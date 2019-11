Ion Chicu: „Noi suntem în stare să majorăm din contul resurselor interne și salariile, și pensiile” (VIDEO)

Guvernul lucrează intens în vederea continuării proiectelor de infrastructură și de atragere a investițiilor pentru reconstrucția a peste o mie de kilometri de drumuri. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro. O discuție cu premierul Ion Chicu despre atragerea banilor din exterior, despre relația Republicii Moldova cu FMI, despre vizitele pe care le va efectua peste hotare, numirea noilor ambasadori și altele în interviul ce urmează.

Europa Liberă: Unde și cum vrea să ducă Ion Chicu Republica Moldova în mandatul pe care îl are?

Ion Chicu: „Ion Chicu și echipa lui de miniștri tehnocrați vor să îndeplinească întocmai ceea ce este în programul de guvernare, care va căpăta un format mai detaliat în planul de acțiuni ancorat în programul de guvernare. Acolo sunt stabilite toate prioritățile guvernului. Avem două compartimente principale în acest program: este vorba de măsuri cu caracter urgent, care trebuie realizate în foarte scurt timp, până la Anul Nou, și măsuri care au o perspectivă de cel puțin un an pentru implementare.”

Europa Liberă: Până la Anul Nou ce ar trebui să reușiți?

Ion Chicu: „Până la Anul Nou cele mai importante măsuri sunt următoarele: aprobarea politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Acest lucru trebuia să se întâmple până la 15 iulie, cel târziu la 31 iulie. Din păcate, acest an businessul, oamenii de afaceri nici astăzi nu știu care sunt politicile guvernului, guvernării pentru anul viitor și, respectiv, nu pot să-și facă planurile de lucru pentru anul viitor, nu-și pot bugeta investiții, nu au o predictibilitate care ar fi normală...”

Europa Liberă: Dar proiectul de buget există?

Ion Chicu: „Respectiv vom veni cu politica bugetar-fiscală în această săptămână, miercuri o vom aproba, deja am remis-o principalelor asociații de business, ca să vadă măcar în ultimul ceas ce intenții are guvernul. Venim cu niște măsuri în întâmpinarea businessului și sper că vom avea reacția pozitivă din partea mediului de afaceri. Prima: politica bugetar-fiscală. În baza politicii bugetar-fiscale se aprobă bugetele anuale: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor în medicină. Acestea tot vor fi examinate și aprobate în ședința de miercuri, adică peste două zile. Astăzi, bugetele respective se discută cu Fondul Monetar Internațional, dar și, cum este bine primit, și cu partenerii noștri de dialog social: patronatele și sindicatele.

Dacă țara intră în anul nou fără bugete aprobate, aceasta va însemna un dezastru financiar...



Din păcate, avem timp foarte puțin pentru aceste consultări, am rugat partenerii sociali rapid să examineze proiectele respective. Vreau să le mulțumesc și pe această cale că au dat dovadă de înțelegere, pentru că fiecare înțelege că, dacă țara intră în anul nou fără bugete aprobate, aceasta va însemna un dezastru financiar.”

Europa Liberă: Dar ați avut o întâlnire cu șeful FMI. Ați discutat inclusiv despre acest aspect, pentru că ați anunțat că următoarea misiune va veni după Anul Nou, în primăvară?

Ion Chicu: „Imediat ce noul guvern a fost învestit, am discutat cu dl Ruben Atoyan, care este șeful misiunii, l-am invitat să vină la Chișinău, să avem o discuție preliminară privind finalizarea programului existent care, din câte cunoașteți, programul curent se finalizează la 20 martie 2020 și să discutăm despre perspectivele unui potențial nou program. Iată, dlui a venit pentru două zile. Discutăm principalii parametri bugetari, discutăm în așa fel încât principalul document financiar al țării – bugetul pentru anul 2020 – să încadreze prioritățile declarate ale guvernului. Prima: proiectele sociale, pe care le-am declarat și o bună parte le vom aproba deja în ședința de miercuri a guvernului...”

Europa Liberă: Deci, ele au acoperire financiară?

Ion Chicu: „Au acoperire. Și doi: proiectele majore de investiții publice în infrastructură. Noi am declarat că fără investiții majore în infrastructură noi nu vedem posibilitate de dezvoltare. Aceste două momente le discutăm acum cu Fondul Monetar Internațional. Sperăm că vom găsi înțelegere, vor manifesta flexibilitate, astfel încât prioritatea guvernului – partea socială și investițiile – să se încadreze, acomodeze în acest document financiar.”



Europa Liberă: Dacă îmi amintesc corect, Dvs. ați fost un critic înverșunat al fostei guvernări, că nu ar fi avut suficientă voință politică să negocieze în vară cu Fondul Monetar Internațional. Acum, lumea o să judece și atitudinea Dvs., cum ați reușit Dvs. să negociați cu FMI.

Ion Chicu: „Lumea trebuie să judece după fapte, nu după declarații. Eu m-am pronunțat vara trecută asupra unor momente legate de negocierile guvernului cu Fondul Monetar Internațional, m-am pronunțat categoric împotriva măsurilor de sporire a poverii fiscale, unele cote de impozite, inclusiv HoReCa. Consider că nu s-a negociat suficient de bine și temeinic cu Fondul Monetar. Acum o să vedem cum o să discutăm cu această instituție. Este clar că guvernul tehnocrat de la Chișinău nu va accepta pentru anul viitor nicio majorare de cote, în afară de cele care deja au fost votate și ni le-am asumat, nu vom cădea de acord să renunțăm la prioritățile pe care le-am declarat: proiecte sociale și investiții majore în infrastructură.”



Europa Liberă: Dar asta înseamnă că și ei trebuie să agreeze ceea ce propuneți Dvs. și, în funcție de cât de convingătoare sunt argumentele executivului, se va lua o decizie?

Ion Chicu: „Ei nu trebuie să agreeze, ei trebuie să înțeleagă poziția guvernului. Noi suntem parteneri, noi nu stăm cu mâna întinsă nici la Fondul Monetar, nici la alte instituții. Unul din partenerii acestui dialog are această poziție; în funcție de poziția celuilalt partener, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Rămân optimist în ceea ce privește discuțiile cu Fondul Monetar Internațional, dar remarc ceea ce am spus și când eram fie consilier, fie ministru al finanțelor – interesele țării, cetățenilor și businessului vor prevala chiar și asupra unei potențiale stopări a colaborării noastre cu Fondul Monetar Internațional. Noi nu facem monedă de schimb interesele businessului, ale oamenilor cu un acord cu o instituție financiară internațională.”

Europa Liberă: Dar principiul Fondului Monetar Internațional e că îți dau morcovul, dar îți arată și biciul, iar pe de altă parte, ținem minte, pe timpul guvernării comuniste și fostul președinte Voronin a renunțat la Acordul cu FMI, dar asta se pare că are consecințe. Dacă pot fi accesate alte mijloace bănești, asistență de la alte instituții, se ia în considerare și atitudinea FMI?

Noi nu acceptăm în relațiile noastre nici morcov, nici bici, nici bombonică, nici altceva. Noi vrem să avem dialog constructiv...



Ion Chicu: „Noi nu acceptăm în relațiile noastre nici morcov, nici bici, nici bombonică, nici altceva. Noi vrem să avem dialog constructiv, bazat pe respectarea intereselor țării noastre. Eu sunt sigur că atât cu fiecare instituție financiară internațională, cât și cu parteneri bilaterali noi putem discuta și negocia în baza acestui principiu. Ceea ce a fost cu 10-15 ani în urmă era altă situație, actualmente, Republica Moldova este în stare să negocieze, să discute de la egal la egal cu orice partener. Și asta noi vom face.”

Europa Liberă: Dar este adevărat că dacă ei dau undă verde, aveți undă verde de peste tot, dacă ei arată altă culoare, atunci e mai greu?

Ion Chicu: „Opinia Fondului Monetar Internațional, bineînțeles, contează; contează, în special, pentru instituțiile financiare internaționale, pentru Uniunea Europeană și alte instituții; contează și pentru potențialele investiții private, pentru că opinia Fondului Monetar Internațional asupra stabilității sau durabilității sistemului bugetar este foarte importantă. Totodată, vreau să remarc că companiile mari private au serviciile lor de estimare a situației macrofinanciare dintr-o țară. Și eu cred că din acest punct de vedere noi suntem într-o situație bună. Republica Moldova are un grad de îndatorare al guvernului atât pe intern, cât și pe extern raportat la Produsul Intern Brut foarte confortabil – 14% este ponderea datoriei externe a guvernului din Produsul Intern Brut. Vreau să vă spun că în regiune această pondere este cu mult mai mare. Este important ca sursele atrase de pe extern să le utilizăm exact acolo unde este cel mai necesar, adică pentru investiții publice în infrastructură. Asta și vom face.”

Europa Liberă: Adică să nu mai fie pentru consum, asta lăsați să se înțeleagă?

Ion Chicu: „Republica Moldova este în stare să-și satisface necesitățile curente și cheltuielile curente, pentru consum, cum ați spus Dvs. Noi suntem în stare să majorăm din contul resurselor interne și salariile, și pensiile. Bineînțeles, nu în măsura în care ne-am dori, dar ca să ajungem la etapa ca noi să majorăm salariile și pensiile în măsura în care ne dorim, noi trebuie să avem infrastructură, economie, investiții private și o gestiune foarte eficientă a activelor statului.”



Europa Liberă: Ați spus că Republica Moldova nu va mai merge cu mâna întinsă ca să cerșească de la cineva, dar așa cum spuneți Dvs., pe bază de reciprocitate să se ajungă la un consens. La Moscova ați mers cu mâna întinsă sau nu?

Ion Chicu: „Îmi pare rău, dacă așa s-a înțeles. Probabil este deficiența noastră de comunicare dacă s-a înțeles astfel. Noi nu am mers cu mâna întinsă la Moscova. A fost o întrevedere între prim-miniștrii Republicii Moldova și Federației Ruse, prima din ultimii 7 ani. În raporturile noastre cu această țară consider că a fost o deficiență de comunicare în această perioadă, s-au acumulat multe-multe probleme de soluționat, inclusiv pe dimensiunea exporturilor în Federația Rusă, transporturilor, problema gazelor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Ați anunțat – șapte puncte.

La Moscova am scos pe agenda de discuții câteva subiecte importante, dar asta nu înseamnă că noi ne-am dus cu mâna întinsă...



Ion Chicu: „Șapte puncte, da. S-au acumulat mai multe probleme. Am efectuat prima vizită la Moscova, pentru că a fost și prima invitație; a doua a fost la Londra, imediat am plecat la Londra. Am să merg la Kiev în perioada următoare. Deci, în funcție de invitațiile pe care le avem și avem de discutat o agendă consistentă, vom onora aceste invitații. La Moscova am scos pe agenda de discuții câteva subiecte importante, dar asta nu înseamnă că noi ne-am dus cu mâna întinsă. Or, dreptul de a exporta pe o piață străină este unul firesc. Am discutat ca să se extindă, de exemplu, lista categoriilor de mărfuri.

În ceea ce privește autorizațiile pentru transport, dacă nu deblocam situația, rămânea exportul nostru, în primul rând, de produse agroalimentare blocat. Avem o situație foarte complicată din acest punct de vedere. Să discuți cu un partener nu înseamnă să stai cu mâna întinsă. Exact așa avem relații cu orice țară.”

Europa Liberă: Și acum ajung autorizații pentru toți agenții economici?

Ion Chicu: „În ceea ce privește deblocarea transportului internațional cu Moscova, vor fi până la sfârșitul anului oferite încă o mie de aceste autorizații. Noi considerăm că vor fi suficiente. Tehnic durează un pic procesul, întrucât este vorba de niște acte pe suport de hârtie, cu un format special, ele se printează, se emit ș.a.m.d. Sper că timp de o săptămână aceste autorizații vor veni la Chișinău. Până atunci, noi vom avea un alt mecanism de distribuire a acestor autorizații...”



Europa Liberă: Dar este adevărat, așa cum se auzea din partea Federației Ruse, că Republica Moldova ar fi cerut ca să fie incluse aceste autorizații, pentru că s-ar fi putut și altfel de rezolvat această problemă, în bază de înțelegere între cele două state?

Ion Chicu: „Deficiențele de comunicare în acești 7 ani au generat niște probleme de acest gen, inclusiv pe autorizațiile pentru transport, inclusiv pe exportul produselor fără taxe vamale și este o listă întreagă pe care încet-încet trebuie să o curățăm. A cui a fost vina, nu trebuie acum să ne mai focusăm pe aceasta. Important e ce urmează...”

Europa Liberă: Ce urmează ne interesează.

Ion Chicu: „Este necesar de restabilit un dialog pragmatic cu orice partener, inclusiv cu Federația Rusă.”

Europa Liberă: Foarte pe scurt, că ați vorbit atât de mult despre acest credit pe care ar putea să-l ofere Federația Rusă Republicii Moldova, cine a fost primul care a cerut banii – Republica Moldova?

Ion Chicu: „Iarăși – cerut, solicitat, mâna întinsă. Fac o remarcă: am spus din start că Republica Moldova trebuie să investească ca stat serios în infrastructură. Or, fără infrastructură dezvoltată nici cote zero la impozite nu vor atrage investitori. Am fost vineri la Londra, le-am spus cât de prielnic la noi este climatul investițional, impozite mici, datorii mici. Iar ei m-au întrebat: „Dar cu infrastructura cum stați?” Iată, avem planuri să dezvoltăm, să investim. „Dle prim-ministru, o să venim masiv în țara Dvs. nu atunci când o să aveți cote zero (asta mai puțin contează!), atunci când o să fim în stare să deplasăm marfa produsă la voi pe drumuri, când o să fie sistem energetic, gaz ș.a.m.d. Plus, dle prim-ministru, să țineți minte – n-o să aveți drumuri și infrastructură, oamenii voștri au să continue să plece”. Deci, este clar că sunt o prioritate aceste investiții.”



Europa Liberă: Dar ar mai avea o cerință – să nu fie corupție?

Ion Chicu: „Și asta este, bineînțeles. Și asta tot este o prioritate. Pentru aceste investiții masive, nouă ne trebuie bani. Anul viitor, în drumuri vom investi din surse proprii în jur de 4 miliarde de lei, dar este clar că nu este suficient. Ne-ar trebui pentru anul viitor măcar încă 6 miliarde, adică vreo 300 de milioane pe care să le atragem. Și acum care ar fi sursele de finanțare tradiționale de la instituțiile financiare internaționale – BERD, BEI ș.a.m.d.? Cu ei continuăm activitatea, am discutat vineri la Londra.

Mai departe, a doua ar fi conectarea Republicii Moldova la piața financiară internațională prin emiterea hârtiilor de valoarea etc. Toate țările din regiune fac acest lucru și noi la anul viitor de asemenea intenționăm să-l facem.

Noi nu am cerut acești bani, am propus Federației Ruse, considerând prioritatea noastră pentru investiții, să analizeze posibilitatea alocării. De principiu, au spus „da”...



A treia modalitate de finanțare: credite bilaterale, fie cu România cum, de exemplu, am împrumutat în 2016 și se negocia până acum, fie cu Rusia, fie cu Turcia, cu Azerbaidjanul. Noi am discutat mai multe și peste tot unde o să mergem, o să încercăm să atragem și pe dimensiunea bilaterală. Noi nu am cerut acești bani, am propus Federației Ruse, considerând prioritatea noastră pentru investiții, să analizeze posibilitatea alocării. De principiu, au spus „da”, dar este clar că trebuie de discutat la nivel tehnic între ministerele de finanțe să vedem dacă condițiile pe care ei pot să ni le ofere ne sunt convenabile. Or, noi nu vom împrumuta la condiții care nu sunt convenabile Republicii Moldova. De aceea este un proces de discuții, nu este cerut, nu este solicitat, este discutat.”

Europa Liberă: Dar banii aceștia cine-i oferă – bugetul Federației Ruse, un agent economic? De ce vă pun această întrebare? Pentru că știți că unii și-au pus alte întrebări. Laundromatul tot poate că a urmărit inițial cu totul alte scopuri ca până la urmă să se ajungă la spălare de bani.

Ion Chicu: „Statul Republica Moldova s-a adresat către guvernul, statul Federația Rusă să acorde acest împrumut la condiții convenabile atât nouă, cât și lor. Dacă n-o să fie și pentru ei, și pentru noi convenabile, tranzacția nu va avea loc. Exact cum am negociat cu România în 2016 alocarea a 150 de milioane de euro din partea statului român ca împrumut statului Republica Moldova la o dobândă medie de aproximativ 1,5%, exact așa vom comunica cu toți partenerii pe bilaterală.”

Europa Liberă: Dar este o diferență să obții asistență financiară de la UE și bani de la Federația Rusă?

Ion Chicu: „Este o diferență și diferența nu-i tocmai acolo unde se insinuează că sunt banii mai ieftini sau mai scumpi. O diferență ar fi, în primul rând, că Uniunea Europeană condiționează banii oferiți cu niște, să zicem, reforme sau modificări de legislație care sunt tot reforme și aceasta este foarte bine ca să facem acest lucru...”

Europa Liberă: Adică vor stat de drept, vor luptă împotriva corupției?

Ion Chicu: „Vor stat de drept, vor reformă nu mimată ca în ultima perioadă, dar reformă adevărată. Și aceasta este foarte bine că avem așa relații...”

Europa Liberă: Dar condițiile astea sperie un pic Republica Moldova?

Ion Chicu: „Pe noi nu ne sperie. Important e să fim onești și să respectăm ceea ce ne-am asumat. Or, mulți ani, chiar și în ultimii 10 ani noi mai mult am declarat, am făcut PR, am promis, ne-am fotografiat, ne-am împrietenit și am fost la Cricova, dar nu am respectat, noi ca stat, angajamentele. Și Uniunea Europeană are dreptul în aceste condiții să-și pună întrebări: „Dar cât Chișinăul se va comporta și ne va fenta?”, iertată să-mi fie expresia. Trebuie un dialog onest și Uniunea Europeană, într-adevăr, după fapte să judece guvernul, nu după declarații.

Deci, este componenta reforme, condiționalități contra banilor. Noi ținem la această sursă de finanțare, ținem la această abordare: bani contra reforme, dar acești bani nu sunt suficienți pentru a avea investiții masive în infrastructură. Noi primim când 100 de milioane, când 150 de milioane, care în marea majoritate sunt tot credite, o parte sunt granturi, bineînțeles, dar ele nu sunt suficiente pentru investiții serioase. Nu renunțăm nici pentru o clipă la comunicarea cu Uniunea Europeană, la relațiile financiare și nu doar financiare cu Uniunea Europeană, dar noi căutăm și alte surse alternative.”