Ion Groza: Nu putem să mimăm anumite reforme, ele trebuie să fie reale

Ion Groza este unul din cei trei deputați independenți. El a fost ales la 24 februarie pe circumscripția uninominală nr. 43 – mun. Cahul. Parlamentarul intenționează să voteze toate proiectele de legi pe care le va promova majoritatea formată de Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor, dacă acestea vor fi pentru cetățeni și pro-europene. Oficial, nu va adera nici la fracțiunea PAS, nici la PPDA pentru că înțelegerea pe care o au cu socialiștii este să nu accepte politicieni din alte formaţiuni.



Europa Liberă: Dvs. sunteți unul din cei trei independenți. Contează în tabăra cărora vă veți afla pe parcursul acestui mandat de deputat? Unde înclină balanța?

Ion Groza: „Voi ține cont de opinia alegătorilor care mi-au încredințat mandatul. Și vreau să vă spun că, după o discuție cu echipa mea și cu alegătorii din teritoriu care m-au mandatat în Parlament, noi am decis să susținem Guvernul Maiei Sandu și vom susține acele proiecte pro-europen care vor fi pentru cetățeni, pentru oameni și desigur că nu în ultimul rând pentru cei din sudul țării, care suntem noi așa, mai departe de capitala țării.”

Europa Liberă: Chiar aici, la Cahul, unii cetățeni ziceau că ar exista o temere că s-au unit doi actori politici care sunt la extreme diferite – Blocul ACUM, care e considerat unul pro-occidental, și PSRM-ul, care e considerat pro-rus. Există această temere?

Ion Groza: „Măria sa alegătorul mereu are dreptate, dar eu mereu am fost de dreapta, e o convingere de dreapta personală și voi rămâne de dreapta. Această configurație care este în Parlament vom vedea, adică timpul este cel mai bun judecător, vom vedea pe ce durată va fi ea – temporară, jumătate de an, un an sau mai mult –, vom vedea, dar la ziua de astăzi aceasta este conjunctura politica care s-a creat.”

​Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să se regăsească pe agenda celor care guvernează astăzi?

Ion Groza: „În primul rând, trebuie să ne gândim la interesul cetățeanului și cetățenii așteaptă revenirea în cadrul legal a tuturor instituțiilor de stat, ca fiecare cetățean să fie tratat egal în fața legii și să garantăm cetățeanului o stabilitate și o siguranță că este protejat, este asigurat egal în fața tuturor cetățenilor și în fața statului este protejat.”

Europa Liberă: Igor Dodon, în calitate de șef de stat și lider informal al socialiștilor, insistă pe ideea că ar trebui să fie semnat un nou acord între cele două entități politice – PSRM și Blocul ACUM –, inclusiv să fie trecută în acel acord interzicerea traseismului în Parlament. E o idee bună?

Ion Groza: „Eu sunt independent. Am declarat, împreună cu echipa mea, că susțin Guvernul Maiei Sandu. Este logică această îngrijorare, pentru că orișice este posibil în politica moldovenească, de aceea clar că se încearcă să se pună, să spunem, niște asigurări pe niște documente, pe niște înțelegeri ca să poată servi aceste documente ca dovadă sau ca argument al încălcării sau al nerespectării, sau al respectării, ceea ce am făcut și la Cahul la începutul alianței pe care am avut-o aici între PLDM, PDM și PL. Au avut un acord de înțelegere și pe parcurs s-au făcut diferite încercări, dar noi am rămas pe aceleași poziții. În ceea ce privește acest acord, eu nu am un cuvânt greu de spus la acest subiect, pentru că aceste forțe care au majoritatea vor lua deciziile așa cum vor socoti de cuviință.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. e bine să rămâneți independent sau să aderați la o tabără?

Până la urmă, votez așa cum socot de cuviință, am zis că susținem acele proiecte care sunt corecte, sănătoase...

​Ion Groza: „Uitați-vă că este o decizie a acestei alianțe ca niciun deputat să nu poată trece la o altă forță politică. Este această înțelegere și nici n-am încercat. Până la urmă, votez așa cum socot de cuviință, am zis că susținem acele proiecte care sunt corecte, sănătoase, la unele poate am să mă abțin, dar cu ceea ce voi putea voi susține, iar ceea ce va fi peste așteptările mele ca și convingeri și ca înțeles nu voi susține.”

Europa Liberă: Piatra de încercare acum e dacă va fi sau nu ales un nou procuror general. Maia Sandu insistă pe ideea că ar fi bine să fie adusă o persoană din afară, Igor Dodon, din contra, zice că doar în sistem trebuie căutată o persoană care să ajungă în fruntea Procuraturii Generale. Dvs. ce părere aveți?

Ion Groza: „Acum trebuie să avem o siguranță că cel care va veni să aibă demnitate, să aibă, într-adevăr, acele calități, abilități și care să respecte, în primul rând, legea, că va veni el din afară sau că va veni de pe loc, e important să fie persoana care să corespundă și care să respecte cerințele cetățenilor și, într-adevăr, să respecte legislația.”

Europa Liberă: S-a promis să fie lăsată la o parte geopolitica. Credeți că chiar poate fi abandonată geopolitica, ținând cont că șefa Executivului zice că trebuie de mers cu insistență pe drumul european, Igor Dodon zice că trebuie de păstrat parteneriatul strategic cu Federația Rusă, deși și șeful statului și-a mai nuanțat un pic declarațiile, spunând că Moldova ar trebui să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul?

Ion Groza: „Calea europeană este una mai benefică, este una mai avantajoasă și cu impact, trebuie să privim pragmatic la ceea ce am avut ajutor din partea Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, a Guvernului României, ajutor – școli, grădinițe, autobuze, alte proiecte, investiții care au venit la noi, infrastructura drumurilor.

Trebuie iarăși să recunoaștem unele lucruri, că de vină suntem noi care n-am știut să gestionăm și să administrăm corect aceste surse și am făcut ceea ce am făcut, am ajuns unde am ajuns și iarăși trebuie să pornim din nou, adică să restartăm. Socot că e o pierdere de timp destul de lungă care este în detrimentul cetățenilor țării noastre. Eu optez pentru dezvoltare și integrarea europeană.”

Europa Liberă: Partenerii externi arată deschidere pentru Republica Moldova, dar guvernanții trebuie să știe să îndeplinească lecția pentru acasă și acestea sunt și condițiile pentru ca să se deblocheze finanțarea externă, iar lecția pentru acasă nu e una ușoară – reforme, reforme și iar reforme cu impact pentru cetățeni.

Ion Groza: „Nu este simplu când vorbim despre reforme, pentru că reformele vor fi costisitoare și durute și atunci noi ca oameni fiecare ne temem de necunoscut – ce va aduce reforma? Va afecta, nu va afecta? Oamenii doresc așa, o direcție mai mult socială. Noi avem nevoie, în primul rând, de dezvoltare în plan economic, pentru ca să putem să producem, este nevoie de locuri de muncă și oameni calificați.

Noi suntem priviți la ziua de astăzi ca o țară sau ca un teritoriu cu forță de muncă ieftină, ceea ce nu este corect. Dacă investitorii vin la noi în țară și oferă salarii de 4-5 mii de lei, acestea nu-s salarii competitive, pentru că oamenii aleg alte opțiuni, se despart de familii, de casă, își asumă acest risc, dar merg să câștige ceva mai consistent. Vorbim despre faptul că avem nevoie de salarii de 8-10 mii de lei minimum, ca să putem să motivăm oamenii, fiindcă avem deficit de forță de muncă. În același timp, eu cred că guvernanții, sau mai bine zis noi ca cetățeni și ca for legislativ, am înțeles lecția prin care am trecut, am tras anumite învățăminte...”

Europa Liberă: Care sunt învățămintele?

Ion Groza: „Învățămintele sunt acelea că Europa are niște principii foarte clare și ele trebuie respectate și nu putem să ne jucăm, să mimăm anumite reforme, să mimăm anumite schimbări, ele trebuie să fie evidente și trebuie să fie reale. Aceasta este foarte și foarte important. Și asupra acestor reforme eu am o opinie: dacă cetățeanul va simți că reformele care se vor face va fi în beneficiul lui și chiar dacă va fi nevoie de o perioadă de tranziție mai grea, un an-doi, oamenii vor accepta și să aibă o perioadă mai grea, dar vor ști că în doi-trei ani va fi o schimbare pozitivă, oamenii vor fi bucuroși să știe că urmează o schimbare pozitivă aici, acasă, în toate domeniile – social, medical, politic ș.a.m.d.”

​Europa Liberă: Ținând cont de această moștenire pe care a preluat-o noua guvernare, credeți că în patru ani ar fi cu putință să fie rezolvate toate problemele sau câteva, cele mai importante?

Ion Groza: „Important este ca cetățeanul să simtă că el își poate câștiga existența aici, la dânsul acasă. Asta este foarte important pentru orice om. El întreabă: „Eu ce să trăiesc? Vine iarna, avem cheltuieli curente ș.a.m.d.” Suntem o țară mică și Uniunii Europene îi este imposibil ca să ne susțină, așa cum a fost cândva acest proiect „Moldova, o poveste de succes”. Aceasta a fost o provocare și ar putut să devină și o realitate, dar eu socot că vina este undeva aici la noi, s-au pierdut aceste visuri sau au fost schimbate cu alte visuri și, cu regret, perdantul este, de fapt, cetățeanul.”

Europa Liberă: Dvs. îi așteptați pe domnii Plahotniuc, Șor să revină în Parlament?

Ion Groza: „Nu cred că vor mai reveni, dar până la urmă, consecințele fiecare trebuie să și le asume. Și de aceea când vom avea o justiție corectă, vom avea acțiuni în cadrul legii, fiecare va putea să stea în fața legii, dar, așa cum înțeleg eu lucrurile, este destul de complicat să mai revină ei în ziua de astăzi.”

Europa Liberă: Moldova poate scăpa de sărăcie și corupție?

Moldova, în primul rând, are nevoie de o schimbare a mentalității...

​Ion Groza: „Desigur! Eu socot că Moldova, în primul rând, are nevoie de o schimbare a mentalității, începând de la noi înșine, de la fiecare cetățean, pentru că aici sunt multe probleme. Este și vina guvernanților, e adevărat, dar până la urmă trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea, întrucât noi i-am ales pe anumiți oameni să ne conducă.”

Europa Liberă: Reproșul cetățeanului e că foarte rar se intersectează interesele politicianului cu ale cetățeanului și de aici vine dezamăgirea, și de aici călcatul pe greblă de mai multe ori.

Ion Groza: „Politicul nu trebuie să fie din business, adică nu trebuie să facă business, politicianul trebuie să facă politică, nu business, totodată, fiecare să-și facă meseria bine și corect la locul unde se află. Aceasta este unul dintre lucrurile importante ca să fie clar, și desigur avem tot potențialul, avem anumite resurse și cea mai mare bogăție sunt oamenii pe care încă îi mai avem aici, la noi în țară. Noi suntem așezați geopolitic destul de favorabil, avem alte exemple, suntem la hotar cu frații noștri din România, dar nu este simplu și nu este ușor, dacă ne uităm în jurul nostru și la Ucraina, și în alte părți lucrurile sunt destul de complicate.”

Europa Liberă: Am auzit un demers, o solicitare a câtorva foști deputați în primul Parlament, inclusiv a reprezentanților societății civile care ar cere o resetare a guvernării. Credeți că e posibil?

Ion Groza: „Eu cred că chiar dacă sunt diferite poluri – de stânga și de dreapta – la momentul de față în alianța aceasta nou-creată se va pune accentul pe anumite modificări în legislație ca să se facă cât de cât o stabilitate, dar cât va dura această alianță îmi vine greu să spun. Unii spun că o jumătate de an, alții că un an, alții sunt mai optimiști și spun că chiar și patru ani. Nu știu...”

Europa Liberă: Alții spun că testul cel mai important vor fi alegerile locale generale și după asta se va vedea ce se va întâmpla.

Ion Groza: „Desigur că alegerile locale vor reprezenta un examen pentru toți cei care sunt acum în alianță, vor arăta cât este de puternică și dacă vor putea conviețui împreună. Nu este simplu, situația este destul de delicată. Într-adevăr, când se unesc două extreme, nu este așa de simplu, dar până la urmă eu socot că, dacă se vor lua decizii pentru cetățeni, cetățeni vor accepta și ne vor înțelege. Dorința cetățenilor este o schimbare înspre bine.”

Europa Liberă: Dar în mandatul Dvs. de președinte de raion ați încercat să fiți independent. Lucrul acesta v-a avantajat?

Ion Groza: „Noi când am venit la guvernare în raionul Cahul, la Chișinău era un Guvern format din acele forțe pro-europene – PLDM, PDM și PL. Noi am încercat la Cahul să dăm un exemplu pozitiv și să facem la fel același lucru. La Chișinău s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, s-a răsfrânt și în teritoriu, oamenii sunt mai aproape, se cunosc, clar că aceasta ne-a adus și nouă multe probleme. Viața va arăta până la urmă unde am avut și unde n-am avut dreptate. Important este că aici în teritoriu, la Cahul, în raion oamenii să aibă suport, de aceea am căutat să avem primarii, consiliile locale ca să putem să susținem localitățile cu acele servicii care aparțin de Consiliul raional. Acestea au fost prioritățile noastre.”