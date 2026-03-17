Moscova în blocaj digital. Walkie-talkie, pagere și hărți rutiere, la mare căutare

Serviciile digitale întâmpină dificultăți serioase în orașul cu peste 12 milioane de locuitori, mulți dintre ei deprinși să folosească activ aplicațiile online, și unde sunt concentrate o mare parte a afacerilor și bogățiilor Rusiei, transmite Current Time, televiziunea RFE/RL.

Locuitorii capitalei se plâng că nu mai pot comanda un taxi, să facă plăți cu cardul, nu mai pot folosi instrumente de navigație sau să asculte muzică online.

Stații radio, hărți rutiere și numerar

Penele de internet aduc pierderi uriașe afacerilor, care încearcă să se adapteze, revenind la metodele vechi de comunicare cu clienții, recomandându-le să-i contacteze prin telefon și să plătească în numerar.

Cererea de „echipamente offline” a crescut exponențial. Stațiile radio de tip walkie-talkie, pager-ele și telefoanele fixe sunt acum la mare căutare. Vânzările de atlase rutiere și hărți pliante au ajuns la un nivel record. Playerele MP3, demult demodate, au redevenit populare peste noapte.

Penele de internet s-au generalizat pe 7 martie. De atunci, situația s-a agravat și mai mult. Sunt afectate până și site-urile incluse pe „lista albă” – resursele online loiale statului, care ar trebui să fie scutite de restricții.

Explicațiile Kremlinului și avertismentul experților

Kremlinul afirmă că întreruperile de internet s-ar datora unor măsuri de securitate sporite, în contextul războiului din Ucraina, fără să ofere însă prea multe detalii.

„Kievul folosește metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacuri, așa că Rusia are nevoie de măsuri de protecție din ce în ce mai sofisticate technologic”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, pe 12 martie, referindu-se la riposta Ucrainei contra invaziei rusești, ajunsă acum în al cincilea an.

Autoritățile invocă adesea motive de securitate atunci când doresc să impună restricții asupra vieții și libertăților cetățenilor, afirmă criticii puterii.

„Conducerea Rusiei este pur și simplu foarte lașă. Atât de lașă încât nu-i pasă de libertățile civile, de economie sau de confortul oamenilor. Nu-i pasă absolut deloc de nimic din toate acestea”, a spus Mihail Klimarev, activist și director al Societății pentru Protecția Internetului, într-un interviu pentru Current Time.

Întreruperi de internet mobil se produc și în alte părți ale Rusiei, de luni de zile, dar cele din capitală au atras mai multă atenție.

„Internetul mobil este deseori blocat în Rusia încă din iunie 2025. Și abia acum toate acestea au ajuns la Moscova”, a adăugat Klimarev.

Locuitorii Moscovei spun că internetul mobil funcționează cu intermitențe sau chiar deloc, atât în cartierele centrale, cât și în zonele din jur.

„Lucrez online pe cont propriu și am nevoie de o conexiune bună la internet. A trebuit să-i ofer clientului meu o reducere pentru că nu am putut respecta termenul limită”, a declarat Alina, o locuitoare din Moscova, pentru RFE/RL Siberia.Realities.

Autoritățile ruse încearcă, de ani de zile, să controleze și să limiteze accesul rușilor la internet. Au fost vizați giganții occidentali precum Facebook, Google, Apple și Amazon ș.a. În același timp, autoritățile au promovat alternative locale - cum ar fi super-aplicația MAX - pe care le pot controla mai ușor.

Testarea „listei albe”

Observatori și specialiști IT presupun că penele de internet mobil la Moscova sunt folosite pentru testarea sistemului de „liste albe” a site-urilor autorizate.

Testarea „listei albe” în timpul penelor de internet a început vara trecută. Lista include site-urile operatorilor de telefonie mobilă, ale mass-media pro-Kremlin, agențiilor guvernamentale, platformelor de comerț electronic și ale rețelelor sociale precum Odnoklassniki și VK, cunoscută anterior sub numele de VKontakte.

Telegram, cea mai utilizată aplicație de mesagerie din Rusia, a întâmpinat și ea probleme de acces, la fel ca WhatsApp.

„Accesibilitatea Telegram a scăzut cu 80%” față de ziua precedentă, a scris Klimarev pe 16 martie.

Rusia a lansat anul trecut propria aplicație de mesagerie susținută de stat, Max, care este criticată de cei care o consideră un instrument de supraveghere a statului. Presa de stat a respins aceste îngrijorări, susținând că aplicația este un instrument sigur și independent.

Pe 20 februarie, Putin a semnat o lege care obligă operatorii de telecomunicații să suspende serviciile la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). În același timp, autoritățile au scutit operatorii de răspundere față de clienții lor în cazul în care întreruperea serviciului a fost cauzată de respectarea cerințelor agenției de informații.

Guvernul rus cenzurează de mult timp conținutul online pentru a restrânge opoziția, monitorizează traficul pe internet în numele securității și a înăsprit controlul asupra mass-media. Măsurile restrictive ale guvernului privind libertatea de exprimare, de întrunire și alte libertăți au luat amploare de când Putin a revenit la președinție în 2012 și s-au înăsprit și mai mult de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina din 2022.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te