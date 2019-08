Igor Boțan: „Dacă vrem ca instituțiile să dea randament foarte rapid și, în același timp, să se reformeze, atunci greșim”

Reforma justiției și schimbarea oamenilor de la șefia unor instituții-cheie continuă să se numere printre cele mai discutate subiecte pe agenda publică, mai ales după ce rezultatele unor concursuri au fost criticate. În context, o serie de interviuri cu foști demnitari ce-și ispășesc pedepsele după gratii confirmă bănuielile privind justiția selectivă și controlată politic. Ce șansă au viitoarele procese să fie judecate corect în noul-vechi sistem, discutăm cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.

Europa Liberă: Ce senzația aveți Dvs. după această „paradă a dezvăluirilor”, după ce mai mulți întemnițați notorii au declarat că au fost judecați pe nedrept, în condiții obscure? Cineva poate să spună că toată lumea a fost condamnată pe nedrept și atunci trebuie deschise ecluzele, pentru că justiția a făcut dreptate cu ochii deschiși.

Igor Boțan: „Senzația mea este că în Republica Moldova am avut justiție selectivă și acest lucru vine doar să confirme elaborările pe care le-am avut până la schimbarea puterii și documentele oficiale, inclusiv ale Uniunii Europene, ale Parlamentului European despre justiția selectivă din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar ceea ce s-a livrat în interviuri este suficient ca să aveți așa o concluzie? Cine trebuie să transforme și în probe aceste declarații?

Igor Boțan: „Sigur că nu este suficient. Cel puțin, noi am avut satisfacția, dacă putem spune așa, că acești oameni care au avut procese închise, după câțiva ani de zile, să poată vorbi și ei în fața camerelor de luat vederi, iar cetățenii să-și facă o opinie.”

​Europa Liberă: O primă concluzie ar fi că, într-adevăr, au fost victime ale unor procese netransparente. Cel puțin din interviuri rezultă că probele pe care le-au avut avocații lor au fost neglijate?

Igor Boțan: „Sunt de acord cu Dvs. Nu pun la îndoială faptul că acești oameni parțial au fost condamnați pe drept. Eu doar cred - ca și mulți concetățeni de-ai noștri - că nu toți cei vinovați au fost condamnați, o parte din vinovați chiar s-au aflat la putere și au manipulat cu instrumentele judiciare din Republica Moldova. Aceasta este senzația generală și acum în niciun caz nu vreau ca aceste persoane condamnate, care au ieșit la rampă și li s-a dat posibilitatea să vorbească, să fie cumva tratate cu indulgență pentru ceea ce au făcut.”

Europa Liberă: Prin urmare, dosarele acestea vor fi trimise la rejudecare către aceiași procurori, aceiași judecători care i-au condamnat cu părtinire, nu?

Niciun fel de indulgență pe criterii politice, pe criterii de milă față de niște oameni care au fost nedreptățiți...

​Igor Boțan: „Eu nu cred așa. Trebuie să luăm în considerare că - de bine, de rău - au loc modificări în sistemul judiciar, în sistemul Procuraturii și, dacă se va ajunge la rejudecare, aceste cauze vor fi rejudecate într-un cadru cât de cât echitabil. Atât! Nimic mai mult. Iar indulgența pe care am pomenit-o eu trebuie să fie una care reiese în mod legal, în mod normal din prevederile Codului Penal, niciun fel de indulgență pe criterii politice, pe criterii, hai să spunem așa, de milă față de niște oameni care au fost nedreptățiți.

Eu cred că cei care au fost condamnați au comis crime. Marea problemă pe care o vedem cu toții în această societate e că nu toți cei care au comis crime, care au fost într-o gașcă – fie politică, fie de altă natură – au fost pedepsiți în egală măsură. Unii s-au aflat la guvernare și au ținut în mâini pârghiile puterii și au folosit justiția, care a devenit capturată, după cum bine ne dăm seama, și care a devenit și selectivă, iar ceilalți, iată, își ispășesc pedeapsa pentru crimele pe care le-au săvârșit.”

​Europa Liberă: Acei la care faceți trimitere Dvs., care au stat la butoane, vor fi condamnați, vor fi cercetați cel puțin de procurorii care încalță alte ghete, expresia lui Usatîi, din mers? Judecătorii vor avea curajul să pronunțe sentințe pentru acoliții, ortacii lui Plahotniuc?

Igor Boțan: „Eu cred că procesele care se desfășoară în Republica Moldova actualmente se desfășoară cu greu, dar se desfășoară în direcția cuvenită. Nu trebuie să uităm că sistemul judiciar, sistemul Procuraturii, al organelor de drept sunt sisteme oarecum închise și autoritățile acum întreprind măsuri pentru a găsi în cadrul acestor instituții niște oameni care pot prelua conducerea instituțiilor respective și trebuie în mod paralel să reformeze aceste instituții din interior, să le facă funcționale, iar aceste instituții care sunt în proces de reformare să revină la cauzele despre care vorbim cu Dvs. și să facă dreptate.”

Europa Liberă: Întrebarea limpezitoare: Dvs., la săptămâni bune de la memorabila zi din iunie, ce senzație aveți? Politicienii vor să schimbe colivia pentru judecători și procurori sau de bună seamă vor să le dea libertate, să le facă condiții de activitate firească și normală pentru un stat democratic și de drept?

Igor Boțan: „Eu sunt încrezător că ei vor să facă instituțiile puternice, să le transforme, să le reformeze ca să poată funcționa așa cum prevede legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.”

​Europa Liberă: Cristina Țărnă, care a ratat concursul pentru directoratul CNA, are o cu totul altă părere și sugerează că politicienii vor ajunge în locurile unde stă acum Filat și Platon.

Igor Boțan: „Cristina Țărnă este o profesionistă și am toată admirația pentru capacitățile Domniei sale, dar pentru că a participat în acest concurs, sigur că îl vede din interior. Eu văd lucrurile...”

Europa Liberă: Adică ar fi subiectivă?

Igor Boțan: „Probabil este într-o anumită măsură subiectivă, dar nu pun niciun pic la îndoială calitățile și capacitățile dnei Cristina Țărnă. Eu văd lucrurile un pic altfel, pentru că le văd din afară.

Dacă noi vrem ca instituțiile respective să dea randament foarte rapid și, în același timp, să se reformeze, atunci greșim ...

Atunci când se încearcă reformarea unor instituții închise, trebuie să cunoaștem din start care sunt regulile de reformare și care sunt regulile de promovare a conducătorilor acestor instituții.

Dacă noi vrem ca instituțiile respective să dea randament foarte rapid și, în același timp, să se reformeze, atunci greșim. Trebuia să alegem un parcurs mai lent, dar cu reguli noi, iar din acest punct de vedere trebuia să fie elaborată și adoptată o lege-cadru privind convocarea concursurilor pentru selectarea celor mai bune candidaturi și acest lucru ar fi durat foarte mult și, dacă e așa, atunci opinia publică ar fi fost supărată că lucrurile merg lent, iar concursurile ad-hoc sigur că au un șir de neajunsuri, pentru că, până la urmă, am văzut că tot factorul politic a fost cel care a decis în cadrul acestor concursuri.

Dacă în R. Moldova e o problemă nănășismul, cumătrismul, trebuie din start să se spună că candidații care sunt fini, nași, cumetri nu trebuie să participe...

Noi cunoaștem că acum doi-trei ani de zile a fost elaborată o lege privind desfășurarea concursurilor, dar ea nu a fost acceptată de către partidul de guvernământ de atunci – Partidul Democrat. Dacă să o luăm pe bune, atunci aceste lucruri, această abordare trebuie să aibă trei etape: unu - care sunt criteriile de admitere la concurs. Dacă în Republica Moldova e o problemă nănășismul, cumătrismul ș.a.m.d., trebuie din start să se spună că candidații care sunt fini, nași, cumetri cu cei care dețin funcții publice nu trebuie să participe la aceste concursuri. Acest lucru ar fi foarte clar sau, de exemplu, consilierii șefului statului, ai președinților Parlamentului, ai prim-ministrului nu pot participa.

A doua etapă: o comisie de testare a calităților profesionale și de integritate a candidaților. Această comisie trebuie să fie formată din experți. Ș doar a treia etapă – după ce au fost identificați cei mai buni profesioniști și oameni integri – vine factorul politic care oricum nu poate fi evitat, este vorba despre numiri prin decrete prezidențiale sau hotărâri parlamentare, decizii guvernamentale. Și atunci, lucrurile ar fi foarte clare. Dacă am vrut repede-repede să reformăm aceste instituții pentru a porni motoarele de căutare a vinovaților în furtul miliardului, în privatizările și concesiunile pe care le suspectăm că au fost ilegale, atunci trebuie să ne asumăm riscul și să spunem – da, am vrut repede și am făcut ca întotdeauna, implicând factorul politic și a ieșit ceea ce a ieșit.”

​Europa Liberă: Se mai poate recupera starea asta de lucruri nemulțumitoare pentru multă lume?

Igor Boțan: „Eu nu cred că poate fi recuperată această stare. Eu cred că lucrurile trebuie să meargă înainte...”

Europa Liberă: Dar în faza concursurilor nu se poate interveni?

Igor Boțan: „Nu cred că e bine acum să se intervină, trebuie să se înțeleagă că e nevoie de o lege-cadru care să pună toate lucrurile pe policioare.”

Europa Liberă: Și dacă oamenii noi, puși acum, înscăunați, vor continua să fie soldații partidului, partidelor?

Dacă vrem ca lucrurile să revină la normalitate (...) trebuie să facem aceste lucruri în baza unei legi-cadru cu regulamente pentru fiecare instituție...

​Igor Boțan: „Înseamnă că am ratat o oportunitate, dar am ratat-o pentru că ne-am grăbit și pentru că a fost, a existat presiunea opiniei publice. Dacă vrem lucrurile să revină la normalitate de acum înainte, trebuie să pornim de la ceea ce spuneam – vrem, în baza hotărârii Curții Constituționale din decembrie 2010, depolitizarea instituțiilor de interes public. Și atunci trebuie să facem aceste lucruri în baza unei legi-cadru cu regulamente pentru fiecare instituție.”

Europa Liberă: Uitându-ne la experiența României, unde politicienii au încercat să intervină în autoadministrarea magistraților și a fost mult scandal. Păstrând proporțiile, vă întreb: tutelarea excesivă din punctul de vedere al unor observatori ai justiției nu dăunează imaginii pe care o are noua putere?

​

Igor Boțan: „Sigur că dăunează, dar eu nu cred că există o altă cale. Această guvernare trebuie să fie conștientă că a intrat într-un joc care este foarte complicat și poate ieși cu foarte multe probleme din acest joc. Noua guvernare s-a pomenit în situația când avem sisteme închise, sisteme din domeniul judiciar care, din păcate, nu au forța să se reformeze din interior, de aceea...”

Europa Liberă: Și nici dorința?

Igor Boțan: „Și nici dorința. De aceea este important să intervină factorul politic. E o altă problemă cât de competent a fost factorul politic în această situație.”