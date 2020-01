Petras Auštrevičius: „Unde este ambiția moldovenilor de a spune: DA, PUTEM?”

Eurodeputatul lituanian (Renew Europe) Petras Auštrevičius, despre ultimele evoluții de la Chișinău, într-un interviu realizat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.





Europa Liberă: Domnule Auštrevičius, nu v-ați ascuns dezamăgirea când anul trecut guvernul Sandu a căzut. Anul 2020, anul alegerilor prezidențiale, va compensa, credeți, această dezamăgire?

Petras Auštrevičius: „Îmi lipsesc acele momente sub guvernarea Sandu, cand părea că ambiția Moldovei este la apogeu și că acea ambiție punea Moldova pe un alt drum cu un alt destin. Moldova nu mai are parcă ambiția de atunci. Atunci autoritățile se luptau cu corupția, se delimitau de persoane implicate in povești dubioase. Asta este ceva ce trebuie continuat pentru ani de acum înainte. Societatea are nevoie de asta. Oamenii vor să se bucure de libertate, dar și să se bucure de oportunități. Moldova nu are petrol, nu are gaz, ca și țara mea, iar comparațiile care se fac între Moldova și Lituania au un sens. Am pornit din statutul de vagon sovietic. Și Moldova, și Lituania. Apoi, noi ne-am desprins rapid de trenul sovietic și ne-am atașat de cel european, care a luat-o rapid din loc. Sunt 30 de ani de atunci și acum suntem o altă țară.”

Europa Liberă: Și aveți o graniță cu Rusia, spre deosebire de Moldova care nu are.



Petras Auštrevičius: „Da, și un război informatic și de dezinformare, și propagandă, și nu o relație foarte prietenoasă, în orice caz. Am pornit drumul nostru european cu un PIB care era 34% din media europeană. Acum depășim 80%. Și nu am descoperit petrol și gaz. Doar am profitat de tot ce oferă UE. Iar ambiția noastră este 100% și chiar mai mult. Avem mereu nivelul de ambiție cel mai ridicat. Și sper că și Moldova va face la fel!”

Europa Liberă: Da, dar totul depinde de susținerea populației. Iar în Moldova, majoritatea pare să îl vrea pe dl Dodon.

Petras Auštrevičius: „Nu neg acest lucru, după cum nu neg faptul că este nevoie de politici sociale. Cred că țara ar trebui să fie condusă de altfel de lideri, nu doar de unii care să vorbească despre neutralitatea R. Moldova. Nimeni nu va lua neutralitatea Moldovei. Este decizia exclusivă a țării. Nu asta ar trebui să fie principala idee care coagulează societatea. Nu este vorba de suveranitate. Vorbesc despre ceva diferit. Unde este ambiția, oamenilor care se uită la conducători și își spun: DA, PUTEM! Nu vad această ambiție!”



Europa Liberă: Ce ar trebui să facă opoziția ca să își asigure victoria la alegerile prezidențiale?

Petras Auštrevičius: „Sper ca opoziția să fie unită în jurul unui singur candidat. Un candidat puternic, care este lider, care are o viziune, nu ar trebui să se opună la orice. Candidații opoziției trebuie să se focuseze pe o noua ambiție: o nouă dinamică socială și dezvoltare economică a Moldovei.”