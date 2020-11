Maia Sandu: „Igor Dodon este disperat și recurge la toate falsurile pe care le-am auzit până acum” (VIDEO)

Europa Liberă: Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, fosta șefă a executivului, Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, cea care se va duela în turul doi, adică pe 15 noiembrie, cu candidatul independent, sprijinit de Partidul Socialiștilor, președintele în exercițiu Igor Dodon. Dna Sandu, până pe 15 noiembrie va fi doar atac la persoană sau vor fi atacate și problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova?

Maia Sandu: „Eu și în prima parte a acestei campanii, în primul tur și în acest tur am vorbit despre problemele cu care se confruntă oamenii și am vorbit despre cauzele acestor probleme și, în primul rând, noi știm că sărăcia mare, disperarea oamenilor, lipsa oportunităților economice acasă sunt cauzate de corupție, de corupția mare, de corupția politică și de incompetența guvernării. Astea sunt lucrurile pe care le-am spus în această campanie și le spun în continuare. Dacă vrem să avem șansa să rezolvăm problemele cetățenilor una câte una, și probleme s-au adunat foarte multe, atunci trebuie să alungăm de la putere hoții și incompetenții. Așa o să vorbesc și în continuare în această campanie și sunt gata să vorbesc despre programul pe care îl propun eu pe fiecare domeniu în parte, pe fiecare compartiment de probleme identificate împreună cu cetățenii.”

Europa Liberă: Adversarul Dvs. politic, Igor Dodon, spune că, dacă va câștiga Maia Sandu, va lua exemplu de la statele Uniunii Europene și va închide total țara pe o perioadă de 2-3 luni din cauza acestei pandemii de COVID-19. Ați înțeles ce aluzie s-a făcut?

Maia Sandu: „Nu l-am ascultat pe oponentul meu politic, o să vin cu un răspuns mâine-dimineață la un briefing, așa încât să fie accesibilă informația pentru toată presa care este interesată, dar din ceea ce am auzit între întâlnirile pe care le-am avut astăzi, pentru că a fost o zi plină pentru mine, e clar că Igor Dodon este disperat și recurge la toate falsurile pe care le-am auzit până acum. Este clar că el este autorul acestor falsuri pe care le-am auzit timp de ani de zile, acum mai vine și cu câteva noi și crede că, mințind oamenii, o să-i determine să-l voteze, în pofida faptului că cei mai mulți oameni din Republica Moldova nu vor să-l mai vadă în fruntea țării. Noi spunem că este o tactică greșită, oamenii sunt sătui de minciunile lui, oamenii știu cine este politicianul mincinos din Republica Moldova, dar disperarea, frica, lașitatea sunt sfetnicii lui Igor Dodon în aceste zile și de aceea vedem acest comportament laș din partea lui.”

Europa Liberă: Dacă Maia Sandu sau Igor Dodon vor fi la cârma țării, vor trebui să gestioneze, cineva din ei doi va trebui să gestioneze această criză sanitară care vedeți că totuși lasă consecințe tot mai mari și mai mari. Aveți ceva pus pe agendă ca eventual pe data de 16 noiembrie să știți ce faceți cu această pandemie de COVID-19?

Maia Sandu: „Igor Dodon nu are cum să gestioneze această pandemie, pentru că nu a gestionat-o din martie până acum și nu văd de ce ar fi în posibilitate sau ar fi capabil să facă ceva acum, după 15 noiembrie, în situația în care nu a făcut nimic până la 15 noiembrie. Pandemia este problema majoră pe termen scurt a acestei țări și e nevoie să intervenim urgent și eu am spus că asta este una dintre sarcinile de bază pe care le văd eu imediate, inclusiv pentru președinte. Și voi veni cu un plan concret pentru depășirea pandemiei, pentru îmbunătățirea situației în sistemul medical, pentru cumpărarea unor echipamente care să salveze vieți omenești, pentru că știm că capacitățile sistemului medical pentru oamenii care au ajuns în stare gravă sunt depășite deja. De asemenea, foarte importantă este depășirea crizei economice și aici e nevoie, în primul rând, să fie ajutați agenții economici, pe care Igor Dodon i-a închis temporar, dar nu i-a sprijinit deloc financiar. Au fost și în alte țări perioade în care agenților economici li s-a interzis să lucreze, dar toți acești agenți economici au fost compensați de către stat. În țara noastră, noi am văzut că guvernul a impus această oprire a activității, dar nu a venit cu niciun sprijin. Ceea ce vreau să fac eu, este să găsesc resurse urgent și să le compensez o parte din pierderi acestor agenți economici, așa încât să supraviețuiască cât mai multe companii, cât mai multe întreprinderi. Astăzi avem o treime din companii care sunt în prag de faliment, asta este foarte grav și asta este în mare parte din cauza incapacității guvernului lui Dodon de a administra situația.”

Europa Liberă: Ați putea să ne spuneți cum s-au descurcat funcționarii electorali în primul tur de scrutin și cum se vor descurca eventual în al doilea tur de scrutin, ținând cont de această pandemie de COVID-19?

Maia Sandu: „Noi am cerut de la bun început ca să fie asigurate condiții de securitate maximă pentru alegători și din ce am văzut, erau la intrare oameni care verificau la intrare temperatura, erau dezinfectanți etc. E greu să spunem dacă în toate secțiile de votare s-a urmărit respectarea acestor reguli, noi credem în continuare că se pot organiza alegeri în siguranță pentru cetățeni și asta cerem de la guvernare – să aibă grijă ca toată lumea care merge la vot să poată să-și exercite dreptul la vot în siguranță maximă.”

Europa Liberă: O să-l mai citez pe Igor Dodon care o acuză pe Maia Sandu că va fi cea care va face ca Republica Moldova să stea cu mâna întinsă la Uniunea Europeană pentru următoarea doză de credit. Dvs. ați anunțat în această campanie electorală că Uniunea Europeană ar fi disponibilă să continue să ofere asistență Republicii Moldova, dar ce înseamnă să stați cu mâna întinsă pentru credite din partea UE?

Maia Sandu: „Igor Dodon a distrus economia prin faptul că a folosit instituțiile statului ca să hărțuiască oamenii de afaceri, ca să pună presiune pe oamenii de afaceri; Igor Dodon a distrus economia prin faptul că nu a ajutat absolut deloc în criză companiile și Igor Dodon a furat economia Republicii Moldova și continuă s-o fure prin toate schemele de corupție pe care le-a moștenit de la Plahotniuc și unele pe care le-a inventat el și le folosește ca să scoată bani în scopuri personale și în scopurile partidului. Noi avem nevoie de o perioadă în care să punem economia pe picioare, s-o ajutăm să supraviețuiască, să nu se închidă întreprinderi, să nu se închidă locuri de muncă și e nevoie să dăm răgaz economiei ca să se repornească aceste motoare. Și între timp, da, o să aducem și resurse externe, resurse ieftine, o parte dintre care sunt granturi, o parte sunt credite, dar la o dobândă foarte și foarte mică, mult mai mică decât împrumuturile pe care le ia guvernul astăzi din sistemul bancar național și vom aduce ajutoare pentru oameni. Oamenii au nevoie de ajutoare astăzi. Igor Dodon nu știe, pentru că nu-l interesează cum trăiesc oamenii. Oamenii au nevoie de ajutoare și economia are nevoie de ajutoare, iar pe termen mediu noi o să construim o economie puternică, care să genereze suficiente venituri, așa încât să nu mai avem nevoie de atâta finanțare externă.”

Europa Liberă: Dar sprijinul financiar care vine din partea UE va continua să fie condiționat, pentru că Uniunea Europeană cere mai multe reforme și impactul acestor reforme trebuie să arate bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova? Bănuiesc că aceste condiții nu vor dispărea de pe agenda bilaterală Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Maia Sandu: „Uniunea Europeană vrea ca cetățenii Republicii Moldova să poată să trăiască bine acasă. Asta înseamnă să nu fie furați de către politicieni, asta înseamnă să aibă oportunități de muncă acasă, să aibă un stat care își îndeplinește obligațiile față de cetățeni. Astea sunt exact lucrurile pe care noi ni le dorim pentru Republica Moldova și sunt exact lucrurile pe care cetățenii le cer. Și așa cum am demonstrat în cele cinci luni în funcția de prim-ministru în guvern că putem și vrem să luptăm împotriva corupției, că putem și vrem să facem ordine în instituțiile statului, că putem și vrem să creștem plățile sociale pentru oameni, există o armonie totală, ca să spun așa, între lucrurile pe care Uniunea Europeană le cere în schimbul acestui sprijin și lucrurile pe care le vor cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Doar că reformele trebuie să le promoveze guvernul sprijinit de către parlament, pentru că Republica Moldova mai are restanțe și la armonizarea legislației și Dvs. ar trebui să aveți o relație atunci bună și cu executivul, și cu legislativul ca să puteți promova ceea ce aveți de gând?

Maia Sandu: „Eu am o relație bună cu cetățenii și împreună cu cetățenii o să găsim toate metodele prin care să determinăm celelalte instituții publice să-și facă treaba. Dacă n-o să-și facă treaba, atunci o să găsim mijloace prin care guvernul, parlamentul vor fi schimbate.”

Europa Liberă: Dar reformele credeți că vor fi condiționate?

Maia Sandu: „Reformele vin întotdeauna pentru anumite acțiuni, bineînțeles. Și așa trebuie să fie, pentru că Uniunea Europeană în acest caz susține țara, dar trebuie să aibă siguranța că acești bani sunt pentru binele oamenilor, nu ajung în buzunarul unor corupți. Și atât timp cât nu există o luptă serioasă împotriva corupților, atât timp cât nu există instituții serioase care să prevină și să combată corupția, evident că finanțatorii își pun întrebarea: „Dar cui dăm noi acești bani?” Banii care vin de la Uniunea Europeană sunt banii adunați din impozitele cetățenilor Uniunii Europene. Ei sunt de acord să se împartă cu noi, pentru că știu că suntem într-o situație dificilă, pentru că știu că suntem o țară săracă, dar ei vor să știe că banii aceștia ajung la cetățeni, la cei care au nevoie, nu în conturile unor politicieni corupți. Și nu zic că va fi simplu, dar va fi mult mai ușor decât astăzi când în fruntea țării avem un om care este parte a sistemului corupt, care încurajează aceste scheme de corupție, deci va fi mult mai ușor atunci când la președinție vom avea un om onest, care este dedicat luptei împotriva corupției.”

Europa Liberă: Și tot Igor Dodon spune că el nu va permite să închinăm țara rușilor sau europenilor, doar că vă acuză pe Dvs. că vreți Unirea Republicii Moldova cu România și în așa fel ar putea să dispară statul Republica Moldova.

Maia Sandu: „Am zis că nu comentez falsurile pe care le răspândește Igor Dodon. Statul este distrus de politicieni corupți ca Igor Dodon. Ei au distrus și continuă să distrugă instituție după instituție. Corupția, cumătrismul – astea sunt riscurile majore pentru statalitatea Republicii Moldova. Eu vreau să construim un stat funcțional, cu instituții care nu sunt controlate de sisteme, de clanuri mafiote, cu instituții care să ajungă să aibă suficient profesionalism și să lucreze așa cum scrie legea.”

Europa Liberă: O altă declarație: dacă Maia Sandu devine președinte, exportul de mărfuri moldovenești în Federația Rusă va fi blocat. Și chiar s-a adresat Igor Dodon către agricultori, spunând că 240 de mii de tone de mere anul trecut s-au dus în Rusia. Ce veți face dacă Maia Sandu va deveni șeful statului?

Maia Sandu: „Agricultorii cu care m-am întâlnit eu s-au plâns că nu există deloc transparență astăzi în acest export și că nu a fost îndeplinită promisiunea lui Igor Dodon de deblocare a exporturilor către Federația Rusă. În continuare există o listă de întreprinderi care pot să exporte și nu este clar după ce criterii se face această listă și există ceilalți producători care sunt neglijați de către șeful statului. Republica Moldova are nevoie de un președinte care să lucreze pentru toți producătorii Republicii Moldova și eu o să am grijă ca, în primul rând, toate ambasadele Republicii Moldova să lucreze pentru a promova producția moldovenească peste tot în lume și eu personal o să lucrez cu conducătorii altor state, așa încât să putem să deschidem cât mai multe piețe de desfacere. O să insist și pe creșterea nivelului de competitivitate a producției noastre, iar asta înseamnă să facem reguli de joc corecte pentru toți, să eliminăm monopolurile, așa încât producția noastră să fie competitivă pe alte piețe, dar acestea sunt eforturi reale care trebuie făcute așa încât să putem să exportăm cât mai mult, pentru că exporturile, evident, înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii, înseamnă valoare pentru cetățenii noștri.”

Europa Liberă: Dar ce le spuneți producătorilor care exportă totuși marfă pe piața Rusiei?

Maia Sandu: „Le spun că voi fi un președinte care va lucra mult mai serios decât Igor Dodon pentru ca să deblocăm exporturile în Federația Rusă pe toate categoriile de mărfuri.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că vreți să cereți anularea voturilor alegătorilor din stânga Nistrului?

Maia Sandu: „Noi am raportat mai multe abuzuri, am raportat cazuri în care acești alegători au fost plătiți pentru a veni și a vota, am raportat situații în care a fost organizată transportarea lor pe malul drept și acestea sunt încălcări pe care le-am raportat.”

Europa Liberă: Igor Dodon cere procuraturii să inițieze dosare penale pe numele celor care au blocat accesul votanților din stânga Nistrului la Varnița, cel mai probabil se referă și la fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate.

Maia Sandu: „Noi cerem demult procuraturii să ia măsuri cu Igor Dodon pentru toate actele de corupție în care a participat, pentru mita pe care a luat-o de la mafioții din Republica Moldova. Sperăm într-o zi procuratura să-și facă treaba.”

Europa Liberă: Dar ce mesaj aveți pentru alegătorii din stânga Nistrului, care vor dori să vină și pe 15 noiembrie să voteze?

Maia Sandu: „Alegătorii care știu despre procesul electoral din Republica Moldova, care urmăresc situația, știu care sunt candidații, care sunt partidele politice din Republica Moldova sunt bineveniți să voteze.”

Europa Liberă: Unii din ei au arătat că știu, pentru că voturile s-au împărțit - și pentru Igor Dodon, și pentru Maia Sandu, și pentru Renato Usatîi, în primul rând. Am văzut, chiar și pentru Octavian Țîcu au fost.

Maia Sandu: „Au fost și asemenea alegători și drumul este deschis pentru acești oameni. Cei care vin pentru 100 de lei, 300 sau 400, cei care se pornesc de acasă pentru 400 de lei și după vot realizează că au fost mințiți și li se dă doar 100, aceștia trebuie să știe că aceasta este încălcare a legii, că aceasta este mită pe care o primesc pentru vot și că aceste lucruri se pedepsesc și nu trebuie să-și asume asemenea riscuri și să participe în aceste scheme de fraudă.”

Europa Liberă: Dar cum veți rezolva problema transnistreană sau ce pași veți întreprinde dacă ajungeți șef de stat și care va fi relația Chișinău-Tiraspol?

Maia Sandu: „Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înlăturăm de la putere în Chișinău oamenii care participă la schemele de corupție și contrabandă acolo, pe teritoriul Transnistriei.”

Europa Liberă: Mai sunt multe scheme din astea?

Maia Sandu: „Am văzut de-a lungul anilor și vedem acum, de exemplu, pe cazul țigărilor cum a fost reluată contrabanda cu țigări. Dacă vă amintiți, pe perioada guvernului nostru a fost total eliminată contrabanda cu țigări, acum de curând, două săptămâni în urmă, dacă nu greșesc, au fost eliberate iarăși licențe pentru două companii din Transnistria. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă metode noi prin care să continue anumite scheme. Deci de aici începem, voi lupta foarte dur împotriva acestor scheme, pentru a stopa aceste scheme de corupție, pentru a stopa contrabanda și asta va schimba variabila economică a conflictului transnistrean și odată ce acolo un grup de oameni nu vor putea face bani mari pe seama acestui conflict, atunci evident ne va fi mai ușor să căutăm și să găsim o soluție politică. În același timp trebuie să facem eforturi serioase ca să îmbunătățim standardele de viață pe malul drept ca oamenii de pe malul stâng să vadă diferența de guvernare și să existe mult mai multă susținere din partea oamenilor pentru rezolvarea acestui conflict.”

Europa Liberă: Igor Dodon a anunțat că, dacă eventual câștigă al doilea mandat, prioritate va fi reglementarea transnistreană și chiar a spus că Chișinăul are pregătit un plan pentru soluționarea acestui conflict transnistrean.

Maia Sandu: „Igor Dodon a spus aceeași minciună și în 2016. Oamenii au văzut care este planul lui, care, mai bine zis, sunt planurile lor, pentru că au foarte multe și niciunul nu a fost cel puțin discutat. Deci nu a fost niciun plan real și funcțional, sunt doar minciuni electorale repetate o dată la patru ani.”

Europa Liberă: Dar în agenda Dvs. cam pe ce loc s-ar găsi problema transnistreană și reglementarea ei?

Maia Sandu: „Este o problemă foarte importantă care nu ține de 1, 2, 3, 4, deci este o problemă serioasă, complicată, care nu poate fi rezolvată într-o zi sau două, dar pentru a cărei rezolvare trebuie făcuți pași în fiecare zi. Așa cum am zis, lupta împotriva corupției și lupta împotriva contrabandei sunt lucruri care trebuie să înceapă din prima zi de guvernare, așa încât să reușim să ajungem la o situație clară, corectă, curată pe fiecare element în parte. Îmbunătățirea standardelor de viață este o sarcină foarte importantă pentru toate obiectivele noastre și în același timp o să ne ajute și pe problema rezolvării conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Patru din cei opt candidați din primul tur al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie au declarat că o vor sprijini pe Maia Sandu în cel de-al doilea tur al alegerilor din 15 noiembrie. Astăzi v-ați întâlnit cu Renato Usatîi...

Maia Sandu: „Astăzi m-am întâlnit cu o parte dintre candidații din primul tur, cu mai mulți dintre ei.”

Europa Liberă: Cu toți?

Maia Sandu: „Nu cu toți, nu am reușit cu toți încă, dar m-am întâlnit cu trei oameni.”

Europa Liberă: Cu cine anume?

Maia Sandu: „M-am întâlnit cu dl Năstase, m-am întâlnit cu dl Chirtoacă și m-am întâlnit cu dl Usatîi.”

Europa Liberă: Să ne spuneți ce ați discutat cu dl Usatîi, să știm și noi din prima sursă. Contați pe voturile pe care le-a obținut el în primul tur?

Maia Sandu: „Am discutat exact lucrurile pe care le discut public, absolut nimic secret sau vreo înțelegere secretă. Noi am spus că avem nevoie de sprijinul tuturor alegătorilor ca să îl dăm jos pe Igor Dodon și în primul tur al acestor alegeri s-a văzut că cel puțin două treimi din alegători vor o schimbare, vor ca Igor Dodon să fie schimbat. Și apelul nostru este către alegătorii acestor candidați care au acumulat voturi în primul tur și am spus același lucru: toți cei care își doresc să se facă ordine în Republica Moldova, toți cei care înțeleg cât de nociv este Igor Dodon pentru Republica Moldova ar trebui să ne sprijine sau cel puțin să nu-l sprijine pe Igor Dodon, deja decizia le aparține. Am văzut candidați care au ieșit și și-au exprimat sprijinul direct pentru noi, au fost candidați care au zis că ei vin să facă front comun împotriva lui Igor Dodon, dar mesajul este același peste tot.”

Europa Liberă: Da, dar Renato Usatîi după asta a ținut un briefing și a spus că una dintre primele sau poate puținele condiții pe care v-o cere el s-o respectați e totuși să se ajungă la anticipate. Cum e posibil pe cale legală să se declanșeze anticipate și să fie dizolvat acest parlament?

Maia Sandu: „Noi am făcut un angajament în fața oamenilor înainte de toate discuțiile pe care le-am avut astăzi. Am făcut un angajament sau am vorbit de atâtea ori că este nevoie întâi să curățăm președinția, respectiv să îl alungăm pe Igor Dodon de acolo și după asta va trebui să curățăm și parlamentul. Și am discutat de nenumărate ori, inclusiv la Dvs. aici, în studio, de ce trebuie să facem acest lucru. Același lucru îl spun și acum, indiferent de faptul că suntem în primul tur sau în al doilea tur. Da, parlamentul trebuie curățat, dar trebuie să ajungem acolo pe cale legală. În Constituție sunt scrise modalitățile prin care putem să ajungem și o să căutăm aceste modalități, așa încât să putem să curățăm parlamentul, să îi redăm poporului dreptul de a-și alege parlamentul în condițiile unor alegeri libere și corecte, nu așa cum a fost în 2019.”

Europa Liberă: Dar în actuala componență a legislativului, dacă PAS și-ar dori să creeze o majoritate, ar fi cu putință să adune suficienți deputați ca să se ajungă la un consens? Și cu cine?

Maia Sandu: „Este foarte greu să discutăm acum aceste lucruri, mai ales că parlamentul a fost ținut sub lacăt, nu a funcționat deja de foarte mult timp și asta din cauza lui Igor Dodon, care încearcă să preia toată puterea și să controleze el toate lucrurile.”

Europa Liberă: Dacă până la finele acestei luni nu se întrunesc deputații în ședință, s-ar putea să fie un prim pas către declanșarea alegerilor anticipate?

Maia Sandu: „Este adevărat, am mai văzut niște mișcări în parlament, iarăși de la un partid la altul, foarte greu de înțeles și de urmărit ce se mai întâmplă acolo. E complicat acum să spunem ce se întâmplă în parlament, după alegerile prezidențiale lucrurile cred că se vor clarifica și atunci o să putem să vorbim despre scenarii reale ce se poate întâmpla.”

Europa Liberă: Dar Partidul Acțiune și Solidaritate ar putea să zică că, deocamdată, se rămâne pe actuala formulă în parlament?

Maia Sandu: „Care este actuala formulă? Partidul Acțiune și Solidaritate nu este parte a unei majorități, noi nu știm nici dacă există vreo majoritate, lucrurile sunt total incerte. Noi ne dorim ca parlamentul acesta să funcționeze normal, pentru că oamenii sunt plătiți să lucreze și ar trebui să fie lăsați să intre în clădirea parlamentului și să aprobe legi 1, 2, 3, 4, 5, care ar ușura situația cetățenilor în aceste perioade complicate, dar în momentul în care putem să ajungem la formula alegerilor anticipate, atunci evident că o s-o folosim.”

Europa Liberă: În spațiul public s-au aruncat și câteva nume de potențiali candidați pentru funcția de premier. Dvs. cuiva i-ați promis această funcție?

Maia Sandu: „Nu am discutat absolut nimic cu nimeni și nu fac asemenea promisiuni. Am făcut o promisiune foarte serioasă cetățenilor: eu voi semna decretul de numire în funcția de prim-ministru doar pentru oameni onești.”

Europa Liberă: Deci, Igor Dodon, dacă eventual nu câștigă al doilea tur de scrutin, dar se adună voturi suficiente ca să-l sprijine pe Igor Dodon?

Maia Sandu: „Doar pentru oameni onești! Igor Dodon nu face parte din oamenii onești. Eu am făcut acest angajament și îl repet aici: eu o să susțin la această funcție doar oameni onești!”

Europa Liberă: Chiar dacă există verdictul Curții Constituționale, care spune că din prima președintele ar putea să se abțină, iar în a doua tentativă ar trebui să îl accepte pe cel propus de către majoritatea parlamentară?

Maia Sandu: „Curtea Constituțională nu spune și n-a spus nicăieri că președintele este obligat să numească în funcția de prim-ministru o persoană coruptă.”

Europa Liberă: După o relație nu chiar atât de prietenoasă în această campanie electorală cu Andrei Năstase, ați spus că ați avut o întâlnire cu el. Cum vedeți Dvs., în general, relația dintre Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr pe viitor?

Maia Sandu: „Sunt sigură că putem să depășim anumite animozități care au existat în campanie. I-am mulțumit, în primul rând, pentru declarația de sprijin pe care a făcut-o, am discutat despre modalitățile în care putem să conlucrăm în aceste câteva zile până la alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Și care sunt modalitățile?

Maia Sandu: „Avem echipe locale, să vedem cum ne combinăm eforturile acolo unde e nevoie de mai mult sprijin, pentru că sunt diferite localități, în unele am luat un scor mai bun, în altele am luat un scor mai modest și, în special acolo unde scorul nu este suficient de bun, avem nevoie de ajutor de la toate echipele și despre asta am discutat. Am discutat și despre necesitatea securizării votului, pentru că am văzut foarte multe tentative de fraudare a alegerilor în primul tur și suntem siguri, la disperarea în care se găsește Igor Dodon, că se va încerca să se fraudeze și mai mult. Și aici am contat foarte mult pe toți partenerii.”

Europa Liberă: Votul din diasporă a fost absolut salvator pentru Maia Sandu ca s-o claseze pe primul loc în primul tur al alegerilor?

Maia Sandu: „Votul din diasporă a fost un vot extraordinar, cred că ne-a surprins pe toți. În aceste condiții extrem de complicate, cu COVID, cu restricții impuse în foarte multe țări, modul în care s-au mobilizat oamenii este extraordinar. Și asta, evident, a avut un impact și pentru rezultatul din primul tur, asta are și un impact, cred eu, pentru mobilizarea inclusiv aici, acasă, pentru că atunci când vezi atâta sacrificiu din partea oamenilor care stau departe acolo, care fac sute de kilometri, care stau ore în șir la coadă, asta nu are cum să nu mobilizeze și oamenii de acasă. Plecăciuni diasporei!”

Europa Liberă: Aproape 150 de mii de alegători, acesta e numărul celor care au votat peste hotare. Vor fi menținute cele 139 de secții în străinătate și pentru turul doi?

Maia Sandu: „Noi o să solicităm creșterea numărului acolo unde nu au fost suficiente secții de votare. O să facem această solicitare, dacă nu greșesc, chiar astăzi trebuie să ajungă la Comisia Electorală Centrală. În anumite secții de votare lucrurile s-au întâmplat bine, au fost organizate bine, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, în alte secții de votare în străinătate au existat anumite probleme și noi o să venim cu unele sugestii. Am văzut că și diaspora a venit cu anumite sugestii, așa încât toată lumea să aibă condiții bune și să reușească să-și exercite votul.”

Europa Liberă: Totuși, creșterea numărului de îmbolnăviri și în statele europene ar putea să împiedice participarea masivă a cetățenilor din diasporă la scrutinul al doilea. Trebuie să luați în calcul și acest lucru. Contați pe un număr mai mare de votanți decât în primul tur al scrutinului?

Maia Sandu: „Noi sperăm că cel puțin un număr similar de oameni vor veni la vot și chiar și pe 1 noiembrie au existat restricții destul de dure impuse în anumite țări, dar oricum oamenii au venit.”

Europa Liberă: Unele țări acum mai cer suplimentar să fie îndeplinite anumite formulare...

Maia Sandu: „Este adevărat. Știm că este un pic mai complicat, dar le mulțumim tare mult oamenilor că nu se lasă opriți de aceste mici probleme și merg la vot. Noi ținem legătura și cu autoritățile altor țări, cu ambasadorii de aici ca să vedem dacă se schimbă ceva și să informăm oamenii din timp. Cred că partea cu informarea este foarte importantă, atunci când oamenii știu la ce să se aștepte, atunci este mai ușor să se organizeze, dar trebuie să recunoaștem că a fost și un efort enorm de organizare din partea diasporei de acolo. Au fost echipe care au ținut să-i informeze pe conaționalii noștri în fiecare oraș, în fiecare țară. Este o implicare extraordinară! E mare păcat că oamenii aceștia au trebuit să plece de acasă, e mare păcat și tare sper că într-o zi măcar o parte dintre ei vor reveni acasă alături de părinții lor, alături de frații lor, alături de copiii lor și ne vor ajuta să construim o economie puternică aici, acasă. Când vezi pozele astea cu echipe de muncitori în salopete și toți moldoveni, te gândești: ce frumos ar fi ca toată această echipă să fie aici, acasă, la o fabrică din Republica Moldova, alături de familiile lor!”

Europa Liberă: Cum ar putea și ar trebui un președinte să folosească acest imens capital al diasporei? Cum poate fi valorificat capitalul celor din străinătate?

Maia Sandu: „Un președinte responsabil trebuie să facă totul ca să creeze condiții aici, acasă, să nu mai plece și alți cetățeni.”

Europa Liberă: Executivul creează condiții...

Maia Sandu: „Sunt multe lucruri pe care poate să le facă un președinte. Un președinte care are sprijinul poporului și care ia o atitudine foarte dură față de cei care împiedică oamenii de afaceri, față de cei care pun presiune asupra oamenilor de afaceri poate să aibă un efect. Eu vă spun asta pe experiența mea de prim-ministru, eu nu am reușit în cele cinci luni să reformez toate instituțiile de control, dar prin mesajele pe care le-am dat eu, pe care le-au dat colegii mei din ministere au reușit să oprească acel dezmăț din unele instituții de control și anumitor funcționari de acolo, nu vreau să generalizez, pentru că nu este adevărat pentru toți, dar sunt oameni care îi hărțuiesc pe oamenii de afaceri. Acum asta ne spun agenții economici că acestor funcționari le era frică să se comporte urât și că ei au avut o perioadă de respiro, dar imediat ce a fost demis guvernul, acești funcționari au revenit la practicile lor de intimidare, de hărțuire. Deci, în momentul în care este voință politică de a opri acest comportament abuziv în raport cu mediul de afaceri, atunci se pot obține multe lucruri. În calitate de președinte, eu o să insist pe simplificarea regulilor, în special pentru micul business, trebuie să fie cât mai simplu pentru orice om care are curaj să pornească o mică afacere să aibă șansele să reușească.”

Europa Liberă: Dar este și un imens capital intelectual în străinătate?

Maia Sandu: „Da, dar acest capital intelectual sunt oamenii care au plecat. Evident că noi trebuie să creăm condiții ca ei să revină acasă. Este și partea de cum putem folosi acest capital, chiar dacă el este acolo, ca să îmbunătățim legile, politicile ș.a.m.d. Asta este o contribuție importantă, dar contribuția cea mai importantă este când îi vom convinge pe acești oameni că ei pot să vină acasă să facă afaceri. Când am mers în Irlanda ultima dată, a fost ceva timp în urmă, pentru că din cauza COVID-ului nu am putut să merg în ultimele luni, dar am întâlnit acolo foarte mulți oameni care îmi spuneau: „Noi vrem să venim acasă să ne deschidem afaceri, noi avem mici afaceri aici, noi tare vrem să venim acasă să ne deschidem aceste afaceri”. Oameni de la Costești, oameni din alte localități, ei au învățat acolo cum se face o afacere, ei au și un mic capital, dar e nevoie de capital suplimentar și asta putem noi să facem – să deschidem mecanisme de cofinanțare sau mecanisme de creditare la condiții foarte bune, cu dobânzi foarte mici, pentru ca oamenii ăștia să vină și să facă. Da, îi ajutăm un pic pe acești care sunt aici, să nu-i mai pierdem și pe cei care stau pe bagaje și după aia să-i convingem pe cei care au plecat să revină și să-și mai dea o șansă acasă.”

Europa Liberă: Promisiunile electorale și cât de prețioase rămân a fi ele, și cât de ușor pot fi realizate atunci când politicianul ajunge în funcția la care aspiră? De ce vă pun această întrebare? Pentru că și de această dată aflu de la alegător că e foarte supărat pe politicianul care promite și nu se ține de cuvânt. Cât de realiste sunt promisiunile care se fac în campania electorală?

Maia Sandu: „Depinde de candidat. Promisiunile pe care le-am făcut noi sunt realiste, nu sunt simplu de realizat, sunt conștientă de acest lucru, dar am făcut aceste promisiuni pentru că sunt absolut necesare. Pe partea de pensii e absolut necesar să întreprindem anumite acțiuni ca oamenii să nu moară de foame, asta nu așteaptă 2, 3, 4 ani, pentru că foarte mulți oameni sunt la limita sărăciei.”

Europa Liberă: Și sunt bani ca să fie ridicate pensiile?

Maia Sandu: „O să găsim acești bani; o parte din bani o să vină din bugetul de stat, o parte din bani dacă va trebui o să vină din surse externe, dar e absolut imperativ ca să rezolvăm această problemă. Oamenii aceștia au nevoie de sprijin astăzi, nu peste doi ani de zile. Este absolut important să insistăm pe reforma justiției, pentru că altfel, dacă n-o să se oprească schemele de corupție, n-o să ajungă niciodată bani pentru ca să creștem pensiile, lucrurile sunt legate, e un cerc vicios.”

Europa Liberă: Apropo, din experiența mea de jurnalistă, pentru prima dată în această campanie electorală am aflat de la foarte mulți alegători cât de importantă este reforma în justiție și o justiție independentă să existe pe adevăratelea în Republica Moldova. Unii spun că ar mai aștepta și majorări de pensii și de salarii doar să fie justiția cea care face dreptate cetățeanului.

Maia Sandu: „Pentru că oamenii se simt nedreptățiți la toate nivelurile și pe toate domeniile și oamenii fac legătura. Dacă înainte ne spuneau unii oameni: „Dar ce tot vorbiți de furtului miliardului, că nu l-au furat de la mine, că eu nu am avut miliard?”, acum oamenii înțeleg că exact miliardele astea care s-au furat nu au ajuns pentru ca pensia lor să crească nu cu 1%, așa cum a făcut Igor Dodon, dar cu 10% sau cu 16%. Oamenii într-adevăr înțeleg că justiția nu este o chestie abstractă undeva acolo, este un lucru de la care pornesc toate nenorocirile în țara noastră.”

Europa Liberă: Dar înțeleg oamenii și câtă implicare poate avea șeful statului ca să se ajungă la o reformă adevărată în justiție, la o justiție independentă?

Maia Sandu: „Oamenii înțeleg că e nevoie să fie ordine și în parlament, dar oamenii, în același timp, înțeleg că facem câte un pas. În momentul în care avem în fruntea președinției un om onest, șansele să mișcăm înainte aceste reforme sunt mult mai mari decât atunci când avem un corupt, care dimpotrivă face jocuri ca să protejeze judecătorii corupți, ca să protejeze procurorii care sunt vulnerabili. De aici începem, nu zic că este foarte simplu, dar sunt anumite instrumente directe – cel de numire a judecătorilor în funcție, dar sunt și metode indirecte, prin care eu am să impun această reformă. Și sper că voi avea, și nu doar sper, ci chiar contez că voi avea și sprijinul oamenilor din sistem. Oamenii din sistem nu sunt toți din aceeași categorie, sunt și oameni care vor ca lucrurile să se așeze, să fie făcute corect, dar nu au fost niciodată sprijiniți politic, dimpotrivă li s-a dat peste cap de fiecare dată când îndrăzneau să facă un dosar cum trebuie. În momentul în care acești oameni vor ști că în fruntea țării este un om care-i acolo nu pentru cinci luni, dar pentru patru ani și o să-i sprijine în patru ani, o să-i susțină, acești oameni vor începe să prindă la curaj și să facă lucrurile mai bine sau să facă mai multe lucruri decât au făcut până acum, când erau presați și ținuți din scurt.”

Europa Liberă: Și chiar poate veni o voință din interiorul sistemului de justiție ca lucrurile să se schimbe?

Maia Sandu: „Da, eu cred că da. Trebuie să se facă ambele lucruri. Justiția trebuie curățată neapărat și noi avem această reformă pe care am pregătit-o anul trecut și pe care voi insista: evaluarea fiecărui judecător și evaluarea fiecărui procuror după avere și după deciziile pe care le-au dat, dar în paralel cred și știu că o să putem să contăm pe oameni cinstiți din sistem, care vor începe să facă lucrurile mult mai curajos decât le-au făcut până acum.”

Europa Liberă: Despre activitatea Procuraturii Generale ce ne mai puteți spune?

Maia Sandu: „Nu am văzut nimic în ultimul timp ca să pot să spun altceva decât am spus până acum, mi se creează impresia...”

Europa Liberă: Adică nu ați văzut că este căutat Vladimir Plahotniuc, că este căutat Ilan Șor?

Maia Sandu: „Ei sunt căutați de mult timp, problema este că nu sunt găsiți. Și acesta este marele semn de întrebare. Noi, cetățenii, cu toții așteptăm progrese reale și, în primul rând, vrem să vedem progrese reale în combaterea corupției mari, în combaterea corupției politice. Impresia care mi s-a creat mie până acum este că procurorul general consideră că corupția politică nu ține de competențele lui. Noi zicem că corupția în stat începe de la corupția politică și dacă Procuratura Generală va face abstracție de corupția politică, atunci n-o să avem niciodată justiție. De aici o să încep și aici o să insist și, da, o să definim corupția ca risc major la securitatea țării și prin toate instrumentele pe care le are președintele în materie de securitate națională o să insist pe reforme serioase.”

Europa Liberă: Ce părere aveți Dvs. despre o reformă teritorial-administrativă? Vă întreb și în contextul declarației pe care o făcea Igor Dodon, spunând că el promite că nu va accepta lichidarea raioanelor, iar Maia Sandu nu se știe ce va face cu raioanele.

Maia Sandu: „Este iarăși o sperietoare pe care el o folosește. Din câte știu eu, guvernul lui s-a apucat acum de reforma teritorial-administrativă de câteva luni, nu am văzut foarte multă transparență aici, nu am văzut discuții. Deci, el este cel care s-a apucat de această reformă. În cele câteva luni în care am fost în guvern am văzut câteva opțiuni elaborate în cadrul guvernărilor precedente, una din opțiuni pe care am citit-o, nu am ajuns să o discutăm cu nimeni, era despre amalgamarea voluntară, atunci când anumite localități de bunăvoie decid să fuzioneze și statul le dă mai mulți bani pentru asta. Dar eu cred că cel mai important lucru când discutăm despre acest subiect este să pornim de la interesul cetățeanului. Ce ne interesează pe noi? Pe noi ne interesează ca cetățeanul să aibă acces la serviciile publice, ceea ce am propus noi anul trecut - și acest proces a fost stopat de guvernul lui Dodon - a fost să aducem cât mai multe servicii la nivel de primărie. Statul acesta a cheltuit atât de mulți bani pe tot felul de baze de date, pe tot felul de registre ș.a.m.d., nu mai vorbim despre câți bani s-au spălat pe toate aceste lucruri și în continuare oamenii trebuie să plătească pentru aceste certificate, trebuie să meargă nu se știe unde, la Chișinău, în centrul raional. Ceea ce am propus noi este ca să se dea primăriei acces la toate aceste registre și oamenii să nu trebuiască să meargă în centrul raional, să nu trebuiască să meargă la Chișinău, să poată la primărie să meargă și să-și obțină toate aceste acte. Iată acesta este un element de cum rezolvăm noi problema cetățeanului cât mai aproape, de aici pornim dar altfel, e nevoie de o discuție foarte serioasă, proces participativ adevărat, nu ceea ce face guvernul lui Igor Dodon acum, când pe ascuns pune la cale, desenează o reformă teritorial-administrativă.”

Europa Liberă: Ați pus pe cântar ce șanse aveți în turul doi?

Maia Sandu: „Suntem obligați să câștigăm și o să câștigăm aceste alegeri.”

Europa Liberă: Cum lărgiți bazinul electoral, ce marfă electorală mai puteți propune alegătorului, în primul rând pentru cel nehotărât, că bănuiesc că și acest număr mare de nehotărâți, de indeciși totuși își lasă amprenta asupra rezultatului scrutinului?

Maia Sandu: „Muncim, o să muncim mai mult decât în primul tur, o să ajungem iarăși la fiecare poartă, așa cum am făcut-o în primul tur, evident contăm și pe sprijinul celorlalți candidați ca să mobilizeze și ei oamenii, contăm pe sprijinul oamenilor care ne-au votat în sensul în care să îi mobilizeze și pe cei care nu au mers la vot, și pe cei care nu cred că valoarea votului lor este importantă, că contează votul lor. Sunt mai multe lucruri pe care le facem și aici la nivel central, și acolo în teritoriu, deci ne-am mobilizat echipele, am avut ieri o discuție cu toată echipa, le-am mulțumit frumos, avem echipe de voluntari, mulți și tare harnici. Așteptăm, evident, decizia CEC-ului și o să bătătorim iarăși toate localitățile, așa încât să ajungem la cât mai multă lume.”

Europa Liberă: Care președinte poate fi mai patriot - cel cu o singură cetățenie sau cel cu două cetățenii?

Maia Sandu: „Două cetățenii înseamnă două acte, inima este una și, dacă mă întrebați pe mine, inima mea bate pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și totuși, unde o să mergeți în prima vizită, dacă obțineți mandatul de președinte?

Maia Sandu: „Am de mers în mai multe capitale, dar cu COVID-ul nu știu cum va fi posibil. Până la urmă, eu mă angajez să scot Republica Moldova din izolare, mă angajez să îmbunătățesc relațiile Republicii Moldova cu România, să dezgheț relațiile Republicii Moldova cu Kievul, cu Ucraina, să scot toate barierele pentru ca să putem să obținem asistență financiară din partea Uniunii Europene și, da, o să discut foarte serios și cu Federația Rusă, pornind de la interesele Republicii Moldova, nu de la interesele personale, așa cum face Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dar cum ați vrea să se așeze cooperarea moldo-rusă, pentru că se discută și chiar uneori se speculează pe acest subiect?

Maia Sandu: „Eu vreau să avem o relație normală, care pornește de la interesele țării noastre, de la interesele cetățenilor Republicii Moldova și pe agendă sunt multe subiecte: este subiectul concetățenilor noștri care lucrează acolo și am întâlnit foarte mulți cetățeni în nordul țării care au muncit în Rusia, care au muncit „la alb”, deci oficial, care au contribuit, de exemplu, la fondul social și acum își fac mari griji că nu vor putea să beneficieze de acele contribuții pe care le-au făcut. E nevoie de rezolvat problema acordurilor de asigurare socială, e nevoie de deblocat exporturile în Federația Rusă și eu am început să discut acest subiect cu reprezentanții Federației Ruse anul trecut, pe fiecare categorie de mărfuri în parte, ca să conteze doar calitatea mărfurilor. Da, știu, calitatea mărfurilor este foarte importantă, dar deciziile trebuie să pornească de la calitatea produselor noastre, nu de la alte subiecte. Nu zic că este simplu, ați văzut că lui Igor Dodon nu i-a reușit în patru ani să deblocheze exporturile Republicii Moldova către Federația Rusă, dar eu voi munci ca să conving autoritățile de acolo să permită exporturilor noastre să ajungă în Federația Rusă. Și multe alte probleme, inclusiv problema retragerii trupelor și a munițiilor, deci sunt probleme serioase, pentru a rezolva aceste probleme serioase e nevoie de un dialog consistent, dar un dialog care pornește strict de la interesele cetățenilor, nu de la problemele personale ale lui Igor Dodon, așa cum se întâmplă astăzi.”

Europa Liberă: În timpul mandatului, cât ați fost șefă a executivului, s-a discutat mult despre o vizită pe care urma să o întreprindeți la Moscova. Așa și nu a mai avut loc acea vizită, atunci urma să vă întâlniți cu omologul Dvs., adică cu premierul rus. Acum, dacă câștigați mandatul de președinte, va trebui, eventual dacă se va accepta o vizită la Moscova, să vorbiți cu dl Putin, iar dl Putin a făcut o declarație tare înaintea primului tur de scrutin și a spus că cetățenii trebuie să înțeleagă cât de mult a încercat Igor Dodon să restabilească parteneriatul strategic moldo-rus și chiar le-a cerut cetățenilor moldoveni cu drept de vot să se gândească bine atunci când merg să aleagă.

Maia Sandu: „Declarația pe care a făcut-o îi aparține. În momentul în care poporul alege președintele, respectiv orice conducător de stat discută cu cel pe care l-a ales poporul. Acesta este lucrul firesc care se întâmplă și, dacă va fi nevoie, o să merg și o să discut inclusiv cu președintele Federației Ruse pentru ca să putem să rezolvăm aceste probleme.”

Europa Liberă: Mulți sunt de părere că politicienii moldoveni când merg la Moscova se simt într-un fel inferiori. Iată dacă ați avea prilejul să discutați cu Vladimir Putin, ați discuta de la egal la egal?

Maia Sandu: „Nu m-am simțit niciodată inferioară, atâta timp cât reprezinți cetățenii țării tale, indiferent dacă vii dintr-o țară mare sau mică, dacă reprezinți cetățenii – ai suficient curaj și putere ca să te bați pentru interesele lor. Asta m-a ajutat întotdeauna în discuțiile cu alți lideri din alte țări.”

Europa Liberă: Ați avea suficiente argumente să-i spuneți lui Vladimir Putin că armata rusă trebuie retrasă de pe teritoriul Republicii Moldova, că trebuie soluționată problema transnistreană?

Maia Sandu: „Bineînțeles! Astea sunt lucrurile necesare pentru oamenii din Republica Moldova și eu apăr interesele cetățenilor Republicii Moldova. Da, eu înțeleg că el încearcă să apere interesele cetățenilor țării lui, eu apăr interesele cetățenilor Republicii Moldova și am toate argumentele ca să le exprim acolo și ca să cer și să găsim o soluție pe fiecare problemă în parte.”

Europa Liberă: Dar pe 15 noiembrie credeți că votul va fi unul geopolitic, așa cum se spune că e votul cetățenilor Republicii Moldova atunci când sunt la răscruce, când sunt chemați să-și aleagă șeful statului?

Maia Sandu: „Noi încercăm să unim societatea, noi știm cât de divizată este societatea, inclusiv pe criterii geopolitice, și nu doar, pentru că ați văzut acum Igor Dodon încearcă să o divizeze și între copii și părinți, dacă vorbim de diasporă și declarațiile pe care le-a făcut pe diasporă. Politicienii iresponsabili, corupți, care s-au compromis, așa cum este Igor Dodon, întotdeauna recurg la divizare ca să-i sperie pe oameni, să-i împartă în tabere și să-i sperie. Noi încercăm să-i unim pe oameni, pentru că noi înțelegem că doar prin unitate putem să progresăm, noi putem să găsim soluții bune pentru toți și putem să le implementăm, noi putem să ajungem să trăim bine în țara asta doar dacă toți cetățenii se vor simți bine: și vorbitorii de limbă rusă, și vorbitorii de limbă găgăuză, și oamenii de la nord, și oamenii de la centru. Reușita noastră constă în unitate, de aceea noi venim cu mesaje care să unească oamenii, nu să-i dezbine și cred că într-o anumită măsură ne reușește acest lucru. Da, încă e mult de lucru și va trebui să continuăm să muncim pentru a uni societatea și după alegeri și eu cred că președintele poate avea un rol și trebuie să aibă un rol foarte important în unirea societății, arătând respect pentru toți și arătând că obiectivele noastre pot fi comune totuși. Nu există contradicție între să trăiască bine vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă, sunt aceleași lucruri pe care ni le dorim și când ne fură – ne fură pe toți la fel. Dacă vrem să avem locuri de muncă – trebuie să avem condiții bune pentru business și pentru vorbitorii de limbă română, și pentru vorbitorii de limbă rusă. Deci, e nevoie de unitate!”

Europa Liberă: Cât de mare e sacrificiul pe care-l face Maia Sandu să obțină acest mandat de președinte?

Maia Sandu: „Nu cred că pe cineva îl interesează sacrificiul, fiecare dintre noi contribuim cum putem și facem ce putem. Ați văzut sacrificiul oamenilor din diasporă, ați văzut sacrificiul oamenilor din echipele de voluntari, în echipa PAS avem echipa de seniori, sunt oameni care au 70-80 de ani, peste 80 de ani și ei merg la întâlniri, chiar dacă eu îi rog acum să nu meargă, pentru că există acest risc de îmbolnăvire care pentru ei este mai mare. Ei însă insistă să meargă de la ușă la ușă. Oamenii aceștia nu primesc bani, așa cum Dodon îi plătește pe ai lui cu 450 de lei pe zi, oamenii aceștia nu primesc niciun bănuț, oamenii aceștia eu sper să trăiască încă mulți ani, dar ei fac lucrul acesta dezinteresat, mai mult pentru copiii și nepoții lor. Deci sunt oameni care fac atâtea sacrificii pentru ca să ajungem să trăim mai bine aici, nu este vorba despre sacrificiul meu personal.”

Europa Liberă: Ce vă spune intuiția, sunt pregătiți cetățenii Republicii Moldova să dea votul pentru ca o femeie să ajungă în fruntea țării?

Maia Sandu: „Da! Categoric da!”