Monica Macovei: Maia Sandu trebuie să lupte la baionetă, om cu om, proiect cu proiect

Și președintele Federației Ruse Vladimir Putin și-a exprimat speranța că activitatea Maiei Sandu în fruntea statului „va contribui la o dezvoltare constructivă a relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova”. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fosta europarlamentară Monica Macovei, în trecut ministră a Justiției în România, despre pașii pe care ar urma să-i întreprindă Maia Sandu pentru a pune în aplicare angajamentele făcute alegătorilor.

Monica Macovei: „Gloria câștigului Maiei Sandu este fantastică! Și orice calcule și preziceri se fac acuma, că n-are majoritate în parlament, că are guvern ostil, vor trebui înfrânte și pot fi înfrânte. Am văzut o reacție a lui Dodon, fost președinte, deocamdată, prin care spunea că nu are guvern și nu are parlament și, ca atare, nu va putea face nimic. Adică, încearcă deja s-o prezinte publicului ca pe un președinte care nu va avea nicio putere și degeaba ați ales-o, așa va fi, un fel de bufon.”

Europa Liberă: Da, el amintește că R. Moldova este un stat unde forma de guvernare este parlamentară și că până la finele anului el rămâne a fi președinte, cu toate atribuțiile constituționale, și că actualul guvern este funcțional, și că Partidul Socialiștilor, fiind cea mai mare fracțiune din parlament, va putea să dicteze, va putea el să creeze o majoritate solidă sau să facă alte jocuri, alte scenarii să le pună în practică.

Monica Macovei: „Da, am văzut. În Constituție, în articolul 79, scrie că președintele nou ales, Maia Sandu, în cazul nostru, depune jurământul în 45 de zile după alegeri. Nu știu de ce aveți un termen atât de lung, dar, în fine, dacă mai sunt 30 de zile, și va insista să prelungească această stare – deși este logic, și spre binele R. Moldova, și internațional – să-și preia cât mai repede puterea Maia Sandu. Dacă o va prelua în 30 de zile, își va face mult rău public Dodon, pentru că lumea va zice: te mai agăți de putere, când, oricum, trebuie să pleci? Și când noi am votat-o, și cu așa o diferență, este aproape 10 la sută, diferența între Dodon și Maia Sandu, i-a dat o legitimitate foarte mare. Dodon, în acest moment, nu mai are legitimitate, poate să vrea și să stea acolo, și poate să stea 30 de zile, legitimitatea de președinte este la Maia Sandu. Punct.”

Europa Liberă: Dar am putea face o estimare ce moștenire preia Maia Sandu? Pentru că s-a vorbit foarte mult că R. Moldova este un stat sufocat de corupție, că statul de drept nu a reușit să fie edificat, că sărăcia e mare.

Vestul și toate forțele democratice o vor susține, și din Europa, și din SUA, și din toată lumea, o vor susține pe Maia Sandu.

Monica Macovei: „Da. Lumea știe asta. Trebuie să mai spunem asta? Acolo unde e corupție, e și sărăcie, este evident asta. Trebuie instituții puternice, oameni puternici, profesioniști, independenți, care să facă ordine. Eu vă aduc aminte anul 2004, când președintele Traian Băsescu a câștigat alegerile, în lupta cu PSD, deci cu socialiștii, tot agenda anticorupție, pe care lumea o vrea, și apoi a făcut alianțe, cum să zic, de conjunctură. Vă aduc aminte că a făcut alianță, ca să aibă o majoritate și să poată face guvernul, a introdus Partidul Umanist, pe care, imediat, a doua zi, l-a numit soluția imorală. Dar vă aduc aminte și că în 2014, Dan Voiculescu, președintele acestui partid, a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru spălare de bani. Deci, moștenirea o cunoaștem, au fost perioade mai bune în R. Moldova, perioade mai slabe, au fost perioade mai bune mai bune atunci când s-a decis liberalizarea vizelor, le știm toate astea. Întrebarea este: cum va face? Repet, are o legitimitate foarte mare. Vestul și toate forțele democratice o vor susține, și din Europa, și din SUA, și din toată lumea, o vor susține pe Maia Sandu.”

Europa Liberă: Apropo, au și venit primele felicitări, și de la Klaus Iohannis, și de la Zelenski, și de la înalți demnitari ai UE, conducerea UE. Și liderul de la Kremlin a felicitat-o.

Monica Macovei: „Felicitările vin totdeauna unui președinte nou-ales, e bine să vină. Dar eu spun că va avea un sprijin efectiv, material, va fi un om politic puternic și va avea un sprijin material de la UE. Pentru că ai altă credibilitate atunci când președintele țării este Maia Sandu, care nu s-a abătut de la drumul ei, și cu anticorupția, și cu curățenia țării. Dar oamenii mai și sunt pedepsiți, mai și stau la închisoare, pentru corupție, spălare de bani etc. Are nevoie să-și treacă niște legi, să-și facă niște instituții. Părerea mea că este bine să facă alianțe de conjunctură, conjuncturale. Adică, pentru o lege care să schimbe ceva în niște instituții, nu alianță mare, cum a făcut data trecută. Să aibă consilieri pe toate problemele importante, inclusiv pe justiție și anticorupție, și să funcționeze prin presiune publică. Inclusiv, arătând că știe ce să facă: strategii, planuri de acțiune. Dar concrete, concrete. Nu lungi și cu vorbe multe.”

Europa Liberă: Dar în parlament ar putea să vină o atitudine ostilă față de președinție și față de Maia Sandu. Și-apoi mai cunoașteți că s-a vorbit foarte mult despre nevoia declanșării unor alegeri parlamentare anticipate. Acuma, fiecare actor politic va încerca să tragă sforile în interesul formațiunii pe care o conduce.

Monica Macovei: „Sigur că da, numai că nimeni nu are legitimitatea ei. Eu insist pe legitimitatea foarte mare, pe care o are Maia Sandu. Ce să mai discutăm? Această legitimitate ar trebui s-o folosească! Trebuie să lupte la baionetă, om cu om, proiect cu proiect! Dar, repet, trebuie să aibă o echipă bună de consilieri și să iasă în spațiul public cu proiecte pe domeniile importante.”

Europa Liberă: Igor Dodon, cel mai probabil, nu se va împăca ușor cu această înfrângere și va căuta să identifice alte scenarii pentru a o împiedica pe Maia Sandu să-și crească imaginea.

Monica Macovei: „Și cum o poate împiedica? Mai are de stat 30 de zile acolo. Ce o să-i facă?”

Europa Liberă: Să dorească funcția de prim-ministru, de exemplu.

Monica Macovei: „Dacă el pierde președinția cu 10 la sută diferență față de Maia Sandu și vrea să fie prim-ministru, eu cred că nu va avea niciun suport extern pentru asta. Și va fi și de râsul oamenilor din R. Moldova, care înțeleg asta. Adică,trebuia să faci când aveai funcția de președinte, când erai în funcție, acesta e un avantaj, întotdeauna. S-o încerce și pe asta, dacă crede că e o cale câștigătoare, nu știu a ce. Dar nu în baza unui respect al oamenilor și nu a unei legitimități. Eu vorbesc despre situația în care se află Maia Sandu acum, cu un parlament, cum spune toată lumea, ostil. În fine, se pot face niște majorități, dacă ești atent și faci calcule. Dar ea trebuie să facă asta: ca președinte, oricum, nu poți să treci legi, dar trebuie să propună, trebuie să împingă, trebuie să spună, trebuie să iasă public, să pună presiune pe instituții, în favoarea platformei pe care lumea o vrea. Un președinte care vrea – asta-i diferența! Dodon nu era un președinte care voia anticorupție și stat de drept. Ea vrea anticorupție și stat de drept. Ca atare, pune presiune pe instituții, iese public tot timpul. Își face o echipă de consilieri, de experți, cum vreți să-i numiți, cu care vine și dă soluții concrete. Spune: uite, experții au făcut această strategie, acest plan, să facem așa - noi așa credem că e bine.”

Europa Liberă: Dna Macovei, dvs. insistați pe ideea că ea ar trebui să accepte majorități în parlament...

Monica Macovei: „Eu am zis să facă majorități de conjunctură.”

Europa Liberă: Majorități de conjunctură, doar ca să treacă proiectele de legi.

Monica Macovei: „Pe un proiect.”

Europa Liberă: Da, dar în parlamentul R. Moldova sunt deputați certați certați cu legea, cunoașteți că încă nu s-a dus la bun sfârșit dosarul furtului miliardului, mai sunt și alte dosare pe rol. Ținând cont, iată, de aceste realități din R. Moldova, cum va fi înțeleasă Maia Sandu, dacă se vor crea aceste majorități conjuncturale?

Monica Macovei: „Păi, dacă faci o majoritate pe timp lung cu acești oameni, care, așa cum spuneți, în toate partidele există oameni acuzați de corupție și alte fapte ilegale, lumea va fi dezamăgită. Așa, ea poate explica: pentru acest proiect de lege, fac cu cutare. Dar să știți că atitudinea parlamentarilor se va schimba. Ei merg după putere. Dar ea nu trebuie să facă alianțe, alianțe ca în trecut, pentru că asta-i va face rău, îi va scădea din credibilitate. De asta spun că trebuie să facă alianțe de conjunctură, pentru un proiect.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că ar putea să fie un nou început în relația R. Moldova cu Occidentul, cu UE?

Monica Macovei: „Da, categoric, este un nou început!”

Europa Liberă: Dar, cel mai probabil, se vor menține condiționalitățile pentru promovarea reformelor?

Monica Macovei: „Păi, bineînțeles, numai că acum ai un președinte care vorbește despre reforme și care vrea să le facă. Diferența este între a spune că le faci, dar a gândi că nu le faci și un președinte care spune că le va face și noi credem că le va face. Eu sunt convinsă că le va face, are abilitatea de a le face. Și instituțiile. Că, până la urmă, parlamentul, ca și în România, ca peste tot, ca și guvernul, sunt curățate parțial și de justiție.”

Europa Liberă: Și admiteți schimbarea la față a justiției în R. Moldova, odată cu venirea Maiei Sandu la cârma țării?

Să faci reformă la justiție acum este un lucru foarte greu

Monica Macovei: „Eu cred că poate s-o facă. Eu spun că poate s-o facă și altă șansă pentru a salva R.Moldova, în acest moment, nu există. Și dacă ai o șansă, ai șansa unui președinte, care vrea, care vrea cu adevărat, asta este foarte important, și care are această dexteritate și va avea suport internațional, al UE și al Americii, și al întregii lumi democrate, plus al populației din R. Moldova - trebuie să reușească! Discutând despre justiție și anticorupție, pentru că asta este cel mai important lucru. Să faci reformă la justiție acum este un lucru foarte greu. Cum îl poți face? Adică, nu poți să faci o curățenie, să-i dai pe toți afară și pe urmă să-i angajezi cu examene și concursuri. Se pot face teste de integritate, așa cum fac olandezii, spre exemplu, la intrarea în profesie. Se pot face teste de integritate cu un psiholog, să zicem, la toți judecătorii și procurorii, că nu le strică independența și nu-i dă nimeni afară. Dar un psiholog pune întrebări și vede când este mințit, vede dacă omul este puternic, dacă este integru, este cinstit. Eu așa am făcut, cu psiholog. Am propus toată conducerea DNA, de exemplu. Și de asta am ales oameni foarte buni și foarte puternici.

Dacă nu se uită omul în față, în ochii tăi, se vede îndată, dacă se înroșește la față. Dar, în fine, psihologul ajută mult mai mult, pentru că-i meseria lui să te simtă, să te ghicească. Asta poate să facă, spre exemplu. Să înceapă să curețe justiția. Asta am făcut și a funcționat. Nimeni nu credea atunci, în România, că va fi vreun ministru sau prim-ministru, sau judecător, sau procuror, sau parlamentar la închisoare. Și uite câți au fost! Fără o justiție corectă și imparțială, și independentă, nici democrația nu merge. Acolo unde nu există justiție – nu există nimic! Și de asta trebuie să se ocupe Maia Sandu – și poate!”