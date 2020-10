Stabilit la Madrid, Victor Negară care, de 18 ani, muncește în Spania spune ca își va da votul pentru președintele care va fi capabil să aducă schimbarea în țară.

Europa Liberă: Fotoliul prezidențial este o miză importantă pentru cei de la putere, dar și pentru cei din opoziție. Pentru Dvs., cei care ați constituit diaspora, ce importanță au aceste alegeri?

Victor Negară: „Alegerile prezidențiale, și mai ales în timpul de față, au o importanță foarte mare. Nu numai pentru diasporă, dar pentru toată societatea noastră, pentru toți cetățenii din RM. Pentru că noi, părerea mea, în loc ca, timp de patru ani de mandat, al președintelui, al deputaților, să mergem înainte, să progresăm, - noi, față de anii 90, de când am început cu independența, tot mai tare degradăm, degradăm, degradăm, mergem în jos, n-avem nicio cale precisă: unde mergem, spre ce mergem... Și societatea se dezbină tot mai tare; care trăiesc la nord, care trăiesc în centru, care trăiesc la sud, care trăiesc la vest, care la est, limba, credința – dezbinarea în societate e foarte mare. Trebuie să facem o concluzie și să alegem o persoană cu care, în primul și în primul rând, populația R.Moldova, indiferent de ce limbă, de ce religie și unde trăiește, unde se află, să fie unită. Asta e prima ce trebuie de făcut. Și-apoi trebuie de început cu legile și tot așa mai departe.”

Europa Liberă: De când ați ales străinătatea, câți președinți au fost la cârma Republicii Moldova, v-ați gândit?

Victor Negară: „Am plecat când era Voronin președinte. Cine a mai fost după Voronin? Ghimpu și au mai fost niște oameni trecători pe acolo, dar o fost Timofti și acum se termină mandatul lui Dodon.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că va putea cel care va obține următorul mandat să aducă o parte din cetățenii plecați peste hotare acasă?

Victor Negară: „Președintele, singur, n-o să poată să facă acest lucru, numai în conlucrare cu parlamentul, cu guvernul. Dar, ce vreau să spun, trebuie să fie o idee clară, nu că dimineața vorbim una și seara începem a vorbi cu totul alta. S-a început problema aceasta cu virusul, cu Covidul, președintele ia asta asupra lui și începe în fiecare zi să iasă și să spună cine și cu ce trebuie să se ocupe, câți bolnavi sunt, câte teste am făcut, cine și ce ajutor ne-a dat și situația se înrăutățește.

Unde-i dl Președinte? De ce s-a ascuns? Dacă de la început, din primele zile, a luat asupra lui gestionarea acestei probleme, acum ce, nu s-o primit, așa-i? Sunt foarte multe întrebări! Dimineața vorbește una, pe la 11 premierul zice alta; un deputat, la ora două de zi, zice alta și președintele, seara, începe a vorbi cu totul altceva. Nu-i nicio claritate. De atâta și spun, nu poate un președinte singur, cu toate câte intră în competențele lui, să aducă persoanele emigrate înapoi în țară. Nu poate să-i aducă singur, numai în conlucrare cu toți. Și nu cred că, chiar în conlucrare, Republica Moldova, în timpul de față, poate primi atâta populație înapoi. Pentru că Republica Moldova nu-i gata pentru asta nici cu legi, nici cu condiții de trai și de lucru să le propună la oameni. N-are această posibilitate. Dacă lumea pleacă și pleacă și pleacă, înseamnă că, na, nu-s condițiile, nu-s legile făcute pentru asta. Și încă cer să ne întoarcem înapoi. Bine, noi putem să ne întoarcem înapoi, aceștia care suntem mai în vârstă și cred că o parte ne-om și întoarce. Dar știți cu ce ne-om întoarce? Cu banii pe care fiecare-i primește din țările unde-am muncit, cu pensii, să spunem așa.”

Europa Liberă: Dar copiii Dvs., nepoții?

Victor Negară: „Copilul meu și-a făcut o afacere aici, și-a deschis un atelier de reparații auto, are de muncă. Credeți că el leapădă tot aici ca să vină în Republica Moldova, ca să facă acolo o stație auto? Din condițiile astea de trai, pe care le are aici, el credeți că o să vină acolo? Eu vă spun cu toată sinceritatea că nu. Persoanele care fac afaceri, au bani și vin să facă afaceri în Republica Moldova, dar dacă nu sunt condițiile pentru asta, nu sunt legile pentru asta, și mai este problema mare a corupției, care, numai ca să deschizi o afacere, trebuie să treci prin atâtea, că, mi se pare că te lepezi și zici că de ce mai bine să nu plec eu înapoi, unde eram liniștit și nu-mi făcea probleme nimeni... Da noi, când ne întoarcem, ne întâlnim cu multe probleme, care sunt. ”

Europa Liberă: La vot veți merge cu întreaga familie, acum, pe 1 noiembrie?

Victor Negară: „Da, numaidecât, noi întotdeauna am fost cu întreaga familie la vot, la toate alegerile care s-au petrecut de când suntem aici am participat.”

Europa Liberă: Și totuși condițiile din acest an sunt diferite, ținând cont că mai continuă această pandemie de COVID-19, situația e un pic mai dificilă.

Victor Negară: „Da, situația e un pic mai dificilă, e clar că va fi necesar mai mult timp pentru a te duce la votare, precis că va fi rând, acu, în Madrid, cu COVIDul, situația nu-i prea bună, e cam cum a fost în lunile martie-aprilie. Dar totul depinde de persoană, dacă ai cui să dai votul, poți să stai și în rând, numai că .... două zile era să fie cu mult mai bine.”

Europa Liberă: V-ați înscris prealabil în liste?

Victor Negară: „Da, eu m-am înscris prealabil în liste, am început s-o înscriu și pe soție și mi-a ieșit că persoana dată, cu datele cutare, nu este inclusă în lista...”

Europa Liberă: În lista alegătorilor?

Victor Negară: „A alegătorilor, da. La toate alegerile am fost și eu, și soția.”

Europa Liberă: Dar, împreună cu nevasta, de cât timp votați în Spania?

Victor Negară: „Noi suntem din 2002 în Spania. Și, o dată, noi am fost, taman eram în concediu, am fost și am votat pe loc, în Moldova, dar așa, am votat aici, în Spania.”

Europa Liberă: Și, din observațiile Dvs., din discuțiile pe care le mai aveți, dacă le mai aveți, cu moldovenii stabiliți acolo, în Spania, ce spun ei, vor merge la vot? Manifestă interes pentru acest scrutin prezidențial, din 1 noiembrie?

Victor Negară: „Părerile sunt împărțite. Multe persoane sunt decepționate că votăm, votăm, dar nu se vede niciun rezultat pe care-l așteptăm noi, de la cei pe care-i alegem. Dar sunt și persoane care doresc să voteze, doresc să facem o schimbare, de ales o persoană care poate să reprezinte țara Republica Moldova în lume, în toată lumea - nu numai în muntele Athos și în Moscova. Mai vrem ca președintele să ne reprezinte și în America, și în Europa, și în Rusia. Un asemenea președinte vrem.”