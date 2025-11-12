Procurorii turci cer 2430 de ani de închisoare pentru primarul Istanbulului. „Propagandă”, răspunde opoziția

Partidul lui İmamoğlu, aflat în închisoare, a criticat miercuri aspru cererea de condamnare, depusă oficial marți, calificând-o drept „un document de propagandă politică”.

„Prin această punere sub acuzare, guvernul a demonstrat că dorește să îndepărteze țara de democrație”, a declarat miercuri, la Ankara, Deniz Yücel, purtătorul de cuvânt al Partidului Republican al Poporului (CHP). El a afirmat că nu este vorba de un document juridic, ci de unul politic, care vizează întregul partid.

İmamoğlu este considerat un adversar politic puternic al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan. El a fost arestat în martie sub acuzația de terorism și corupție și suspendat din funcția de primar al Istanbulului.

În 2024, partidul CHP a devenit în mod surprinzător la alegerile locale cea mai puternică forță la nivel național.

Pentru prima dată în istoria sa, AKP - partidul președintelui - a ocupat atunci numai locul al doilea într-un scrutin național. Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate să aibă loc în 2028.

Conform actului de acuzare, politicianul este cercetat pentru înființarea și conducerea unei organizații criminale, precum și de luare de mită și spălare de bani, printre altele.

Acuzațiile se extind și asupra familiei lui İmamoğlu și a jurnaliștilor

Procuratura solicită pedepse și pentru alți peste 400 de suspecți, printre care se tatăl și fiul lui İmamoğlu.

Aceștia sunt acuzați de spălare de bani, faptă care poate duce la pedepse lungi cu închisoarea, a relatat agenția de știri de stat Anadolu.

Mai mulți jurnaliști se află, de asemenea, pe listă, a precizat agenția. Printre ei se numără Ruşen Çakır, una dintre cele mai proeminente voci liberale critice din țară. Potrivit Anadolu, el este acuzat de sprijinirea unei organizații criminale, faptă pedepsită cu închisoarea de până la patru ani. Acuzarea trebuie să fie încă acceptată de instanță, deși acest lucru este considerat o formalitate.

După anunțarea acuzațiilor, președintele CHP din Istanbul, Özgür Celik, a scris pe X că motivul real este de a-l împiedica pe İmamoğlu să candideze la președinție.

CHP, partid cu orientare seculară, este supus constant presiunilor. Până în prezent, sute de membri ai partidului au fost arestați, iar 17 dintre primarii săi au fost reținuți.

Guvernul respinge criticile că ar face campanie de represalii politice, susținând că sistemul judiciar din țară este independent. Organizațiile internaționale și Comisia Europeană au pus la îndoială acest lucru.

