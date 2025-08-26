Nicușor Dan spune că România va avea o strategie specială contra „războiului hibrid”, iar Moldova va rămâne „prioritate”

„Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniunea Europeană, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie - transport, energie, cooperare economică”, a spus președintele român.

Totodată, Nicușor Dan, care urmează să viziteze Chișinăul de Ziua Limbii, s-a arătat optimist că cetățenii moldoveni „vor continua direcția europeană” în alegerile parlamentare din 28 septembrie.

La reuniunea de la București, de marți, participă și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi, care avea programată o întrevedere cu președintele României.

Mai multă atenție pentru „românii din afara granițelor”

„Sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică şi românii din afara granițelor”, a mai spus Nicușor Dan la reuniunea de marți.

În ceea ce privește securitatea, el a spus că România, țară NATO, va continua să fie interesată de zona Mării Negre, să investească în apărare și să ofere sprijin Ucrainei.

Nicușor Dan a anunțat că România va avea din toamnă o nouă strategie de apărare. „O componentă importantă” a acestei noi strategii va fi războiul hibrid, a spus el.

Actuala strategie de apărare a țării datează din 2020, cu doi ani înainte ca Ucraina să fie invadată la scară largă de Rusia, notează Europa Liberă România.

O altă strategie pe care președintele crede că România ar trebui să o adopte este cea privind românii din afara țării – între 3 și 6 milioane, conform diferitelor estimări.

România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din diaspora, s-a plâns Nicușor Dan.

„România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, Președinția, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare”, a spus Nicușor Dan.

Știre scrisă cu ajutorului lui Ionuț Benea.

