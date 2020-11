Ramona Strugariu: Continuăm să ne respectăm angajamentele, indiferent cine va fi președinte

Europarlamentara Ramona Strugariu, vicepreședinta comisiei de asociere UE - R. Moldova vorbește despre interesul crescând pe plan extern pentru acest scrutin.

Europa Liberă: Se pare că rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova a relansat aceste alegeri și a făcut să crească interesul și pe plan extern, și din Est, și din Vest. Acolo, la Bruxelles, sunt urmărite aceste alegeri, a crescut interesul?

Ramona Strugariu: „Da! Și am urmărit, de fapt, întotdeauna și, mai ales, de când suntem în acest parteneriat și în acest Acord de Asociere cu mare interes alegerile din Republica Moldova. Și e firesc să fie așa, pentru că până la urmă alegerile dintr-o țară sunt cele care dau tonul și dau semnalul de vitalitate sau de letargie dintr-o societate și care exprimă, în măsura în care sunt alegeri corecte și democratice, voința oamenilor și aspirațiile lor de mai bine. Și în cazul nostru – de ce nu? – chiar de integrare europeană. Cu siguranță, da și așteptăm cu nerăbdare finalizarea lor și cel de-al doilea tur de scrutin.”

Europa Liberă: Ideea că Republica Moldova s-ar afla la răscruce și că chiar acest vot din 15 noiembrie ar putea să decidă soarta Republicii Moldova încotro, dacă se va apropia mai mult de Federația Rusă sau de Uniunea Europeană, chiar credeți că atât de decisiv este acest vot, când se vorbește despre calea pe care trebuie să o parcurgă în continuare acest stat?

Ramona Strugariu: „Este un vot decisiv. O să explic foarte repede și de ce. Până la urmă, dacă ne uităm la tabloul politic din Republica Moldova și, mai ales, la ultimele evoluții, avem un om care se află astăzi în cursa prezidențială, care a avut rolul fruntaș în guvern, e adevărat, instalat pentru destul de scurtă vreme, care a dat poate pentru prima oară semnale foarte-foarte clare de apartenență la valorile europene, de respectare a angajamentelor europene și de încredere, pentru că Guvernul Sandu a fost un guvern care a făcut niște pași foarte concreți în ceea ce privește aderarea la proiectul european, a luat niște măsuri, a fost un guvern care în momentul în care a pășit pragul Bruxelles-ului și din discuțiile avute, și din angajamentele pe care și le-a luat a reușit să deblocheze asistența financiară foarte repede pentru Republica Moldova. A avut niște oameni cu o viziune europeană și un parcurs european în carierele lor și care s-au dovedit într-adevăr interesați de ceea ce reflectă până la urmă și dorința cetățenilor din Republica Moldova, dacă ne uităm la cifrele foarte concrete în ceea ce privește încrederea oamenilor în bunăstarea economică pe care o aduce proiectul european sau în respectarea valorilor, libertatea presei ș.a.m.d. Deci avem asta ca o situație foarte clară și deja validată și avem un candidat ale cărui acțiuni sau atitudini au ridicat semne de întrebare din acest punct de vedere. Și atunci e firesc ca tendința să fie de respectare sau de revalidare a unor oameni care deja au demonstrat că își doresc Europa și își doresc Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, și își doresc până la urmă ceea ce așteptăm și ceea ce așteaptă cetățenii Moldovei: și echilibru politic, și prosperitate economică, și stat de drept, și lupta pentru justiție, toate acele lucruri la care până la urmă ne uităm împreună de ceva vreme și încercăm să le conturăm tot mai mult și în comportamentul cetățenilor, și în angajamentul guvernelor din Moldova.”

Europa Liberă: Republica Moldova a beneficiat și continuă să beneficieze de asistență din partea Uniunii Europene, în general din partea Occidentului, dar am reținut o declarație pe care o făcea Igor Dodon înaintea celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, spunând că, dacă, eventual, Maia Sandu ar putea să câștige mandatul de președinte, atunci ea va continua să stea cu mâna întinsă spre europeni și Occident pentru următoarea doză de credite. Ceea ce se obține de la Uniunea Europeană e un cerșit?

Ramona Strugariu: „Eu cred că această declarație jignește, în primul rând, cetățenii Moldovei, foarte franc afirm acest lucru, pentru că niciodată un acord în care două părți livrează în dimensiunea de angajamente nu poate fi privit ca un act de cerșit. Aș spune că, dimpotrivă, în momentul în care un stat care se află în creștere, în dezvoltare, care are niște aspirații și are nevoie, evident, de o anumită dimensiune de susținere așa cum a avut fiecare dintre statele membre sau aproape fiecare dintre statele membre, pentru că sunt state care contribuie mai mult și sunt state care beneficiază mai mult de proiectul european, dar orice fel de stat, că sunt multe în spațiul european, care își îndeplinește aceste angajamente și care primește acest sprijin – și financiar, și asistență tehnică, și din toate perspectivele în care putem sprijini ca să poată să îmbunătățească viața oamenilor lui zi de zi, pentru că despre asta este vorba, ar trebui să fie salutat. Și eu cred că e ceea ce ține de cinste și de respect, nu e o chestiune care să fie privită ca un act de cerșetorie. Am auzit și eu această declarație și mărturisesc că m-a șocat, pentru că e atât de în contra timp cu tot ceea ce reprezintă Moldova, încearcă să construiască și ce a reușit în anumite momente de atâta vreme.”

Europa Liberă: Agenda Republicii Moldova continuă să fie una mult prea încărcată, multe reforme așteaptă la rând punerea în aplicare ca să fie adusă acea bunăstare, prosperitate în casa și în buzunarul cetățenilor. Credeți că lucrul acesta depinde în mare parte de președinte sau totuși un președinte proeuropean și reformator nu ar fi suficient, pentru că ar trebui să aibă și un parlament, și un guvern care să facă echipă bună cu șeful statului?

Ramona Strugariu: „Așa este, dar astfel de pași se fac în etape. Și fiecare rând de alegeri contează foarte mult într-o țară. Alegerile prezidențiale au semnificația și importanța lor și în momentul în care ai în fruntea statului un om care este concentrat pe respectarea acestor valori, care veghează la echilibrul puterilor în stat, care este un partener de dialog, pentru că acesta este un rol foarte important în baza unui dialog de încredere cu Uniunea Europeană, care se prezintă la același nivel de interes și de pregătire până la urmă, umăr la umăr cu alți lideri europeni este foarte-foarte important, nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru orice stat membru, fie el din interiorul Uniunii Europene sau din afara ei, acesta-i un lucru validat de istoria politică a proiectului european. Și am văzut că acolo unde există astfel de lideri și sunt oameni puternici, și sunt oameni care respectă și care propovăduiesc acest set de valori - funcționează lucrurile. Dincolo de asta, fundamentale sigur sunt și alegerile parlamentare, ca să poți să ai acele majorități politice cu care să poți să construiești sau să consolidezi reforma, pentru că nimeni nu reușește singur acest lucru. Sunt foarte importante și alegerile locale, la rândul lor, pentru felul în care e condusă comunitatea locală, felul în care cresc și se dezvoltă relațiile care se stabilesc între comunitatea locală și nivelul național. Deci e un proces continuu. Și am văzut acest lucru în state membre, și am văzut cum se schimbă, de fapt, lucrurile sau cum pot aluneca foarte repede pe o pantă mai puțin încurajatoare în momentul în care la un rând de alegeri a existat o schimbare bruscă și poate nu în direcția în care visăm și aspirăm noi să fie.

De aceea zic că oamenii nu ar trebui nicio secundă să uite importanța și semnificația fiecărui rând de alegeri în parte, dar și ce se întâmplă între aceste rânduri de alegeri, pentru că noi toți suntem într-o monitorizare constantă. Și nu există garanții nicăieri, nici măcar într-un stat membru care are o democrație, ceea ce numim noi o democrație consolidată, că această democrație ține la infinit. Și vedeți că sunt, se întâmplă lucruri mereu în spațiul european care poate ne înfiorează și ne dau de gândit. Sigur, da, se pot întâmpla și nu este niciun proces complet ireversibil, dar eu cred că dacă suntem atenți și dacă suntem aleși și, iată, suntem implicați, când spun noi, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, pentru că facem parte dintr-o mare familie europeană încet-încet, unii dintre noi mai puțin, alții dintre noi mai mult, dar cu siguranță că vom ajunge în episodul în care să putem să beneficiem, de fapt, de frumusețea și de pacea, și de stabilitatea acestui proiect aproape la fel de mult și de bine fiecare dintre noi. Asta ține de noi, da, ține și de președinte, ține și de parlament, dar nu sunt lucruri abstracte și entități rupte una de cealaltă, ci, dimpotrivă, sunt entități care se potențează încontinuu una pe cealaltă.”

Europa Liberă: Republica Moldova are Acordul de Asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană și încearcă prevederile acestui acord să le pună în practică. Credeți că relația UE cu Republica Moldova ar putea să fie diferită, dacă în fruntea Republicii Moldova ajunge Maia Sandu sau dacă în fruntea statului va fi Igor Dodon?

Ramona Strugariu: „Noi ne menținem angajamentele pe care ni le-am asumat până la urmă, pentru că nu discutăm despre persoane care își iau în nume propriu o țară. Au mai încercat și alții și se pare că acum se luptă din răsputeri să mențină puterea în statul respectiv, pentru că oamenii nu mai recunosc acești lideri. Și continuăm să ne respectăm angajamentele în cadrul pe care l-am stabilit, indiferent cine va fi președinte, doar că felul în care se dezvoltă această relație va depinde mult de cine este președinte și de cum respectivul președinte se asigură că aceste angajamente sunt respectate și din partea moldovenească, și din partea guvernului, și în această întreagă ecuație a alianței pe care am stabilit-o. Și contează fundamental voința politică în acest sens, pentru că, dacă e acolo un președinte care are voința politică de a construi în continuare și de a face mai bună această relație, se va vedea repede, dacă nu, ne vom chinui, poate, și se va întâmpla asta în detrimentul cetățenilor.”