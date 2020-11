Priorităţi Biden – imigrația

Trump a semnat peste 400 de ordine executive in legatura cu acest domeniu. Tribunalul Suprem – care acum are o majoritate conservatoare – poate pune in pericol programul DACA, care se refera la persoane aduse in tara, copii fiind, de imigranti ilegali. In plus, analisti arata ca schimbarea de administratratii ar putea incuraja mai multe persoane sa incerce sa intre ilegal in tara, la frontiera cu Mexicul.

Biden a promis ca in prima zi la Casa Alba va anula ordinul lui Trump care limiteaza intrarea in tara a unor persoane de religie musulmana. In plus, el doreste sa inainteze Congresului un proiect de lege care sa ofere celor circa 11 milioane de imigranti ilegali o cale de a-si legaliza statutul si, in cele din urma, deveni cetateni americani.

In legatura cu DACA, presedintele ales vrea sa extinda beneficiile de care acele persoane beneficiaza, chiar daca Tribunalul Suprem analizeaza validitatea programului, pe ansamblu. Biden va bloca deportari in primele 100 de zile de la intrearea in tara, va opri constructia zidului de la frontiera cu Mexicul si va crea un grup de lucru pentru reunificarea familiilor de imigranti ilegali, despartite de autoritatile de imigratie in timpul presedintiei Trump.

Dar analisti arata ca lui Joe Biden nu ii va fi usor sa puna in revers numeroasele interventii facute in sistem de predecesorul sau, mai ales ca politicile sale vor fi sub microscopul stingii partidului, mai mult decit a fost cazul cu Barack Obama.

Biden a promis ca va pune capat masurilor care prevad ca solicitanti de azil trebuie sa ramina in Mexic, pentru analizarea validitatii cazurilor, in tribunal.

Dar toate aceste masuri pot deveni un boomerang politic, daca vor duce la cresterea imigratiei ilegale, si de aceea Biden vrea sa coopereze cu tari din America Centrala pentru ca acestea sa creeze conditii ca cetatenii lor sa nu mai emigreze in numar mare.

Vor exista presiuni si ca Statele Unite sa primeasca mai multi refugiati, dupa ce Trump a scazut numarul acestora cu circa 80%.