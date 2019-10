Lilian Darii: „NATO este gata să ofere Republicii Moldova ceea ce Republica Moldova este gata să solicite de la NATO”

Lilian Darii, în calitate de ambasador al R.Moldova în Belgia, se ocupă și de relațiile cu NATO, care în opinia sa ar putea fi dezvoltate mai mult, chiar dacă partidele aflate acum la guvernare, la Chișinău, au viziuni diferite când vine vorba de relațiile cu Vestul sau Estul, de neutralitate și cooperare militară internațională. Pentru că Alianța poate sprijini modernizarea armatei R.Moldova și a strategiilor de securitate, într-o zonă complicată de conflictele din estul Ucrainei și bazinul Mării Negre.

Europa Liberă: Și un alt aspect pe care vreau să-l abordăm este relația Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că prin cumul Dvs. reprezentați și interesele țării la NATO. Cum vedeți evoluția dezvoltării acestei cooperări?

Lilian Darii: „Aș putea spune că în ultimii ani există o dinamică încurajatoare. Să nu uităm că la sfârșitul anului 2017 la Chișinău a fost deschis oficial Biroul de legătură NATO, ale cărui sarcini sunt anume de a contribui la aprofundarea relațiilor dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Evoluția pozitivă poate fi văzută începând de la independență, Republica Moldova a reușit să valorifice cadrul de cooperare oferit de Alianța Nord-Atlantică partenerilor. Republica Moldova la mijlocul anilor ‘90 a devenit membru al inițiativei Parteneriatului pentru Pace, ulterior am evoluat și la mijlocul anilor 2000 am semnat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO, care este o inițiativă ce presupune planuri bianuale. La etapa actuală suntem în perioada evaluării realizării Planului Individual pe perioada 2017-2019 și elaborarea următorului plan pentru anii 2020-2022. De aceea aș spune că odată cu instalarea noului Guvern de la Chișinău, ținând cont de faptul că componentele coaliției pe alocuri au priorități diferite, există consens al Guvernului Republicii Moldova de a continua cooperarea eficientă cu NATO și chiar de a identifica noi oportunități și noi domenii în care Alianța Nord-Atlantică ne-ar putea ajuta. Desigur, noi suntem o țară neutră și partenerii din cadrul Alianței țin cont și respectă această alegere a noastră.”

În ultimii ani există o dinamică încurajatoare...

Europa Liberă: Și la ultima întrevedere pe care a avut-o șeful statului, Igor Dodon, cu secretarul general, secretarul general a spus că NATO respectă neutralitatea Republicii Moldova. Dar vreau să vă întreb despre preocupările NATO de a avea securitate și la hotarul din partea de est.

Lilian Darii: „Desigur că există acest interes. Poziția NATO față de Republica Moldova este una foarte simplă. NATO este gata să ofere Republicii Moldova ceea ce Republica Moldova este gata să solicite de la NATO. Și de aceea eu cred că cooperarea cu NATO este în interesul național al Republicii Moldova, deoarece el se bazează pe faptul că Republica Moldova are nevoie să-și modernizeze permanent sectorul de securitate, ținând cont de sfidările și amenințările emergente care, din păcate, nu dispar, ci apar în regiunea noastră. Situația din Ucraina și din bazinul Mării Negre nu ne face să fim optimiști că nu vom avea nevoie de consolidarea de mai departe a sectorului nostru de securitate. În al doilea rând, NATO poate oferi acea expertiză pentru Armata Națională, pentru alte sectoare de apărare și securitate a căror implementare este în interesul național al Republicii Moldova. Iar Republica Moldova trebuie să se ghideze, înainte de toate, de interesele sale naționale și pentru moment eu consider că continuarea unei cooperări eficiente cu Alianța permite Republicii Moldova de a-și consolida securitatea națională.”



Europa Liberă: Deseori se spunea că Federația Rusă nu ar vedea cu ochi buni o avansare a cooperării dintre Republica Moldova și NATO, iar pe de altă parte, foarte mulți experți, analiști, comentatori spun că relația NATO cu Rusia e mai avansată decât relația pe care o are Republica Moldova cu NATO.

Lilian Darii: „Din punct de vedere instituțional, la anumite etape, probabil că Rusia avea un cadru instituțional de cooperare cu NATO mai avansat decât Republica Moldova. Desigur că acum nu putem vorbi despre acest lucru, deoarece majoritatea din formatele de cooperare au fost sistate pentru o anumită perioadă, deoarece ele au fost dictate de situația regională din Ucraina și din bazinul Mării Negre și agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu anexarea Crimeii ș.a.m.d. De aceea eu mai repet o dată: noi trebuie să ne ghidăm de interesele noastre naționale, desigur ținând cont și de faptul că este în interesul nostru să avem bune relații cu Federația Rusă. Dar, după cum am spus, pentru moment discuții privind statutul de neutralitate în Moldova nu se poartă activ, de aceea nimeni nu pune la îndoială că există rezerve în cooperarea cu NATO, ținând cont de statutul de neutralitate și urmând exemplul altor state nealiniate care nu fac parte din niciun bloc militar, cum ar fi Finlanda, Suedia, Austria, care sunt și membre ale Uniunii Europene, dar care au o cooperare foarte strânsă cu NATO, participând la exerciții militare comune, la operațiuni de menținere a păcii. Și aici noi la fel suntem activi și avem un contingent în Misiunea de menținere a păcii sub egida NATO, dar cu mandat ONU din Kosovo, Republica Serbia, de aceea aceasta va permite și în continuare ca noi să fim antrenați în mecanisme de furnizare a securității în Europa. Așadar, trebuie să ne ghidăm de interesul nostru național, iar în această ecuație de stabilire a interesului național trebuie să existe întotdeauna și o variabilă pe nume Rusia.”