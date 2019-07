Ruslan Codreanu: Conform legii, autorizațiile de costrucții sunt semnate de arhitectul-şef, viceprimarul şi secretarul CMC (VIDEO)

Europa Liberă: Dle Codreanu, v-ați prezentat recent darea de seamă, punând pe listă ceea ce ați realizat, ce e cu roșu se poate vedea. Acum eu vreau să încep de la lista lucrurilor pe care nu le-ați reușit. Ce a rămas pe lista de neîmpliniri ale primarului Codreanu?

Ruslan Codreanu: „Ar fi foarte multe să le spun. Eu nu mi-am pus nici ca obiectiv în perioada asta scurtă de interimat să rezolv toate problemele moștenite, eram foarte conștient că stau pe o gheață subțire, neavând un suport în Consiliul municipal și atunci nu poți să te aventurezi în tot felul de reforme, care sunt foarte necesare în oraș, fie reformă pe salubrizare, fie reformă pe spitalele municipale, fie reforme mult mai ample pe tot ce înseamnă instituții de învățământ, dar primul lucru...”

Europa Liberă: Dar un proiect de suflet așa, pe care în taină îl visați?

Ruslan Codreanu: „Eu mi-am propus un proiect de suflet pe care am vrut să-l duc la bun sfârșit – tot ce înseamnă salubrizare în oraș, curățenia în oraș. Astăzi sunt foarte multe întreprinderi care sunt responsabile – cineva e responsabil doar de trotuare, cineva doar de spațiile verzi, cineva doar de partea de drum. Și am încercat foarte mult să comasez, să creez o singură întreprindere care să fie responsabilă de curățenia din oraș. Din păcate, am fost blocat la Consiliul municipal, că nu s-a susținut propunerea noastră de creare a unei singure întreprinderi.”

Europa Liberă: De ce nu s-a susținut? Trage cineva foloase din această răzlețire?

Ruslan Codreanu: „Probabil că, atunci când sunt mai multe întreprinderi responsabile de diferite domenii, sunt mai mulți șefuleți și șefi. Șefuleți care contribuie fie pentru un partid sau altul, șefuleți care îți fac adunări de partid atunci când vii în campania electorală să te lansezi.”

Europa Liberă: În multe orașe pe care le cunoaștem mai mult sau mai puțin strângerea gunoaielor este o chestiune profitabilă. Câți ani ar dura să se transforme Chișinăul într-o capitală care poate gestiona gunoaiele?

Ruslan Codreanu: „Multe orașe au mers pe modele diferite, foarte multe orașe și-au dat seama că nu au capacitățile lor să dezvolte astfel de platforme sau să meargă pe tot ce înseamnă sortare, reciclare și platformele sau gunoiștile, cum li se zice, și atunci au mers pe concesiune. Au concesionat serviciul către mediul de afaceri, mediul de afaceri plătește taxă în bugetul municipiului sau al orașului și orașul nu are treabă cu asta.”

Europa Liberă: Pentru Chișinău e o metodă recomandabilă asta sau totuși să se dezvolte lent?

Ruslan Codreanu: „Nu, eu în general sunt de părerea că tot ce ține de administrare de stat și administrare municipală sau orășenească este o administrare mult mai proastă decât dacă ai face un parteneriat cu mediul de afaceri. Noi am demonstrat pe parcursul anilor că tot ce înseamnă întreprinderi municipale sau întreprinderi de stat, noi nu putem ține pasul cu dezvoltarea cu agenții economici...”

Europa Liberă: Dar bățul e cu două capete, pentru că atunci când privații umblă la fondurile publice, numaidecât vor să mai ciupească de acolo.

Ruslan Codreanu: „Aici depinde deja în ce țară trăim...”

Europa Liberă: ...de ce sistem e controlat?

Ruslan Codreanu: „Și după ce legi ne conducem, pentru că am avut și cazuri când am dat la privat și privatul nu a prestat servicii nici mai bune, mult mai scumpe și nici calitate nu a fost.”

Europa Liberă: Iarăși un exemplu. Într-un timp, Primăria a încercat să concesioneze cutiile astea improvizate pentru gunoi, acolo era și publicitate... A fost un experiment care a eșuat. De ce?

Ruslan Codreanu: „Asta unde e sortare 3?”

Europa Liberă: De sortare, după aia Chirtoacă a încercat să facă publicitate pe ele.

Ruslan Codreanu: „Primăria a încercat să facă multe experimente care nu au reușit în trecut. Cel mai nereușit experiment, după mine, este cu concesionarea stațiilor de așteptare, un contract din 2007 până în 2022 și noi cu toții vedem astăzi, martori suntem în ce stare arată stațiile de așteptare, că în ele te plouă, te bate soarele. Ele sunt date la un agent economic străin, din afară, care a falimentat, după asta a fost cumpărat de un alt agent economic și tot așa nu te poți lămuri ce e cu stațiile. Noi să intervenim nu putem, fiindcă imediat ce intervenim noi, de la noi se cere 5 milioane de euro și nici agentul economic nu prea este doritor să repare stațiile, care îi sunt date prin contract semnat anterior.”

Europa Liberă: Dar acest agent câștigă ceva?

Ruslan Codreanu: „El își amplasează publicitatea în continuare pe stații.”

Europa Liberă: Adică lui îi picură, dar Primăria se linge pe bot...

Ruslan Codreanu: „Și Primăria, și orașul, și cetățenii orașului.”

Europa Liberă: O durere mare a chișinăuienilor este spațiul vital tot mai acaparat, tot mai îngustat. Iarăși mă refer la Paris. Acolo pământul nu e mai ieftin, dar când ajungi acolo să vezi ce larg este și nimeni nu are ispita să bage acolo unii peste alții blocurile astea, chiar și la periferie, unde stă fiică-mea, de exemplu, îi parc peste parc. De ce francezii sunt mai darnici decât moldovenii?

Ruslan Codreanu: „Mai darnici?”

Europa Liberă: Mai darnici la oferit spații.

Ruslan Codreanu: „Pentru oameni. Eu pot să zic că și din păcate, și din fericire, nu sunt arhitect. Zic din fericire, pentru că eu nu eram pus în situația de a semna autorizații și certificate de urbanism, acesta nefiind domeniul meu de competență. Eu undeva am fost pus în situația să anulez multe autorizații de construcție, când ne semnalau oamenii că deja aici vin și se iau măsurări într-o curte de bloc pe spațiul verde unde poate fi un scuar să se elibereze autorizație de construcție. Și am stopat multe lucruri din astea în ultimele patru-cinci luni cu tot cu amenințări, cu tot cu arătatul cu degetele prin cosmos că sunt de la nu știu cine, am anulat autorizațiile. Eu am fost împotrivă nu doar pentru a construi în spațiul unde sunt terenurile de joacă sau spațiile publice pentru scuaruri, dar am fost împotrivă de a construit fără să ai o analiză de transport. Noi astăzi avem zone în oraș, cum este str. Testemițanu – și eu nu o dată am spus despre asta –, unde pur și simplu s-a pus pe burtă tot ce înseamnă infrastructura publică de transport. Acolo sunt ambuteiaje, noi nu am putut pune transport public, autobuze din cauza parcărilor și traficului de transport, acolo va fi construit și Kaufland, deci eu nu-mi imaginez cum se va dezvolta zona respectivă.”

Europa Liberă: Cum s-a ajuns la asta? Eu vă întreb tocmai pentru că v-ați pus, probabil, mâinile în cap, dar ați încercat să vă lămuriți cum funcționează acest lanț. Cine ia mită?

Ruslan Codreanu: „A fost un interes enorm inclusiv din partea Primăriei, dar și din partea Consiliului municipal de a nu umbla la Planul Urbanistic General, care este din 2007. A fost un interes minor...”

Europa Liberă: Deci starea asta de lucruri se datorează Planului Urbanistic?

Ruslan Codreanu: „Păi, starea Planului Urbanistic General este depășită de foarte multe ori. Eu discutam cu anumiți colegi de ai mei din Primărie care spuneau că noi astăzi avem drumuri publice care nu mai sunt publice, pentru că pur și simplu cineva a aruncat șapca și a tras linia roșie pe un drum public și tu acolo dacă ai să vrei să faci mai departe supralărgire de drum, tu va trebui să-l răscumperi, pe când el l-a luat hoțește. Noi avem situații când 51 de terenuri au fost luate prin instanțe de judecată, terenuri care acum tot încercăm să ne judecăm să le readucem la municipiu și acolo nu e vorba de mii de lei, nici măcar milioane, acolo-s miliarde de lei, pentru că sunt terenuri foarte bune și în centrul orașului, și în scuaruri, și în curți de bloc.”

Europa Liberă: Eu vă întreb: cine a adus în starea asta sau când s-a ajuns în starea asta?...

Ruslan Codreanu: „Eu pot să vă spun că starea asta nu este de ieri cu siguranță, pentru că starea asta continuă de ani de zile și eu pot să vă spun printr-un cuvânt: corupții, hoții. Să dau nume acum mi-e greu, pentru că nu a fost o singură persoană toți anii aceștia, au fost diferite consilii. Haideți să ne aducem aminte de Consiliul municipal din mai 2015, unde printr-o singură ridicare de mână au votat 630 de proiecte funciare; 630 de proiecte – arendă și vânzare de terenuri.”

Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți de acord că uneori se creează impresia că noi mergem într-un tren fără frână, care nu se poate opri? Iată, eu stau la Albișoara și mă uit cu groază cum în curând va apare încă un bloc, acolo fiecare locatar va veni cu o mașină, va dori să ducă copilul la grădiniță și așa situații se repetă peste tot, știți mai bine ca mine.

Ruslan Codreanu: „Știu.”

Europa Liberă: Iată, cum se poate opri starea asta, trage frâna la trenul acesta care se mișcă nu știu unde?

Ruslan Codreanu: „În primul rând, marea prostie care s-a făcut este că pe pământul care e dat în arendă s-au permis construcții. Deci, eu iau pământul pe copeici în arendă de la municipiu și pornesc un bloc de 25 de etaje. În al doilea rând, încă o mare prostie care s-a făcut e cea cu prețul normativ, care e reglementat prin lege. Deci, iarăși fără să se liciteze, ca să vii să câștige municipiul ceva, pământul era dat la preț normativ care eu nu știu, de exemplu, la ultima ședință au fost 88 de metri pătrați imobil în centrul orașului cu 25 de mii de euro. Păi așa fiecare ar vrea să se facă gospodar, nu? Numai că se fac gospodari cei care știu despre asta și care participă în comisiile respective. Trei – tot ce înseamnă reglementare de parcări, reglementare de spațiu vital pentru oameni când se ia în considerare densitatea populației, fiindcă ultima autorizație pe care am anulat-o a fost pe bd. Mircea cel Bătrân, 13/2 și ca experiment am rugat colegii de la Pompieri să mergem cu o mașină de pompieri acolo. Nu a încăput mașina de pompieri. Acolo sunt blocuri de 16 etaje și la distanță de 30 de metri vor să construiască un bloc de 25 de etaje și acolo nu este vorba de mașină de pompieri de asta mică, acolo îți trebuie Bronto, care efectiv nu a încăput.”

Europa Liberă: Și după ce ați oprit Dvs., chiar s-a oprit definitiv?...

Ruslan Codreanu: „După ce am oprit eu, a treia zi au reluat construcțiile, poliția a zis că nu poate interveni; Agenția de Supraveghere Tehnică iarăși, pentru că tot timpul este un ping-pong, iarăși a zis că nu ține de competența lor și instanța a anulat dispoziția mea de suspendare a autorizației și se construiește mai departe. Eu vreau ca să înțelegem cu toții că interesele și fluxurile de bani sunt mult prea mari, nu ține de competența doar a Primăriei, căreia, ca să înțelegeți, competențele i-au foarte îngustate ca lege, deci foarte îngustate. Noi avem blocuri care sunt date la recepție finală, unde Primăria nici nu participă, blocuri unde constructorul a construit, apartamentele le-a vândut, dar blocul nu este conectat la rețeaua electrică, la apeduct, accesul, drumul este dezastruos și oamenii scriu la Primărie: „Faceți ceva”, dar noi prin lege am fost excluși, noi nici măcar nu participăm să vedem dacă are lumină electrică, are apeduct, are drum de acces sau nu are.”

Europa Liberă: Deci în spatele acestui bloc, iată, care s-a construit, s-a vândut și Dumnezeu știe când vor locui acolo sau cum vor locui oamenii înțeleg că stă un mic șmecheraș, care a obținut pe timpuri lotul, așa cum spuneți, la tarif de pleașcă și locuri de astea sunt multe. Asta înseamnă că sunt mici clone ale lui Plahotniuc sau copiii leitenantului Schmidt Grant care stau pe acolo?

Ruslan Codreanu: „Orice om, începând de la colegi sau oameni care au grijă de un teritoriu de unde se parchează până la cel mai înalt nivel, fiecare la nivelul lui vrea să facă ceva. Și nu neapărat e vorba de mici sau mari, plahotniuci sau nu plahotniuci. Țara asta sau municipiul Chișinău, haideți să luăm iarăși ultimele trei consilii – alianțe între PL și comuniști pe funciare; alianțe între PSRM și liberali. Alianțe au fost diferite pe interes financiar, nu neapărat cu un singur om sau doi sau trei oameni, fiecare la nivelul lui a încercat... Cine a vândut toate punctele astea, „teplopunctele”, cum sunt ele numite? Ele acum toate sunt private și ele majoritatea erau în interiorul curților de bloc. Și acum în locul lor au să apară blocuri de locuit, dacă nu se va stopa toată hoția asta.”

Europa Liberă: Dar poate peștele se strică de la cap? Iată, „Arena Chișinău” descoperim că pe 10 hectare se construiește, dar s-au mai luat altele „n”-șpe sau în spatele Catedralei – o rușine care nu se mai poate. O catedrală care stă pe hărțile turistice în spate are o debara vopsită cu verde, care e o rușine mirositoare.

Ruslan Codreanu: „Bine, aici iarăși opiniile au fost divizate. Eu când eram și consilier în Consiliul municipal am discutat problema asta cu construcția din spatele Catedralei, când am venit în executiv, nu a fost ridicată problema asta, pentru că a fost stopată atunci în Consiliul municipal.”

Europa Liberă: Dar e adevărat că acolo stă un teren privat, de fapt?

Ruslan Codreanu: „Da, este adevărat. Au fost și investigații. Este un teren privat.”

Europa Liberă: Și omul acela poate să pună piciorul în prag și să spună: „Nu vă dau voie”?

Ruslan Codreanu: „Sigur că da. Dar eu nu aș vorbi de un om, doi sau trei. Eu nu cred că lucrul acesta îl face un om. Noi punem sechestru pe pământul care a fost furat prin instanța de judecată și a treia zi sechestrul este ridicat de la Procuratură și vândut de trei-patru ori pe undeva. Asta-i nu știu... La mine au fost diverși oameni care mă rugau și eu vă spun că eu am fost tare fericit și norocos să fiu în situația în care eu nu semnam autorizații pe gherete, pe construcții și la toți care veneau la mine eu le spuneam: „Fraților, este legea, conform legii, nu sunt eu responsabil” și am anulat multe autorizații, pentru că ne semnalau oamenii că sunt probleme.”

Europa Liberă: Dar cine le semna până la urmă?

Ruslan Codreanu: „Conform cadrului normativ – arhitectul-șef, viceprimarul și secretarul Consiliului municipal. Sunt trei semnături pe orice certificat de urbanism și autorizație de construcție.”

Europa Liberă: Starea ecologică a Chișinăului...

Ruslan Codreanu: „E tristă, e tristă... Și în general tot ce ține de ecologie, eu cred că și Dvs. o să fiți de acord cu mine, nu poate fi rezolvat într-un an. Gunoiștea de la Bubuieci, care a fost creată artificial, o gunoiște pe care noi am stopat-o începând cu 2015 și unde s-au revoltat oamenii pe bună dreptate din Bubuieci, ne-a luat puțin efort ca s-o conservăm, ne-a luat efort ca să instalăm o stație de epurare ca să tratăm apele, toate toxinele care se scurg din gunoi și datorită colegilor mei de la Autosalubritate s-a făcut un lucru foarte mare, pentru că tot ce se scurgea se ducea în apele subterane. O altă gunoiște o avem la Trușeni, la fel neautorizată. Chiar dacă nu aparține orașului, dar e a Trușeniului, eu am fost și am stopat-o și am început să primesc sunete că „nu știu care procuror stă în spate și n-ai s-o poți opri și nu știu ce”. Și iarăși cumva toate fluxurile astea, valurile politice și goana după tot felul de știri face ca problemele cele reale care într-adevăr sunt în municipiu să fie uitate și lăsate în urmă.”

Europa Liberă: Spuneați că într-un an nu se rezolvă, dar Dvs. puteați să organizați o discuție publică – încotro totuși ne mișcăm cu gunoaiele: le ardem, le reciclăm?...

Ruslan Codreanu: „Asta nu depinde de noi, de oraș. Este și un proiect de lege, din câte știu, unde tot ce înseamnă managementul deșeurilor a fost luat de la orașe și transmis la Guvern. Noi nu avem o strategie pe țară cu privire la ceea ce înseamnă managementul gunoiului și al deșeurilor și unde mergem și ce facem cu sortarea, cu arderea...”

Europa Liberă: Nu, pe hârtie avem. Dl Munteanu, când era ministru, Valeriu Munteanu ne dădea asigurări că pe hârtie e în regulă.

Ruslan Codreanu: „Nu s-a mers mai departe de strategie la cadrul legal, ca să obligăm, de exemplu, aceleași spitale. Ce fac spitalele cu deșeurile medicale? Ce fac cu materialele de construcție, că nu le aruncăm în râul Bâc, nu? Deci, cadrul legal nu există. Agenția de Mediu decât ar bloca activitatea Primăriei când defrișează copacii care stau să cadă, mai bine s-ar ocupa de ceea ce trebuie să se ocupe, de problema mediului. Dar noi avem 23 de gunoiști neautorizate pe perimetrul municipiului și aici fără înăsprirea amenzilor, fără a umbla la cadrul legal ca să fie create și anumite alternative oamenilor... Noi de ce am ieșit cu inițiativa că trei luni de zile le oferim noi gratuit evacuarea gunoiului, mai ales la gospodarii privați care au case de milioane, dar după trei luni să fie buni să încheie contracte cu noi? Și am reușit să ridicăm marja de contractare de la 60% la peste 80% într-un an de zile. Deci am sporit cu 23% numărul celor care au încheiat contracte cu noi, am pus tomberoane mari gratuit în sectoarele private ca oamenii să nu mai arunce din mașini gunoiul, am făcut tot ce am putut ca să creăm anumite facilități și alternative oamenilor, pentru că atunci când am fost pe râul Bâc și am strâns 650 de saci de 120 kg de sticle de plastic și gunoi în două ore, am zis că trebuie de făcut ceva. Și de cât să ieși în tot felul de conferințe și grupuri de lucru, mai bine oferi o alternativă. Și faptul că într-un an de zile s-au procurat 12 autospeciale noi, tomberoane noi, rata de contracte s-a majorat, Autosalubritatea, cum spuneți și Dvs., în alte țări este profitabilă, dar la noi nu știu de ce era în minus. Păi, noi am scos-o din minus într-un an de zile. Așa cum și Regia Transport Electric, cele care oferă servicii de transport în alte țări sunt profitabile, la noi iarăși era în minus, cu datorii la Fisc. Și pe asta am scos-o din minus într-un an de zile.”

Europa Liberă: Dar în același timp nu voiau să introducă tichete electronice. E adevărat că s-a opus Regia?

Ruslan Codreanu: „Mulțumesc pentru întrebare, că m-ați întrebat de unul din insuccese. Eu cred că da, asta este mai mare decât cel pe salubrizare. Tichetarea electronică per se reprezenta una din promisiunile noastre și când am intrat în Consiliul municipal, când am cerut votul de încredere al oamenilor. Am făcut tot ce-i posibil ca să lansăm licitația într-un sfârșit și pe 9 iulie trebuia să fie deschiderea ofertelor și colegii mei minunați din Consiliul municipal au cerut anularea licitației, ieșind cu o hârtie falsă la o conferință de presă și spunând niște minciuni foarte grosolane. Deci au prezentat o hârtie falsă, o hârtie învechită, o decizie a Consiliului care nu mai este valabilă și au zis că se încearcă a face licitații trucate. Licitația a fost anulată, pe când pe 9 iulie deja trebuia să fie cel puțin deschiderea ofertelor, să vedem ce ne propune mediul de afaceri, ce fel de servicii și cum trebuie să arate tichetarea electronică. Am tot insistat să comasăm Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze, pentru că iarăși sunt două întreprinderi cu foarte mulți șefuleți, care poate fi comasată așa cum este în alte orașe, cum este RATB-ul, sau în Lublin, sau în Riga și în multe, multe altele, în toate țările, numai noi avem două întreprinderi care prestează același serviciu, un șef pe autobuze și un șef pe troleibuze. Și iarăși Consiliul a votat împotrivă. De ce? Mai bine să-i întrebăm pe ei care e raționamentul, dacă există raționament acolo, dar noi etapizat am încercat să facem, să comasăm astea două întreprinderi, să facem tichetarea electronică, să fie abonamente, omul să intre din Bubuieci și poate să meargă până în Vatra cu același tichet pe o durată de o oră. Multe lucruri erau în plan...”

Europa Liberă: Dacă ați fi un străin și ați veni la Chișinău, ce credeți că vi s-ar părea cel mai bizar, cel mai straniu pentru secolul XXI, când ne folosim de cele mai noi iPhone-uri, mașinile cele mai recente, răcnet, da? și, totodată, avem Evul Mediu? Iată, unde credeți că e locul acesta care nu se mai poate tolera?

Ruslan Codreanu: „Probabil că pot să fie multe. Nu știu să zic ca un exemplu, nu știu dacă neapărat construcțiile, cât, vizual, haosul urbanistic; vizual, parcările. Doi: haideți să vedem câte WC-uri publice au fost instalate sau reparate în ultimii ani? Niciunul. Anul acesta noi o să instalăm, „noi” o să instalăm... Eu sper că colegii mei vor duce la bun sfârșit opt, așa cum am spus. Subteranele. Când a fost reparată ultima subterană? Niciodată. Noi deja avem una reparată la str. Negruzzi, colegii mei urmează să meargă la acea de la bd. Dacia cu str. Teilor.”

Europa Liberă: Pe acea de la Negruzzi a început-o încă Chirtoacă, nu?

Ruslan Codreanu: „Cum s-o înceapă? Chirtoacă din pachetul BERD-ului a reparat doar carosabilul. Subterana era într-o stare dezastruoasă.”

Europa Liberă: Dar îl văzusem în fotografii, mergea pe acolo să verifice...

Ruslan Codreanu: „Nu, toate subteranele... la subterane nu s-a intervenit de 27 de ani, așa cum nu s-a intervenit la WC-urile publice, așa cum nu s-a intervenit la tehnica mecanizată și noi umblam cu măturile și cu țolișoarele, și cu cutiile de carton. Împreună cu colegii noștri am investit foarte mult și am arătat că din banii publici puțini care sunt, și mai ales în 2019, după ce s-a umblat la Codul Fiscal și am mai rămas fără niște venituri de la bugetul de sta, noi am reușit să valorificăm banii exclusiv pentru proiecte și pentru rezultate – ca să avem WC-uri publice, ca să avem, cel puțin, subteranele în condiții normale. Inclusiv am discutat cu colegii mei că sunt câteva subterane care trebuie să fie acoperite, să reparăm str. Studenților, ca să asigurăm legătura Ciocanei cu Râșcaniul și s-o iluminăm și s-o semaforizăm...”

Europa Liberă: Involuntar tot treceți la lista Dvs. de performanțe.

Ruslan Codreanu: „D-apoi dacă am cu ce mă mândri...”

Europa Liberă: Eu sunt de acord, dar...

Ruslan Codreanu: „Și eu, și colegii mei am arătat, am arătat că se pot opri fluxurile de bani care merg unde nu trebuie și din bani puțini care sunt, noi nu am spus că nu sunt bani, pentru că haideți să ne aducem aminte retorica celorlalți colegi de-ai mei care au condus Primăria – că ne-au lăsat bugetul gol, că nu sunt bani pentru nu știu ce, că ne trebuie parteneri de dezvoltare. Noi banii puțini pe care i-am avut am reușit să-i valorificăm și eu foarte mult sper...”

Europa Liberă: De fapt, contează cum îi cheltui. Vreau să vă întreb încă o chestie, s-ar părea populistă, dar totuși: de multe ori se creează senzația că capitala este pentru șefi, pentru ministere, pentru Președinție. Acolo stau femeile și plivesc iarba, dar în cartierele periferice – gropi, nicio iarbă, mașinile calcă puținele spații verzi. Primăria ar putea interveni în starea asta de lucruri, ca cel puțin să fie tratate echitabil spațiile din fața Guvernului cu spațiile din fața grădinițelor, spitalelor, care merită la fel de mult poate? Oamenii care stau la spital eu cred că uneori merită să aibă un gazon mult mai bun decât la Guvern.

Ruslan Codreanu: „Eu sunt de acord. Ce pot să vă zic? Iarăși o să spuneți că mă laud, dacă vă zic că acum se fac reparații la 191 de grădinițe sau că am intervenit în sezonul acesta și la Revaca, și la Ciorescu, și la Colonița, și la Budești. Peste tot am încercat să intervenim, pentru că peste tot sunt oameni și eu sunt consilier municipal, am fost consilier municipal, eu am fost în toate suburbiile și am vorbit cu oamenii din suburbii, nu am atras atenția doar aici în centrul orașului să fie curat. Se face salubrizare mecanizată și la Calea Ieșilor și pe Uzinelor, s-au curățat colectoarele care de 20 de ani n-au fost curățate și când ploua erau inundații și tot timpul aveam poze cu apa peste mașini. 20 de ani nu s-ar curățat, noi acum în două luni de zile am contractat un agent economic și am scos tot nămolul de acolo și la ultima ploaie nu au mai fost inundații. Sunt lucruri minore care pot fi rezolvate dacă te ocupi de administrare.”

Europa Liberă: Dar totuși Guvernul vă încurcă?

Ruslan Codreanu: „Acum?”

Europa Liberă: Guvernul care șede în capitală și impune...

Ruslan Codreanu: „Nu, dar de ce să ne încurce? Dar nu poate să nu fie colaborare cu Guvernul, nu poate. Noi nu avem poliție municipală, instituțiile medicale depind de politica Ministerului Sănătății, instituțiile de învățământ depind de politica Ministerului Educației...”

Europa Liberă: Deci contează colaborarea?

Ruslan Codreanu: „Sigur că da. Colaborarea trebuie să existe.”

Europa Liberă: Și pentru asta trebuie să fii primar cu carnet de partid sau poți să fii și tehnocrat? Dvs. iată ați întrerupt cariera, probabil, pentru că nu aveți carnet de partid, nu?

Ruslan Codreanu: „Eu nu am carnet de partid, dar eu acum sunt confuz, pentru că, pe de o parte, un primar tehnocrat să nu aibă susținerea partidelor n-o să facă față, deci n-o să facă față. Un primar cu susținerea unui partid la fel o să fie bruiat de politică iarăși. Și noi lucrul acesta l-am văzut pe parcursul anilor.”

Europa Liberă: Păi asta e întrebarea – Dvs. cum credeți, trebuie să fie?

Ruslan Codreanu: „Eu vă răspund acum ca un cetățean, mie îmi e greu să răspund.”

Europa Liberă: Dl Dodon a spus așa: „Următorul primar va fi sau de la PSRM, sau de la ACUM”.

Ruslan Codreanu: „Este și firesc.”

Europa Liberă: El pledează pentru un primar cu carnet de partid.

Ruslan Codreanu: „Sunt două forțe politice serioase astăzi la moment și este și firesc să fie unul dintre forțele de la conducere.”

Europa Liberă: Dvs. o să candidați?

Ruslan Codreanu: „Am zis că am luat decizia, am zis că sunt sigur de decizia mea, dar eu foarte mult am nevoie de o perioadă de vacanță, abia aștept să-mi iau fata și pentru două săptămâni să mergem la mare, dar cu decizia am să revin mai târziu și am s-o comunic.”

Europa Liberă: Dar după această experiență, fără să-mi spuneți care-i decizia, mai aveți chef de activități de genul acesta? Vârsta vă permite, presupun eu.

Ruslan Codreanu: „Cum să vă zic? Asta n-a fost o primă activitate în care m-am aventurat. Eu îs crescut ca funcționar public, să zic așa, începând din 2003 ca voluntar la Ministerul Economiei și după asta m-am angajat. Nu a fost ceva ca să vin din afară și să încerc să administrez lucrurile, a fost o experiență extraordinară. Eu cred că astfel de lucruri nu le înveți niciunde și eu sunt mulțumit pentru ceea ce am avut și datorită și colegilor mei am reușit să arătăm că se poate, dacă se vrea.”

Europa Liberă: Nu pot să nu vă întreb despre boala Primăriei, cel puțin bănuiala permanentă de care nu scapă societatea că la Primărie se ia mită. Pe durata mandatului Dvs. ați reușit să mai prindeți de mână, să mai curmați practicile astea?

Ruslan Codreanu: „Există, după mine, două modalități de a curma corupția – sau să alergi după fiecare să-l prinzi de mână, or Primăria are circa 20 de mii de angajați și este imposibil, sau să vii cu sisteme informaționale care pur și simplu exclud factorul uman din proces. Ceea ce am încercat cu colegii noștri – până în 7 minute îți înscrii copilul la grădiniță sau în clasa I și deodată exclude factorul uman. Părinții nu mai merg câte o săptămână pe la diferite direcții sau la diferiți directori de licee care, în funcție de culoarea pantofilor, îți spun da sau nu. GPS-ul la care a fost deschisă licitația și colegii au să meargă pe contractarea unui ofertant, care la fel este o tehnologizare. Același lucru l-am spus și colegilor mei de la Arhitectură, fiindcă eu mă ofticam în fiecare zi de marți și în fiecare zi de vineri când vedeam rânduri la Direcția Arhitectură rând viu și auzeam de pe coridoare: „Cine-i la coadă?”. Și le spuneam: „Noi trăim deja în sec. XX, dacă vreți, când oamenii au trimis mașini în cosmos, dar noi nu putem să facem un sistem informațional la Direcția Arhitectură. Nu mi-a aparținut domeniul respectiv și nici nu mi-am pus ca priorități să rezolv toate problemele orașului într-un an, pentru că, dacă să ne aducem aminte, eu am început cu proteste, pe la mijloc proteste, după asta iar proteste și problemele pe lângă faptul că am încercat să acopăr pojarul de peste tot, să nu explodeze problema cu gunoiștea de la Țânțăreni, să nu apară o altă catastrofă la Trușeni, la oamenii care înainte aduceau câini care erau uciși cu bâta le-am creat un centru de sterilizare unde maidanezii acum se pot adăposti și multe, multe probleme am încercat să le rezolv. Eu nu mi-am pus ca scop să vin cu viziuni pe 10 ani.”

Europa Liberă: Am înțeles. Deci v-ar trebuit totuși un 10 ani. Pentru ca să schimbi radical situația e nevoie de 10 ani sau mai puțin?

Ruslan Codreanu: „Eu cred că cu o echipă de oameni și cu o susținere serioasă și din partea partenerilor de dezvoltare cel puțin în cinci ani de zile se poate arăta că Chișinăul arată altfel, pentru că noi vorbim de drumuri vorbim de infrastructură care este delăsată, tot ce înseamnă curți de bloc, drumuri, drumurile secundare, instituțiile de învățământ. Și aici sunt necesare investiții.”

Europa Liberă: Deci ne revedem la toamnă și continuăm discuția?

Ruslan Codreanu: „Aici în emisiune? Probabil că da, dacă o să mă invitați.”

Europa Liberă: Neapărat.

Ruslan Codreanu: „Mulțumesc tare mult!”