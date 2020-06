Proteste în SUA: încă trei polițiști puși sub acuzare în cazul Floyd

Procurorii statului Minnesota au dat miercuri curs unor revendicări centrale ale participanților la protestele antirasiale din America: în primul rând, i-au pus sub acuzare și pe restul de trei polițiști din Minneapolis care au participat la reținerea, pe 25 mai, a lui George Floyd, afroamericanul de 46 de an, mort în timp ce era țintuit la pământ, cu piciorul pe gât, de un al patrulea polițist alb, Derek Chauvin. Chauvin, cel care a provocat direct moartea lui Floyd, fusese deja pus sub acuzare pentru ucidere din neglijență la sfârșitul săptămânii trecute.

Cei trei colegi ai lui Chauvin sunt acuzați de complicitate la uciderea lui Floyd prin faptul că au asistat pasivi, fără a interveni.

Totodată, procurorii au schimbat acuzația împotriva lui Chauvin, din omor din neglijență, în omor din culpă deși familia lui Floyd și protestatarii insist ca acesta să fie acuzat de omor premeditat.

Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison – cel care a anunțat miercuri noile puneri sub acuzație – a apreciat că protestele care au cuprins întreaga țară sunt „dramatice dar necesare” și a promis că se va face dreptate în cazul Floyd.

Protestele au izbucnit în toată America la o zi după uciderea lui Floyd iar în cea mai mare parte, au fost pașnice, mai ales în timpul zilei. La căderea nopții însă, în mai multe orașe, începând cu Washington, protestele au degenerat sporadic în confruntări violente, jaf și vandalizarea unor clădiri.

Ca urmare, în zeci de orașe s-a impus interdicția de circulație pe timpul nopții iar forțele de ordine au apelat și la Garda Națională.