România: Decizia CEDO care dă dreptate Laurei Kovesi are semnificații și juridice, și politice

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că România a încălcat dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare prin decizia Curții Constituționale care a obligat la demiterea Laurei Codruța Kövesi​ din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Andreea Pora a urmărit la București desfășurarea evenimentelor și comentează declarațiile făcute de președintele Klaus Iohannis și implicațiile acestora.

Andreea Pora: „Președintele Klaus Iohannis a ieșit cu niște declarații dure la adresa Curții Constituționale. Președintele, de fapt, a spus că CCR-ul, Curtea Constituțională, este obligată să revizuiască de îndată decizia referitoare la revocarea doamnei Kövesi și a mai spus că credibilitatea Curții este puternic zdruncinată după astfel de decizii controversate, motiv pentru care se impune o reformă a Curții Constituționale.

Vedem aceste declarații ale președintelui care, de fapt, a fost obligat să o revoce din funcție pe Laura Codruța Kövesi doar după decizia Curții Constituționale. Ne amintim că președintele Iohannis a refuzat de două ori să o revoce din funcție la cererea fostului ministru Tudorel Toader și a fost nevoit să facă acest lucru doar după decizia CCR. Acum, ne putem întreba în mod practic ce ar trebui să facă de acum înainte Curtea Constituțională și dacă ar trebui să revizuiască decizia, așa cum spune președintele Klaus Iohannis.

Decizia CCR are două puncte extrem de importante, și anume acela în care a spus că Laura Codruța Kövesi nu are dreptul să meargă în instanță pentru a se apăra și cel în care a spus că nu are dreptul la libera exprimare a opiniilor. CEDO a contrazis astăzi aceste două aserțiuni ale Curții Constituționale, aducând în mod direct critici destul de dure acestei decizii a Curții Constituționale. De exemplu, a spus că Înalta Curte trebuia să aibă dreptul de a verifica fondul deciziei de revocare. Fapt care contrazice decizia CCR din 2018, care exclude o astfel de prerogativă judiciară. Și Curtea a spus că o exclude din cauză că în Constituția României nu se prevede acest drept al instanței de contencios administrativ.

Deci, dacă aceste două lucruri ar rămâne într-o decizie a Curții Constituționale, cum în deciziile CCR funcționează precedentul, este de presupus că Curtea ar putea folosi aceste lucruri și în decizii viitoare. Deci, de aceea probabil că președintele Klaus Iohannis a cerut revizuirea deciziei date de Curtea Constituțională.

Și, desigur, faptul că este nevoie de o reformă a Curții Constituționale, aceasta este o temă mai veche – nu numai a președintelui Klaus Iohannis, ci a unei bune părți chiar din magistrați sau din rândul clasei politice.”

Europa Liberă: În afară de această posibilă reformă a Curții Constituționale cerute, ce efecte ar putea avea decizia CEDO de astăzi asupra magistraților?

Andreea Pora: „Putem vedea, iată, o primă consecință – cel puțin în momentul de față, ministrul justiției, Cătălin Predoiu, a cerut Comisiei de la Veneția să-l elibereze pe Tudorel Toader, fostul ministru al justiției, din funcția deținută în această comisie.

Pentru magistrați desigur că este un semnal bun, pentru că se dovedește că, într-adevăr, există un for, o instanță europeană unde, până la urmă, drepturile lor pot fi apărate.

Și, dacă revenim la cazul Kovesi, trebuie să reamintim felul în care ea a fost hărțuită politic pe vremea când era șefa DNA-ului și toate încercările fostului guvern PSD de a-i bloca accesul la funcția pe care o deține în prezent, cea de procuror-șef al Parchetului European.

Este o decizie cu multe semnificații și pentru magistrați, și poate pentru clasa politică.