau urmează încă să se confrunte peste un an de zile la alegerile prezidențiale. Eu cred că Igor Dodon avea interesul ca dna Maia Sandu să părăsească corabia guvernamentală, pentru că, dacă procedează așa, atunci el cu toate pârghiile puterii în mână poate da randament în contradicție cu ceea ce făcea dna Maia Sandu, care voia să reașeze lucrurile pe o nouă platformă, să le revadă fundamental, dar cu un randament puțin mai redus, pentru că atâta timp cât schimbi temelia lucrurilor nu poți avea randament, randamentul îl poți avea ceva mai târziu.

Dl Dodon a înțeles că în țara noastră deficitar este potențialul administrativ. Toți oamenii capabili din fosta garnitură a guvernului dlui Filip au fost atrași în echipa sa de consilieri, iar acum au revenit la guvernare.



Și atunci, dl Dodon care a fost foarte abil aici, trebuie să recunoaștem, el a înțeles că în țara noastră deficitar este potențialul administrativ. Toți oamenii capabili din fosta garnitură a guvernului dlui Filip au fost atrași în echipa sa de consilieri, iar acum iată că ei au revenit la guvernare. Și s-a mai întâmplat un lucru, dl Dodon chiar are o problemă mare, cea de securitate, securitate personală. Ne amintim de semnalele pe care i le-a trimis dl Vlad Plahotniuc în perioada 7-14 iunie și iată că domnia sa a rezolvat această problemă de o manieră foarte specifică – a debarcat-o pe Maia Sandu, i-a atras pe democrați văduviți de, hai să spunem așa, protecția dlui Plahotniuc, rezolvă problema propriei securități prin plasarea oamenilor fideli în instituțiile de drept din Republica Moldova, iar democraților le-a transmis un mesaj:



„Vedeți că aveți probleme cu uzurparea puterii, vedeți că aveți probleme cu furtul miliardului, vedeți că aveți probleme cu concesionarea aeroportului. Toate aceste probleme vă vizează în mod direct. Dacă mă susțineți pe mine în situația în care ați rămas fără Plahotniuc și mă acceptați pe mine drept lider incontestabil, atunci toate aceste lucruri pot avea un impact asupra sorții politice a voastră, a partidului vostru și dacă anterior eu eram, hai să spunem așa, fratele mai mic în cartelul politic Plahotniuc-Dodon, acum voi veți fi frățiorii mai mici într-o nouă conjunctură în care Partidul Socialiștilor și șeful statului Igor Dodon sunt frații mai mari, iar democrații devin frățiorii mai mici”. Deci, lucrurile se rearanjează, ajungem într-un fel de zastoi sau de stagnare, dar asta este logica lucrurilor și dl Dodon cred că asta își dorește ca în următorul an de zile să se lase la o parte lucrurile cu rezonanță în societate, să se revină la lucruri legate de protecția socială – ridicare de salarii, pensii –, lucru care ar fi trebuit să-i asigure victoria pentru următorul mandat prezidențial.”

Europa Liberă: Două precizări. Ați spus că democrații se vor fi împăcând cu rolul de frate mai mic, adică iedul cel cuminte, dar Pavel Filip, în discursul dinaintea votării moțiunii de cenzură, la final a spus: „...negociem, dar deja pe picior de egalitate”, spunându-le asta și acumiștilor, și socialiștilor în egală măsură. Și-a revendicat deci picior de egalitate. Are șanse să obțină asta? Din aserțiunea Dvs. înțeleg că nu a obținut-o.

Igor Boțan: „Nu, dl Filip a vociferat ceea ce își dorește – picior de egalitate –, dar dl Filip este un om foarte experimentat, inteligent și înțelege că a avut loc o rocadă după plecarea dlui Plahotniuc și nu socialiștii susțin un proiect al democraților, ci, dimpotrivă, democrații, iată, fără a pretinde că fac parte din guvernare, susțin această echipă condusă de dl Chicu, înaintată de dl Dodon.”

Europa Liberă: Deci a câta roată la căruță, a patra sau a cincea?

Igor Boțan: „Nu, ei sunt totuși foarte importanți, pentru că, fără suportul democraților, acest guvern al dlui Dodon nu va putea...”

Europa Liberă: Deci sunt o osie la căruță?

Igor Boțan: „Nu, ei sunt un element foarte important, dar totuși sunt, hai să spunem așa, cum zic rușii, «на подтанцовках», adică sunt utili.”

Europa Liberă: Eu prefer cu masa – ați mâncat mămăligă de pe masa cu trei picioare? Deci al câtelea picior acolo? Fără ei nu s-ar fi...

Igor Boțan: „Fără ei nu s-ar putea, dar ei au șansa, fără a se găsi sub un presing permanent, să se reabiliteze. Și am văzut mesajele care vin din partea secretarului general al partidului, dl Jizdan: „Terminați odată să ni-l puneți în cârcă pe Plahotniuc, am rupt cu el”...”

Europa Liberă: A spus și la noi că nu-i mai influențează, dar vreau să vă întreb aici: ei și-au dorit totuși participare la guvernare sau nu? Ca să evite anticipatele au dat votul fără să revendice portofolii în diferite structuri sau nu li s-a dat în general?

Igor Boțan: „E bună întrebarea. De ce nu vor anticipate, doar le-au programat, dl Pavel Filip a semnat decretul de anticipate pentru 6 septembrie?”

Europa Liberă: Dar la dezbateri a zis că ar fi un dezastru.

Igor Boțan: „Da, ar fi un dezastru... Deci pentru 6 septembrie nu era un dezastru, iar pentru, de exemplu, decembrie ar fi un dezastru? Noi înțelegem care-i explicația – a plecat Plahotniuc, a plecat sacul cu bani și acum, în lipsa banilor, deci nu poți juca pe picior de egalitate cu dl Dodon, ceea ce înseamnă...”

Europa Liberă: Deci au revendicat funcții contra votului ori nu?

Igor Boțan: „Nu, ei nu au revendicat funcții, din punctul meu de vedere, pentru că înțeleg că avansurile trebuie făcute treptat; la început, susținem guvernul, după care, dacă lucrurile merg relativ bine, venim și noi cu anumite cerințe, dar trebuia la început să dispară acest antagonism dintre Partidul Socialiștilor și democrați, pentru că la aruncarea curcanilor peste gardul Președinției a participat și Dumitru Diacov, se pare că au fost și alți fruntași ai Partidului Democrat alături de dl Plahotniuc.”

Europa Liberă: Au o scuză...

Igor Boțan: „Da... Acest episod trebuie depășit, dl Dodon trebuie să se încredințeze că, iată, nu mai există pericole pentru securitatea domniei sale și a familiei din partea democraților.”

Europa Liberă: Deci, lumea să uite filmul curcanilor... Al doilea aspect pe care vreau să-l clarific. Când ați spus de securitate, adică nu i se poate întâmpla lui Dodon ceea ce i se întâmplă în aceste zile lui Trump, să fie pus în fața unor întrebări incomode?

Igor Boțan: „Nu, nu despre asta este vorba. Deci, America este o țară civilizată cu instituții puternice. Noi avem în Republica Moldova un specific, nu trebuie să uităm că după accidentul din septembrie anul trecut dl Dodon și toată suita domniei sale vorbea despre atentat la viața domniei sale. Și întrebarea era: cine ar fi putut organiza acel atentat? Apoi în iunie am văzut că dl Dodon spunea despre un comando care la Odesa a primit comandă ca să-l lichideze pe el și familia domniei sale. Acum două săptămâni, dl Dodon a revenit la acel episod. Chipurile, procurorii i-au confirmat că s-a pus la cale lichidarea fizică a domniei sale. Deci este vorba despre cu totul alte paliere, dacă putem spune așa.”

Europa Liberă: Am înțeles. Deci, securitate personală pe bune, și nu juridică?

Igor Boțan: „Pe bune, sigur! Și pentru asta este important ca instituțiile abilitate ale statului să asigure această securitate, iar această securitate trebuie proiectată pentru o perioadă îndelungată. Deci mai e nevoie de un mandat de președinte, în care să ai controlul asupra instituțiilor...”

Europa Liberă: Dar eu mă refeream la faptul că juridic ar putea să fie întrebat, măcar formal, de un procuror independent, pe care și-l dorește și Dodon, ce-i cu filmările acelea cu banii, cu șase sute de mii care se ridică la un milion pe lună.

Igor Boțan: „Este una din cele mai importante probleme în baza căreia eventual suportul Uniunii Europene pentru guvernul Chicu și pentru dl Dodon ar conta, hai să spunem așa. Am avut acel dialog care a fost adesea pus pe post de către mediaholdingul democraților și întrebarea-cheie este: cât de des de acum înainte, după ce democrații au intrat în joc cu socialiștii, vor mai rula acest filmuleț?”

Europa Liberă: Dar contează dacă-i probă sau nu. E una să-l dai la televizor și alta e să ajungă în dosare.

Igor Boțan: „Exact, dar aici sunt un șir, un ghem de probleme. Am auzit cu toții că Procuratura ar fi deschis un dosar penal. Deci, una din probe pentru suportul eventual al Uniunii Europene va fi cum evoluează acest dosar pe baza dialogului pe care l-am avut. Și nu e vorba doar despre finanțare...”

Europa Liberă: Deci, testul de sinceritate?

Dl Dodon va trebui să răspundă la această întrebare: a fost un joc de șah sau chiar a fost mesager între dl Kozak și dl Plahotniuc privind federalizarea Republicii Moldova?”



Igor Boțan: „Desigur! Și nu e doar vorba despre un dialog între dl Dodon și dl Plahotniuc. Este vorba despre un dialog în care șeful statului a apărut ca un fel de mesager între dl Kozak și dl Plahotniuc; este vorba și despre eventualul proiect al dlui Plahotniuc privind federalizarea Republicii Moldova. Deci, dl Dodon va trebui să răspundă la această întrebare: a fost un joc de șah al domniei sale sau chiar a fost mesager între dl Kozak și dl Plahotniuc privind federalizarea Republicii Moldova?”

Europa Liberă: El și-a lansat versiunea cea mai spectaculoasă, că a fost un fel de James Bond, care să-l provoace pe Plahotniuc.

Igor Boțan: „Păi acum trebuie să vedem ce spun și democrații. Și ei trebuie să răspundă: mai cred în versiunea fostului lor lider sau chiar îl acceptă pe dl Dodon drept James Bond?”

Europa Liberă: Deci trebuie să ia partea unuia sau altuia?

Igor Boțan: „Da, da, sigur! Și atunci cu toată echipa lor democrată acceptă leadership-ul dlui Dodon, iar ei se afiliază în coadă la acest trend pe care îl recreează dl Dodon, care, așa cum spuneam, își caută, în primul rând, securitatea pentru domnia sa și familia sa, după care aranjează lucrurile astfel încât să încerce să dea randament și să se realeagă pentru al doilea mandat prezidențial.”



Europa Liberă: Știu că nu vă plac prognozele, ca și mie, dar cât îi dați termen de valabilitate sau când se va descărca bateria cabinetului Chicu?

Igor Boțan: „Eu cred că cabinetul Chicu până la alegerile prezidențiale rezistă și am explicat de ce. Dl Dodon, spre deosebire de dna Maia Sandu, nu caută cadre noi, dar cadrele care s-au afirmat, fie și sub guvernarea dlui Plahotniuc, au fost atrase de partea sa, iar acum au fost aruncate în joc pentru a da randament. Și dacă sunt cadre care au potențial administrativ, așa cum, apropo, au demonstrat primarii Partidului Democrat, atunci există așteptări că, într-adevăr, acest guvern Chicu poate să-i aducă valoare adăugată dlui Dodon înainte de alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Știu o casă de pariuri care adună deja pariuri pentru primăvară, când o nouă potențială majoritate ar depune moțiune de cenzură împotriva guvernului. Veți participa la un asemenea pariu?

Igor Boțan: „Nu, eu nu cred că o nouă majoritate va încerca să joace împotriva dlui Dodon, pentru că din această nouă majoritate face parte, dacă înțeleg eu bine, o structură politică, care a apărut pe scena politică tocmai pentru a se bate cu Partidul Democrat. Și nu văd cum această nouă majoritate ar apărea până când nu se clarifică situația, așa cum am menționat, cu uzurparea puterii de stat, cu furtul miliardului și cu concesionarea aeroportului. Atâta timp cât aceste probleme rămân nerezolvate vor amărî și viața dlui Dodon în relațiile cu Uniunea Europeană, dar și...”

Europa Liberă: Dar în ce măsură dl Dodon va dori să soluționeze aceste probleme?

Igor Boțan: „În măsura în care are nevoie de suportul Uniunii Europene și de banii europeni.”

Europa Liberă: Și în măsura în care îi va rămâne întreg scaunul de sub el.

Scaunul de sub dl Dodon este garanția securității sale.



Igor Boțan: „Exact! Acesta este cel mai important lucru. Scaunul de sub dl Dodon este garanția securității sale. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. De aceea, eu nu joc la pariuri și am spus: eu nu cred că cei din Blocul ACUM pot participa la o altă majoritate până când nu au...”

Europa Liberă: Și dacă scaunul e de ceară?...

Igor Boțan: „Și dacă scaunul e de ceară, atunci trebuie să ne aducem aminte de Capra cu trei iezi. Și morala acestei povești, acestei fabule.”

Europa Liberă: Ai grijă pe cine papi.

Igor Boțan: „Da, ai grijă, da...”