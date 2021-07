Alexandr Kalinin (Partidul Regiunilor): „Vreau și eu ca cea de-a doua limbă de stat să fie limba rusă”

Cu nr.18 în buletinul de vot va figura Partidul Regiunilor. Europa Liberă l-a întrebat pe liderul formațiunii, Alexandr Kalinin, care este miza apropiatului scrutin parlamentar anticipat din 11 iulie.

Europa Liberă: Președintele Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție pe teme electorale în ajunul datei de 11 iulie. Pentru început, să vă întreb, ce miză au aceste alegeri parlamentare anticipate?

Alexandr Kalinin: „Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am un mare respect pentru Europa Liberă și am acceptat invitația Dvs. cu mult entuziasm. Potrivit datelor noastre, Partidul Regiunilor va obține aproximativ 12 mandate în viitoarele alegeri anticipate pentru Parlamentul Republicii Moldova. De peste 20 de ani reprezint diaspora moldovenească în Federația Rusă, iar activitățile pe care le desfășurăm țin realmente de lucrul cu oamenii și alături de oameni. Nu aveam de gând anume să intru în politică. Mă ocup de problemele cetățenilor din 2009, iar la conducerea Partidului Regiunilor sunt din 2016. De ce s-a decis că este necesar să ajungem la putere? Pentru că de-a lungul întregii mele activități în calitate de lider al diasporei moldovenești, mereu am reperat problemele cetățenilor noștri din Europa și din Federația Rusă și am încercat să le rezolv. Pot spune că le-am rezolvat cu succes. În doi ani, am devenit cea mai influentă diaspora din lume, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova și potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Dar problemele nu doar că nu s-au terminat, ci au devenit și mai multe. Și când ne-am întrebat de ce este așa, de ce există și mai multe probleme, am remarcat că autoritățile republicii noastre, oficialii moldoveni, nici nu doreau să audă de noi, cei din diaspora, darămite să ne ajute să ne rezolvăm problemele. Activitățile diasporei în Federația Rusă implică nu numai munca în țara gazdă, ci și interacțiunea cu conducerea Republicii Moldova. Însă am cheltuit prea mult din timpul nostru pentru a ajunge la oficiali și de aceea am înțeles că e nevoie să ne rezolvăm singuri problemele. Acesta e motivul pentru care am decis că e nevoie să luptăm pentru putere.”

Europa Liberă: Care este oferta electorală, cu ce promisiuni veniți în fața alegătorilor?

Alexandr Kalinin: „Programul nostru este făcut anume pentru oameni. Și cel mai important lucru este că suntem singurul partid care pledează pentru statalitate. Ne place place sau nu ne place, dar trăim într-un stat. Pe care nouă, pur și simplu, nu ni se permite să-l dezvoltăm, din păcate, ca să devină un stat puternic. Programul nostru se axează, în primul rând, pe păstrarea statalității și a limbii moldovenești. Da, este identică cu româna și asta nu mă deranjează. Apropo de conflictul care a avut loc la PRO TV, vreau să precizez că nu sunt împotriva faptului că cetățenii vorbesc românește, nu sunt împotriva faptului ca cetățenii să se considere români, chiar fiind cetățeni ai Republicii Moldova. Totuși, dacă cineva s-a născut pe teritoriul Moldovei, prima lui cetățenie este cea a Republicii Moldova, a României fiind secundară. Mulți cetățeni își iau pașapoarte ale Federației Ruse, mulți - pașapoarte ale României. Dar important este ca noi să nu uităm că acceptăm aceste pașapoarte nu din patriotism față de România sau de Rusia, ci pentru că aceste acte ne oferă posibilitatea de a merge la muncă în Europa și de a lucra acolo fără a avea nevoie de permisiuni speciale, așa cum și fac, de altfel, mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Lucru perfect valabil și în cazul Federației Ruse. Însă există anumiți cetățeni care se identifică ca fiind români. Nu sunt deloc împotriva acestui lucru. Considerați-vă români oricât doriți, dar respectați legile Republicii Moldova. Problema e că acești cetățeni nu-mi înțeleg mesajul. A venit rusul, spun ei. Însă eu nu sunt rus, sunt cetățean al Moldovei, m-am născut în Moldova, dar am și am cetățenia Federației Ruse. Care este a doua mea cetățenie. Însă Patria mea este aici și eu o iubesc, de aceea pledez pentru statalitate.

Vă rog să-mi spuneți ce-ar fi dacă eu, cetățean al Moldovei, mi-aș lua cetățenia română, ne-am aduna vreo 800 de oameni, ne-am duce în România, în centrul Bucureștiului, și am începe să strigăm că în România limba de stat este limba moldovenească? Că doar, în esență, e același lucru, nu?! Știți ce-ar zice lumea? Că sunt nebun și că debitez prostii! Aș fi imediat arestat de poliție și tras la răspundere penală pentru subminarea ordinii constituționale etc. De ce, atunci, cetățeni respectați ai României, care își spun români, își permit să încalce legislația și legea fundamentală a Republicii Moldova, Constituția? Dumneata vrei limbă română? Nu sunt împotrivă, dar vreau și eu ca cea de-a doua limbă de stat să fie limba rusă. Anume de aceea și merg în Parlament, pentru a apăra drepturile cetățenilor care sunt ca și mine de părere că limba rusă ar fi capabilă să mai reducă din tensiuni.”

Europa Liberă: Credeți, că la 30 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova problema identitară, problema limbii, trebuie să fie atât de actuală în campania electorală?

Alexandr Kalinin: „Aceste probleme apar în acești 30 de ani deoarece ne sunt încălcate anumite drepturi. Dvs. vorbiți fluent, perfect limba rusă, foarte frumos. Vorbiți moldovenește, românește, numiți-o cum doriți, această limbă, dar cetățenii vorbitori de rusă care nu cunosc bine limba moldovenească se confruntă cu o mare problemă și anume cu postulatul că toată lumea trebuie să cunoască limba țării gazdă. Nu exclud acest lucru, cred chiar că este necesar, dar oficialii acestui stat insistă: vorbește cu noi în limba română! Spuneți-ne, măcar, conform legii, să vorbim pe moldovenește. Noi considerăm că limba rusă are un statut special și vrem să elucidăm această problemă. Să nu uităm că avem o situație destul de tensionată în Găgăuzia, că nu am rezolvat problema Transnistriei, care persistă de 30 de ani - și anume din cauza limbii! Dacă Voronin ar fi semnat memorandumul Kozak, situația ar fi fost complet diferită, indiferent de ceea ce spune acum domnul Voronin.”

Europa Liberă: Dar de се partidul pe care il conduceti se numește Partidul Regiunilor?

Alexandr Kalinin: „Avem un punct în programul nostru în care se spune că noi suntem pentru o reformă teritorial-administrativă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: În ce constă această reformă?

Alexandr Kalinin: „Este o reformă economică. Din păcate, în multe țări, există o problemă, valabilă și pentru noi: se dezvoltă doar capitala, iar centrul și regiunile rămân în uitare. Noi propunem să formăm câteva regiuni în Republica Moldova: partea centrală, partea de nord, sudul Găgăuziei și Transnistria, adică malul stâng al Nistrului.”

Europa Liberă: Deci, în eventualitatea unei reforme teritorial-administrative, propuneți patru regiuni pentru Republica Moldova?

Alexandr Kalinin: „Da, patru regiuni, dar toate în componența Republicii Moldova. Noi nu spunem că ele vor fi independente, deloc! Este vorba doar de o împărțire administrativ-teritorială. Ce vom câștiga în acest mod? În prezent, impozitele sunt colectate din toate raioanele și municipalitățile, din Chișinău. Iar Chișinăul, autoritățile centrale, decid cui și cât să dea din aceste impozite. În consecință, bani niciodată nu sunt de ajuns. Noi nu le permitem satelor și orașelor noastre să se dezvolte la nivel local. Credem că dacă economia și aspectul financiar se vor acumula local, atunci se vor dezvolta.”

Europa Liberă: Insistați pe o descentralizare financiară, în primul rând?

Alexandr Kalinin: „Da, așa e. Totul este centralizat, trimitem rapoarte, demonstrăm etc. Dar ne dezvoltăm singuri. Ceea ce se întâmplă acum nu are sens. Să dezvolți economia, să deschizi întreprinderi, să creezi locuri de muncă suplimentare, deoarece nu sunt venituri la bugetul local, cel regional. Dacă spunem că acum totul este în mâinile voastre – munciți, dezvoltați și atunci vă veți vedea rodul muncii voastre.”

Europa Liberă: Care alte promisiuni electorale le faceți alegătorilor?

Alexandr Kalinin: „În primul rând, având în vedere faptul că suntem din diaspora, voi începe din exterior și voi trece ușor spre interior, spre Republica Moldova. Aproximativ un milion de oameni lucrează în străinătate. Potrivit datelor oficiale, în Federația Rusă sunt 130-150 de mii, iar conform datelor noastre, cel puțin 450 de mii de persoane. Aproximativ o jumătate de milion de cetățeni se află în statele europene și la fel cum cetățenii noștri se ciocnesc cu diferite probleme în Europa, la fel au probleme și cei din Federația Rusă. Am discutat puțin înainte de emisiune și am remarcat că Dvs., cunoașteți acest subiect. Mă bucură faptul că Dvs. înțelegeți că cetățenii își iau pașapoarte pentru a lucra liber, fie în Europa, fie în Federația Rusă. Dar mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu au pașapoarte rusești sau românești și, în consecință, lucrează ilegal. Noi, moldovenii, cu biometricul, putem merge liber și în Europa, și în Rusia, pentru trei luni de zile, dar nu avem dreptul să muncim acolo. Cei mai mulți cetățeni cu acte moldovenești lucrează neoficial peste hotare.

Categoria celor care lucrează neoficial în Federația Rusă este destul de numeroasă. Pentru a te legaliza în Rusia ai nevoie de aproximativ o mie de dolari, pentru taxe și pentru legalizarea propriu-zisă. În Europa e nevoie cam de aceeași sumă, poate ceva mai mult, în funcție de unde anume doriți să lucrați. Deși se vorbește acum că unele țări vor să rezolve problema pensiilor, lucrurile nu merg așa cum ar trebui.”

Europa Liberă: Și, totuși, în Occident sunt țări care au acorduri semnate cu Republica Moldova. Au fost încheiate până în prezent acorduri de securitate socială, bazate pe principiul proporționalității și exportului de prestații sociale, cu 14 state din Vest. De mult timp se negociază Acordul între Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială, dar nu se ajunge la semnarea lui, de ce?

Alexandr Kalinin: „Noi tocmai muncim asupra acestei probleme. Unele țări europene sunt gata să le plătească pensii moldovenilor, dar majoritatea nu. În Federația Rusă, în general, cetățenii lucrează timp de 15-20 de ani, se accidentează la locul de muncă, devin infirmi și se întorc în Moldova, fără venituri, fără pensii. Și știți ce se întâmplă cu acești cetățeni? Ei mor în sărăcie. Prin urmare, principalul mesaj al Partidului Regiunilor în ceea ce privește cetățenii care lucrează în străinătate este să li se ofere posibilitatea de a lucra oficial, la un cost acceptabil al documentelor ce le-ar permite aceasta, atât în Europa, cât și în Rusia. Cel mai important este faptul că cetățeanul nostru, lucrând fie într-un stat european, fie în Rusia, contribuie la formarea PIB-ul al acelui stat. Ne îngrijorează acest lucru, deoarece acestea sunt brațele noastre de muncă, care trebuie să lucreze pentru binele statului lor, aceasta este de datoria și de demnitatea fiecărui cetățean, să lucreze pentru țara sa.

Prin urmare, în programul partidului există trei puncte referitoare la cetățeni: primul punct ține de pensii, iar al doilea ține de asigurări. Este o problemă foarte dificilă. Eu am absolvit Academia de pe lângă Președinte și teza mea de licență este despre asigurarea medicală voluntară pentru cetățenii străini pe teritoriul Federației Ruse. În trei ani, am reușit să reduc polița de asigurare, care a costat inițial cinci mii și jumătate de dolari la 50 de dolari. Știu foarte bine cum funcționează acest sistem și am convingerea că se poate face acest lucru: să asigurăm toți cetățenii și să le oferim pensii. Și, mai ales, nu ar trebui să ne tratăm cetățenii, așa cum a spus Dodon, ca pe un electorat paralel, pentru că aceștia sunt cetățenii care formează de la 25 la 35% din PIB. Ei își întrețin familiile. Însă noi trebuie să le oferim posibilitatea de a vota, prin toate mijloacele, și votul electronic este un punct foarte important. Rusia are un teritoriu foarte vast, cu 9 fusuri orare. Și există o singură ambasadă - secția consulară la Moscova. Dacă vă aflați în Vladivostok, trebuie să zburați 9 ore până la această secție consulară și să vă înscrieți online pentru a obține, de exemplu, un certificat că doriți să vă căsătoriți și că nu aveți nicio căsătorie încheiată pe teritoriul Moldovei. Cât timp și câți bani cheltuiți! Pentru că trebuie să veniți și a doua oară, ca să vă ridicați acest document. În programul nostru vorbim, de exemplu, despre un centru funcțional care să funcționeze în regim de ghișeu unic și asemenea servicii să fie furnizate de secțiile consulare din afara Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Pentru că ați vorbit mult despre diasporă, să vă întreb, ce va decide votul celor aflați peste hotare și votul din stânga Nistrului în data de 11 iulie?

Alexandr Kalinin: „Diaspora trebuie să voteze și malul stâng al Nistrului trebuie să voteze și el. Dar, din păcate, noi cam facem abstracție de malul stâng al Nistrului și de conflictele care au avut loc la alegerile prezidențiale, precum și de neconcordanțele cu conducerea Transnistriei. Există mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc permanent pe malul stâng al Nistrului. Trebuie să le oferim această oportunitate, fără niciun fel de impedimente. Și nu contează dacă conducerea Transnistriei are simpatii pentru un candidat sau altul. Fiecare cetățean, de la vârsta de 18 ani, conform legii Republicii Moldova, are dreptul să aleagă și să fie ales, potrivit Constituției. Trebuie să le acordăm acest drept tuturor.”

Europa Liberă: În opinia Dvs, cum poate fi rezolvată problema transnistreană?

Alexandr Kalinin: „Problema transnistreană este o problemă foarte complexă. Și nu e vorba că nu o putem rezolva – o putem. Din păcate, însă, mai sunt și jucătorii externi, care au anumite interese în regiune aceasta cu un statut incert. Prin asemenea regiuni trece contrabanda de țigări, dar și de droguri, și se fac mulți bani din asta. Noi, Partidul Regiunilor, vedem soluționarea acestei probleme numai pe cale pașnică și de comun acord între părți. Scopuri și sarcini au atât cetățenii de pe malul drept, cât și locuitorii de pe malul stâng al Nistrului. Noi avem patru candidați din Transnistria pe listele Partidului Regiunilor. Comunicăm cu cetățenii din regiune, știm că și ei s-au săturat de atâta incertitudine și bineînțeles că diviziunea administrativ-teritorială pe care o propunem pentru Transnistria ar putea fi o soluție. Dar avem de înfruntat interesele și activitățile economice ilegale, e vorba de bani mari, ceea ce implică mari dificultăți. Deși, după cum știm, nu există probleme irezolvabile.”

Europa Liberă: Câți bani se cheltuie în campania electorală?

Alexandr Kalinin: „La noi totul este legal, ca să înțelegeți. Am deschis un cont electoral și din banii de pe acest cont am tipărit aproximativ 50 de mii de buclete, pe care le distribuim. Și am călătorit prin regiuni. Nu cumpărăm oameni, nu dăm bani pentru răspândirea de informații. Oamenii înșiși sunt dispuși să facă voluntariat pentru a ne ajuta să răspândim informațiile respective. Nu cheltuim banii. Până astăzi, dacă nu mă înșel, am raportat 28 de mii de lei care au venit pe contul partidului și avem oficial tot dreptul de a-i folosi în campania electorală. Donațiile au depășit suma de 20 de mii de lei. Am cheltuit 28 de mii de lei pentru toate activitățile de campanie pre-electorală pentru întreaga perioadă. Dar de bani au nevoie cei care fac promisiuni și nu le respectă. Și care acum au inundat țara cu panouri, promisiuni, blocuri cu comuniștii și cu grija demonstrativă față de oameni.

Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre partidele care cheltuie sume exorbitante în timpul alegerilor?

Alexandr Kalinin: E ceva de groază, când te gândești ce se face. Acum se poate ca fiecare persoană fizică să cheltuiască aproximativ 20-25 mii, pentru alegeri. Ei găsesc oameni și le dau bani ca aceștia să-i transfere pe contul partidelor. Dar de fapt, acești bani provin de la sponsori. Nouă ni s-au propus...”

Europa Liberă: Cine?

Alexandr Kalinin: „... ni s-au propus mulți bani. Doar două momente: Ne-au propus bani, spun asta oficial, și ne-au propus și în 2012, când nu eram încă implicați în politică, dar am început să ne implicăm activ în viața diasporei. Am avut o întâlnire cu un reprezentant al Ambasadei României în Federația Rusă. Mi s-au propus, mie personal, 50 de mii de euro lunar, în numerar, ca eu să închei un acord și Congresul meu al diasporei moldovenești să se unească cu diaspora românească din Federația Rusă. Mi s-a spus: Timp de un an vă vom plăti câte 50 de mii de euro lunar, iar după un an, această sumă va crește, dar trebuie să renunțați numele de Congres al diasporei moldovenești și să deveniți unul dintre liderii diasporei românești din Federația Rusă. Le-am spus că da, că suntem popare frățești, dar că eu sunt pentru păstrarea atât a statalității, cât și a națiunii moldovenești, deoarece eu cred că națiunea moldovenească există, deși mulți spun că nu este așa. Deci, am refuzat. Și încă două momente în ceea ce privește Republica Moldova. Primul e că la alegerile prezidențiale trecute, din anumite motive, eu mi-am retras candidatura. Dar amenințările, în cazul meu, nu țin. Apoi am fost invitat la Dodon, am discutat cu el, dar înainte de asta, oamenii din Dodon au venit la mine și mi-au oferit bani, bani mari, iar două companii petroliere care dețin benzinării pe teritoriul Republicii Moldova, mi-au propus funcții și un salariu de câteva mii de euro, mi s-a spus că voi fi președintele Consiliului de administrație al respectivelor companiei petroliere, dacă voi îndemna lumea să voteze pentru Dodon. M-am întâlnit cu Dodon și i-am spus: Nu am nevoie de bani, mi-am retras candidatura. Sunt gata să vă susțin, dar cu unele condiții. Prima condiție sunt cetățenii Republicii Moldova care se află în străinătate, pe care i-ați înșelat, fapt pentru care am apelat acum la președintele Federației Ruse. Iată un aspect mai delicat: niște cetățeni de-ai noștri sunt de doi ani la închisoare. Au un telefon de la care pot apela doar noaptea. Eu le primesc apelurile non-stop, îi înțeleg că dacă sună la ora 4, la ora 3 dimineața, atunci au o durere foarte mare. Primesc deseori apeluri din închisori, deținuții vorbesc cu mine, îmi povestesc despre problemele lor, despre ce li se întâmplă în închisori. Deținuții cu o sentință penală reală, atât pe teritoriul Moldovei, cât și în afara acesteia. Și, de asemenea, cetățenii care au încălcări administrative, dar sunt ținuți în închisori. Oamenii plâng, sunt femei, persoanele în vârstă: Până când ne vom afla aici?”

Europa Liberă: Dar de ce stau acești moldoveni la închisoare în Rusia?

Alexandr Kalinin: „Conform regulamentului, dacă ați încălcat legislația migrațională din Federația Rusă și ați fost identificat pe teritoriul Rusiei, sunteți reținut, vă este întocmit un proces verbal și sunteți expediat într-un centru de detenție temporară, centre care, de fapt, sunt niște închisori adaptate pentru cetățenii care își așteaptă expulzarea de pe teritoriul Rusiei. Procedura de expulzare durează până la șase luni și cuprinde identificarea persoanei, perfectarea actelor, alocarea banilor din bugetul Rusiei.”

Europa Liberă: Cunoașteți numărul cetățenilor care s-ar afla în asemenea condiții?

Alexandr Kalinin: „Aproximativ 280 de cetățeni de-ai noștri se află acum în detenție. Prin decretul 274 al președintelui Rusiei, pe timp de pandemie, a fost interzis, din 15 martie, expulzarea oricui din Rusia. Deci, acum, dacă ești identificat, nu mai ești expulzat. Sunt expulzați cetățenii aflați în închisori. Aflându-mă acasă, în Moldova, înainte de alegerile prezidențiale, i-am spus lui Dodon: Igor Nicolaevici, rezolvați problema aceasta, doar Dvs. aveți legături cu Federația Rusă?”

Europa Liberă: Dl Dodon s-a întâlnit de 30 de ori cu Dl Putin, de ce nu au rezolvat aceste probleme?

Alexandr Kalinin: „S-au întâlnit de o mie de ori, asta și este problema. De ce am eu conflicte cu Dodon? Nu de aceea că aș fi rău, ci pentru că sunt principial!”

Europa Liberă: De ce nu s-au rezolvat aceste probleme?

Alexandr Kalinin: „El nu vrea să se ocupe de problemele cetățenilor. Nu vrea să muncească, în principiu. Acum, ca să terminăm cu alegerile prezidențiale, i-am spus: Sunt 280 de oameni, poate că sunt mai mulți, dar conform informațiilor mele, sunt atâția, rezolvați problema revenirii acasă acestor cetățeni cât mai grabnic. - Da, bine, bine. Și au uitat. Amnistia lui Dodon. Sunt asistent al unui deputat în Duma de Stat a Federației Ruse, nu am nimic de ascuns, pentru că...”

Europa Liberă: …al cărui deputat?

Alexandr Kalinin: „...deputatul Novikov, din Partidul Rusia Unită, mă ocup de politicile de migrație. Reușesc să interacționez și cu cetățeni străini, nu doar cetățeni ai Republicii Moldova, cetățenii conflictuali din Tadjikistan, aceștia sunt musulmani...”

Europa Liberă: Și de ce problema moldovenilor aflați în Rusia nu se rezolvă?

Alexandr Kalinin: „Problema este că nu avem un lider în țară și că nu există voință politică pentru a rezolva aceste probleme. Căci toate problemele pot fi rezolvate fără probleme.”

Europa Liberă: Dar partea rusă vrea să rezolve aceste probleme?

Alexandr Kalinin: „Desigur, pentru că cetățenii Moldovei sunt o parte foarte mică a cetățenilor străini din Rusia, aproximativ 400-450 de mii din numărul total de 12 milioane de cetățeni străini în Federația Rusă. Deci, doar o mică parte sunt din Moldova. Liderii țărilor care sunt preocupați de situația cetățenilor lor decid problema cu Președintele (Putin). Dodon, cu toate cele 30 de întâlniri ale lor, și cu toate ședințele foto, nu și-a pus niciodată problema să-i ajute pe cetățenii noștri.”

Europa Liberă: Cum vă explicați acest lucru?

Alexandr Kalinin: „Permiteți-mi să vă povestesc puțin despre amnistie, dacă se poate. Eu sunt autorul acesteia și principala ei prevedere este că cetățenilor nu li s-a permis să călătorească în afara Federației Ruse, deoarece sistemul funcționează foarte greu. Știind aceasta, am le-am propus cetățenilor noștri: veniți la Ministerul Afacerilor Interne, la Ministerul Justiției, să vi se pună o ștampilă că vi s-a acordat amnistia. Din acel moment, vă veți afla în cadrul legal. Dodon însă întotdeauna a tras cenușa la turta lui. Trebuie să părăsiți teritoriul Rusiei, a spus el. I-am spus atunci: Igor Nicolaevici, nu puteți face asta. Zeci de mii, sute de mii de cetățeni vor avea de suferit, nu vor mai putea reveni. Ei vă vor crede. Au rămas copiii, soțiile, afacerile și munca. Veți ruina multe familii. - Nu, noi vom decide totul. OK. Bine. Ies eu în Piața Roșie și le spun oamenilor: Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, iată ce spune Dodon, președintele Republicii Moldova. Dar nu există declarații oficiale despre amnistie pe teritoriul Rusiei. V-o spun în calitate de șef al diasporei moldovenești: nu-l credeți! Cetățenii s-au oprit, dar unii l-au crezut și nu s-au mai putut întoarce. Dodon a recrutat 500 de mii de persoane, a adus personal listele, le-a arătat pentru a-și face PR. Dar sute, zeci de mii au avut de suferit, nu-i așa? Nu s-au mai putut întoarce. Iar acum, la numerele noastre de telefon indicate în acea bază de date primim SMS-uri cu mesajul: Votează pentru Dodon, pentru Partidul Comuniștilor, Socialiștilor și așa mai departe. El s-a gândit întotdeauna numai la propria sa persoană și niciodată la poporul său. De aceea a și pierdut alegerile. Poate da vina pe cei care au cerut votul pentru Maia Sandu, dar Dodon a pierdut alegerile pentru că oamenii și-au dat seama că i-a înșelat. Cetățenii care au votat-o și pe Maia Sandu, principal, nici nu au vrut să audă de Dodon. Și eu sunt împotriva lui Dodon. El nu trebuie...”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale credeți, că pot avea loc după 11 iulie în Parlamentul Republicii Moldova?

Alexandr Kalinin: Este o problemă foarte dificilă. Dificilă nu în sensul de a face o coaliție – va fi complicat dacă această coaliție nu va exista. Dacă nici dreapta și nici stânga nu se vor înțelege între ele, atunci vom vedea un scenariu cum a fost recent în Israel, când au avut loc trei scrutinuri anticipate consecutive pentru Parlament. Mă tem că și noi aici ne putem confrunta cu o asemenea situație și că, de fapt, anume spre asta ne îndreptăm.”

Europa Liberă: De ce?

Alexandr Kalinin: „Vă rog să-mi spuneți, Dvs., în general, ați remarcat investiții financiare foarte mari ale partidelor politice în aceste alegeri?”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să spuneți, sunteți unul din cei 23 de concurenți electorali înregistrați la CEC.

Alexandr Kalinin: „Eu cred că nu. Au rețineri. Dar nu am răspuns pe deplin la întrebarea: de ce nu poate un partid să ia bani? Pentru că tu devii dependent. Nouă ni s-au oferit foarte mulți bani în schimbul anumitor direcții de control – controlul exportului de grâu, controlul portului Giurgiulești – la intrarea în Parlament. Nu am fost de acord cu acest lucru, deoarece situația nu se va schimba absolut deloc. Totul ar trebui să funcționeze pentru binele statului, pentru binele oamenilor. Iar banii au fost cheltuiți, ei bine, nu în același mod în care au fost cheltuiți acum doi ani, acum patru ani, acum șase ani. Deci, există un anumit factor care împiedică anumite lucruri, faptul că este posibil, pe undeva, să nu ajungem la un acord cu cineva. Vorbind despre Partidul Regiunilor, dacă vom discuta sau nu cu ceilalți în caz că vom trece în parlament, vreau să vă spun că vom discuta cu toată lumea. Vom vorbi cu toată lumea în sensul că avem un program care vizează foarte clar păstrarea statalității, păstrarea limbii, păstrarea folclorului, păstrarea sănătății și a vieții oamenilor. Nu înaintăm cereri prea dure, pentru că oficialii care iau mită la greu trebuie să fie trași la răspundere. Nu sugerăm că instrucțiunea, dacă ați cumpărat un medicament, trebuie să fie neapărat în rusă.”

Europa Liberă: Dar dacă ar depinde de Partidul Regiunilor crearea unei majorități în Parlament, cu cine ați accepta să faceți această majoritate?

Alexandr Kalinin: „Suntem gata să discutăm cu fiecare partid politic, cu fiecare fracțiune care va fi în Parlament și care va îndeplini 100% din programul nostru, al Partidului Regiunilor din Republica Moldova. Suntem gata să discutăm cu ei. Dacă cel puțin unul dintre punctele partidului nostru nu va fi acceptat, va trebui să luăm o poziție principială și să nu facem alianță cu nimeni.”

Europa Liberă: Vă mulțumesc pentru această discuție.

Alexandr Kalinin: „Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, voi veni întotdeauna cu plăcere.”