Karen Hilliard (USAID): s-au făcute progrese în combaterea „corupției mici”, nu a „marii corupții”

În Republica Moldova nu s-au „înregistrat progrese semnificative în ce privește investigarea celor care se fac vinovați de așa numita „mare corupție”, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova sunt în așteptarea unui deznodământ al negocierilor politice și mierea moldoveană este .. una dintre cele mai bune mieri din lume - sunt doar câteva dintre declarațiile făcute la Europa Liberă de șefa misiunii Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, însărcinat cu afaceri ad interim, Karen Hilliard, care în această săptămână își încheie mandatul în Republica Moldova.



Europa Liberă: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională este prezentă în Moldova de aproape un sfert de secol. De-a lungul anilor, domeniul care, poate, l-a sprijinit cel mai activ USAID este întărirea statului de drept și buna guvernare. De ce sunt atât de importante aceste două domenii?

Karen Hilliard: „Îmi permiteți să vă corectez, în sensul în care întărirea statului de drept și buna guvernare nu sunt sectoarele în care am cheltuit cele mai multe resurse. Nici în trecut și nu nici astăzi. Ca să fiu exactă: la fiecare dolar pe care l-am cheltuit în aceste domenii, doi dolari au fost direcționați spre dezvoltarea economică, mă refer la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Deci, balanța ar fi 1/3 din sprijinul financiar pentru întărirea democrației și 2/3 pentru creștere economică. Desigur, statul de drept și reforma justiției sunt foarte importante nu doar pentru că oferă cetățenilor încredere în sistemul democratic și în propriul guvern, dar și pentru că aceste domenii sunt direct legate de progresul economic spre care tinde Republica Moldova. Aveți nevoie de o bună guvernare, de un sistem judiciar funcțional și de o luptă veritabilă împotriva corupției pentru a sprijini businessul, astfel încât micii antreprenori să își poată dezvolta afacerile liber, deschis și fără corupție. La fel și marii investitori, să aibă încredere că prevederile contractelor pe care le semnează aici, în Republica Moldova, nu se vor schimba pe parcurs.”

​Europa Liberă: Dar cum apreciați felul în care se mișcă reformele în aceste domenii?

Karen Hilliard: „Cred că putem vorbi despre un anumit progres. În special mă refer la ceea ce se numește „mica corupție” și justiția pentru cetățeanul de rând. Noi am sprijinit în Republica Moldova implementarea programului integrat de gestionare a dosarelor, care a făcut mult mai dificilă distribuirea cazurilor de judecată în funcție de interese, la fel și coruperea anumitor judecători. Deci, cum spuneam, vedem o ușoară creștere a nivelului de încredere a cetățenilor în actul de justiție. Chiar și așa, acest lucru nu înseamnă că s-au înregistrat progrese semnificative în ce privește investigarea și, poate, tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de așa numita „mare corupție”. Sincer vorbind, scopul nostru e să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor de rând, astfel încât aceștia să poată trăi liniștiți, fără frică că ar putea fi intimidați și nici că afacerile lor ar putea avea de suferit.”

Europa Liberă: USAID oferă sprijin și comunităților locale, mă refer la programul „Comunitatea mea”. Cum i-ați surprins pe oamenii din teritoriu: optimiști în ziua de mâine sau mai degrabă cu bagajele făcute şi gata să plece din țară?

Karen Hilliard: „În ultimii trei ani, cât m-am aflat în Republica Moldova, am surprins oamenii în ambele aceste ipostaze. Am avut ocazia să discut cu mulți dintre ei. Situația este una dificilă, pentru că multe sate sunt astăzi pustii din cauză că oamenii nu au locuri de muncă și nici acces la servicii publice. Din acest motiv, ne-am propus prin intermediul proiectului „Comunitatea mea” și nu numai, să construim o infrastructură comunitară, că să încurajăm implicarea comunitară. Prin intermediul proiectului „Leader”, pe care îl co-finanțăm alături de guvernul Poloniei, unim în clustere mici comunități din localitățile rurale, e vorba de autoritățile publice, societatea civilă și businessul, ca să descopere de sine stătător oportunitățile care sunt în comunitate. Proiectul „Leader” oferă suport tehnic și mici granturi pentru ca începerea unor afaceri mici care să creeze la rândul lor locuri de muncă la sate.

Deci, cred că aceste eforturi sunt importante pentru reînvierea micilor comunități în localitățile rurale. În același timp, am observat un trend și anume că tinerii care muncesc în afara țării, revin acasă ca să-și deschidă afaceri aici. Am să dau câteva exemple: lucrăm alături de doi frați din Costești, care în trecut au locuit în SUA. Au revenit în Republica Moldova și au lansat aici o afacere alături de părinții lor. Astăzi cresc struguri de masă pentru export. Strugurii lor ajung în țări din UE, iar antreprenorii se gândesc cum să-și diversifice piața. De asemenea, cunosc o tânără care a învățat în afara țării și a lucrat mai mulți ani în Asia Centrală în domeniului turismului. A revenit acasă și astăzi dezvoltă vinăria părinților săi, punând în practică toate cunoștințele pe care le-a obținut peste hotare. Un alt proiect la care ținem foarte mult este din domeniul apicol. Cunoaștem doi frați care în trecut munceau sezonier în Italia. Banii pe care i-au câștigat în peninsulă i-au investit acasă, în apicultură. La început au cumpărat cinci stupi vechi, iar astăzi, cu ajutorul nostru, au peste 300 de stupi moderni și produc miere care este considerată printre cele mai bune în lume.

Alte state europene procură această miere și o amestecă cu mierea lor, pentru a o face mai calitativă. Nu știați asta, nu? Îi-am întrebat acum pe acești frați: ce rămâne cu Italia? Mi-au răspuns: mergem acolo doar în vacanță. Cunosc zeci de asemenea istorii de succes. Sper că alți tineri le vor urma exemplul: vor reveni acasă și vor începe să dezvolte afaceri aici.”

Europa Liberă: În scurt timp se vor împlini trei luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie. Încă nu există o majoritate parlamentară și nici un guvern. Ce mesaj transmit politicienii partenerilor externi ai Republicii Moldova tărăgănând negocierile pentru formarea unei majorități în Legislativ?

Karen Hilliard: „Întâi de toate, din câte cunoașteți, USAID alături de alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova a oferit suport, inclusiv financiar, actorilor implicați în procesul electoral – de la observatori, până la funcționarii electorali. De asemenea, am finanțat inclusiv câteva delegații care au venit aici ca să monitorizeze procesul electoral, e vorba de Institutul Național Democratic și Institutul Republican Internațional. Acele delegații, alături de ODIHR, au constatat că alegerile în general au fost libere și corecte, și că au fost organizate ținându-se cont de standardele internaționale, nu perfect, dar mai bine decât s-au așteptat unii, sincer vorbind. Dacă ne referim la negocierile privind crearea unei coaliții – modul cum evoluează discuțiile ar trebui întâi de toate să intereseze cetățenii moldoveni și mai puțin comunitatea donatorilor. Nu cred că acest proces are vreo legătură cu noi.

Dimpotrivă, cred că toate discuțiile care au acum loc oglindesc diferențele politice care există între formațiunile ce au luat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din 24 februarie. Sincer vorbind, nu este de mirare că cele trei formațiuni întâmpină anumite probleme în ce privește crearea unei coaliții. Desigur, comunitatea donatorilor este în așteptarea unui rezultat pentru că vrem să continuăm proiectele pe care le-am început aici. Grupuri ca Fondul Monetar Internațional sunt în așteptarea unei coaliții și a unui guvern stabil pentru a putea ajunge la un Acord. Și noi, USAID, avem semnate acorduri bilaterale cu guvernul moldovean și ne așteptăm să comunicăm cu un guvern nou creat. Deci, da, noi așteptăm deznodământul acestor negocieri: indiferent dacă e vorba de formarea unei coaliții sau organizarea alegerilor anticipate, dacă va fi cazul, însă cred că cei mai interesați în rezolvarea acestei chestiuni sunt cetățenii moldoveni.”

Europa Liberă: În această lună s-au împlinit zece ani de când Republica Moldova este în cadrul Parteneriatului Estic, program al Uniunii Europene în care până nu demult țara era fruntașă, însă astăzi a pierdut întâietatea în fața Georgiei și Ucrainei. Relația cu UE nu mai este atât de „apropiată” ca până nu demult, mă refer la suspendarea ajutorului macrofinanciar. Din punctul Dvs de vedere, ce ar trebui să se schimbe astfel încât să se poată vorbi din nou despre Republica Moldova ca despre o poveste de succes?

Karen Hilliard: „Întâi de toate, cred că Republica Moldova are toate șansele să-și redobândească acea poziție. Poate nu cunoașteți, însă în acest an 70 la sută dintre exporturi au fost îndreptate spre Uniunea Europeană. Trendul, cred eu, este ireversibil și acest lucru este foarte important pentru că ultimii 20 de ani Republica Moldova a trecut prin două embargouri impuse de Federația Rusă foarte dureroase și frustrante pentru agricultori, pentru că țara a depins în totalitate de piața Rusiei și CSI. În prezent, piața este de atât de diversificată încât cred că un alt embargo nu va afecta la fel de mult țara. Deci, din punct de vedere economic Republica Moldova se apropie zi de zi tot mai mult de Uniunea Europeană. Apropo, pentru ca firmele moldovenești să-și poată expune marfa în magazinele europene au nevoie de un certificat numit „Global G.A.P.”. Aflați că în acest an 30 de firme din Republica Moldova au obținut acest certificat, iar anul încă nu s-a încheiat. Deci, cred că în acest sens suntem pe calea cea bună. Au rămas însă probleme în ce privește procesul democratic, sistemul electoral și reforma justiției. Din cauza acestor probleme suportul bugetar din partea Uniunii Europene a fost suspendat, mă refer inclusiv la anularea rezultatelor alegerilor locale din vara anului trecut.

Pentru că Republica Moldova să-și redobândească statutul de fruntașă a Parteneriatului Estic ar trebui să depună tot efortul pentru a reforma aceste sectoare. Cetățenii trebuie să creadă că pluralismul politic va supraviețui în Republica Moldova și că țara este gata să-și asume schimbări profunde în aceste domenii sensibile.”

Europa Liberă: Logo-ul USAID este „Din partea cetăţenilor americani”. Mă întreb și vă întreb: câtă răbdare au cetăţenii americani să ofere asistenţă unor state cum este Republica Moldova şi care, spun experţii, se îneacă în corupţie și cum vă asigurați că ajutoarele Dvs chiar ajung la destinatar?

Karen Hilliard: „USAID este partener al Republicii Moldova de la independența țării, deci, puțin mai mult de 25 de ani. Deși parte mult timp, nu e, sunt state cu care colaborăm de peste 50 de ani, mă refer la Jamaica, de exemplu, țară în care am activat anterior. Republica Moldova va continua să fie importantă pentru SUA și cetățenii americani pentru că este o țară de la hotarul Europei, care aspiră să facă parte într-o zi din Uniunea Europeană, aspiră la valorile europene, însă sunt forțe care își doresc să împiedice acest proces. Cred că Statele Unite și alți donatori internaționali înțeleg problemele cu care se confruntă Republica Moldova și vor să ajute țara să le depășească, astfel încât să poată continua drumul ales. În ce privește asistența noastră financiară, pot să vă asigur că banii pe care i-am oferit nu au fost implicați în scheme de corupție. An de an semnăm acorduri bilaterale cu guvernul moldovean, însă la modul practic sprijinul financiar nu ajunge nemijlocit la guvern. Acești bani sunt canalizați prin intermediul granturilor și contractelor care sunt realizate de organizații ale societății civile sau de companii locale cu o reputație ireproșabilă. Cheltuirea fiecărui dolar, nu, a fiecărui cent este atent monitorizat.

Dacă, prin absurd, am suspecta pe unii dintre partenerii noștri de rea-credință și se mai întâmplă în unele state acest lucru, pot să vă asigur că la Washington avem capacități de investigație foarte puternice, gata să reacționeze la orice bănuială de fraudă sau abuz. Deci, în această privință eu dorm liniștită noaptea.”

Europa Liberă: Dna Hiliard, în această săptămână vă încheiați mandatul în Republica Moldova. Cu ce gânduri și mesaje pentru cetățenii moldoveni?

Karen Hilliard: „Mesajul meu în ce privește reformele și drumul european ar fi: țineți-o tot așa! Republica Moldova a progresat în acești trei ani cât am avut privilegiul să locuiesc aici. Sunt încântată de Programul de dezvoltare a domeniului turismului în Republica Moldova, care va transforma această țară în una din cele mai râvnite locuri din Europa. Voi reveni aici peste cinci ani și vă asigur că acest loc va fi diferit. Deci, cred că cetățenii moldoveni ar trebui să aibă încredere în evoluția propriei țări, în viitorul european al Republicii Moldova. Ne revedem în scurt timp.”