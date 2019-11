Igor Munteanu: PSRM a jucat cu agenda ascunsă și cu cărțile furate (VIDEO)

Deputatul Blocului ACUM, Igor Munteanu, fost ambasador moldovean în SUA, declară într-un interviu la Europa Liberă că „victoria tactică” a socialiştilor împotriva Blocului ACUM obţinută prin debarcarea guvernului Maia Sandu nu ar trebui să bucure pe nimeni. „Este mai degrabă o victorie a la Pirus”, crede Munteanu. Ales în urmă cu câteva zile în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Platforma „​Demnitate şi Adevăr”​, condus de Andrei Năstase, una din cele două formaţiuni pro-europene ale Blocului ACUM, deputatul mai vorbeşte în interviu despre ceea ce crede că ar trebui să urmeze după pierderea puterii de către ACUM: o „dezmeticire” a partidelor din Bloc şi a actorilor externi, cât şi o trezire la responsabilitate a electoratului pro-reforme.





Igor Munteanu: „Dacă cineva se bucură că a obținut o mare victorie contra ACUM-ului, ar trebui să nu se bucure, pentru că este mai degrabă o victorie à la Pirus. În acest moment, cei cu interesele obscure și cu scheletele în dulap vor trebui să iasă în fața luminilor și vor trebui să dea explicații pentru toate intențiile populiste pe care le urmează în continuare. Mă refer și la cele șapte inițiative sociale care, de fapt, vor scoate din buget peste două miliarde de lei, în condițiile în care obligațiile noastre față de instituțiile financiare, față de partenerii noștri externi de dezvoltare sunt să fim prudenți. Pe de altă parte, sigur că această preluare la abordaj a Partidului Democrat de către PSRM s-ar putea să explodeze în mâinile socialiștilor foarte curând. Deci, eu prognozez o anumită zonă de instabilitate pentru următoarele 5-6 luni de zile, ceea ce înseamnă că această victorie tehnică contra Blocului ACUM ar trebui să nu bucure pe foarte multă lume.



Pe de altă parte, partidele formatoare ale Blocului vor avea suficient timp pentru ca să reflecteze asupra erorilor sau ezitărilor pe care le-au avut în ultimele luni de zile – că au fost și de astea – și vor trebui să-și consolideze pozițiile pe plan teritorial și chiar pe plan doctrinal. Din acest punct de vedere, această pauză, break out, va fi folosit cu suficientă pricepere – cel puțin, pot să vorbesc în numele Partidului Platforma „​Demnitate şi Adevăr”​ –, pentru că avem foarte multe lucruri de fixat, cum spun americanii, avem lucruri de rezolvat pe planul strategiei și tacticilor pe care le vom adopta în lunile următoare.”

Europa Liberă: Apropo despre asta: mai putem vorbi despre Blocul ACUM ca o formațiune consolidată sau vorbim totuși de două formațiuni distincte, care de acum încolo vor merge separat?

Igor Munteanu: „Ca partide politice, noi suntem entități distincte, dar întotdeauna vom găsi un spațiu de comunicare și coordonare a priorităților.”



Europa Liberă: Și n-ați ieșit mai depărtați, cu o ruptură din această poveste?

Igor Munteanu: „Nu, nu există, din punctul meu de vedere, nu există nicio ruptură, există o reașezare a priorităților care definesc mai bine profilul acestor partide. Iarăși din nou trebuie să vorbesc despre Partidul Platforma „​Demnitate şi Adevăr”​, avem multe lucruri care trebuie să fie mai întărite sub aspectul mesajului, comunicării, relaționărilor, cooperării externe, doctrinei, dacă doriți. Și aceste lucruri trebuie să definească acțiunile și discursul tuturor celor care reprezintă acest partid.”

Europa Liberă: Vom trăi și vom vedea. Cel puțin în Consiliul municipal Chişinău înțeleg că s-au despărțit drumurile.

Igor Munteanu: „Nu. Din nou, nu trebuie să vă grăbiți cu aceste judecăți. Și în Consiliul municipal va exista coordonare asupra unor teme, proiecte și priorități pe care ambele formațiuni le împărtășesc.”



Europa Liberă: Dar PSRM este foarte aproape de o colaborare acolo fără ACUM, nu? Cu alte formațiuni...

Igor Munteanu: „Nu pot acum răspunde care sunt intențiile PSRM-ului, pentru că orice intenții vehiculate în spațiul public s-au dovedit a fi mincinoase până în acest moment, pentru că acest partid a jucat cu agenda ascunsă și cu cărțile furate.”

Europa Liberă: Mă refeream la faptul că matematic, cu doi consilieri de la PD, doi de la Șor și un comunist ei ar putea vota anumite proiecte.

Igor Munteanu: „Sigur, dar acesta-i un vot tehnic mai degrabă, nu au majoritate constantă și lipsa unei majorități constante face vulnerabil noul primar ales. Sper că va exista suficientă înțelepciune pentru ca proiectele pe care noi le vom aduce și le vom imprima pentru schimbarea la față a municipiului Chișinău să fie acceptate de către această majoritate tehnică, insuficientă pentru alte lucruri mari.”

Europa Liberă: Revin la întrebarea mea. La ce i-a folosit ACUM-ului toată povestea asta?

Igor Munteanu: „În primul rând, eu cred că această pierdere a guvernării clarifică apele sau separă apele în acest moment. Noi știm exact cine este pe partea albă a lucrurilor și cei care cu agenda ascunsă și cu schelete în dulap sunt cei care încearcă din răsputeri să se împotrivească unei reforme în justiție și aducerii unor persoane care să nu fie influențate politic în procuratură.

Este și o anumită trezire la responsabilitate a cetățenilor care au stat acasă în loc să voteze...



Doi: eu cred că este și o anumită trezire la responsabilitate a cetățenilor care au stat acasă în loc să voteze pentru oameni dedicați și curajoși în politica din R. Moldova.

În al treilea rând, cred că este o dezmeticire a partenerilor noștri externi, care au avut un anumit cuvânt de spus la formarea acelei majorități parlamentare și au crezut că foaia de parcurs a socialiștilor este pe termen mai lung. În condițiile acestea vor trebui să ceară să fie trași la răspundere oamenii care au dat analize neperformante sau neclare. Vor trebui, de asemenea, să-i ceară socoteală Partidului Socialiștilor pentru aceste intenții clare de a instala hegemonie pe instituțiile de bază ale democrației din R. Moldova, pe Parlament...”

Europa Liberă: Apropo despre partenerii externi. Acum atitudinea lor cum ați caracteriza-o? După ce Occidentul a fost dezamăgit cumva, nu? Ce face Federația Rusă?

Igor Munteanu: „Cred că nu putem să punem în acest moment toți partenerii la pachet, în același coș, cred că Uniunea Europeană și Statele Unite vor fi destul de vigilente, în primul rând datorită instrumentariului de condiționalități democratice pe care le vor folosi cu multă iscusință, pentru că orice fel de asistență externă va fi condiționată de niște instituții democratice care funcționează și de instituția fundamentală a păstrării opoziției, actor important al procesului democratic, și de asemenea pe condiționalitățile care țin de procesul luării deciziilor economice în R. Moldova.”

Europa Liberă: Opoziția a dezamăgit Occidentul prin faptul că l-a convins din nou să deschidă ușile pentru finanțări și uitați-vă că ne pomenim din nou într-o situație atât de incertă?

Partenerii existenți se vor adapta la contextele care apar în R. Moldova...



Igor Munteanu: „În primul rând, principala grijă a opoziției și a partidelor care fac parte din opoziția parlamentară este să nu-și dezamăgească propriii alegători și să mențină în continuare licărul speranței de a avea o guvernare responsabilă, deschisă, transparentă în R. Moldova și cea de a reconecta R. Moldova la procesele de integrare europeană. Acesta-i singurul lucru, restul partenerilor existenți sunt actori adaptivi și se vor adapta la contextele care apar în R. Moldova, vor încerca să caute soluții de acomodare a problemelor cu specificul care se confruntă R. Moldova.”

Europa Liberă: De ce Federația Rusă nu l-a oprit pe dl Dodon? Vă întreb asta, pentru că a avut un rol de jucat atunci, cu cinci luni în urmă, când s-a constituit coaliția, iar acum parcă exista această așteptare că ar putea interveni, dar n-a intervenit.

Igor Munteanu: „Este complicat pentru mine să formulez care sunt așteptările sau profilul dorit de Federația Rusă, știu sigur că Moscova a dorit să-l scoată din ecuație sub orice formă pe dl Plahotniuc și a dorit o resetare a guvernării. Acest lucru până la un moment dat era în convergență cu interesele noastre, dar după asta evident că instabilitatea politică ar putea unora din Moscova să le convină. Este exact invers în ceea ce privește Bruxelles-ul și Uniunea Europeană, care doresc ca partenerii care își asumă frâiele guvernării în R. Moldova să aibă un mandat deplin, transparent, legitim, care să poată impune politici responsabile și închegate și să nu devieze de la linia generală de transformare a instituțiilor și populației până la urmă în ceea ce presupune Acordul de Asociere și în ceea ce presupune ca R. Moldova să devină un actor care își învață lecțiile.”



Europa Liberă: Despre ce instabilitate însă vorbiți? Igor Dodon deține în acest moment frâiele și la președinție, și la parlament, și la guvern, și Primăria Chișinău.

Igor Munteanu: „Este o instabilitate instituțională în acest moment. Președinția nu este o branșă separată a puterii executive. Primul-ministru într-un regim parlamentar este principalul actor al politicilor executive. Or, din ceea ce am văzut la primele ședințe dânsul avea un rol secundar, îl asorta pe președintele Dodon. Or, acest lucru înseamnă exact modelul pe care îl înainta Plahotniuc în timpul de glorie al Partidului Democrat. Acest model de guvernare cu instituții care nu sunt ceea ce pretind, cu reguli scrise în conformitate cu interesele pe termen foarte scurt ale actorilor politici înseamnă instabilitate.

Lipsa unei majorități constituționale sau simple în Parlamentul R. Moldova de asemenea înseamnă pentru Partidul Socialiștilor o instabilitate înscăunată în funcționarea legislativului R. Moldova și toate aceste lucruri înseamnă o anumită căutare febrilă a unui nou echilibru. Acest nou echilibru nu a apărut. Faptul că președintele Parlamentului și președintele țării reprezintă același partid înseamnă mai degrabă o încercare de a impune o matrice de interese comune ale acestui partid, adeseori trecând dincolo de felul în care ar trebui Partidul Socialiștilor să colaboreze cu alte formațiuni politice.



Eu nu am nicio pretenție, dar sunt sigur că acest lucru este un element de instabilitate instituțională în R. Moldova. Grija noastră este de a asigura confort cetățenilor R. Moldova și modelul nostru în continuare va fi cel de a formula o poziție vigilentă la toate devierile sau toată degringolada care ar putea să reiasă din decizii negândite și nesocotite ale actualei coaliții de guvernare PD-PSRM.”

Europa Liberă: Noul premier a anunțat că pleacă la Moscova în vizita pe care așa și n-a apucat s-o facă dna Maia Sandu. A anunțat și o agendă, gazdele, alte lucruri, transportatori, unii însă vorbesc despre faptul că sarcina pe care o va avea acest guvern este ca să deschidă ușile pentru businessul rusesc aici, în R. Moldova, pentru că acest business rusesc ar fi interesat să profite de Acordul de Liber Schimb pe care îl are R. Moldova cu Uniunea Europeană. Acum, pentru că nu mai sunteți la guvernare, în ce mod v-ați putea opune, în ce mod ați putea lupta cu eventual astfel de planuri?

Infrastructura strategică sau critică nu trebuie să fie transmisă sub nicio formă unor capitaluri sau businessuri din est...



Igor Munteanu: „Sunt câteva linii principiale pe care noi le vom apăra. În primul rând, infrastructura strategică sau critică, așa cum se numește în literatura de specialitate, nu trebuie să fie transmisă sub nicio formă unor capitaluri sau businessuri din est...”

Europa Liberă: În cazul nostru fiind vorba despre aeroport, bănuiesc?

Igor Munteanu: „Evident. Noi vom lupta în continuare pentru ca aeroportul să revină în posesia și proprietatea, și administrația statului, iar statul trebuie să-și conducă businessul, managementul în condiții de transparență și responsabilitate față de cetățeni.”

Europa Liberă: Și Igor Dodon declara, când socialiștii erau în coaliție cu ACUM-ul, că ar putea fi interes din partea Federației Ruse pentru aeroport.

Igor Munteanu: „Sigur, dar să nu uităm că Igor Dodon este un simplu președinte, nu este prim-ministru și toate aceste tranzacții, dacă vor fi inițiate, vor fi supuse controlului legislativ.”



Europa Liberă: Dvs., în calitate de șef de comisie, ați simțit acest interes al Federației Ruse pentru aeroport, mai ales că v-ați ocupat de el?

Igor Munteanu: „Fără îndoială. Sigur, dar în acest moment nu cred că poți să atești un anumit rol sau interes al Federației Ruse, el a fost constant. Federația Rusă încearcă din răsputeri să mențină controlul exclusiv asupra infrastructurii critice, pornind de la faptul că securitatea energetică a țării, a R. Moldova, este puternic afectată de hegemonia statului rus.”

Europa Liberă: În cazul aeroportului credeți că s-ar putea întâmpla?

Igor Munteanu: „În cazul aeroportului în continuare cred că grupurile infracționale ale lui Plahotniuc și Ilan Șor ar dori să-și transmită mai departe iarăși drepturile de concesionare, așa cum au încercat cu dl Rothschild. În continuare aceste încercări se vor intensifica asupra Portului Giurgiulești, asupra câtorva aeroporturi existente în R. Moldova, secundare, neutilizate, dar care ar putea să însemne niște proprietăți, niște valori importante pentru Federația Rusă. Cel mai important lucru însă este că noi nu am reușit – și acesta este marele meu regret – anularea acestor contracte păguboase cu grupuri obscure cum este în privința Air Moldova, în privința aeroportului, în privința altor proprietăți, dar să avem un corp de manageri care să fie instalat în funcție și să înceapă a administra corect, în conformitate cu legislația și interesul public.

Aceasta este cea mai mare dezamăgire. Puteți spune că am avut un termen foarte scurt, până ne-am dezmetecit, până am reușit într-un fel să ducem aceste anchete parlamentare până la capăt, dar modelul de anchetă parlamentară ne-a demonstrat că, dacă ne mobilizăm, putem găsi sprijin și printre anumiți membri sau deputați onești ai Partidului Socialiștilor și deputați onești printre democrați și, evident, toți deputații din Blocul ACUM vor lupta în continuare pentru ca aceste rigori să fie întrunite și să recăpătăm controlul asupra acestor proprietăți.”



Europa Liberă: Deci, aceste proprietăți sunt vulnerabile în fața unor încercări?

Igor Munteanu: „Infrastructura critică este puternic vulnerabilă în R. Moldova, pentru că nimeni până în acest moment nu și-a bătut capul de integritatea procesului, de privatizare și concesionare. Foștii directori ai Agenției de Proprietate Publică intrau în funcție doar pentru ca să se îmbogățească.”

Europa Liberă: Ați fi putut face mai mult? Ce v-a împiedicat?

Am fi putut face mai mult, dacă am fi avut o procuratură care să funcționeze independent...



Igor Munteanu: „Am fi putut face mai mult, dacă am fi avut o procuratură care să funcționeze independent și în cunoștință de cauză, profesionistă și loială interesului public. Nu am avut acest lucru. Ar fi trebuit să începem cu procuratura, fi trebuit să începem cu curățarea sistemului judecătoresc de elemente obscure și care au deviat de la standardele de bază ale meseriei lor, ar fi trebuit să începem cu revizuirea instituțiilor care sprijină în acest moment o presă infectată de finanțările din offshore, ar fi trebuit să începem cu foarte multe lucruri, cu curățarea serviciului public de oameni care, ca niște mercenari, se vând la prima rotație a guvernelor. Sunt multe lucruri pe care eu personal mi le reproșez într-o perioadă legată de păcatul originar, păcatul originar al declarației de recunoaște a statului capturat, care n-a fost exploatată la valoarea necesară.”

Europa Liberă: De ce? Nimeni n-a răspuns încă la această întrebare – de ce? –, toată lumea parcă regretă că nu s-a profitat din plin de acea declarație, dar nimeni nu spune de ce.

Igor Munteanu: „Încerc să vă dau eu un răspuns scurt. Într-o perioadă în care am încercat cu puterile comune ale PSRM și ale Blocului ACUM să instalăm o guvernare care să fie total diferită de guvernarea democratică plahotniuchistă, am avut impresia că pe căi legale și strict constituționale, pe baza legilor vechi am fi putut să producem o schimbare fundamentală de tip nou.”

Europa Liberă: Dar știați că nu aveți timp...

La două luni după ce Guvernul Maiei Sandu a fost pus în funcțiune, PSRM a început să-și construiască o agendă paralelă...



Igor Munteanu: „Noi nu știam că nu avem timp, noi eram siguri că această conviețuire printr-o majoritate parlamentară determinată de un inamic comun și de recunoașterea unor probleme de instabilitate instituțională, eram siguri că vom avea cel puțin o jumătate de an de zile necontestată. Or, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că la două luni după ce Guvernul Maiei Sandu a fost pus în funcțiune, PSRM a început să-și construiască o agendă paralelă, nedeclarată, cu scrierea programului de guvernare pentru un alt prim-ministru, cu crearea unei echipe care să înlocuiască echipa Blocului ACUM și cu tentative ostentative de a prelua controlul asupra unor grupuri economice sau companii de stat.”

Europa Liberă: Deci ați știut?

Igor Munteanu: „Am avut semne că acest lucru se întâmplă și că acest sprijin parlamentar acordat Blocului ACUM are o anumită durată de rezistență.”

Europa Liberă: Se discută în unele medii de analiști acum ideea unei eventuale coaliții ACUM-PD, care ar putea da peste cap planurile socialiștilor, ar putea rupe acest statu-quo pe care îl au acum socialiștii. Ce credeți?

Igor Munteanu: „Am auzit și eu multe speculații pe acest subiect. Eu cred că ele trebuie să fie tratate ca material speculativ atâta vreme cât democrații votează, ca niște școlari disciplinați, pentru interesele PSRM-ului de a-și întări și consolida verticala puterii. Doi: acest partid nu s-a lepădat încă de diavol și de conexiunile nocive pe care le are în continuare cu oamenii care au dus R. Moldova într-un fund de sac, cum spun francezii. În al treilea rând, despre orice fel de posibilități de reconfigurare a scenei politice vom vorbi doar în momentul în care actorii se vor dezamăgi ei singuri de insuccesele și eșecurile politicilor pe care le promovează în acest moment, pentru că politicile populiste de natură socială și economică vor duce din nou la o ruptură a relațiilor cu instituțiile de care R. Moldova are vitală necesitate, instituțiile financiare internaționale și Uniunea Europeană.

Or, dacă vrei să rămâi actor relevant, trebuie să joci după reguli, trebuie să fii predictibil și trebuie să te intereseze nu doar scorul viitoarelor alegeri, ci și responsabilitatea față de acest stat care trebuie să fie administrat altfel, să fie administrat în corespundere cu standardele europene spre care noi ne orientăm.”

Europa Liberă: Pe Dvs. personal toată această poveste care s-a produs cu viteză uluitoare – căderea guvernului, instalarea unui alt guvern – v-a prins în Statele Unite ale Americii.

Igor Munteanu: „Da.”

Europa Liberă: Erați acolo, dacă nu greșesc, și când ați fost numit vicepreședinte în PPDA. Ce ați făcut acolo și aveți vreun mesaj pentru Chișinău?

Igor Munteanu: „Mulțumesc, Liliana, pentru această întrebare. Am participat la un program de vizite și de cunoaștere a tehnicilor și practicilor de supraveghere legislativă asupra sectorului de apărare și securitate. Congresul american împreună cu Centrul Marshall European, Centrul de Studii Strategice au avut un program excepțional de interesant cu foarte mulți congresmani, cu lideri legislativi, cu directori de stafuri legislative în care am putut afla exact cum sunt administrate interesele legislative în raport cu sectoarele de apărare și securitate. Îmi pare rău că nu am fost la ședința Consiliului Național, acolo unde s-a luat decizia despre care am vorbit deja, dar chiar și această prezență în capitala americană mi-a fost de ajuns pentru ca să înțeleg care sunt reacțiile imediate ale instituțiilor cu care am lucrat...”

Europa Liberă: V-ați întâlnit cu câțiva congresmani în cadrul acestui eveniment?

Igor Munteanu: „Sigur, cu congresmani, Departamentul de Stat, Consiliul Național de Securitate, multe agenții vitale și extrem de importante pentru Statele Unite. R. Moldova este importantă în contextul politicilor externe ale Statelor Unite pentru Europa de Est și Centrală, este importantă în contextul relațiilor cu țările noastre vecine – România și Ucraina – mai ales că în Statele Unite aveau loc audieri asupra unui posibil impeachment, inițiat în temeiurile unui episod de relații mai delicate cu Ucraina, dar toate aceste lucruri arată asupra interesului în creștere a Statelor Unite față de regiunea orientală a Europei și de faptul că instituțiile de bază democratice contează foarte mult pentru ca noi să ne păstrăm o relație bună, prietenoasă și dedicată cu Statele Unite. Acest lucru, ca și în cazul Georgiei, are nevoie de două părți, are nevoie de persoane responsabile și predictibile în actul guvernării aici, la Chișinău, și la Washington. Despre acest lucru ar trebui să nu uite nimeni.”