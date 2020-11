Vladimir Socor: Maia Sandu, liderul de care Moldova avea nevoie

Presa străină relatează despre victoria candidatei pro-occidentale în alegerile prezidențiale și reamintește că „politiciana moderat conservatoare” l-a învins în turul de balotaj pe președintele în exercițiu Igor Dodon, un „aliat al Moscovei”, susținut direct de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Despre perspectivele țării după alegerile prezidenţiale de duminică, o convorbire cu analistul occidental Vladimir Socor.

Europa Liberă: Cum apreciați Dvs. această victorie a Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din R. Moldova și dacă Igor Dodon se va împăca cu gândul că este perdant?

Vladimir Socor: „Nu știu dacă Igor Dodon se va împăca sau nu, dar victoria Maiei Sandu este o binecuvântare pentru R. Moldova. Am afirmat acest lucru, dnă Valentina, și în discuția noastră precedentă, dar poate nu am intrat în amănunte până la capăt. De ce consider că victoria Maiei Sandu este o binecuvântare pentru R. Moldova? Deoarece, pentru prima dată de la declararea independenței încoace, R. Moldova va avea un lider capabil să aducă Moldova înspre Occident, înspre Europa. Dna Maia Sandu este cel dintâi lider din R. Moldova cu educație occidentală, cu competențe tehnocratice căpătate în Occident, vorbind foarte bine limba engleză și capabilă să comunice în mod direct și de la egal la egal cu lideri europeni și, în general, cu lideri internaționali. R. Moldova încă nu a avut un asemenea lider până acum.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că cei care au guvernat R. Moldova în acești aproape 30 de ani de independență ar fi avut un limbaj dublu, ar fi promovat o politică duplicitară? Atunci când se aflau în Est spuneau una și în Occident spuneau altceva?

Vladimir Socor: „În parte, acest lucru este adevărat, dar eu mă refer la alți factori. Mă refer la factorul izolării provinciale în universul sovietic. Până acum, liderii R. Moldova se formaseră în Uniunea Sovietică, învățaseră acolo, cunoșteau în foarte mică măsură, în foarte rare cazuri limba engleză, rămâneau ancorați în spațiul informațional al Rusiei post-sovietice, în modul de gândire caracteristic politicienilor ruși. Iată schimbarea care a avut loc în R. Moldova. Alte foste republici sovietice, țări membre ale Parteneriatului estic al UE, din fosta Uniune Sovietică, au evoluat mai rapid decât R. Moldova. De exemplu, penetrarea limbii engleze la nivelul elitelor conducătoare s-a produs mai devreme în Azerbaidjan sau în Georgia, decât în R. Moldova. Ca să nu mai vorbim de țările baltice. Dar mă refer numai la țările din Parteneriatul Estic. R. Moldova era mult rămasă în urmă în această privință. Și nu e vorba numai despre personalitatea liderilor. Este vorba și despre înrădăcinarea Uniunii Sovietice în rândurile unei mari părți a populației R. Moldova. De aceea consider că cel înfrânt în alegerile prezidențiale de ieri nu este neapărat dl Dodon. Uniunea Sovietică a fost înfrântă în R. Moldova. Rămășițele Uniunii Sovietice au fost înfrânte, în R. Moldova, prin alegerea de ieri.

Europa Liberă: Cele mai multe voci, oricum, spun că după un lider prorus, vine o politiciană prooccidentală, și că un aliat al Moscovei, așa cum i se spune lui Igor Dodon, susținut direct de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a pierdut o bătălie politică importantă în R. Moldova. Ce va face Rusia în continuare, în relația cu Chișinăul?

Vladimir Socor: „Fără îndoială că dna Maia Sandu dorește, așa cum doresc și alegătorii săi, ca R. Moldova să se îndrepte către Europa, dar asta nu înseamnă că dna Maia Sandu ar fi prooccidentală. Sigur că dumneaei face parte din Occident, dar dumneaei are în primul rând în vedere interesul statului R. Moldova. Nu e vorba de a fi prooccidental sau prorus. E vorba de a avea ca prioritate interesul statului R. Moldova. Este cazul dnei Sandu. Dna Sandu a spus în decursul campaniei electorale că liderul rus Vladimir Putin se bucură de popularitate în R. Moldova și printre cetățenii care doresc integrarea europeană. Este o realitate.

Maia Sandu a ales să ducă o campanie electorală lipsită de geopolitică

Dl Putin se bucură de mare popularitate dintr-un șir întreg de considerente, pe care le-am discutat cu altă ocazie. Dar fapt este că dl Putin are popularitate și printre cetățenii care doresc integrarea europeană a R. Moldova. Și la fel de adevărat este faptul că cetățenii proeuropeni ai R. Moldova nu sunt neapărat antiruși. Tocmai de aceea dna Sandu a ales să ducă o campanie electorală lipsită de geopolitică. Ce înseamnă lipsită de geopolitică? Înseamnă că e lipsită de lozinci antirusești, lipsită de apeluri la memoria istorică. Memoria istorică, bineînțeles, este în detrimentul Rusiei. Rusia, Uniunea Sovietică a ocupat R. Moldova. Dar aceste considerente de memorie istorică nu au făcut parte din campania electorală a Maiei Sandu și dânsa a procedat, după părerea mea, cu multă înțelepciune, neacceptând sfaturi de a purta o campanie electorală de tip geopolitic. ”

Europa Liberă: Care este moștenirea pe care o ia Maia Sandu venind la cârma R. Moldova?

Vladimir Socor: „Moștenirea este extrem de dificilă și de aceea nu trebuie să ne facem iluzii că îmbunătățirile vor veni foarte repede. Dna Sandu, de fapt, preia moștenirea lăsată de Vladimir Plahotniuc. Schemele de corupție încă nu au fost înlăturate, mai ales pervertirea și coruperea justițieii și a procuraturii, aceasta este moștenirea lui Plahotniuc, în primul rând, și ea continuă, încă nu i s-a venit de hac acestei probleme. Înapoierea economică: faptul că pe vremea lui Plahotniuc politicile economice au fost calculate în așa fel, încât să descurajeze investițiile străine, pentru a favoriza monopolurile patronate de sistemul lui Plahotniuc. Chiar și dl Dodon, ca președinte, și, bineînțeles, guvernul dlui Chicu, și ei au moștenit ceea ce a lăsat dl Plahotniuc. De aceea ar fi nedrept să blamăm, fie pe Dodon, fie Guvernul Chicu pentru toate dificultățile economice. Ei au moștenit ceea ce-a lăsat Plahotniuc. Și acum această moștenire cade în sarcina noului guvern, cel pe care-l va forma dna Maia Sandu, în calitate de președinte.”

Europa Liberă: Cu această victorie a liderei PAS, Maia Sandu, ar putea să se declanșeze o luptă aprigă între instituțiile statului? Pentru că Igor Dodon, pierzând președinția, ar putea să consolideze și mai mult în parlament o altă majoritate, care să-i fie favorabilă lui?

Vladimir Socor: „Parlamentul este atât de pestriț în componența sa și conține atât de mulți deputați corupți, lăsați moștenire de același Plahotniuc. Ei sunt acum împărțiți în câteva partide, nu? Ceea ce rămâne din PD, condus de domnii Filip și Diacov, gruparea dlui Andrian Candu, care și ea s-a împărțit în două grupări mai mici, partidul lui Șor, care tot moștenirea lui Plahotniuc este. Această componență a parlamentului îl face de negestionat, practic. De aceea cred că există un acord între toate forțele politice, inclusiv socialiștii lui Dodon, despre alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Dar, pe moment, admiteți că ar putea să se mai facă anumite reconfigurări în parlament?

Vladimir Socor: „Sigur că s-ar putea – aceast potențial, în R. Moldova, există tot timpul, mai ales în actualul parlament, care este, probabil, cel mai pestriț din istoria R. Moldova.”

Europa Liberă: PSRM și deputații Partidului Șor ar putea să constituie o majoritate? Și ce ar însemna o asemenea împerechere?

Vladimir Socor: „Aritmetic, sigur că dl Dodon poate să încropească o majoritate, dar...”

Europa Liberă: L-ar avantaja să fie împreună cu deputații lui Ilan Șor?

Vladimir Socor: „Tocmai că nu! Cred că ar fi moartea politică a dlui Dodon. S-ar compromite în ochii propriului său electorat.”

Europa Liberă: Din parlament, tot mai multe voci spun că nu ar agrea neapărat scenariul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Cine astăzi ar mai fi interesat să se ajungă la alegeri Parlamentare anticipate, în conformitate cu norma constituțională?

Vladimir Socor: „Platforma DA și rămășița PD, adică domnii Diacov și Filip, sunt anume partidele care ar pierde în alegerile parlamentare anticipate și de aceea nu au interesul ca aceste alegeri să aibă loc. Dar parlamentul actual este complet nefuncțional, constă din prea mulți deputați corupți și transfugi – e o parodie de parlament, nu merită să existe mai departe.”

Europa Liberă: Ce sfaturi aveți pentru Maia Sandu?

Vladimir Socor: „Eu nu-mi permit să dau sfaturi. Spuneam adineaori, consider că dna Sandu este cel mai competent lider pe care l-a avut R. Moldova de la declararea independenței încoace. Dânsa va ști ce trebuie făcut.”

Europa Liberă: Cu mai multe ocazii, în interviurile pe care le-am făcut, ați atras atenția că cel mai mult Occidentul se focusează pe situația din Ucraina, vecină R. Moldova, și pe evenimentele din Belarus. Cu toate acestea, credeți că va reuși comunitatea internațională să nu scape din vedere R. Moldova și să o sprijine, așa cum ziceți și Dvs., o țară împovărată de atâtea probleme?

Vladimir Socor: „Cred că trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor parlamentare și cred că politicile europene față de R. Moldova vor fi definite în funcție de rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare. R. Moldova este, în esență, o republică parlamentară, împuternicirile președinției sunt limitate, de aceea reformele nu pot avea loc în deplină măsură cu actualul parlament. Actualul parlament va limita libertatea de acțiune a președinției, în persoana dnei Maia Sandu.”

Europa Liberă: Și va încerca să o saboteze?

Vladimir Socor: „Cu siguranță!”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că deznodământul ar fi alegerile parlamentare anticipate, dar ele, cel mai probabil, vor putea să aibă loc abia anul viitor....

Vladimir Socor: „În primăvară.”

Europa Liberă: ...jumătate de an este totuși o perioadă în care R. Moldova pierde.

Vladimir Socor: „Da, de acord. Vor fi câteva luni, o jumătate de an pierdute, până se pot organiza alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Și ce mai poate și ce o să mai vrea să facă Federația Rusă, admiteți scenarii postelectorale care ar putea să șubrezească stabilitatea din R. Moldova?

Moldova nu este o prioritate pentru Rusia

Vladimir Socor: „Deloc, absolut deloc! Am văzut o dată în plus dezinteresul manifestat de Rusia față de rezultatul acestor alegeri. Rusia nu a mobilizat diaspora moldovenească din Rusia, ca să voteze pentru Dodon, n-a făcut nimic ca s-o mobilizeze. A organizat un concert, un amărât de concert. Asta a făcut Rusia pentru mobilizarea votului diasporei din Rusia. Din Transnistria, s-au prezentat la vot numai 31 de mii de voturi, foarte puțin. Rusia n-a făcut nimic ca să-i mobilizeze pe cei din Transnistria să voteze pentru Dodon. La alegerile parlamentare din februarie 2019 votaseră 37 de mii de transnistreni. Tot puțini, tot o dovadă a dezinteresului Rusiei. Acum și mai puțini, 31 de mii. Rusia, spuneam asta și mai dăunăzi, nu i-a acordat lui Dodon, practic, nimic. Nu i-a acordat ajutorul – promis! – de 500 milioane de euro, care aveau să înceapă cu o primă tranșă de 200 de milioane de euro. Nu l-au acordat. Nu au acordat cele 40 de mii de tone de motorină pentru agricultori. Au acordat numai 20 de mii de tone de motorină. Nu este serios. Moldova nu este o prioritate pentru Rusia. Rusia nu dorește să preia întreținerea R. Moldova. De asemenea, eu cred că Rusia este foarte dezamăgită de dl Dodon, nu exclud, ba chiar consider posibil faptul că Rusia va căuta un alt lider pentru PSRM, deoarece dl Dodon s-a dovedit un candidat și un președinte slab și necarismatic.

Campania dlui Dodon a fost una necompetentă. Știu că a avut consilieri de campanie veniți din Rusia, dar probabil că au fost consilieri de categoria B, dacă nu de categoria C, deoarece campania dlui Dodon a fost una foarte slab organizată. Mesajele au fost neconvingătoare, prestația dlui Dodon nu a fost deloc carismatică. A făcut atâtea greșeli în campania electorală, greșeli pe care niște consilieri mai competenți decât cei pe care i-a avut, l-ar fi protejat de aceste greșeli. L-ar fi sfătuit să evite aceste greșeli. Dau câteva exemple. Dl Dodon nu a proiectat încredere în propria victorie. De câte ori dl Dodon, în aparițiile sale electorale, de câte ori s-a pierdut în detalii de scenarii postelectorale. Avem două scenarii, avem trei scenarii (mai mult trei scenarii). De câte ori ne-a zis despre trei scenarii și a intrat în detalii tehnice nenecesare despre scenarii. Asta înseamnă că dânsul comunica faptul că nu are încredere în propria sa victorie Dl Dodon a mizat din nou, mult prea mult, pe populația rusofonă și pe sentimentul prorusesc. Dânsul, din nou, a căutat să mobilizeze la maximum propriul său electorat, relativ îngust, cu care nu poate niciodată să câștige o majoritate absolută, dar a decis, și probabil că așa au decis și consilierii săi, să mobilizeze la maximum acest electorat relativ îngust, care nu are cum să-i aducă majoritatea. Dânsul s-a concentrat atât de mult asupra mesajelor prorusești, încât a pierdut electoratul lipsit de sentimente prorusești, care este, probabil, majoritar în R. Moldova. O campanie cu totul neinspirată.”

Europa Liberă: Mesaje de felicitare la adresa dnei Sandu au venit de la București și de la Kiev. Credeți că va veni degrabă, sau va întârzia, și mesajul de la dl Putin, pentru Maia Sandu?

Vladimir Socor: „Dl Putin nu va lua nicio inițiativă în acest sens, dar eu cred că dna Maia Sandu, la un moment dat, va dori ea însăși să viziteze Rusia, din proprie inițiativă. Dna Sandu urma să viziteze Rusia în perioada când era prim-ministru. Din păcate, mandatul ei de prim-ministru a încetat mult prea devreme, n-a mai apucat să viziteze Rusia, dar această vizită era în discuție. Ministrul de externe din acel moment, Nicu Popescu, a vizitat Rusia, și unul dintre punctele de pe ordinea de zi era tocmai vizita dnei Maia Sandu. Dl Dodon a monopolizat relația cu Rusia, acest lucru este complet nesănătos pentru R. Moldova. Relația cu Rusia, în măsura în care există, trebuie să fie purtată de un președinte fără sentimente prorusești și de către guvernul legitim al țării.”

Europa Liberă: Pe dosarul transnistrean vor fi evoluții?

Vladimir Socor: „Mă aștept că alegerea dnei Maia Sandu va avea un impact foarte bun asupra poziției R. Moldova în chestiunea Transnistriei. Reamintim, când era prim-ministru, dna Maia Sandu a adresat niște întrebări foarte ascuțite acelor diplomați străini care preconizau o politică a pașilor mici față de Transnistria. Dna Maia Sandu n-a fost de acord, și nu doar că nu a fost de acord, ci chiar a formulat dezacordul ei, într-un mod demn, convingător și care-i face cinste și ei, și R. Moldova. Politica pașilor mici, a spus atunci dna Maia Sandu, este într-o direcție necunoscută și trebuie să înceteze, atâta timp cât nu definim direcția și atâta timp cât nu suntem siguri că această direcție este conformă intereselor de stat ale R. Moldova. Eu mă aștept că dna Maia Sandu și viitorul guvern se vor conduce anume de această gândire și sper că așa-zisa politică a pașilor mici, de desuveranizare a R. Moldova pe malul stâng, va fi stopată. ”

Europa Liberă: Ce și-ar dori Igor Dodon, în actualele împrejurări?

Vladimir Socor: „Posibil, aici poate speculez un pic, cred că dl Dodon dorește să rămână în continuare liderul unui partid concentrat asupra populației cu sentimente prorusești din R. Moldova, cu alte cuvinte, unul de tip ghetou, un partid limitat la un ghetou politic, un partid cu influență certă în parlament. Eventual, poate, cu posibilități de blocaj, dar un partid autocondamnat să nu câștige niciodată majoritatea. Iar Moscova va decide, cred eu, să promoveze alt lider în fruntea Partidului Socialiștilor. Cred că electoratul Partidului Socialiștilor se va duce în câteva direcții: spre Usatîi, o parte dintre ei, spre Ilan Șor. Partidul Socialiștilor nu va mai fi atât de numeros cum a fost până la acest moment, dar totuși suficient de numeros ca să provoace probleme în parlament, atâta timp cât nu au loc alegeri parlamentare anticipate. Iar în cazul alegerilor parlamentare anticipate, sigur, Partidul Socialiștilor va înregistra pierderi, va avea mai puțini deputați decât are astăzi, deoarece a început să fie perceput ca un partid perdant. Acest lucru l-am spus și după victoria Maiei Sandu în primul tur de scrutin. Socialiștrii încep să fie percepuți ca un partid perdant.”

Europa Liberă: Ne amintim. Igor Dodon zicea că nu i-a plăcut absolut de loc perioada cînd Vladimir Plahotniuc îl destituia pe cinci minute, ca altcineva să semneze decretele prezidențiale. Credeți că chiar va putea să răspundă cu aceeași monedă, acum, Partidul Socialiștilor, în frunte cu Igor Dodon, în relația cu Maia Sandu?

Vladimir Socor: „Cred că Partidul Socialiștilor nu are deloc asemenea posibilități. Când Plahotniuc recurgea la procedeul acesta, el se întemeia pe hotărâri, pe decizii ale Curții Constituționale, care era în buzunarul lui. Curtea Constituțională spunea orice ar fi dorit dl Plahotniuc ca ea să spună. Acum nu mai avem această situație. Curtea Constituțională acum este independentă. S-a creat deja percepția că dl Dodon și Partidul Socialiștilor sunt perdanți. Această percepție va crește ca un bulgăre de zăpadă, ei sunt condamnați. Nu-s condamnați să dispară, ci să se micșoreze și să piardă din influență și din putere. Și, de asemenea, au pierdut, după părerea mea, sprijinul Rusiei. Dacă Rusia nu l-a susținut pe Dodon în această campanie electorală, nu este numai din cauză că Moldova nu este o prioritate pentru Rusia, dar și din cauză că Rusia și-a dat sema că Dodon și partidul său au șanse limitate. Rusia va dori să aibă un partid prorusesc în R. Moldova, nu ca să câștige puterea, dar ca să influențeze parlamentul și, eventual, să îngreuneze decizii ale parlamentului, să împiedice, eventual, formarea unei majorități constituționale, deci, o influență limitată. Rusia va dori să aibă în continuare o influență limitată în R. Moldova, printr-un partid prorusesc, dar el va trebui să fie condus de altă persoană decât dl Dodon.”