Nicu Popescu: „România spune ceea ce crede practic toată Uniunea Europeană”

Fostul ministru de externe, Nicu Popescu, spune că recenta reacţie „extrem de dură” a României ar exprima nu doar părerea Bucureştiului, ci şi a occidentului, şi ea s-ar datora faptului că partenerii s-ar simţi „minţiţi şi ofensaţi” de modul cum au fost trataţi de preşedintele moldovean.

„Igor Dodon a făcut foarte multe promisiuni legate de reforma justiţiei, legate de dorinţa sa ca guvernul Sandu să dureze şi în acest moment partenerii s-au simţit minţiţi şi înşelaţi”, a declarat Popescu într-un interviu la Europa Liberă, în care fostul ministru mai spune ce ajutoare crede el că vor fi oprite din partea Bucureştiului, urmare a anunţului din comunicatul externelor ţării vecine în care se vorbeşte despre „reorientarea” ajutoarelor pentru Moldova.

Nicu Popescu: „Ne ciocnim de o situație în care cel mai important partener strategic al Republicii Moldova, România, a ieșit cu un comunicat extrem de dur, în urma întrevederii dintre ministrul de externe al Republicii Moldova și cel al României. Astfel de comunicate dure sunt foarte rare atât în istoria politicii externe a Republicii Moldova, cât și în relațiile dintre state. Și explicația unui ton atât de dur rezidă în faptul că partenerii europeni ai Republicii Moldova se simt mințiți și ofensați de modul în care au fost tratate relațiile cu aceste țări în ultima jumătate de an, înainte de toate, de către președintele Dodon, pentru că dumnealui a făcut foarte multe promisiuni legate de reforma justiției, legate de dorința sa ca guvernul Sandu să dureze, nu doar României, ci tuturor statelor europene și Statelor Unite.





În acest moment, practic, toți partenerii externi ai Republicii Moldova s-au simțit mințiți și, evident, acest lucru va avea și deja are repercusiuni serioase asupra relațiilor Republicii Moldova cu acești parteneri.”

Europa Liberă: Reflectă această poziție doar părerea Bucureștiului sau și a Uniunii Europene, și a Statelor Unite? Cel puțin, Dvs. credeți că cumva e o părere generală la nivelul Occidentului.

Nicu Popescu: „România spune ceea ce crede practic toată Uniunea Europeană la nivelul serviciilor diplomatice, pentru că lucrurile care s-au spus României s-au spus în întreaga Uniune Europeană și în Statele Unite. Amintim că în septembrie dl președinte Dodon a avut o scurtă întrevedere în culoarele Adunării Generale a ONU și în acea întrevedere, la care eu nu am fost prezent, dar s-au făcut anumite promisiuni României și peste câteva săptămâni acele promisiuni au fost încălcate și, evident, partea română se simte mințită în aceste schimburi diplomatice, dar același lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană.

Mai există și acea declarație foarte antieuropeană a prim-ministrului Chicu, în care se punea în cârca Uniunii Europene acoperirea furtului miliardului. Or, asta în condițiile în care anume datorită Uniunii Europene economia Republicii Moldova a supraviețuit toți acești ani și aceste lucruri s-au înregistrat de către toți partenerii externi ai Republicii Moldova și s-a acumulat un grad destul de înalt de dezamăgire față de reprezentanții marcanți ai actualei guvernări și acest lucru deja are repercusiuni evidente asupra capacității Republicii Moldova de a avea o politică externă echilibrată, iar în condițiile actuale, la ziua de astăzi Republica Moldova are relații proaste cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, cu România și cu Ucraina.

Iată aceste conflicte, acuzații și minciuni care s-au acumulat și au venit din diferite direcții, și de la diverși reprezentanți ai actualei guvernări s-au acumulat pentru a crea o dinamică foarte negativă care complică foarte mult și eforturile dlui ministru Aureliu Ciocoi, și eforturile Ministerului de Externe al Republicii Moldova de a promova interesele Republicii Moldova peste hotare.”

Europa Liberă: Ați putea sugera despre ce promisiuni era vorba? Măcar să înțelegem, erau legate ele de nedebarcarea guvernului Sandu sau nu?

Nicu Popescu: „Inclusiv despre acest lucru, toate acestea s-au spus și public, dar s-au spus și în privat și în condițiile în care schimbi macazul peste cinci zile sau peste două săptămâni după ce faci anumite declarații tranșante, evident, credibilitatea declarațiilor tale ulterioare este foarte redusă.”



Europa Liberă: Se vor opri ajutoarele? Toată lumea se întreabă, unii zic că da, alții zic că nu.

Nicu Popescu: „Ajutoarele oferite Republicii Moldova nu erau legate de anumite personalități, ci de o anumită dinamică în procesul de reforme, o anumită dinamică în reformarea justiției, or acum este clar că această dinamică s-a pierdut. Deci, unele proiecte de asistență pentru cetățenii Republicii Moldova vor continua, altele vor fi revăzute, pentru că Republica Moldova nu mai este percepută ca un partener credibil, care dorește să implementeze reforma justiției, dorește să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană.

Vă dau câteva exemple. Din câte îmi dau seama, România va continua construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, va continua pregătirea pentru construcția podului de peste Prut în zona localităților Ungheni din România și Ungheni din Republica Moldova, dar, bunăoară, proiectul de eliminare a costurilor suplimentare pentru roaming este practic mort în condițiile actuale, pentru că acel proiect era legat de o relație moldo-română mult mai pozitivă.



În relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană o anumită asistență va continua, cel mai probabil Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova mărirea cotelor pentru exportul unor produse agricole, pe care a solicitat-o guvernul anterior în vară, și această majorare de cote se va face, pentru că Moldova a îndeplinit anumite condiții în relațiile cu Uniunea Europeană în vară și în toamnă, dar mărirea ulterioară a unor noi cote suplimentare este foarte puțin probabilă.

Deja efectiv peste trei săptămâni Republica Moldova va intra într-o nouă situație de neîndeplinire a obligațiilor față de UE...



Deja efectiv peste trei săptămâni Republica Moldova va intra într-o nouă situație de neîndeplinire a obligațiilor față de UE, atunci când la 1 ianuarie Republica Moldova, conform angajamentelor internaționale și conform legislației naționale ar fi trebuit să liberalizeze piața de gaz, să reformeze modul de funcționare a companiei Moldova-Gaz, astfel încât alți operatori și distribuitori să poată să intra pe piața Republicii Moldova, or la 1 ianuarie Republica Moldova nu va fi gata să facă acest lucru și, prin urmare, nu va respecta angajamentele pe care și le-a luat față de Uniunea Europeană, și acest lucru va avea repercusiuni imediate asupra sprijinului european oferit Chișinăului.”

Europa Liberă: Încă o întrebare, domnule Popescu. Ați vizitat zilele trecute Bucureștiul, v-ați întâlnit cu domnul Orban. Cum poate fi privită această vizită? Ce a fost asta?

Nicu Popescu: „A fost o vizită colegială. Maia Sandu se cunoaște cu dl Ludovic Orban de foarte mult timp și eu am cooperat foarte bine cu colegii mei de la Ministerul de Externe și cu colegi din echipa domnului Orban și a fost o vizită prin care am încercat să salvăm ce mai poate fi salvat din acele proiecte comune care vizează ancorarea Republicii Moldova în spațiul european prin și cu sprijinul României. Am rugat insistent partenerii noștri din România să continue eforturile de a ancora Moldova în spațiul european, inclusiv prin continuarea și pregătirea podului de peste Prut la Ungheni, prin construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, prin sprijinul dorinței Republicii Moldova exprimată la Bruxelles de a mări cotele pentru producătorii noștri agricoli, astfel încât producătorii noștri să poată exporta mai mult în Uniunea Europeană, indiferent de guvernarea care se află temporar la cârmuire la Chișinău. Deci, acestea au fost obiectivele principale ale vizitei noastre la București.”