Cartelul democrato-socialist: între vorbe și realitate

Europa Liberă: După o pauză care a generat diferite zvonuri, presupuneri, liderul Partidului Democrat reapare în forță în spațiul public nu doar cu o declarație destul de neortodoxă, dar și cu o mare adunare a tineretului în care își etalează virilitatea politică, în primul rând, dar și condiția fizică excelentă, dar astea sunt mai curând trucuri pentru ca să propulseze în continuare curentul proeuropean. Vedem un altfel de Partid Democrat, mai conciliant sau la fel de categoric, așa cum spunea după alegeri imediat că se negociază orice, numai nu se abdică de la cursul european. Dvs. ce vedeți în toată povestea asta?

Igor Boțan: „Eu vă repet, toată lumea vede și toată lumea înțelege că liderul Partidului Democrat, dl Vlad Plahotniuc are stil, etalat în aceste zile, după o pauză teatrală. Toată lumea își amintește că a existat un cartel politic între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat și, după aceste alegeri, a fost nevoie de o pauză, iar acum se revine, hai să spunem așa, la o cooperare sau o eventuală cooperare dintre cele două formațiuni. Modul în care se face, iarăși, este extrem de interesant și este de împrumut. Oricât de stilat ar părea dl Vlad Plahotniuc, totuși recurge la împrumuturi și acestea nu sunt cele mai fericite în situația în care pretinde că formațiunea pe care o reprezintă este totuși una proeuropeană.” ​

Europa Liberă: Vă referiți la tipajul rusesc cu „наши” („ai noștri”), cu Putin?

Igor Boțan: „Acest lucru este evident, el sare în ochi. Dacă ne referim la mișcarea „Наши”, la întrunirile acestei mișcări la lacul Seligher, vedem că același lucru s-a întâmplat la „Vatra”, aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar la Seligher se încearcă totuși să se cocheteze și cu criterii intelectuale? Or, aici, judecând după câteva reportaje, baza este mușchiul, garda de sportivi.

Igor Boțan: „Eu cred că și aici lucrurile coincid în ceea ce făceau „наши” la Seligher și ceea ce face tineretul democrat din Republica Moldova. Nu trebuie să uităm că oponenții politici ai președintelui Vladimir Putin erau oarecum împiedicați de mișcarea „Наши” cu contraproteste, cu vacarm, deci lucru care s-a întâmplat acum o săptămână la flash-mob-ul organizat de reprezentanții Blocului ACUM. Vedeți vreo diferență sau vede cineva vreo diferență? În privința suportului intelectual, păi, „наши” au apărut pentru a susține ideea lui Vladislav Surkov privind democrația suverană. Este vreo deosebire esențială între democrația suverană elaborată de către dl Surkov și, să spunem așa, ideologia „pro-Moldova” pe care a proclamat-o dl Vladimir Plahotniuc în luna octombrie anul trecut, atunci când a spus: „Da, Republica Moldova trebuie să aibă o doctrină de stat și această doctrină de stat trebuie să fie „pro-Moldova”?”

Europa Liberă: În tot ambalajul acesta, unde este opțiunea pentru Uniunea Europeană, pentru reabilitarea relațiilor cu Bruxelles-ul?

Toată lumea înțelege că, după cele două rezoluții ale Parlamentului European și după expulzarea cetățenilor turci în luna septembrie, R. Moldova nu prea are ce căuta în UE...

​Igor Boțan: „Aici lucrurile sunt complicate. Retorica proeuropeană nu poate fi scoasă din uz pur și simplu, dar toată lumea înțelege că, după cele două rezoluții ale Parlamentului European și după expulzarea cetățenilor turci în luna septembrie, Republica Moldova cu actuala ei guvernare nu prea are ce căuta în Uniunea Europeană. Și acest lucru a fost menționat, dacă îmi amintesc eu bine, la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când miniștrii de Externe ai Uniunii Europene s-au întrunit la București într-o ședință informală, iar ministrul de Externe al Lituaniei, dl Linas Linkevičius​, a spus foarte clar: „Uniunea Europeană nu mai crede declarațiilor despre susținerea vectorului european atâta timp cât nu vede fapte concrete”.”

Europa Liberă: După asta, Chișinăul a lăsat să se înțeleagă că poate, între timp, moare padișahul și nu măgarul, iertați-mi citatul din folclorul din Asia Mijlocie, adică se mai schimbă Parlamentul și atunci poate nu mai este la fel de exigent Bruxelles-ul. Din cauza asta liderii Partidului Democrat s-au revigorat?

Igor Boțan: „Cel puțin încearcă să facă acest lucru, dar deocamdată nu sunt credibili și putem judeca, dacă pornim de la faptele concrete, iar dacă actualmente la Strasbourg este pe rol și iată-iată va fi pronunțată decizia în privința celor șapte cetățeni turci care au fost expulzați din Republica Moldova, eu cred că acest lucru iarăși reînnoiește în memoria înalților demnitari europeni ce fel de democrație avem aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Eu cred că vor găsi un țap ispășitor care se va face vinovat de insuficiența probelor prezentate publicului, nu întreaga guvernare se va face vinovată de așa ceva, ci un executor foarte zelos.

Igor Boțan: „S-ar putea să fie și așa, numai că rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European nu sunt deloc îmbucurătoare pentru Partidul Democrat. Mai mult decât atât, Partidul Democrat nu va mai avea la Bruxelles lobbiștii care în ultimii trei ani de zile au exercitat presiuni și au încercat să ajute Partidul Democrat la Bruxelles.”

​Europa Liberă: Vă întreb ca pe un observator atent: Dvs. puteți detecta mobilul proeuropean al democraților, acum, când liderul democraților a invitat socialiștii la negocieri? Noi, cei care stăm și ne uităm la televizor și la guvernarea viitoare putem fi siguri că democrații vor apăra cauza europeană?

Igor Boțan: „Noi putem fi siguri că Partidul Democrat va apăra propria cauză, adică să rămână la guvernare, la putere, așa cum declara dl Plahotniuc.”

Europa Liberă: Și pentru asta ar putea ceda în fața socialiștilor?

Ideea europeană este într-o măsură atât de mare susținută de cetățenii R. Moldova, că ei pur și simplu n-o pot ceda...

​Igor Boțan: „Eu nu cred că ei vor ceda în fața socialiștilor. Eu cred că ideea europeană este într-o măsură atât de mare susținută de cetățenii Republicii Moldova, că ei pur și simplu n-o pot ceda așa.”

Europa Liberă: Deci să înțelegem că îi vor converti pe socialiști, îi vor determina pe socialiști să renunțe la cordonul ombilical răsăritean?

Igor Boțan: „Nu, nici pe departe. Eu cred că socialiștii vor rămâne pro-euroasiatici, iar democrații în vorbe vor rămâne pro-europeni...”

Europa Liberă: Atunci, ce fel de struțo-cămilă ne așteptăm să apară?

Igor Boțan: „Păi, eu cred că statu-quo-ul are la bază acest cartel politic democrato-socialist care îi satisface și pe unii, și pe alții.”

Europa Liberă: Adică, un „тяни-толкай” (situație de împingere și tragere) convenabil și Vestului, și Estului?

Igor Boțan: „Nu este convenabil și Vestului, și Estului. Pur și simplu, Republica Moldova rămâne în zona gri și acest lucru demult a fost înțeles, pentru că progresie, așa cum aștepta Bruxelles-ul, noi nu am putut livra, nu am putut furniza, de aceea oamenii care au avut resurse și au fost foarte ingenioși în perioada partajării instituțiilor de drept și de reglementare au venit la guvernare. Guvernarea este o sursă foarte importantă pentru a realiza diferite proiecte. Pentru anumite grupări acest lucru s-a întâmplat și am văzut toată istoria, începând de la votarea șefului statului în 2012, modificarea sistemului electoral, introducerea noului sistem de impozitare și multe, multe alte lucruri...”

​Europa Liberă: Altfel zis, oamenii s-au văzut cu sacii în căruță, cum se spune românește, și nu au motive să coboare?

Igor Boțan: „Nu au motive să coboare, pentru că există două idei care sunt atractive - una euroasiatică cu un suport de aproximativ 40% și una proeuropeană cu un suport de 45%. Și nimeni nu este atât de naiv să creadă că în vorbe socialiștii sau democrații vor ceda și se vor lăsa de aceste idei.”

Europa Liberă: O revendicare interesantă. La sfârșitul unei recente apariții a vicepreședintelui Partidului Democrat, dl Vladimir Cebotari a lansat - pe cont propriu, a precizat că nu s-a sfătuit cu colegii de partid – următoarea constatare: „Europa ar trebui să le poarte de grijă cetățenilor europeni, cu pașapoarte românești, în primul rând, dar și cu pașapoarte bulgărești. Sigur că n-a vorbit la fel de tăios ca Vlad Plahotniuc, spunând că el le va purta de grijă partidelor parlamentare, dar cam în termenii ăștia a zis că „Europa ar trebui să trateze Republica Moldova nu ca pe o țară oarecare, cum ar fi altă țară din Parteneriatul Estic, dar o țară care are cetățeni europeni”, ca și cum este obligația Uniunii Europene și nu a țărilor care își au cetățeni în Republica Moldova, ci a Uniunii Europene să trateze cu mai multă grijă acest contingent specific de cetățeni europeni. Dvs. ce vedeți în acest apropo, în acest avertisment delicat?

Igor Boțan: „Eu cred că putem ușor descifra mesajul dlui Cebotari. Noi știm că Partidul Democrat a avut o acțiune propagandistică împotriva PPE-ului (Partidului Popular European), considerând că toate problemele cu care se confruntă Republica Moldova vin din partea acestei structuri...

Europa Liberă: ...care, la rându-i, ar fi fost montată de opoziția internă.

Igor Boțan: „Da, exact. Eu descifrez așa: „Da, Uniunea Europeană ar trebui cumva să aibă în vedere acest lucru, nu ar trebui să politizeze foarte mult procesele care se desfășoară în Republica Moldova”. Eu așa înțeleg.”

Europa Liberă: Adică cere indulgență, mai multă indulgență tocmai din cauză că are cetățeni europeni?

Igor Boțan: „Nu cred că cere indulgență, mai degrabă se pliază pe un anumit curent.”

​Europa Liberă: Adică în speranța că PPE nu va mai fi atât de important, așterne acum un fel de?...

Igor Boțan: „Nici chiar așa, pentru că s-au împlinit 10 de când a fost lansat Parteneriatul Estic în Europa și același Linas Linkevičius, pe care l-am menționat, în luna ianuarie a spus că „Uniunea Europeană ar trebui să aibă insistență pentru a oferi ceva țărilor din Parteneriatul Estic”, iar acest lucru am văzut că este discutat la modul serios de experți din țările Uniunii Europene. Deci se încearcă cumva a transmite mesaje că „da, o fi având noi anumite carențe în comportamentul nostru, dar, iată, totuși pledăm pentru ideea integrării europene”.

Eu cred că acest lucru este nevinovat din partea dlui Cebotari, dar așa cum spuneam, pentru Uniunea Europeană experiența pe care a avut-o în relațiile cu Republica Moldova este foarte important să pună accentul pe fapte, exact să urmeze îndemnul din lozinca Partidului Democrat: „Fapte, nu vorbe”. Dacă în Republica Moldova se anulează alegerile pe nedrept, dacă în Republica Moldova...”

Europa Liberă: ...iar Berdilo este avansată...

Igor Boțan: „Da, este avansată. Este un semn care dă de înțeles...”

Europa Liberă: Adică, justiția nu își pune cenușă pe cap?

Igor Boțan: „Dimpotrivă. Dimpotrivă, aceste acte, cum a fost cel al dnei Berdilo, sunt susținute de către autorități și de către cei din Consiliul Superior al Magistraturii.”

Europa Liberă: Iar dl premier Filip și Andrian Candu să rămână cu regretele puse în cui?

Acum și socialiștii caută relații bune cu Uniunea Europeană...

​Igor Boțan: „Exact. Noi observăm acest lucru, dar noi înțelegem foarte bine și cred că înțeleg și cei din Partidul Democrat, și cei din Partidul Socialiștilor că ceva s-a schimbat în atitudinea Uniunii Europene. Acum și socialiștii caută relații bune cu Uniunea Europeană. Deci, speranța lor este că noua structură sau noua majoritate în Parlamentul European, noua Comisie Europeană își va schimba cumva atitudinea față de Republica Moldova, iar cartelul democrato-socialist ar putea beneficia, pe de o parte, de îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă, iar pe de altă parte, de suport din partea Uniunii Europene, întărind, de fapt, această structură informală - cartelul politic.”

Europa Liberă: Cert este că, așa cum spune și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, guvernarea de la Chișinău are un răgaz până în toamnă, pentru că până atunci n-o să fie foarte clar cine se va ocupa de Republica Moldova, cine va avea mandatul să-i ceară socoteală Chișinăului și până acolo Chișinăul, într-adevăr, poate face tot felul de acțiuni de PR.

Igor Boțan: „Numai că noi nu trebuie să fim naivi. Partidul Democrat, chiar dacă este aproape să bată palma cu Partidul Socialiștilor, are de rezolvat probleme foarte complicate. Noi trebuie să vedem ce cedează Partidul Democrat, pentru că cerințele dlui Dodon și ale colegilor săi...”

Europa Liberă: ...funcția de speaker.

Igor Boțan: „Funcția de speaker este mult prea puțin pentru Partidul Socialiștilor. Ei au cerut ministerele, hai să spunem așa, strategice: de Apărare și de Externe, Serviciul de Informație și Securitate...”

Europa Liberă: Adică, exact cele care schimbă nu doar fațada?

Igor Boțan: „Care permit să ia sub control anumite procese din Republica Moldova în legătură cu parteneriatele pe care țara noastră le are cu cei din străinătate. Vom vedea cât va ceda Republica Moldova și eu nu cred că la Bruxelles aceste lucruri vor trece neobservate și avem certitudinea că, după ceea prin ce a trecut Republica Moldova, Uniunea Europeană chiar că se va conduce de lozinca democraților: „Fapte, nu vorbe”.”

​Europa Liberă: Așteptăm cu nerăbdare să revină Kozak la Kremlin și după ce se va revedea cu Putin vom ști și noi, poate, ce s-a întâmplat pe aici, pe la Chișinău.

Igor Boțan: „Da, vom putea judeca foarte curând. Deja a început sezonul estival, producția agricolă moldovenească probabil va încerca să nimerească pe piața rusească și vom vedea câte bariere mai menține Federația Rusă împotriva Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Până atunci, poate vine Kirkorov să culeagă niște căpșuni?

Igor Boțan: „Da, acest lucru ar fi chiar binevenit. Dl Dodon va putea să-și pună în valoare atribuțiile sale prezidențiale.”

Europa Liberă: Un agent publicitar pentru căpșuni mai bun nici nu poți să-ți dorești?

Igor Boțan: „Da, dar în acest fel cred că dl Dodon face un fel de advertising pentru producția agricolă moldovenească. Cred că toată lumea înțelege care este ponderea dlui Dodon în acest eventual tandem sau, cum mai este el numit, cartel democrato-socialist.”