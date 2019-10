Igor Boțan: „Politicienii trebuie să se confrunte, dar în baza argumentelor, fără atacuri la persoană”

Valentina Ursu a stat de vorbă cu directorul executiv la Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan. Colega noastră i-a cerut părerea despre trăsăturile campaniei electorale pentru alegerile locale de la 20 octombrie – mai ales în capitală.



Europa Liberă: Care e miza alegerilor locale pentru municipiul Chișinău, pentru că aici se dă o bătălie, unii spun că pe muchie de cuțit? Ce vor decide aceste alegeri de duminică pentru municipiul Chișinău?

Igor Boțan: „Ne vor spune cine în următorii patru ani va administra capitala și, evident, oamenii au așteptări ca lucrurile în capitală se să îmbunătățească. Sigur că e competiția programelor candidaților pentru administrarea Chișinăului și miza e cine va fi capabil să administreze mai bine capitala.”

Europa Liberă: Dar programele lor se deosebesc sau se aseamănă?

Igor Boțan: „Se deosebesc, dar vreau să subliniez că ambele oferte electorale sunt elaborate profesionist. Iată am fost la al șaptelea scrutin pentru alegerile locale și putem spune că calitatea ofertelor care vin din partea candidaților a crescut extraordinar de mult.”

Europa Liberă: În spațiul public analiștii, experții spun că candidatul Blocului ACUM la funcția de primar al capitalei Andrei Năstase ar avea șanse să câștige în turul doi al alegerilor locale doar dacă va reuși să politizeze la maximum votul. Așa să fie?

Igor Boțan: „Este un punct de vedere al unui grup de analiști și formatori de opinie, dar există și un alt punct de vedere, care vine din partea analiștilor cu viziuni unioniste care spun că nu ar exista nici un fel de diferență între Ion Ceban și Andrei Năstase, sugerând că electoratul unionist nu ar trebui să participe la aceste alegeri.

Deci, dacă ne uităm la bazinele electorale ale celor doi candidați, care sunt diferite și la suplinirea acestor bazine cu votul celor care au votat alți candidați, acum, în acest moment putem să spunem că șansele sunt 50:50.”

Europa Liberă: Și Andrei Năstase ar avea șansa să mărească procentul de la 31 la 51?

Igor Boțan: „Practic avem o situație care o repetă pe cea din anul trecut. Dacă anul trecut a fost posibil, e posibil și în acest an.”

Europa Liberă: Culoarea politică contează, dle Boțan?

Igor Boțan: „Sigur că contează.”

Europa Liberă: Culoarea politică sau capacitățile concurenților?

Igor Boțan: „Nu l-am văzut pe Ion Ceban în această funcție anterior, precum nu l-am văzut pe Andrei Năstase, dar elaborările lor sunt foarte bune. Acum, eu nu mi-am terminat gândul în privința mizei celor care spun că nu există diferență între Ion Ceban și Andrei Năstase. Miza lor este că câștigarea capitalei de către candidatul socialiștilor ar fi un motiv extrem de iritant pentru comunitatea electorală unionistă, dacă o putem numi așa, ca să se unifice și să combată prezența factorului rusesc sau socialist în Chișinău, numai că ei fac aici o mare omitere – dar dacă s-ar întâmpla să se adeverească că dl Ion Ceban este un bun administrator? Cum vor proceda ei atunci și cum își vor explica acest demers împotriva lui Andrei Năstase și, de fapt, în favoarea lui Ion Ceban? La această întrebare acești lideri de opinie nu au răspuns niciodată, dar nu e treaba noastră, șansele sunt 50:50. Deci s-ar putea repeta situația de acum un an.”

Europa Liberă: Alte concluzii care vin din mediul experților, ei consideră că, dacă va ajunge în primărie, Andrei Năstase va continua războiul cu toată lumea și va transforma municipalitatea într-un câmp de bătălii politice. Ar putea să se dezică Andrei Năstase de politică totalmente, dacă ajunge în fruntea Primăriei Chișinău?

Igor Boțan: „Andrei Năstase din an în an devine politician, adică învață niște lucruri. Iată are omul intuiție. S-a implicat în proteste, după care, deși am înțeles că protestele sunt civice, în virtutea circumstanțelor a ales să meargă în politică; mergând în politică a făcut niște compromisuri care au fost benefice pentru ascensiunea domniei sale de mai departe.”

Europa Liberă: Va abandona el politica, dacă ajunge la cârma primăriei?

Igor Boțan: „Haideți să vă aduc exemple: deci i-a cedat Maiei Sandu în 2016; în 2018, când toată lumea făcea presiuni că trebuie găsit un candidat unic, a rupt târgul, dacă putem spune așa, a mers și a învins. Faptul că a învins în Chișinău a creat o anumită situație care i-a împins pe democrați să facă lucruri greșite și în consecință a reușit să obțină un rezultat bun la alegerile parlamentare. Acum iată-l în turul doi, când toată lumea spunea că dl Ion Ceban ar putea să câștige din primul tur. Deci, toate aceste lucruri ne spun că învață ceva, are intuiție. Această intuiție politică îi va șopti că va trebui să se ocupe serios de treburile municipalității, să aibă un minim succes până la alegerile prezidențiale, pentru că la alegerile prezidențiale un candidat al Blocului ACUM nu știm cine e, dacă unioniștii, deși sunt dispersați, deja au un candidat, iar Blocul ACUM încă trebuie să identifice un candidat, iar succesele în primărie, succesele în administrația locală timp de un an de zile – cât a mai rămas până la alegerile prezidențiale – îi sugerează dlui Andrei Năstase să se concentreze pe chestii administrative, să demonstreze că poate învăța rapid arta administrării și să încerce să implementeze punctual un șir de lucruri din programul lui electoral, lucruri importante, care deschid perspective noi pentru municipalitate. Deci are această intuiție politică și va proceda de o manieră inteligentă, astfel încât să-și lărgească spațiul pentru manevre politice și nu să și-l îngusteze. Am văzut cât de mult a învățat Ion Ceban în ultimii trei ani de zile.

Toți experții cu care discut spun: „Dlor, se observă, sare în ochi acest salt pe care l-a făcut dl Ion Ceban din 2016, când umbla prin studiouri cu Acordul de Asociere și arăta cu degetul clauza în baza căreia Maia Sandu va aduce sirieni în Republica Moldova și cât de mult s-a transformat în campania precedentă și în cea actuală. Deci evoluează lucrurile.”

Europa Liberă: Și tot experții se întreabă, cine câștigă când Năstase se bate cu Ceban sau de ce ar putea PDM ieși din comă foarte curând, după această bătălie?

Igor Boțan: „Domnii Ion Ceban și Andrei Năstase sunt politicieni. Politicienii trebuie să se bată, dar trebuie să se bată în baza argumentelor, fără atacuri la persoană. Ceea ce-mi doresc eu e ca această competiție să fie o competiție reală.”

Europa Liberă: Dezbaterile arată altceva.

Igor Boțan: „Dacă dezbaterile arată altceva, că au loc atacuri la persoană, atunci lucrurile sunt regretabile. Totuși trebuie să remarcăm că e cu totul altă atmosferă și atmosfera e diferită, pentru că totuși candidații au elaborări foarte bune.”

Europa Liberă: Dar iese PD-ul din coma politică, dacă se bat Năstase și Ceban?

Igor Boțan: „Nu e vorba de comă politică și noi ar trebui să ne bucurăm că Partidul Democrat rămâne copăcel în picioare cu un rezultat relativ bun, pentru că țara are nevoie de opoziție. Este bine că democrații se țin relativ copăcel, dar oricum, ei înțeleg că trendul lor este unul descendent și ar trebui să găsească fundul de care să se sprijine și să încerce să se relanseze, iar iată relansarea Partidului Democrat este o problemă care trebuie să fie de interes public, pentru că noi avem nevoie de opoziție și avem nevoie de o opoziție serioasă, nu de o opoziție care își linge rănile și doar îi amintește guvernării: uitați-vă ce faceți, pentru că noi am făcut mai bine.

Deci, ei ar trebui să aibă un program de alternativă. Noi nu vedem programul de alternativă din partea Partidului Democrat, noi vedem un fel de joc pe posibile nereușite, dar alternativa trebuie să fie cumva articulată ca un proiect de viitor, nu ca o răzbunare pentru cei care i-au înlăturat de la guvernare.”

Europa Liberă: Credeți că de rezultatul acestui scrutin va depinde cum va conlucra pe viitor coaliția PSRM-ACUM?

Igor Boțan: „Sigur că da, va conta, deși rezultatele alegerilor, mă refer la votul politic, arată că nu există o alternativă pentru această coaliție nefirească. Mai mult decât atât, ambele formațiuni, atât socialiștii, cât și Blocul ACUM au primit de la electoratul lor, care, iată, s-a dovedit că există și e unul relativ stabil, au primit mandat pentru a continua reformele și această alianță, chiar dacă e nefirească, până la soluționarea problemelor cu care s-a confruntat societatea și care au fost exprimate în public de către liderii celor două formațiuni.”

Europa Liberă: Dar și atacurile publice sunt destul de vehemente.

Igor Boțan: „Da, ele sunt vehemente și probabil sunt provocate de cei care spun că există un fel de aruncare de praf în ochi societății, că această competiție este una mimată, că e vorba despre un blat politic dintre cele două formațiuni și atunci, probabil instinctiv, acești politicieni se văd nevoiți cumva să spună: „Nu, noi ne batem pe bune, iar dacă nu ne credeți, iată că într-o anumită măsură întrecem limitele decenței”. Mie mi se pare că politicienii serioși nu ar trebui să se prindă în astfel de capcane și ar trebui să se dezbată pe chestii foarte, foarte concrete, exacte, referitoare la administrarea municipalității și să nu facă astfel de piruete pentru a convinge pe cineva că ei sunt pe bune angajați într-o competiție politică și nu e vorba de blat. Eu cred că nu trebuie să se justifice, pentru că cei care fac acuzații ar trebui să se uite în propria ogradă și să vadă pe cine susțin, cum susțin, de ce fac acest lucru. Există întrebări foarte multe și față de aceste voci, dar e dreptul lor, sigur nu putem pune la îndoială dreptul lor de a avea opinii, de a provoca opinia publică ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Apropo, șefa Executivului, Maia Sandu, co-președinte al Blocului ACUM, a îndemnat chișinăuienii să iasă la vot pe data de 3 noiembrie în turul doi al acestor alegeri locale, fiind de părere că, dacă forțele pro-europene nu vor câștiga aceste alegeri, continuarea schimbărilor începute de noua guvernare va fi sub semnul întrebării. Au apărut foarte multe critici, spunând că Maia Sandu, în calitate de șefă a Guvernului, nu ar fi trebuit să iasă cu acest mesaj în public.



Igor Boțan: „Eu cred că acest mesaj al dnei Maia Sandu este un răspuns dlui Dodon, care a făcut referințe la participarea scăzută a cetățenilor la alegeri și că această participare scăzută ar fi legată de randamentul guvernării și eu cred că Maia Sandu i-a răspuns în acest fel, deși părerea mea este că Maia Sandu putea să-i răspundă dlui Dodon de altă manieră, ținând cont că totuși au de guvernat țara împreună și mesajul Maiei Sandu ar putea fi următorul: „Dle președinte Igor Dodon, vreau să vă atrag atenția că acum 12 ani, când Dvs. erați ministru, la fel ca și colega Dvs. dna Greceanîi în Guvernul Tarlev și purtați toată responsabilitatea pentru guvernarea țării, în țară cel mai probabil erau cu jumătate de milion de cetățeni mai mult decât în prezent. Cu toate acestea, în cifre absolute participarea la alegeri în perioada când Dvs. și dna Greceanîi erați miniștri, practic coincide cu participarea din prezent”. Dar dacă ne uităm că atunci în listele electorale erau 2,2 milioane de alegători, iar acum avem 2,8 milioane, știind că trendul în dezvoltarea demografică e diferit, dar, mă rog, asta e situația cu înregistrarea pasivă a alegătorilor, deci dna Sandu ar putea să-i răspundă foarte elegant dlui Dodon fără să recurgă la mesaje pe care formatorii de opinie le-ar califica ca un pericol pentru această coaliție. Deci, dl președinte Dodon trebuie să-și cântărească mesajele, ceea ce spune și dna Sandu cred că i-a răspuns pe potrivă, nu cred că a trecut anumite limite. E un lucru îmbucurător că iată principalele formațiuni politice au nuclee tari ale electoratului lor. Și încă un lucru: noi am avut a șaptea campanie electorală pentru alegerile locale și am avut nouă campanii pentru alegerile parlamentare, noi știm din statistici că la alegerile locale de obicei participă cu 5-10% mai puțini cetățeni decât la cele parlamentare.”

Europa Liberă: Paradoxul e dacă instituția legislativă nu se bucură de multă încredere în rândul cetățenilor, iar primarii sunt printre primii între cei care au încrederea cetățenilor, de ce lumea nu iese la acest vot?

Igor Boțan: „Pentru că lumea crede că totuși deciziile pentru soarta țării sunt luate de instituțiile centrale. Deci asta vine din mentalitatea noastră că totul hotărăște centrul. Da, s-ar putea ca primăria să funcționeze bine, dar ce depinde de primărie? Deci sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când vorbim despre rezultatele alegerilor, despre prestația politicienilor, despre mesajele pe care le transmit societății, despre planurile de organizare administrativă a municipalităților, localităților. La toate aceste întrebări găsim răspunsuri în scrutin.”

Europa Liberă: Și în concluzie, dle Boțan, votul rămâne a fi unul geopolitic sau în general se schimbă paradigma și, așa cum au promis și concurenții electorali, fac abstracție de geopolitică și se concentrează doar pe problemele administrației locale?

Igor Boțan: „În țara aceasta, geopolitica e o glumă și această glumă a fost generată de ambasadorul nostru în Germania actualmente, Oleg Serebrian, care în 2002 a făcut această glumă că în Republica Moldova nu avem partide politice, avem partide geopolitice. Ei, dacă partidele sunt geopolitice, atunci și votul e geopolitic. Asta a fost o glumă, care iată că acum este luată în serios de mulți. Iată, votul etnic există și acest vot etnic cumva se pliază pe dimensiunea geopolitică, dar dimensiunea geopolitică o dezvoltă partidele. Și dacă ne referim serios la partide, cu partidele deja ne-am deprins. Dl Dodon a făcut cedări, Partidul Socialiștilor nu mai insistă pe anularea Acordului de Asociere, vrea ca Acordul de Asociere să fie implementat exemplar. Este asta geopolitică sau nu este geopolitică?

Lumea zice: „Da, asta-i cedare geopolitică, pentru că Republica Moldova ar fi trebuit să adere la Uniunea Economică Euroasiatică, dar nu înainte de anularea Acordului de Asociere”. Sau este geopolitică atunci când datorită dnei Maia Sandu, prin eforturile domniei sale se reia finanțarea Republicii Moldova care este prevăzută de Acordul de Asociere? Este aceasta geopolitică? O fi geopolitică, dar lucrurile deja s-au stabilizat. Deci, noi ne-am deprins, de cel puțin cinci ani suntem în cadrul Acordului de Asociere. Acest document este documentul fundamental pentru dezvoltarea strategică a Republicii Moldova, lucru pe care îl recunoaște și dl Dodon și fără care ar fi imposibilă această coaliție nefirească. Deci este o problemă pur speculativă și vreau să vă atrag atenția cum evoluează această dimensiune speculativă. Primul lucru care a fost invocat a fost că, gata, Maia Sandu și Igor Dodon în baza geopoliticii federalizează Republica Moldova. Când le arăți clauza din Constituție care face în principiu imposibilă federalizarea, vorbesc că atunci pericolul vine de la statutul special în Transnistria, după care le arăți legea din 2005, renunță și la acest argument care ar fi geopolitic, după care mai inventează Dumnezeu știe ce, ca să nu scape această oportunitate de a vorbi despre geopolitică. Și argumentul ar fi: „Oameni, stimați prieteni, observatori, dar consultați și punctul de vedere al celor pe care i-ați susținut și îi susțineți”. Democrații, nu a fost Vlad Plahotniuc cel care imediat după alegerile din 24 februarie a ieșit la rampă și a spus: „Gata, am pus cruce geopoliticii în Republica Moldova, nu mergem”? Și, evident, nu e geopolitică și ei nu au criticat acest demers al dlui Plahotniuc atunci când a spus: „Nici cu rușii, nici cu românii, nici cu europenii, pe calea a patra”. Iar calea a patra ce a însemnat? Lipsa geopoliticii. De ce nu am văzut atunci vehemență?”