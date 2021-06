Renato Usatîi: Țara trebuie resetată total

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate. Cu nr. 3 în buletinul de vot va figura Blocul electoral “Renato Usatîi” cu sloganul: Mână de fier în mănușă de catifea. L-am întrebat pe Renato Usatîi care e miza alegerilor din 11 iulie.

Europa Liberă: Care este miza acestor alegeri anticipate din 11 iulie?

Renato Usatîi: „Miza eu cred că pentru toți cetățenii este ca țara să fie resetată. Avem nevoie de o resetare totală. După tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, nu avem o altă soluție și eu sunt sigur că rezultatul pe care îl va obține Blocul electoral „Renato Usatîi” va fi unul foarte bun și blocul va participa la această resetare, nu ca opoziție, dar eu cred că totuși ca o parte a guvernării.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă o „resetare”? De unde pornește și unde ajunge?

Republica Moldova (...) are nevoie de o nouă Constituție.

Renato Usatîi: „O resetare totală. Eu cred că Republica Moldova, după ce a fost violată de atâtea ori Constituția țării, are nevoie de o nouă Constituție.

Asta e, să-i spunem așa, partea juridică, partea politică, dar partea concretă e că în 30 de ani nici un parlament, nici un guvern, nici un președinte de țară nu a ieșit să comande elaborarea unui plan concret de modernizare a țării în diferite domenii și nu contează că este vorba de economie, de agricultură, de sistemul de învățământ sau de medicină.

Orice gospodar, înainte de a începe construcția unei case, comandă un proiect, după asta toarnă fundamentul, după care ridică pereții și le pune acoperișul. La noi în țară se ridicau pereții, se instala acoperișul și pe urmă își aduceau aminte că au uitat să toarne acest fundament ori să sape un beci. Iată ceea ce a fost și după acest haos avem nevoie de o planificare foarte concretă absolut în toate ramurile.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că rezultatul acestor alegeri va permite o resetare de la A la Z?

Nu pot fi în niciun fel de coaliție cu „kulioace”, cu participanții la furtul miliardului, la „laundromat” sau la alte crime de rezonanță.”

Renato Usatîi: „Da, eu sunt sigur că, cu participarea Blocului electoral „Renato Usatîi”, majoritatea parlamentară viitoare va fi din oameni buni, și nu din oameni răi. Da, suntem în alegeri, dar să fie foarte clar: eu îi înțeleg pe toți și sunt foarte multe speculații că, iaca, rușii au să-l „îndoaie” pe Usatîi, Dodon spune că o să mă „îndoaie” românii, dar nu m-a „îndoiat” nimeni până la 40 de ani și nimeni nu mă va „îndoia” niciodată. Dar am spus foarte clar că eu nu sunt gata să discut acum despre viitoarea coaliție, dar pot să vă spun cu siguranță că eu nu pot fi în niciun fel de coaliție cu „kulioace”, cu participanții la furtul miliardului, la „laundromat” sau la alte crime de rezonanță.”

Europa Liberă: Apropo, un urmăritor de pe Instagram, pe nume Ion Rusu, asta și vă întreabă: Ați putea da garanții că nu veți merge într-o majoritate parlamentară cu PSRM-PCRM?

Renato Usatîi: „Uitați-vă, eu nu vreau să dau denumirea la niciun partid doar din cauză că suntem în campanie electorală. Tot această întrebare era înaintea turului întâi la prezidențiale, am fost foarte sincer atunci și după comportamentul meu s-a văzut că pe nimeni n-am mințit și acum am spus că nu fac alianță cu „kulioacele”, cu participanții la furtul miliardului și ai altor crime, că-i „laundromat” sau că-s altele.”

Europa Liberă: Dar ar putea cineva să aplice mecanismul șantajării?

Renato Usatîi: „Contra mea?”

Europa Liberă: Da!

Toate averile mele sunt indicate în declarația de avere.

Renato Usatîi: „Imposibil! Că tentative vor fi sunt sigur, cum au fost și după turul întâi la prezidențiale, dar că vor eșua, de asemenea, sunt sigur. Când cineva dintre experți sau analiști merge pe la televiziuni și spune că „acest Usatîi are averi ascunse în Federația Rusă”, să știți că toate averile mele sunt indicate în declarația de avere. În afară de casă și unele terenuri în Federația Rusă, eu nu am avut și nu am nimic, dar dacă cineva o să încerce să facă presiuni foarte mari asupra mea...”

Europa Liberă: Inclusiv prin dosare?

Renato Usatîi: „Dar nu prin dosare, el e unul, poate vor mai inventa unul acum în campania electorală, cum a fost și la prezidențiale acela cu „laundromatul”, nu exclud, dar asta poate să fie rezultatul zero.

Iată am fost lovit, toate televiziunile, toată mass-media din Federația Rusă m-au atacat, însă am rezistat, am imunitate. Dna Valentina, pentru mine este important ca acest Ion care vă dă întrebarea și restul cetățenilor, eu doar o să trebuiască să merg în stradă, să mă uit în ochi la oameni, o să trebuiască să merg prin diferite localități din țară, eu n-am făcut, niciodată nu am mimat, nu am imitat și apoi să ies în fața oamenilor, cum au făcut-o mulți alții. Pentru a salva Republica Moldova, astăzi putem să mergem la orice fel de coaliție...”

Europa Liberă: Cetățeanul e foarte dezamăgit în clasa politică și, mai ales, în promisiunile pe care le fac politicienii în campania electorală. Care e oferta cu care veniți Dvs. în fața cetățenilor?

Renato Usatîi: „Am spus că cei care tot au făcut planuri, strategii în ultimii 30 de ani, cei care au fost în diverse coaliții și prin mai multe partide, ei la nivel de declarații, de planuri și strategii au rămas, dar noi vom realiza ceea ce alții doar vorbeau.”

Europa Liberă: Concret, ce propuneți?

Renato Usatîi: „Noi suntem unicul concurent electoral, nu avem foști deputați, foști miniștri, avem primari de orașe și de sate care, cel puțin, de două ori au câștigat mandate de primar, sunt apreciați la nivel local în ceea ce ține de CALM, sunt oameni gospodari, oameni la locul lor. Și mai bine decât primarul, nimeni nu cunoaște problemele cetățenilor și, în comparație cu politicienii, noi în două mandate am hotărât problemele cetățenilor, dar nu mergeam cu promisiuni. Prima dată mergi cu promisiuni, a doua oară oamenii te votează pentru onestitate.

Și astăzi când în municipiul Bălți eu mă mândresc că suntem unicul oraș în care pensionarii la anumite ore, dimineața și seara, au acces gratuit și la microbuze, nu mai vorbim de troleibuze, cu troleibuzul pot circula zilnic, că avem cea mai bună piscină din țară, că am deschis școală de tenis, am ridicat-o la nivel național și internațional. În general, au fost mai multe proiecte realizate în domeniul tineretului și sportului, cu aceiași bani am reparat mult mai mult ca acei care au condus orașul până la mine și, cel mai important, eu mă mândresc cu faptul că suntem unicul oraș din țară care trei ani la rând și acum sunt sigur că și a patra oară avem titlul «Cea mai transparentă primărie din Moldova».”

Europa Liberă: Pentru că faceți trimitere la administrația publică locală, sunt două tabere acum de unde vin două scenarii: unii spun că ar trebui să fie lichidate raioanele, alții, din contra, insistă pe ideea că în niciun caz această verigă nu trebuie să fie lichidată. Ce punct de vedere împărtășiți Dvs.?

Vom anula consiliile raionale. Raionul rămâne la locul lui.

Renato Usatîi: „Deci, unul din punctele principale pe care noi ni l-am asumat public și am semnat și un acord cu conducerea CALM-ului este că, imediat după alegerile parlamentare, vom anula consiliile raionale. Raionul rămâne la locul lui, cetățenii doar vor beneficia din asta, deoarece va dispărea această mafie, acești controlori, să le spunem, care stă un președinte de raion cu atâția vicepreședinți câte partide au făcut coaliție, în unele avem câte 3, 4...”

Europa Liberă: Deci, doar consiliile raionale?

Toate resursele vor fi distribuite conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are localitatea respectivă.

Renato Usatîi: „Da, consiliile raionale, deoarece o să vedeți că se va termina cu traseismul politic la nivel local, întrucât nu va avea cine să șantajeze primarii dacă va dispărea acest consiliu raional cu președintele și vicepreședinții săi. Cel mai important lucru este că nu contează dacă primarii satelor sunt de la Usatîi, Sandu, Năstase, Dodon sau independenți, toate resursele vor fi distribuite conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are localitatea respectivă. O să vedeți cât de bine au să respire primarii și cetățenii împreună cu ei. Și un lucru la fel de important e că toate resursele care se consumau pentru a menține acest instrument politic, că altfel nu le pot spune acestor consilii raionale, vor fi distribuite tot în folosul cetățenilor și al localităților.”

Europa Liberă: Dvs. insistați pe dictatura legii. Cum ați descifra acest lucru?

Renato Usatîi: „M-au întrebat niște colegi de-ai Dvs. - ce înseamnă «добро с кулаками»? Da, se traduce ca mână de fier în mănușă de catifea, ca traducere corectă, dar sună în alt mod. Dictatura legii pentru mine înseamnă ca mediul de afaceri să nu mai fie interesat cine-i comisarul în raion sau cine-i șeful la fisc, sau cine este șef la un minister oarecare sau o agenție, așa cum astăzi se practică în toată lumea civilizată. Oamenii trebuie să știe că ei vor fi protejați și nu vor fi cumva verificați, și să li se pună diferite condiții. Cei din mediul de afaceri mă înțeleg perfect când vorbesc despre dictatura legii.”

Europa Liberă: Da, ei deseori s-au plâns de hărțuiri, de intimidări, de preluarea businessului.

Renato Usatîi: „Când vorbim despre dictatura legii, ca să ne întoarcem la același ГОСТ (rus. – standard de stat), că fără acel standard noi nu mai avem astăzi produse de calitate, deoarece nu există un laborator național ca produsele lactate să fie, într-adevăr, din lapte, așa cum se cade, cele din carne – din carne ș.a.m.d. La noi foarte multe lucruri nu au fost realizate, pentru că nu au fost conducători potriviți, n-au fost manageri anticriză.”

Europa Liberă: Votul din diasporă și votul din Transnistria și importanța acestui vot?

Renato Usatîi: „Orice vot este foarte important. Eu am fost unicul care în alegerile prezidențiale am demonstrat că am fost votat și de diaspora de Est, și de cea de Vest, și din Israel, Statele Unite, Canada, deci am demonstrat că pot uni societatea și nu o dezbin ca alții. Suntem obligați să protejăm posibilitatea celor din diasporă de a vota și unii idioți, altfel nu-i pot numi, pe acei politicieni...”

Europa Liberă: Totuși nu e bine să folosim asemenea expresii...

Renato Usatîi: „Da, dar atunci când ei spun că acești oameni nu trebuie să voteze, că acești oameni sunt plecați din țară și n-au treabă să influențeze procesele politice din Republica Moldova, cum eu pot să-i numesc altfel? Eu tot timpul la toți le-am spus pe nume și astăzi la Curtea de Apel Chișinău, unde este amânată pentru ziua de joi ședința ce ține de numărul secțiilor de votare care să fie deschise peste hotare, merge vorba ca să fie peste 50 de secții în plus în comparație cu cele care au fost la scrutinul trecut.”

Dacă nu vom face presiuni dure la Curtea de Apel Chișinău, ulterior la Curtea Supremă, decizia va fi în favoarea lui Dodon.

Europa Liberă: Care va fi deznodământul acestei decizii adoptate de CEC?

Renato Usatîi: „Deci, dacă nu vom face presiuni dure la Curtea de Apel Chișinău, ulterior la Curtea Supremă, decizia va fi în favoarea lui Dodon. Dodon a organizat acest vot semi-criminal, semi-politic la Comisia Electorală Centrală, când 5 persoane au votat pentru a nu majora numărul secțiilor de votare în diasporă, așa cum a recomandat Ministerul de Externe, are influență astăzi și la Curtea de Apel.”

Europa Liberă: Mai există șanse totuși ca acest număr al secțiilor de votare din străinătate să crească?

Renato Usatîi: „Doar dacă vom face presiuni mari la Curtea de Apel, alt scenariu nu există.”

Europa Liberă: Votul cetățenilor din stânga Nistrului și importanța acestui vot?

Renato Usatîi: „Este foarte important votul acestor cetățeni, dar la fel de important este să nu se întâmple cu aceste voturi exact așa cum s-a întâmplat la prezidențiale sau la parlamentarele din 2019. Din câte cunosc, n-au să fie foarte mulți cetățeni din stânga Nistrului care vor veni la votare, fiindcă Dodon a rămas dator, dacă nu greșesc, cu 400 sau 500 mii de dolari la Sheriff și e un conflict de Doamne ferește, pentru că la un moment dat, la ora 13 sau 14 li s-au terminat banii și Dodon, ca și în celelalte cazuri, cu promisiunile stă bine, dar cu îndeplinirile nu prea.

Și acum am înțeles că s-a implicat cineva din Federația Rusă ca să fie susținută cumva această procedură de a trimite cetățenii organizat la vot și după cum am înțeles e un refuz total, dar eu înțeleg foarte bine și toți cetățenii care cunosc realitățile din Transnistria știu că nu hotărăște Krasnoselski, dar hotărăște acest grup de companii Sheriff.”

Europa Liberă: Eventual, dacă ajungeți Dvs. la guvernare, cum rezolvați problema transnistreană?

Renato Usatîi: „Noi pentru a fi atrăgători nu pentru Sheriff și Krasnoselski, dar pentru omul simplu, cetățeanul din stânga Nistrului trebuie să demonstrăm astăzi capacitățile noastre și oamenii trebuie să vadă o schimbare pe malul drept al Nistrului și atunci ei vor tinde spre noi, așa cum mulți din partea de nord au devenit unioniști nu din cauză că nu pot trăi fără România sau sunt mari fani ai limbii române, dar deoarece oamenii când merg în excursie la Mall-ul din Iași sau în alte localități știu cum funcționează justiția în România.

Numărul de unioniști de la noi din țară a crescut nu din cauza spiritului unionist, dar oamenii s-au săturat de Voronin, Filat, Plahotniuc...

Deci, numărul de unioniști de la noi din țară a crescut nu din cauza spiritului unionist, dar oamenii s-au săturat de Voronin, Filat, Plahotniuc, oleacă de Dodon și tot ce au văzut ei în anii aceștia. Și de asta noi vom putea soluționa problema transnistreană doar atunci când vom deveni atractivi pentru cetățenii din stânga Nistrului, așa cum astăzi pentru unii este atractivă România. Iată atunci problema poate fi soluționată, altă decizie nu poate fi.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că un rol decisiv nu pot să-l aibă mediatorii, inclusiv Federația Rusă, care este participantă în procesul de negocieri „5+2”?

Renato Usatîi: „Eu vă asigur că niciun mediator nu va putea influența procesul în momentul în care cetățenii noștri din stânga Nistrului au să spună: „Gata, ne-am săturat!” Vă asigur că pot să vină rușii, americanii, dar ei singuri se vor clarifica și cu Sheriff-ul, și cu restul în 2-3 zile.”

Europa Liberă: O să cereți retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova?

Niciun stat nu poate să aibă armată pe teritoriul Republicii Moldova.

Renato Usatîi: „Niciun stat nu poate să aibă armată pe teritoriul Republicii Moldova. Eu sunt contra să apară o bază NATO pe la Mărculești, de mult se vehiculează asta și fix așa nu sunt de acord să fie cei din Federația Rusă, dar deoarece asta o avem ca o moștenire a unor greșeli politice de la începutul anilor ‘90, astăzi noi trebuie să găsim soluția ca ei în cât mai scurt timp să părăsească teritoriul. Dar aici, iată, fără dialog nimeni n-o să reușească, deoarece ei deja au rădăcini de 30 de ani de zile, adică nu-i o armată adusă acum 3 ani de zile.

Eu sunt sigur că cei din Federația Rusă tot au obosit de specialiștii în politica moldovenească făcute de-alde Dodon, eu nu pretind să le plac rușilor, cum nu pretind să le plac tare americanilor sau, în general, Occidentului, dar într-un dialog eu sunt sigur că ei vor accepta, atunci când vor fi siguri rușii că Republica Moldova nu poate să fie folosită, de exemplu, de către Occident ca un poligon contra lor, eu sunt sigur că ei în foarte scurt timp își vor retrage forțele militare din regiunea transnistreană.”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale credeți că ar putea la modul cel mai realist să apară după 11 iulie?

Renato Usatîi: „Totul depinde de ce se va întâmplă până la alegeri.”

Europa Liberă: Dar ce se mai poate întâmpla?

Renato Usatîi: „D-apoi eu am declarat încă o lună în urmă că va fi înregistrat un spoiler PAS și va fi și blocul „Maia Sandu”, PAS-ul vedeți că deja l-au înregistrat și eu cred că poate fi înregistrat și blocul „Maia Sandu”. Deci, se pregătesc mai multe mizerii din partea lui Dodon pentru a manipula rezultatul acestui scrutin electoral. Ceea ce s-a început cu diaspora este frunză verde, știți cum se zice.”

Europa Liberă: Dar ce mai puteți anticipa că ar putea să se mai întâmple?

Renato Usatîi: „Eu o să fac tot posibilul să-i cunosc planurile din timp, ca să-l demascăm și împreună cu cetățenii cumva să putem să protejăm și votul cetățenilor în data de 11 iulie, și nu doar.”

Europa Liberă: Încă un urmăritor de pe Instagram întreabă: De unde are atâta informație Renato Usatîi despre Dodon, despre Șor, despre Plahotniuc?

Renato Usatîi: „Cred că de asta și trebuie lichidat CNA-ul și de reformat SIS-ul, că CNA-ul ne costă 6,5 milioane de euro pe an și SIS-ul – 25 milioane de euro pe an. Și eu cu salariul de primar de 15 mii de lei de multe ori cunosc mai bine decât ei, cu toate că ei ne consumă peste 30 milioane de euro din bugetul de stat.

Pe parcursul vieții mele am avut posibilități de a face cunoștință cu lume diferită, de a colabora inclusiv cu structurile de forță din diferite state și din momentul că unii ofițeri care, într-adevăr, așteaptă o schimbare într-o instituție de forță sau alta au încredere în mine și de asta mie mi se transmit de mai multe ori aceste informații, pe care eu le fac publice imediat dacă țin de securitatea statului, de securitatea cetățenilor.”

Europa Liberă: Dvs. știți, când se face public, deseori se mai strecoară câte-o informație și se crede că Renato Usatîi se identifică cu un FSB-ist?

Renato Usatîi: „Povestea cu FSB-ul o spuneau, acum această poveste n-o mai poate spune nicio persoană care cât de cât urmărește ce se întâmplă în politică, deoarece eu sunt în război deschis cu FSB-ul din 2018-2019. Asta cunoaște toată țara. Știți cum e? Dodon spune că eu lucrez cu românii, iar românii spun să eu lucrez cu rușii. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi – Dodon cu Voronin au băgat o sperietoare pe centru-stânga că Usatîi cu Maia Sandu pregătesc Unirea cu România și vor să aducă forțele și baze militare NATO în Republica Moldova, iar cei de dreapta spun că Usatîi este agentul FSB-ului și la indicația Kremlinului se pregătește să facă coaliție cu Dodon și cu Șor. Și eu mă uit și la unii, și la alții și înțeleg că ambele părți care mă acuză trebuie să treacă pe la Costiujeni după un certificat, dar sunt niște aberații...”

Europa Liberă: Fără ofense, vă rog...

Renato Usatîi: „Eu am fost și sunt în coaliție doar cu cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Primar, deputat sau premier?

Renato Usatîi: „Vor decide cetățenii.”

Europa Liberă: Dar Dvs. tot ar trebui să hotărâți pentru Dvs.?

Renato Usatîi: „Ei vor decide. Depinde câte voturi vom avea. Dacă va fi, de exemplu, unica soluție să fac o coaliție cu hoțomanii, decât să fac o coaliție cu hoțomanii, mai bine stau încă 10 ani primar de Bălți. Eu pot să merg, dacă vorbim despre parlament, vorbim despre guvern când eu știu că încep a realiza planul: tak (așa), farmacie electronică în fiecare sat, zilele acestea îl prezint. Deci, am nevoie de 4-5 luni, n-am nevoie de 4-5 ani; ceea ce ține de construcțiile ilegale și multe alte probleme pe care le-am aflat fiind primar al municipiului Bălți, sunt și altele stabilite de colegii mei și noi avem de muncit foarte mult. Noi doar vrem să mergem cu proiecte de lege gata, ca să nu mai spunem că avem nevoie de 6 luni să ne pregătim, dacă am spus că 5 la sută din vânzarea alcoolului și tutunului să fie pentru susținerea tineretului și sportului și multe alte proiecte pe care le propunem.”

Europa Liberă: După anticipate ar putea să se ajungă la alte anticipate?

Renato Usatîi: „Sigur, nu din cauza Blocului electoral „Renato Usatîi”. Aici sunt sigur, fiindcă cu hoțomanii o să fie interesant în parlament. Știți cum îi vor identifica cetățenii? Sper să fie foarte curând. De exemplu, vine propunerea din partea lui Usatîi: modificarea Codului Penal – pentru corupție termenul începe de la 15 ani. Dar Dvs. vă dați seama că, practic, mare parte din majoritatea de astăzi, vorbesc de Șor, Dodon, da, printre socialiști mai sunt și băieți buni, am în vedere oameni, susținători, deputați, dar majoritatea dintr-înșii niciodată n-au să voteze, pentru că ei primii trebuie să meargă să coase papuci la Cricova sau în alte penitenciare din țară.”

Europa Liberă: Relația cu Estul și cu Vestul cum ați vrea să fie stabilită de Republica Moldova?

Renato Usatîi: „O colaborare maximă. Iată, de exemplu, am război cu unele servicii de-ale Federației Ruse, dar înțeleg că cetățenii noștri, agricultorii au nevoie de export, eu niciodată nu pot să pun mai presus problemele personale ale lui Usatîi, adică să le pun mai presus decât interesul național al țării, de asta noi trebuie să avem o colaborare atât cu Estul, cât și cu Vestul, dar dacă vorbim despre implementarea reformelor despre care au tot vorbit mai multe partide, care de dimineață până seara strigau că-s proeuropene și vorbeau despre lupta cu corupția, la acest capitol eu mai mult am reușit ca primar de Bălți decât toți cei care se declarau proeuropeni.

Deci, noi dacă împreună cu experții stabilim că sistemul de medicină din Germania este unul dacă nu perfect, apoi este unul extraordinar de bun și trebuie implementat și la noi sau ceea ce ține de reformele în justiție și eu văd dorința permanentă a partenerilor din exterior, vorbesc acum de partenerii din Occident, că ei s-au săturat de promisiuni, de bani care au fost furați, inclusiv cei care au fost preconizați pentru reforme în diferite domenii și ei vor deja realizări.

Și eu sunt sigur că Blocul electoral „Renato Usatîi” va fi cel mai bun instrument pentru realizarea tuturor reformelor care sunt în folosul cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Câți bani se cheltuie în campania electorală și dacă banul mai rămâne a fi decisiv pentru alegeri?

Renato Usatîi: „Este foarte decisiv, cu părere de rău. Eu văd cheltuielile enorme pe care le are blocul nostru electoral de la începutul campaniei, dar diferența între noi și toți ceilalți este una, că eu nu pot să declar, cum declară alții că în toată campania electorală au cheltuit 15 mii de lei la 2 sau 300 de automobile.”

Europa Liberă: V-ați adresat la cineva să vă ajute financiar?

Renato Usatîi: „Da, desigur, m-am adresat.”

Europa Liberă: Oligarhilor v-ați adresat?

Renato Usatîi: „Nu. Dna Valentina, pentru acest scrutin electoral eu puteam să găsesc bani singur, cu toate că situația de acum nu este cea mai bună și în diasporă, dar ei singur găseam acești bani, dar la oligarhi nu poți să te adresezi, fiindcă nu permite legislația să fie transferați mai mult de 100 mii de lei.

Eu am făcut un apel către toți cei din diasporă. Sunt astăzi mii de cetățeni pe care i-am ajutat cu diferite proiecte, cu diferite obiecte în construcție, în special în Federația Rusă, multe au avut loc și în Italia, în alte state europene. Pe mine băieții mă ajută și eu le mulțumesc din suflet.

Da, legea nu le permite să transfere mai mult de 1.200 de euro de persoană, mie mi-i rușine că fac acest apel, dar mă obligă legislația s-o fac și eu le mulțumesc celor care au donat și celor care continuă să doneze în fondul blocului nostru.”

Europa Liberă: Câți bani veți cheltui în această campanie? Ați făcut o estimare?

Renato Usatîi: „Am făcut o estimare, că avem nevoie de foarte mulți bani, deoarece cea mai...”

Europa Liberă: Câți anume?

Renato Usatîi: „Dacă să avem contracte de publicitate doar cu televiziunile, nu mai vorbim de tipografie, benzină, alte cheltuieli, doar pentru sporturile TV avem nevoie, dacă nu greșesc, de nu mai puțin de 10 milioane de lei. Mai n-am căzut jos când am văzut care sunt cheltuielile doar pentru sporturile TV.”

Europa Liberă: Mai aveți rezerve din economiile pe care le-ați făcut?

Renato Usatîi: „Toate rezervele mele în dolari, în euro, în ruble rusești sunt în declarația mea de avere.”