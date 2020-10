Igor Boțan: Dezbaterile electorale - un joc serios

Europa Liberă: Dle Boțan, în ce măsură sunt sau nu eficiente dezbaterile în condițiile Chișinăului sau ale regiunii? În lume, dezbaterile desigur că au putut să schimbe raportul de forțe, la Chișinău însă unii competitori refuză că vină la dezbateri.

Igor Boțan: „Dezbaterile electorale sunt foarte importante oriunde s-ar desfășura ele – în Republica Moldova, în regiunea Europei Centrale și de Est sau în Statele Unite, în Rusia sau în Turcia ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Probează acest lucru cumva și sondajele?

Igor Boțan: „Sigur că da. Dacă vorbim despre țările dezvoltate, acolo dezbaterile au un impact major, candidații pot demonstra alegătorilor cât de isteți și descurcăreți sunt ei, iar asta este simțit de către alegător care vorbește despre carismă, despre atractivitatea candidaților, fără a exista explicații raționale de ce sunt atât de atractivi acești candidați.”

Europa Liberă: Am văzut asta în cazul Americii, pentru că acolo are cine imediat după noaptea de dezbateri să măsoare în ce măsură au câștigat sau au pierdut dezbaterile. În cazul nostru, există probe sociologice, politologice că dezbaterile influențează decisiv alegerea și pot chiar răsturna scorurile?

Igor Boțan: „Cred că astfel de exemple sunt multe, dar noi ne amintim cu toții dezbaterile din 1996 dintre candidații la funcția de președinte dl Mircea Snegur și dl Petru Lucinschi, atunci când candidatul Mircea Snegur a dorit să exceleze și l-a întrebat pe candidatul Petru Lucinschi dacă știe Tatăl nostru.”

Europa Liberă: Și atunci l-a pus în cofă...

Marian Lupu l-a întrebat pe Igor Dodon despre relațiile domniei sale cu Vlad Plahotniuc

Igor Boțan: „Exact, dar ne amintim care a fost reacția cetățenilor; a fost o reacție mai degrabă negativă decât una pozitivă. Sau ne amintim de o altă dezbatere cu impact dintre candidatul Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, și candidatul Partidului Democrat, Marian Lupu, la alegerile noi din 2009, după „Revoluția Twitter”, care a scos Partidul Comuniștilor de la guvernare. Ne amintim cum Marian Lupu l-a întrebat pe Igor Dodon despre relațiile domniei sale cu Vlad Plahotniuc și despre schemele de import a cărnii și peștelui prin intermediul instituțiilor afiliate Ministerului Economiei condus de dl Igor Dodon.”

Europa Liberă: De la episodul Lucinschi – Snegur sau, invers, Snegur – Lucinschi, când întrebarea inofensivă dacă poate să reproducă textul rugăciunii Tatăl nostru, făcându-se astfel aluzie la trecutul de secretar de partid al lui Lucinschi, bănuiesc eu, a trecut ceva vreme, ceea ce era considerat atunci lovitură sub centură, astăzi este un joc de copii, pentru că sunt adevărate lovituri sub centură, la case mai mari se întâmplă asta. Oare nu din această cauză este respinsă ideea confruntării publice la televiziuni?

Igor Boțan: „Cred că da. Aveți absolută dreptate și avem exemplul Federației Ruse, unde președintele Putin consideră că nu este demn de statutul pe care îl are să participe la dezbateri electorale.”

Europa Liberă: Această manieră o reproduce un competitor de la noi, simpatizantul lui Putin, dar frica de întrebări incomode își are efectul sau nu?

Igor Boțan: „Sigur că da. Dl Putin nu dorește ca să-l întrebe contracandidații: „Dar ce-i cu așa-zisele decrete din luna mai?”, dl Putin nu ar dori să răspundă la întrebările referitoare la ceea ce în limba rusă se numește «импортозамещение», adică substituirea produselor de import străine cu cele rusești, care este un fiasco.”

Europa Liberă: Care la Chișinău alteori era lăudat?

Igor Boțan: „Păi la Chișinău era lăudat, numai că cei care laudă la Chișinău nu-și dau seama ce înseamnă pentru Republica Moldova așa-zisa «импортозамещение», pentru că Rusia chiar a făcut un salt în acest sens, numai că în agricultură, nu a făcut în tehnologii, în industrii, dar în agricultură. Și acum, piața Rusiei, după așa-zisa «импортозамещение» susținută aici, la Chișinău, piața Rusiei nu mai are nevoie de produsele moldovenești. Deci a ieșit totul anapoda pentru producătorii agricoli, pentru că Rusia a reușit să devină o supraputere agricolă, este adevărat, dar pentru noi asta este o condamnare.”

Europa Liberă: Deci a ieșit pe nas? Dar să intrăm pe altă portiță în acest subiect – cum se pot face dezbaterile astfel încât să nu fie într-adevăr un platou de reproșuri gratuite?

Igor Boțan: „Există aici probleme și în Republica Moldova, deja ați menționat și Dvs., unul din candidații principali a hotărât să nu participe la dezbateri electorale, pentru că se simte vulnerabilizat și, într-adevăr, ce ar putea să răspundă la întrebări precum integrarea euroasiatică pe fundalul crizei din Belarus, Kârgâzstan, Armenia, pe fundalul unor procese extrem de complicate și periculoase în Federația Rusă? Nu ar avea ce să spună. Pe de altă parte, ne dăm seama că d-lui Dodon nu i-ar conveni să repete ceea ce a făcut acum 4 ani de zile, când de o manieră foarte – cum să zic mai bine? – nepoliticoasă a atacat-o pe Maia Sandu, invitând-o la cinematograf. Deci, chestii sexiste. Cred că de data asta nu i-ar conveni să calce în aceleași străchini. Pentru ceilalți candidați, de asemenea trebuie să luăm în considerare tacticile și strategiile pe care le au. Candidații care sunt cotați bine în sondajele de opinie ar participa la alegeri pentru a-și face cunoscută platforma electorală, dar ar evita să participe la dezbateri cu candidații cu șanse mici, dar care sunt, cum se zice, foarte ațoși și care adesea se comportă ca niște oameni care doar vor să provoace contracandidatul. Cred că este foarte bine și corect ca dezbaterile electorale să fie un bun la care pot apela toți, dar să rămână dreptul candidaților de a decide cu cine se duelează, în ce condiții, cu ce moderator, pentru că contează foarte mult și calitatea moderatorilor.”

Europa Liberă: Pe Dvs. personal dezbaterile vă influențează sau cunoașteți suficient de multe despre candidați?

Igor Boțan: „Pot pretinde că cunosc foarte bine procesele electorale din Republica Moldova. Totuși privesc cu mare interes dezbaterile electorale, pentru că descopăr nuanțe noi în comportamentul, în capacitatea de reacție a candidaților și acest lucru sigur că mă influențează, nu pot spune că dezbaterile sunt inutile, chiar dacă cunosc foarte bine platformele, candidații, pentru că doar în aceste dezbateri vezi cât de descurcăreț este un candidat, ce reacții are, pentru că în viața politică pot fi diferite situații și contează foarte mult să știi că la guvernare sunt oameni care pot reacționa prompt, dar profesionist. Iar dezbaterile, chiar dacă sunt un fel de joc, eu cred că ele impresionează foarte mult telespectatorii.”

Europa Liberă: În ce mă privește, caut să văd cum gândesc acești politicieni.

Unii candidați când sunt întrebați cum își justifică averile, parcă le dai foc

Igor Boțan: „Dar mai sunt și alte aspecte, aspectele de integritate, pentru că unii candidați atunci când sunt întrebați despre sursele de venituri care ar justifica averile lor, parcă le dai foc, se enervează, își ies din fire. Sunt întrebări nevinovate, pe de o parte, pe de altă parte, îți arată toată factura candidatului respectiv. Așa că depinde foarte mult de moderatori, depinde de pregătirea acestora, depinde de istoricul și de manifestarea publică anterioară a candidatului. Sigur că aceștia se pot prefigura în ajunul alegerilor, dar au în urma lor un traseu și un parcurs greu de ignorat.”

Europa Liberă: Și iarăși despre randamentul dezbaterilor. Pe cei nehotărâți, care sunt încă destul de mulți în Republica Moldova, dezbaterile i-ar putea determina să iasă din casă, mai ales în condiții de pandemie?

Igor Boțan: „Cred că dezbaterile sunt orientate anume spre cei indeciși, anume dezbaterile fac diferența, iar masivul cel de indeciși aici, în Republica Moldova, este de 30-40%, lucru neîntâlnit în alte societăți, așa că chiar contează foarte mult dezbaterile și dacă cineva mi-ar cere sfatul – să participe la dezbateri sau nu? –, eu aș zice „da!”. Trebuie de participat, dar fiecare trebuie să-și pregătească propria tactică și strategie în aceste alegeri – cu cine vrea să se confrunte, în ce categorie se simte candidatul, dacă poate această dezbatere să-l plaseze dintr-o categorie anume în una superioară, pentru că toți țintesc în viitoarele alegeri parlamentare, așa cum țara noastră este o republică parlamentară, chiar dacă participă la alegeri prezidențiale, lucru pe care îl vedem din platformele electorale pe care le publică.”

Europa Liberă: Din câte îmi dau seama, deocamdată nu vi s-a cerut sfatul, pentru că unii continuă să ignore dezbaterile, conștienți fiind că mai bine ai o vrabie în mână și nu o dai pe un hulub de pe gard.

Igor Boțan: „Dar trebuie să consulte și reprezentanții științelor psihologice, care spun foarte clar că noi, toți oamenii, atunci când facem o alegere, o facem la început irațional, emoțional, după care implicăm tot aparatul nostru cognitiv pentru a justifica alegerea irațională. Deci, candidații trebuie să înțeleagă că doar impresionând publicul pot avea șanse să câștige alegerile sau să obțină un rezultat bun, iar ei pot impresiona publicul doar participând la dezbateri, doar incluzând regimul carismă, dacă pot spune așa, care impresionează cetățeanul irațional, după care cetățeanul va găsi zeci de argumente ca să-l susțină pe cel care l-a impresionat.”

Europa Liberă: Eu cred că cei care îi consiliază pe candidați o fi citind cărți despre subconștient ca motor de determinare a unor decizii.

Igor Boțan: „Și acest lucru ni l-a demonstrat chiar șeful statului Igor Dodon în 2016, când în cadrul dezbaterilor o invita pe Maia Sandu la film, pretinzând că este familist bun, are soție, trei copii și iată că în cadrul unei dezbateri electorale i se adresează contracandidatei Maia Sandu – „Maia, hai la kino”, dorind să demonstreze că este un candidat foarte viril.”