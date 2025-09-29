Lideri europeni felicită alegătorii moldoveni pentru „votul în direcția europeană”

Ilie Bolojan a felicitat în mod deosebit autoritățile de la Chișinău pentru „modul exemplar” în care au organizat scrutinul, dar și pentru că au reușit să facă față „unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”.

În ziua alegerilor, șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, luând cuvântul la Adunarea Generală de la ONU, a denunțat ceea ce a numit „campania de dezinformare și interferența externă malignă, orchestrată de Federația Rusă la o scară fără precedent”, cu scopul de submina alegerile moldovene.

Locul Republicii Moldova este „în marea familie europeană”. „Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, a scrisBolojan, luni, pe Facebook.

În mesajul său, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a felicitat Republica Moldova pentru că a făcut o opțiune clară „în favoarea libertății și democrației”.

„Viitorul european strălucește mai puternic ca niciodată pentru Moldova”, a declarat liderul leton.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitatRepublica Moldova pentru că a ales „din nou” calea europeană.

„Moldova, ai reușit din nou”, a scris ea pe X. „Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu v-a putut clinti hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrația. Libertatea”, a adăugat președinta Comisiei.

„Ușile noastre vă sunt deschise. Și vă vom fi alături la fiecare pas. Viitorul vă aparține”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene s-a aflat la Chișinău pe 4 iulie, la primul summit al UE organizat în R. Moldova, văzut de mulți drept o recunoaștere politică a eforturilor de reformă ale președintei Maia Sandu și a guvernului care o susține, înaintea alegerilor din 28 septembrie, pe fondul unor sondaje de opinie privind erodarea încrederii în PAS.

Mesaje de felicitare similare au transmis și alți oficiali UE - șeful Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Iar președintele francez, Emmanuel Macron, care s-a aflat și el la Chișinău pe 27 august, de Ziua Independenței, alături de alți lideri europeni, a transmis un mesaj în limba română:

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a declarat Macron.

Reacții în presa internațională

Alegerile parlamentare din R. Moldova sunt prezentate în presa occidentală ca pe o opțiune clară a țării pentru Uniunea Europeană și de respingere a Rusiei.

The Guardianscrie că rezultatul alegerilor reprezintă o victorie majoră pentru președinta Maia Sandu, al cărei mandat are ca obiectiv principal aderarea țării la Uniunea Europeană.

Rezultatul scrutinului va fi bine primit la Bruxelles și în alte capitale europene, mai arată publicația britanică, în condițiile în care liderii europeni s-au temut că Moscova ar putea câștiga un bastion politic esențial din punct de vedere strategic.

Agenția Bloombergscrie că victoria partidului pro-european al președintei Sandu este un semn de respingere a Rusiei, în condițiile în care Moscova a fost acuzată de interferențe „fără precedent” în procesul electoral. Publicația mai scrie că următorul guvern va trebui să continue reformele necesare pentru a adera la UE până la sfârșitul deceniului.

Tensiunea din jurul votului a fost una enormă, notează BBC, existând inclusiv amenințări cu bombă la secții de votare din Belgia, Italia, România, Spania și SUA. Amenințări similare au avut loc și în Moldova, unde trei persoane au fost reținute sub suspiciunea că plănuiesc tulburări a doua zi după vot, mai scrie BBC.

Partidul Acțiune și Solidaritate pro-UE a câștigat peste jumătate din voturi, după ce președinta Maia Sandu a acuzat Rusia de „interferență masivă”, scrie Deutsche Welle. În schimb, rivalul Igor Dodon, lider al blocului pro-rus, a susținut că interferența a venit din Occident.

În Statele Unite, CNNprezintă victoria partidului de guvernământ din Republica Moldova ca pe o opțiune a țării între UE și Moscova.

Potrivit rezultatelor preliminare a scrutinului din 28 septembrie, PAS a obținut o majoritate confortabilă de 55 de mandate, ceea ce-i permite să rămână la guvernare. În viitorul legislativ mai intră Blocul „Patriotic” de opoziție, Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și „Democrația Acasă”.

Articol scris cu informații de pe Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te