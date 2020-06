Pavel Filip: „În R Moldova ne ascundem după deget cu guverne tehnocrate” (partea a II-a)

Ei sunt convinşi să trădeze în favoarea grupului Pro Moldova sau a Partidului Şor contra unor sume impresionate. Alianţa PDM-PSRM are 53 de deputaţi şi oferă sprijin guvernului. Nu există certitudinea că nu vor mai pleca şi alţi parlamentari din PD. PD va vota proiectul Legii ONG-urilor, sunt declaraţii pe care le-a făcut liderul democraţilor Pavel Filip în studioul Europei Libere.

Europa Liberă: Despre majoritatea parlamentară, ce ne puteți spune? Ieri într-un briefing ați anunțat că unii deputați mai sunt ademeniți, inclusiv cu mijloace financiare și că cresc acești bani, suma care ar putea să i se ofere unui ales al poporului. Chiar până aici s-a ajuns, dle Filip, să se vorbească despre o cifră cu șase zerouri, asta însemnând un milion de dolari/euro pentru un deputat?

Pavel Filip: „Da, nu am exagerat cu nimic. După ce sâmbătă și duminică au făcut voiaje iarăși pe la toți colegii noștri din teritoriu, care sunt și deputați-membri ai fracțiunii Partidului Democrat, ieri ne-am întrunit în ședința fracțiunii și am discutat aceste subiecte. Colegii noștri au spus cine i-a vizitat și care au fost ofertele și am convenit de comun acord să ieșim cu o declarație publică, lucru pe care l-am făcut în briefingul de ieri. Este adevărat, dacă o lună în urmă ofertele erau de nivelul a 250 de mii de dolari, dacă mergi la Candu; 300 de mii de dolari, dacă mergi la Șor, aveai de ales; atunci sâmbătă și duminică, acum, în ultimele zile, ofertele au ajuns până la un milion de dolari.”

Europa Liberă: Și de unde vin acești bani, se dau cash, se dau prin transfer?

Pavel Filip: „Aici eu nu știu, pentru că și modalitatea de a abordare desigur că este una foarte inteligentă. La mulți colegi de-ai noștri nu au ieșit direct cei din „Pro-Moldova” sau de la Șor, dar ei caută punți de legătură prin rude sau prin cunoștințe comune care sunt și desigur că colegii noștri nu vor să spună în public cine sunt acești oameni, pentru că sunt prietenii lor, dar a fost la o parte din deputați nemijlocit Vladimir Cebotari, a fost nemijlocit Marina Tauber și au avut aceste discuții.”

Europa Liberă: Și ei au reacționat. Reprezentanta Partidului „Șor”, Marina Tauber, a spus că ea nu ascunde că discută cu toți deputații și, dacă se pliază interesele, de ce ar trebui neapărat să se vorbească că se face târg?

Pavel Filip: „Deci, în discuțiile pe care le au, desigur că pornesc de la principii înalte și valori și apoi, până la urmă, le scrie pe o hârtiuță suma de bani care li se oferă sau, mai nou, colegei căreia i s-a oferit un milion de dolari a fost scrisă cifra în telefon și i-a fost arătată.”

Europa Liberă: Elena Bacalu spune: dl Filip, petiții cu presiuni, șantaj și amenințări vin din partea echipei noi reformate democrat-socialiste în raionul Cahul, echipa care a votat cu mine, și nu cu dumneata sau cu socialiștii din legislativul de la Chișinău.

Pavel Filip: „Eu nu știu cine scrie petiții, este un lucru pe care are dreptul să-l facă fiecare. Este altceva când se merge cu metode de acestea, neortodoxe, cu bani. Atunci să explice și nemijlocit, dacă spuneți de dna Bacalu, să explice de ce atunci când a părăsit Partidul Democrat și a aderat la grupul „Pro-Moldova” nu a avut curajul să spună acest lucru echipei locale, care nu a urmat-o. Ea a plecat singură de la Cahul, acea echipă care a muncit pentru dânsa și care a rămas pur și simplu uimită de ce a plecat dna Bacalu, iar echipa a aflat de pe Facebook că dna Bacalu a plecat din Partidul Democrat. De aceea, dna Valentina…”

Europa Liberă: Și Ghenadie Verdeș vă reproșează că PDM a devenit partid-satelit al PSRM.

Pavel Filip: „Da, sunt texte scrise de echipa lor de PR, deci nu au scris ei singuri toate aceste texte, se gestionează dintr-un singur centru și paginile lor de Facebook tot așa sunt gestionate de altcineva. Pentru mine este dureros acest lucru, pentru că am ajuns în Republica Moldova ca aceste aparențe sau percepțiile să fie într-atât de diferite de realitate, să te ascunzi cu valorile europenești sau românești după o sumă de bani pe care ai luat-o și să creezi încă această impresie în societate, desigur că este foarte cinic.”

Europa Liberă: Admiteți că vor mai pleca colegi de-ai Dvs. din PD?

Pavel Filip: „Aceste oferte eu cred că sunt foarte tentante și o să vedeți că cei care rămân, aceia sunt oameni cu demnitate și verticalitate adevărată, dar cei cărora le vine greu să refuze asemenea oferte, desigur că pot pleca.”

Europa Liberă: Și cât de durabilă rămâne a fi majoritatea parlamentară?

Pavel Filip: „Este complicat de spus, noi acum suntem 52...”

Europa Liberă: Sunteți la limită.

Pavel Filip: „Mai există dl Oleinic, care-i independent, votează de rând cu noi. Ar însemna că, dacă mai pleacă patru deputați, nu mai există majoritate parlamentară. Dar eu vreau ca toată lumea și cel puțin clasa politică să-și pună întrebarea: de ce este atât de înaltă miza, pentru ce s-ar investi asemenea bani și care este obiectivul, de fapt?”

Europa Liberă: Și răspunsurile Dvs. care sunt?

Pentru mine este foarte straniu să văd că noi uităm atât de repede lucrurile în Republica Moldova

Pavel Filip: „Eu încă nu am găsit un răspuns până la urmă, pentru că nu este un scop în sine, am mai vorbit și cu alți colegi, nu este un scop în sine, spre exemplu, să votezi o moțiune de cenzură și să dai un guvern jos. Întrebarea mea este: ce se întâmplă mai departe? Trebuie să analizăm foarte profund ce se întâmplă, de ce se investesc atâția bani, de către cine se fac aceste investiții, de unde provin acești bani și pentru mine este foarte straniu să văd că noi uităm atât de repede lucrurile în Republica Moldova. Noi, un an de zile în urmă, vorbeam despre furtul miliardului, vorbeam despre invalidarea alegerilor în Chișinău, vorbeam despre multe altele, ca astăzi, de fapt, să nu mai avem dubii. Dar oare acești bani nu vin din furtul miliardului? Oare acești bani nu vin de la oamenii care, în principiu, au făcut toate aceste fărădelegi? Suntem gata acum cu brațele deschise să mergem cu ei? Nu știu care este obiectivul și care este scopul, până la urmă.”

Europa Liberă: Liderul „Pro-Moldova”, Andrian Candu, tot aici, în studioul Europei Libere de la Chișinău, a spus că procuratura e cea care trebuie să anunțe sentința, că până atunci politicienii oricum încearcă să-și facă imagine, speculând că unu-i hoț, unu-i trădător, al treilea a luat-o pe altă cale și, dacă nu există sentința pronunțată de oamenii legii, atunci se fac speculații.

Pavel Filip: „Evident, eu împărtășesc întru totul această declarație, doar eu am pus altfel întrebarea: de ce acum se face atâta efort și se investesc atâția bani, care este scopul? La această întrebare noi trebuie să răspundem.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că ar fi nevoie de o lege care ar interzice traseismul politic în legislativ, ca să nu mai poată deputații să treacă dintr-un partid în altul.

Pavel Filip: „Eu am vorbit despre o declarație de condamnare a traseismului, să vedem dacă va fi susținută și de către ceilalți colegi din parlament.”

Europa Liberă: Și iarăși, dacă e să-i citez pe cei care au reacționat după ce ați făcut Dvs. aceste declarații, ei spun: dar Pavel Filip trebuie să-și amintească că și pe timpul când el era prim-ministru, dacă nu ar fost transfugi dintr-un partid în altul, dacă nu s-ar fi cumpărat deputați, nu ar fi avut sprijinul majorității.

Pavel Filip: „Nu înseamnă că eu nemijlocit am salutat acest fenomen. Absolut! Eu doar am pus în aplicare toate capacitățile mele pentru a face față muncii unui guvern.”

Europa Liberă: Dl Filip, și totuși cum a fost să fii premier într-un regim atât de odios, cum se descrie regimul Plahotniuc?

Pavel Filip: „Eu am fost concentrat pe activitatea executivului și am avut mai puține tangențe cu activitatea de partid, ulterior, într-un mod oarecare, eu sunt mândru de cele pe care le-a reușit guvernul, toate programele.”

Europa Liberă: Și atunci, o să vă zică cei care au părăsit PD-ul că sunteți mândru, de atâta că a fost și contribuția lor?

Pavel Filip: „Evident, asta a fost o muncă de echipă, deci nimeni nu pune la îndoială. Nu face un om singur nimic, chiar dacă ești prim-ministru. Ai nevoie de suportul parlamentar, ai nevoie de suportul partidului care te-a delegat. De aceea, noi aveam aceste ședințe la partid, discutam despre proiecte, ne asiguram că aceste proiecte sunt susținute de către majoritatea parlamentară.”

Europa Liberă: Ziceți că ați avut posibilitatea să vă desfășurați activitatea așa cum ați înțeles-o Dvs. în fruntea executivului, iar pe de altă parte, ne amintim, la PD se făceau briefinguri și politicienii anunțau tot ceea ce se întâmplă în executiv, dar nu șeful de guvern?

Pavel Filip: „Și aici nu este nimic ieșit din comun. Deci, executivul este delegat de către politicieni, de către partidele politice și este evident că ei vor să capitalizeze activitatea guvernului. Din punctul meu de vedere, este un lucru normal; partidele politice merg în campanie electorală, fac promisiuni, prezintă programe și, ulterior, în următorul ciclu tot ei merg în fața oamenilor și trebuie să le ceară votul.”

Europa Liberă: Și atunci, e justificat că partidul vine și spune că se înlocuiește un ministru cu alt ministru, că se promovează o politică într-un domeniu, și nu premierul e cel care decide aceste lucruri, pentru că el are ultimul cuvânt?

Pavel Filip: „Eu văd că tot încercăm în Republica Moldova să ne ascundem după deget cu guverne tehnocrate...”

Europa Liberă: Absolut! Sunt toate politice, sunt toate pe criterii politice.

Guvernul este o emanație a politicului

Pavel Filip: „Nu există guverne tehnocrate. Guvernul este o emanație a politicului, de aceea trebuie să numim lucrurile pe nume, așa cum sunt ele, doar că guvernul are capacități. Guvernul are capacități de a elabora strategii, de a bate în cuie viziuni, de a elabora programe, proiecte și merge apoi către politic să ceară susținerea acestor proiecte. Această legătură întotdeauna este foarte strânsă, lucru care se întâmplă și acum, deci vedem aceleași briefinguri în principiu, în mare măsură sunt prezentate de către președintele țării. Eu cred că oamenii pot face distincție. Depinde foarte mult de capacitatea guvernului și eu cred că clasa politică trebuie întotdeauna să fie cointeresată în a instala un guvern capabil de a face față provocărilor cu care se confruntă.”