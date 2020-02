PPDA încă nu a luat o decizie pe cine va susține în circumscripția Hânceşti

Platforma DA a anunțat că se mai gândește pe cine va susține în alegerile parlamentare noi din luna martie în circumscripția uninominală Hâncești, care sunt considerate o repetiție pentru prezidențialele de la toamnă și care au produs deja tensiuni între partidele pro-europene. Inițial, Platforma DA era dispusă să-l sprijine pe Grigore Cobzac din partidul aliat PAS, al Maiei Sandu. Dar când PAS a desemnat-o candidată pe fosta ministră a justiției Olesea Stamate și l-a dat afară pe Cobzac, Platforma DA a spus că se mai gândește și ea.





Unii membri ai echipei lui Andrei Năstase nu ascund că îl consideră pe Cobzac candidatul cu cele mai bune şanse de a învinge în viitoarea competiţie de la Hânceşti, pentru că, spun ei, este originar de acolo, s-a dovedit a fi un deputat curajos în mandatul precedent din legislativ şi a avut un scor electoral bun la ultimele parlamentare, când a ieşit pe locul doi, fiind devansat doar de un democrat puternic sprijinit administrativ de democraţii aflaţi atunci la putere. Dar o decizie oficială a formaţiunii deocamdată lipseşte.

Pe de altă parte, ceea ce Maia Sandu a încercat să invoce atunci când şi-a apărat decizia formaţiunii de a miza pe fosta ministră de la justiţie, Olesea Stamate, e „curajul” şi în eforturile guvernului său, demisionat în urmă cu aproape trei luni, de a reforma justiţia şi a combate corupţia. Şi priceperea „de a lucra în echipă”.



Explicând astăzi care sunt motivele de ezitarea, deocamdată, a PPDA de a face alegerea între cei doi, şeful grupului parlamentar al formaţiunii, Alexandru Slusari, a sugerat că partidul nici nu ar vrea să provoace un conflict serios cu aliaţii săi din PAS ai Maiei Sandu, dar nici să admită un eşec al dreptei pro-europene în viitorul exerciţiu electoral.



„Pe de o parte, dacă nu susţinem candidatul PAS, riscăm să apară nişte animozităţi pe plan de colaborare. Chiar dacă suntem partide diferite, dar am colaborat patru ani şi am făcut şi lucruri bune. Pe de altă parte, este circumscripţia cu electorat mai mult pro-european, unde stânga niciodată nu a avut rezultate bune. Sub acest aspect este important de menţinut acest scor, să nu admitem victoria socialiştilor. În ajunul prezidenţialelor, victoria unui candidat al lui Dodon ar arăta prost sub aspectul imaginii, sub aspectul psihologic chiar.”

Slusari mai afirmă că decizia referitoare la ce candidat va obţine sprijinul PPDA va depinde în mare măsură şi de părerea activiştilor locali ai formaţiunii, părere importantă măcar şi din motiv că sunt cei care nemijlocit vor trebui să facă campanie.



Căutarea unui candidat al opoziţiei care să-l învingă pe candidatul puterii la scrutinul anticipat din Hânceşti provoacă, de câte săptămâni, neînţelegeri atât între cele două componente ale Blocului pro-european ACUM, cât şi în interiorul formaţiunii fostei prim-ministre, Maia Sandu.

Într-un recent interviu la Europa Liberă, ea a spus că Grigore Cobzac ar fi refuzat să candideze, ca să se răzgândească în momentul în care formaţiunea o desemnase deja pe Stamate. Cobzac, fost liberal-democrat aderat între timp la PAS, a negat însă că formaţiunea i-ar fi propus să participe la scrutin. Sandu mai spune că a crezut că înaintând-o pe Stamate va răspunde opţiunii partenerilor săi din PPDA pentru sprijinirea unor candidaţi comuni apolitici, în timp ce liderii PPDA susţin că anume Cobzac ar fi fost prima lor opţiune şi nu înţeleg de ce PAS ar fi făcut o altă alegere. Criticii spun însă că disputa curentă face rău pro-europenilor atât în perspectiva scrutinului din Hânceşti, cât şi a celui prezidenţial de la toamnă.



Din ce se ştie deocamdată, locul rezervat circumscripţiei Hânceşti în legislativ, devenit vacant urmare a retragerii fostului deţinător, democratul Vladimir Botnari, va fi disputat, în afară de Stamate şi Cobzac, între Ion Mereuţă, din partea PD, Ştefan Gaţcan, din partea socialiştilor, candidatul Blocului Unirea, Dorin Chirtoacă, şi candidatul partidului Şor, Vitalie Balinschi. Probabilitatea ca formaţiunea lui Năstase să înainteze un propriu candidat nu mai poate fi luată în calcul, dat fiind faptul că termenul legal rezervat procesului de pregătire pentru înregistrare s-a epuizat.