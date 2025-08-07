La fiecare jumătate de an, circa 100 de mii de refugiați ucraineni revin acasă, dar sunt gata să plece din nou

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, fiecare al patrulea ucrainean a fost nevoit să-și părăsească locuința, potrivit unui raport al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), publicat în iulie. În total, 5,6 milioane de persoane au părăsit Ucraina din cauza războiului.

La fiecare șase luni, aproximativ 100 de mii de refugiați se întorc acasă, mai des – din țări non-europene, dar și din state-membre ale UE. Aceștia se stabilesc mai ales în regiunile vestice și centrale, evitând zonele apropiate de linia frontului din cauza insecurității și a locuințelor distruse.

În același timp, aproape fiecare al patrulea dintre cei întorși ia în considerare posibilitatea de a pleca din nou din locul în care se află în prezent, iar unul din cinci se gândește să migreze din nou în străinătate.

Tendințele actuale ale migrației și cauzele ce le influențează au fost analizate de proiectul Radio Svoboda „Ce mai faci?”.

La fiecare șase luni se întorc în Ucraina circa 100 de mii de refugiați de război. Acest indicator rămâne stabil din septembrie 2023.

Organizația Internațională pentru Migrație prognozează că această tendință este puțin probabil să se schimbe, deoarece, începând cu august 2024, doar 5% dintre refugiații ucraineni din Europa intenționau să revină acasă în decursul următorului an.

Revin fără familii

Dacă acum un an refugiații declarau că durata medie a șederii lor în străinătate era de cinci luni, iar pentru persoanele strămutate intern – trei luni, în prezent aproape jumătate din ambele categorii se află în migrație forțată de până la șase luni. Iar 31% s-au strămutat de mai bine de un an.

Raportul OIM menționează că, în majoritatea cazurilor, în Ucraina nu se întorc familii întregi, ci persoane individuale.

A crescut ponderea persoanelor de peste 60 de ani – de la 21% la 26%, precum și a persoanelor cu dizabilități – de la 8% la 20%.

În schimb, ponderea celor care au trecut granița însoțiți de copii a scăzut de la 56% la 35%. Organizația explică această tendință prin integrarea refugiaților apți de muncă și a familiilor acestora în țările-gazdă.

Din ce țări migrează?

În total, de la începutul invaziei pe scară largă, s-au întors în Ucraina 1,1 milioane de refugiați. Până în martie 2025, majoritatea refugiaților ucraineni (93%) reveneau din țări europene – în special din Polonia, Germania, Cehia, Italia, Moldova, Bulgaria și România. În prezent, acest indicator a scăzut la 77%.

În ciuda menținerii tendinței de întoarcere a migranților de război din Polonia și Germania, în ultima vreme a crescut numărul ucrainenilor care revin din următoarele țări în care aveau statut de protecție temporară:

Canada – de la 1% la 8%;

Moldova – de la 2% la 6%;

Bulgaria – de la 4% la 8%;

Italia – de la 3% la 6%;

Belgia – de la mai puțin de 1% la 4%;

Țările de Jos – de la 1% la 3%..

Unde se stabilesc?

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), refugiații din regiunile de pe linia frontului, atunci când revin în Ucraina, devin de cele mai multe ori persoane strămutate intern, în loc să se întoarcă direct acasă. Ca exemplu, OIM citează datele Sondajului General al Populației (General Population Survey, GPS): în martie 2025, aproximativ 340.000 de ucraineni reveniți din străinătate aveau statut de persoane strămutate intern. Majoritatea provin din estul (63%) și sudul (21%) țării.

Refugiații aleg mai des decât persoanele strămutate intern regiunile mai puțin afectate de război pentru a se stabili. Printre cei care s-au întors recent, distribuția arată astfel:

regiunile vestice – 19% (creștere de la 15%);

centrul Ucrainei – 14% (creștere de la 6%);

regiunile sudice – 17% (anterior - 15%).

În martie 2025, doar 25% dintre refugiați s-au stabilit, după întoarcere, în zone apropiate de linia frontului, în timp ce în cazul persoanelor strămutate intern acest procent este de 42%. În regiunile de lângă front s-au întors 34% dintre cei veniți din străinătate, față de 48% dintre persoanele strămutate intern.

Motivele revenirii

Majoritatea refugiaților s-au întors în Ucraina din dorința de a fi acasă și de a se reuni cu familia și prietenii. Așa au răspuns 70% dintre cei reveniți din străinătate, în timp ce printre persoanele strămutate intern acest procent este de doar 34%.

În schimb, alte motive au fost menționate mai rar:

îmbunătățirea situației de securitate – 8% (comparativ cu 21% în rândul celor strămutați intern);

accesul la locuință – 5% (față de 18%);

posibilitatea de angajare – 4% (față de 17%).

Refugiații din țările UE au menționat mai frecvent decât cei din afara Europei dificultățile economice și conflictele sociale cu localnicii drept motive pentru care au părăsit țara de reședință anterioară.

În același timp, aproape fiecare al patrulea (24%) refugiat întors în Ucraina ia în considerare din nou posibilitatea de a părăsi locul actual de trai. Aproape fiecare al cincilea (18%) se gândește să plece din nou în străinătate.

Decizii recente ale autorităților

Pe 13 iunie, Consiliul Uniunii Europene a aprobat în unanimitate propunerea Comisiei Europene de a prelungi protecția temporară pentru refugiații ucraineni până la 4 martie 2027.

Pe 21 iulie, Guvernul Ucrainei a decis înființarea Ministerului Politicii Sociale, Familiei și Unificării Ucrainei. Anterior, problemele ucrainenilor din străinătate erau gestionate de Ministerul Unificării Naționale, creat în decembrie 2024.

